11:14 05 декабря

Китайские ВВС провели учение над Желтым морем

Военно-воздушные силы НОАК провели учение над Желтым и Восточно-Китайским морями с участием самолетов-разведчиков, истребителей, самолетов ДРЛО и войск ПВО, передает РИА Новости сообщение пресс-секретаря ВВС Шэня Цзинькэ.



На днях ВВС Китая провели военное учение в дальней акватории Желтого моря и Восточно-Китайского моря для повышения боеспособности и защиты стратегических интересов страны…В день учения ВВС организовали совместные маневры с участием истребителей, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и зенитно-ракетных войск,
рассказал Цзинькэ.


Когда именно прошло учение и сколько единиц техники было задействовано, он не уточнил.

По словам представителя ВВС, в ходе завершившихся маневров, китайские самолеты-разведчики «совершили полеты там, где никогда ранее не летали, достигли районов, где ранее никогда не бывали».

Он добавил, что учение помогло поднять уровень боеспособности и оперативного командования.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Jackyun Сегодня, 10:54
    Это китайское предупреждение матрасу?
    Jackyun
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:00
      Тогда им нужно было пролитеть возле терреториальных вод сша с максимальной полезной нагрузкой на внешних узлах!
      Геркулесыч
      1. Jackyun Сегодня, 11:11
        Это излишне. Матрас ныне, как шавка, скачет около границ Кима. Примерно также, как при Абаме скакал вокруг Айятоллы. Лают, слюной брызгают, пометом всю экологию морскую попортили. А дядюшке Си сей навоз у своего берега нужен? Вот и показались в районе матрасного недержания. Теперь, полагаю, матрасы для острастки повоют, соплями побрызгают, потом слюни подберут, губу скатают и сядут на попу ровно до следующего приступа у Рыжего Клоуна.
        Jackyun
    2. Magic Archer Сегодня, 11:03
      Скорее их союзникам.В частности Японии и Тайваню
      Magic Archer
  2. Геркулесыч Сегодня, 11:01
    Нужно учения повторить, только теперь совместно с нами. И поближе к границам сша!
    Геркулесыч
  3. Клебер Сегодня, 11:07
    Облик китайского самолёта на фото очень знакомый. laughing
    Клебер
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