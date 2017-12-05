11:08 05 декабря

Новый катер «Лань» станет основой ударного потенциала ВМС Украины

Первый серийный ракетный катер украинского производства «Лань» должен поступить на вооружение ВМС Украины в 2019 году, передает РИА Новости сообщение командующего ВМС республики вице-адмирала Игоря Воронченко.



Катер проекта 58260 «Лань» создается «в соответствии с принятой на ближайшие годы концепции развития "москитных сил"» и должен стать «основой ударного потенциала украинских ВМС», отметил командующий.


Всего должно быть построено не менее 3-х катеров. Ожидается, что они будут вооружены украинскими противокорабельными ракетами "Нептун", находящимся в процессе разработки, а также «иностранными огневыми системами».

Ранее Воронченко сообщал, что катера «Лань» будут строиться на киевском предприятии «Кузница на Рыбацком», которое принадлежит президенту Украины Порошенко.

В октябре украинские издания писали, что ВМС страны внедряет тактику «волчьей стаи», которую планируется применять против Черноморского флота России. Суть ее заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров против одного более крупного противника.

По мнению бывшего командующего Балтийским флотом (2001-2006) Владимира Валуева, эта «новая тактика» не имеет перспективы реального боевого применения и может нанести удар исключительно по бюджету Украины.

Цель, какой бы малоразмерной она ни была, всегда "под зонтиком" – с обеспечением противокатерной, противолодочной, противовоздушной обороны ЧФ. Четыре имеющиеся в боевом составе украинского "москитного флота" бронекатера будут уничтожены задолго до того, как начнут предстартовую подготовку ударного ракетного оружия,
пояснил адмирал.

Использованы фотографии: mil.in.ua / Народная армия
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Комментарии 16

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  1. rotmistr60 Сегодня, 10:40
    На каждую "Лань" всегда найдется "ружьишко" определенного калибра.
    rotmistr60
    1. Primoos Сегодня, 10:45
      Сайгак дачный уже есть, тонет потихоньку в Одессе возле пирса, теперь Лань! Опять жвачное. Патология какая-то парнокопытная, или не парно?
      Primoos
      1. Ami du peuple Сегодня, 10:53
        Цитата: Primoos
        Опять жвачное. Патология какая-то
        Ничего удивительного, когда у власти к.озлы и бараны.
        Во всем этом "бла-бла-бла" есть единственное рациональное зерно
        ..катера «Лань» будут строиться на киевском предприятии «Кузница на Рыбацком», которое принадлежит президенту Украины Порошенко.
        Петруччо пилит бюджет.
        Ami du peuple
      2. Ил-18 Сегодня, 10:53
        Что вы, господа, такие воинственные? Из ружьишька картонный макет (или монитор с изображением) расстреливать собираетесь? Это пока мечта, а в мечту стрелять из ружьишка грубо, "не наш метод"©.
        Ил-18
      3. Logall Сегодня, 10:55
        Рогатое, не ошибёшься! hi
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 11:03
          Космической державой Украина уже стала. Теперь вот и морской хочет быть... wink
          Джедай
    2. Chertt Сегодня, 11:03
      "Всего должно быть построено не менее 3-х катеров"
      Ну елыж палы, ну товарищи украинцы......Ну вы хоть врите по масштабнее ...три катера, вы там с чего тыреть будете. Написали бы триста
      Chertt
  2. ПРАВОкатор Сегодня, 10:41
    Саакашвили уже пробовал такую стратегию....Не получилось....
    ПРАВОкатор
  3. Геркулесыч Сегодня, 10:42
    Катер пологаю, трансформер -из четырех едениц, ставших борт о борт получится крейсер?
    Геркулесыч
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 10:42
    ... голубые мечты укрокакловского танкиста, по недоразумению задвинутого на должность командующего остатков недофлота укрокалии... laughing
    a.s.zzz888
  5. alavrin Сегодня, 10:46
    Волчья стая?)))) Ну-ну, осталось только сравнить бюджеты Германии и Украины..)
    alavrin
  6. Клебер Сегодня, 10:48
    В октябре украинские издания писали, что ВМС страны внедряет тактику «волчьей стаи», которую планируется применять против Черноморского флота России. Суть ее заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров против одного более крупного противника.


    У Черноморского флота уже есть опыт борьбы с волчьей стаей грузинских катеров. Пускай у Саакашвили интервью по этому поводу успеют взять, пока он с крыши не сиганул.
    Клебер
  7. Лганхи Сегодня, 10:56
    Ша? В 2019 г поступит на вооружение? При том что есть только эскиз? Эти кастрюльки совсем ку-ку? Я конечно понимаю, что там на 404 шкала укроизма и готовности хавать все что льют из укроСМИ, бьют все возможные пределы, но неужто даже самые упертые бараны не могут понять, что это нереально? Хотя, Порох уйдет в марте 2019 г, так что он может обещать к 2019 г золотые горы своим баранам wassat
    Лганхи
  8. ded100 Сегодня, 10:57
    Ранее Воронченко сообщал, что катера «Лань» будут строиться на киевском предприятии «Кузница на Рыбацком», которое принадлежит президенту Украины Порошенко.

    Петька только тырить деньги может так что можно не сомневаться что лань останется в виде макетика нам продемонстрированого!! wassat
    ded100
  9. Magic Archer Сегодня, 11:02
    Нептун?!Это что за ПКР такая?В первые слышу...Или очередной ура-укропский вброс?
    Magic Archer
  10. Egorovich Сегодня, 11:05
    "Всего должно быть построено не менее 3х катеров: ждун-1,ждун-2 и ждун-3".
    Egorovich
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