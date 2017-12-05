Новый катер «Лань» станет основой ударного потенциала ВМС Украины
Первый серийный ракетный катер украинского производства «Лань» должен поступить на вооружение ВМС Украины в 2019 году, передает РИА Новости сообщение командующего ВМС республики вице-адмирала Игоря Воронченко.
Катер проекта 58260 «Лань» создается «в соответствии с принятой на ближайшие годы концепции развития "москитных сил"» и должен стать «основой ударного потенциала украинских ВМС», отметил командующий.
Всего должно быть построено не менее 3-х катеров. Ожидается, что они будут вооружены украинскими противокорабельными ракетами "Нептун", находящимся в процессе разработки, а также «иностранными огневыми системами».
Ранее Воронченко сообщал, что катера «Лань» будут строиться на киевском предприятии «Кузница на Рыбацком», которое принадлежит президенту Украины Порошенко.
В октябре украинские издания писали, что ВМС страны внедряет тактику «волчьей стаи», которую планируется применять против Черноморского флота России. Суть ее заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров против одного более крупного противника.
По мнению бывшего командующего Балтийским флотом (2001-2006) Владимира Валуева, эта «новая тактика» не имеет перспективы реального боевого применения и может нанести удар исключительно по бюджету Украины.
Катер проекта 58260 «Лань» создается «в соответствии с принятой на ближайшие годы концепции развития "москитных сил"» и должен стать «основой ударного потенциала украинских ВМС», отметил командующий.
Всего должно быть построено не менее 3-х катеров. Ожидается, что они будут вооружены украинскими противокорабельными ракетами "Нептун", находящимся в процессе разработки, а также «иностранными огневыми системами».
Ранее Воронченко сообщал, что катера «Лань» будут строиться на киевском предприятии «Кузница на Рыбацком», которое принадлежит президенту Украины Порошенко.
В октябре украинские издания писали, что ВМС страны внедряет тактику «волчьей стаи», которую планируется применять против Черноморского флота России. Суть ее заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров против одного более крупного противника.
По мнению бывшего командующего Балтийским флотом (2001-2006) Владимира Валуева, эта «новая тактика» не имеет перспективы реального боевого применения и может нанести удар исключительно по бюджету Украины.
Цель, какой бы малоразмерной она ни была, всегда "под зонтиком" – с обеспечением противокатерной, противолодочной, противовоздушной обороны ЧФ. Четыре имеющиеся в боевом составе украинского "москитного флота" бронекатера будут уничтожены задолго до того, как начнут предстартовую подготовку ударного ракетного оружия,пояснил адмирал.
Использованы фотографии: mil.in.ua / Народная армия
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