СМИ: Япония намерена закупить ракеты, способные долететь до КНДР

Есть глобальный тренд на использование ракет большей дальности, и вполне естественно, что Япония хотела бы рассмотреть их

Власти Японии планируют закупить высокоточные авиационные ракеты, которые смогут долететь до территории КНДР и даже материкового Китая, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.— заявил один из собеседников агентства.По словам источников, Токио изучит возможности оснащения американскими высокоточными крылатыми ракетами JASSM-ER класса "воздух-поверхность" истребителей F-15. Ракеты могут поражать цели на расстоянии в тысячу километров.Кроме того, японские СМИ ранее сообщали, что власти страны заинтересованы в приобретении норвежских ракет Joint Strike Missile (JSM), которые предназначены для размещения на истребителях F-35 и способны поражать наземные цели и корабли на расстоянии до 500 километров.Ожидается, что возможность закупок будет изучаться в рамках нового оборонного бюджета, освоение которого начнется в апреле. Пока деньги за ракеты не включены в его проект, но на рассмотрение инициативы могут быть выделены дополнительные средства.После Второй мировой войны Япония придерживается ограничений на наступательные вооружения, до сих пор Токио имеет на вооружении ракеты дальностью не более 300 километров. Министр обороны Японии Ицунори Онодера заявил, что пока Токио не рассматривает выделение средств для ракет большей дальности и рассчитывает, что в случае конфликта удары по базам противника будут наносить США, передает РИА Новости