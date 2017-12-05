Китайские ВВС провели учение над Желтым морем

На днях ВВС Китая провели военное учение в дальней акватории Желтого моря и Восточно-Китайского моря для повышения боеспособности и защиты стратегических интересов страны…В день учения ВВС организовали совместные маневры с участием истребителей, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и зенитно-ракетных войск,

Военно-воздушные силы НОАК провели учение над Желтым и Восточно-Китайским морями с участием самолетов-разведчиков, истребителей, самолетов ДРЛО и войск ПВО, передает РИА Новости сообщение пресс-секретаря ВВС Шэня Цзинькэ.рассказал Цзинькэ.Когда именно прошло учение и сколько единиц техники было задействовано, он не уточнил.По словам представителя ВВС, в ходе завершившихся маневров, китайские самолеты-разведчики «совершили полеты там, где никогда ранее не летали, достигли районов, где ранее никогда не бывали».Он добавил, что учение помогло поднять уровень боеспособности и оперативного командования.