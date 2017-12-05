16:36 05 декабря

СМИ: Япония намерена закупить ракеты, способные долететь до КНДР

Власти Японии планируют закупить высокоточные авиационные ракеты, которые смогут долететь до территории КНДР и даже материкового Китая, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

Есть глобальный тренд на использование ракет большей дальности, и вполне естественно, что Япония хотела бы рассмотреть их
— заявил один из собеседников агентства.

СМИ: Япония намерена закупить ракеты, способные долететь до КНДР



По словам источников, Токио изучит возможности оснащения американскими высокоточными крылатыми ракетами JASSM-ER класса "воздух-поверхность" истребителей F-15. Ракеты могут поражать цели на расстоянии в тысячу километров.

Кроме того, японские СМИ ранее сообщали, что власти страны заинтересованы в приобретении норвежских ракет Joint Strike Missile (JSM), которые предназначены для размещения на истребителях F-35 и способны поражать наземные цели и корабли на расстоянии до 500 километров.

Ожидается, что возможность закупок будет изучаться в рамках нового оборонного бюджета, освоение которого начнется в апреле. Пока деньги за ракеты не включены в его проект, но на рассмотрение инициативы могут быть выделены дополнительные средства.

После Второй мировой войны Япония придерживается ограничений на наступательные вооружения, до сих пор Токио имеет на вооружении ракеты дальностью не более 300 километров. Министр обороны Японии Ицунори Онодера заявил, что пока Токио не рассматривает выделение средств для ракет большей дальности и рассчитывает, что в случае конфликта удары по базам противника будут наносить США, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 32

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 11:21
    Часом не у северных корейцев?
    P.S. А не продать ли Северной Корее дивизион С-400? А чего? Оружие то оборонное...
    Диванный Хенераль
    1. Primoos Сегодня, 11:24
      Ракеты, способные долететь, и даже перелететь. Я даже знаю у кого они "захотят" купить. Так предложат, что хрен откажешся.
      Primoos
      1. Офицер запаса Сегодня, 11:29
        Трамп все больше напоминает уличного "втюхивателя". Раньше такие около выставок бегали и бытовую кухонную технику пытались кому угодно всучить. Прямо таки сидит, болезный, обхватив руками голову - ну кому бы еще чего-нибудь из оружия продать. И ведь получается.
        Офицер запаса
        1. pvv113 Сегодня, 11:39
          Цитата: Офицер запаса
          Трамп все больше напоминает уличного "втюхивателя".

          Это точно - уж больно расторопный "коробейник"
          pvv113
          1. роман66 Сегодня, 12:14
            мастерство не пропьешь!
            роман66
            1. pvv113 Сегодня, 12:19
              Торговая жилка - дай бог каждому wink
              pvv113
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 12:15
            Цитата: pvv113
            Это точно - уж больно расторопный "коробейник"

            но однако и курс доллара поднял, по отношению ко всем мировым валютам - бизнесмен однако feel
            Angel_and_Demon
            1. pvv113 Сегодня, 12:20
              Я и говорю - торгаш знатный laughing
              pvv113
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:22
                ещё б по меньше воевал - и цены б ему не было lol
                Angel_and_Demon
                1. pvv113 Сегодня, 12:37
                  Показать хочет, что он агрессивен не менее предыдущих президентов
                  pvv113
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:39
                    посмотрите - он уже ориентируется на добычу золота, алмазов в африке, не даром там разворачиваются новые базы, а самые дальновидные уже побежали в Москву - Судан в пример
                    Angel_and_Demon
                    1. pvv113 Сегодня, 13:51
                      В Судане люди не глупые, догадываются, чем подобные демократизации заканчиваются
                      pvv113
                      1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:18
                        и я про то же будет просто по тихому отжимать, под прикрытием своих баз, а война и гибель своих трансгендеров ему не нужна
                        Angel_and_Demon
                      2. voyaka uh Сегодня, 15:16
                        "В Судане люди не глупые"////

                        В Судане, как и в соседнем Сомали люди, к сожалению, предельно глупые. sad
                        Глупее не бывает. Поэтому там такая нищета и разруха.
                        voyaka uh
    2. Chertt Сегодня, 11:42
      Аэрография красивая, это все, что можно хорошего сказать про Японские ВВС
      Chertt
      1. Paranoid50 Сегодня, 15:48
        Цитата: Chertt
        Аэрография красивая,

        Как можно?! Это же татуировка. fellow Такеси Китано соврать не даст. yes
        Paranoid50
  2. zzdimk Сегодня, 11:22
    Началась гонка...
    zzdimk
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:25
      Простите, а она разве прекрощалась, тем более в том регионе? ????
      Геркулесыч
  3. Геркулесыч Сегодня, 11:25
    Почему то мне кажется, что японцам в случае войны эти ракеты уже не помогут! У китайцев такие давно уже есть, и их гораздо больше, чем сможет купить япония.
    Геркулесыч
    1. zzdimk Сегодня, 11:32
      Если не ошибаюсь, Сакё Комацу для Японии уже описал её конец. Остров вулканический... подплывет северокорейский водолаз с ядерной бомбой на поясе - закинет в разлом земной коры под Фудзияму... и всё! Не восторгаться больше сакурой, не пить саке....
      zzdimk
      1. роман66 Сегодня, 12:16
        даже сеппуку сделать не успеют. request не зря они корейцев к варварам причисляют! lol
        роман66
  4. akribos Сегодня, 11:26
    Похоже, запрет на распространение ракетных технологий дальностью свыше 300км. Действует не для всех.
    akribos
  5. Клебер Сегодня, 11:27
    пока Токио не рассматривает выделение средств для ракет большей дальности и рассчитывает, что в случае конфликта удары по базам противника будут наносить США


    Нашли на кого надеятся.
    Клебер
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:18
      Цитата: Клебер
      Нашли на кого надеятся.

      а вообще с какого перепугу они в этот конфликт лезут? Ын, вообще то к ним никаких претензий не предъявляет
      Angel_and_Demon
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:28
    Продавец будущих ракет известен. Не зря так старательно нагнетает напряжение в этом регионе. Вот только зачем японцам ракеты когда можно вплавь (образно) до КНДР добраться. Или все таки воевать не хочется?
    rotmistr60
    1. 34 регион Сегодня, 12:57
      rotmistr60 Сегодня, 11:28. Вот наивный! Понадобится, не понадобится! Главное это нужно тем кто это производит! А это главное! Уж не знаю как поведёт их оружие в случае войны. Стая Томагавков потеряла своих бойцов из за неверной программы полётов хвалёных программистов хвалёной страны. Куда полетят эти ракеты (в случае закупки или использования их США) не известно. Может вместо полёта в КНДР рванут на Токио. А спишут на атаку КНДР. Да и наши отечественные средства ПВО тоже оказались не на высоте. Если верить новости, надёжность 50 на 50. Хотя недавно оплёвывали ПВО США.
      34 регион
  7. Ingvar0401 Сегодня, 12:32
    Цитата: Chertt
    Аэрография красивая, это все, что можно хорошего сказать про Японские ВВС

    Ну почему же - Ф-15 достаточно удачный самолет
    Ingvar0401
  8. JonnyT Сегодня, 12:43
    купят против КНДР, а бахнут по Китаю и РФ. Японцам нафиг не сдались северокорейцы, им территории нужны для расширения жизненного пространства
    JonnyT
    1. 34 регион Сегодня, 13:00
      JonnyT Сегодня, 12:43. им территории нужны для расширения жизненного пространства Так в чём проблема? Путин разрешил японцам совместно осваивать дальние территории. Вначале освоить, а потом разбомбить?
      34 регион
      1. JonnyT Сегодня, 13:55
        Так ракеты же предназначены для военных объектов. Тем более арендатор крайне неохотно делает ремонт в чужой квартире. «Премьер-министр Японии, после возвращения президента Путина на Родину, дал интервью, из которого следовало, что речь идёт не о следовании российскому законодательству, а о создании нового формата и особого, специального законодательства, которое, как говорят японцы, не подвергало бы сомнению их позицию о том, что эти острова — японские» вот какое совместно освоение
        JonnyT
  9. san4es Сегодня, 12:59
    возможности оснащения американскими высокоточными крылатыми ракетами JASSM-ER класса "воздух-поверхность" истребителей F-15.

    san4es
  10. pvv113 Сегодня, 15:39
    voyaka uh,
    Я работал с суданцами и могу сказать, что ребята толковые.
    pvv113
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