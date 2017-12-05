Новый катер «Лань» станет основой ударного потенциала ВМС Украины

Цель, какой бы малоразмерной она ни была, всегда "под зонтиком" – с обеспечением противокатерной, противолодочной, противовоздушной обороны ЧФ. Четыре имеющиеся в боевом составе украинского "москитного флота" бронекатера будут уничтожены задолго до того, как начнут предстартовую подготовку ударного ракетного оружия,

Первый серийный ракетный катер украинского производства «Лань» должен поступить на вооружение ВМС Украины в 2019 году, передает РИА Новости сообщение командующего ВМС республики вице-адмирала Игоря Воронченко.Катер проекта 58260 «Лань» создается «в соответствии с принятой на ближайшие годы концепции развития "москитных сил"» и должен стать «основой ударного потенциала украинских ВМС», отметил командующий.Всего должно быть построено не менее 3-х катеров. Ожидается, что они будут вооружены украинскими противокорабельными ракетами "Нептун", находящимся в процессе разработки, а также «иностранными огневыми системами».Ранее Воронченко сообщал, что катера «Лань» будут строиться на киевском предприятии «Кузница на Рыбацком», которое принадлежит президенту Украины Порошенко.В октябре украинские издания писали, что ВМС страны внедряет тактику «волчьей стаи», которую планируется применять против Черноморского флота России. Суть ее заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров против одного более крупного противника.По мнению бывшего командующего Балтийским флотом (2001-2006) Владимира Валуева, эта «новая тактика» не имеет перспективы реального боевого применения и может нанести удар исключительно по бюджету Украины.пояснил адмирал.