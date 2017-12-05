16:34 05 декабря

Вильнюс выделил Украине 50 тысяч евро

Министерство иностранных дел Литвы сообщило о выделении 50 тысяч евро для оказания гуманитарной помощи Украине, передает РИА Новости.



По 25 тысяч евро будут переведены детскому фонду ООН UNICEF и международной организации миграции IOM. Данное стремление оказать гуманитарную помощь Украине основано на информации от 28 ноября, полученной из координационного гуманитарного бюро OCHA о том, что на обновление плана гуманитарной помощи этой стране не хватает 146,7 миллиона долларов США, или 72% от необходимой суммы,
рассказали в пресс-службе литовского ведомства.


Как отметили в министерстве, «конфликт на востоке Украины напрямую затронул 4,4 миллиона человек, четырем миллионам необходима гуманитарная помощь, 10,2 тысячи человек погибли, 24,5 тысячи пострадали».

Семьдесят процентов граждан этой страны, которым необходима гуманитарная помощь, – это люди пожилого возраста, женщины и дети,
сообщили в МИД со ссылкой на данные ООН.

В текущем году Литва уже выделила 280 тыс. евро гуманитарной помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий и конфликтов: Украине, Ираку, Сирии, Йемену, Южному Судану, Сомали, Нигерии, Мали, Шри-Ланке, Доминике.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Тралл Сегодня, 12:16
    Зря Даля Пете деньги в руки дает.
    Он 50 000 за неделю пропьет.
    Лучше бы давали сразу алкоголем smile
    Тралл
    1. Кроу Сегодня, 12:18
      Цитата: Тралл
      Зря Даля Пете деньги в руки дают.
      Он 50 000 за неделю пропьет.
      Лучше бы давали сразу алкоголем smile

      Руки не дотянутся! Через ООН данное финансирование. Причём на Донбасс.
      Кроу
      1. Шура пермский Сегодня, 12:37
        Большие деньги))) по центу на рыло,хотя с нынешним населением даже по 2 цента
        Шура пермский
        1. Идущий Сегодня, 13:10
          Руки не дотянутся! Через ООН данное финансирование. Причём на Донбасс.


          Вы плохо знаете таланты попрыгунчиков.
          Идущий
        2. БМП-2 Сегодня, 14:08
          Да это просто издевательство какое-то: Пете на карманные расходы даже на семечки не хватит! belay Придётся опять пить! laughing
          БМП-2
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:19
    Вильнюс выделил Украине 50 тысяч евро
    Литва щедрой рукой из дырявого кармана выделила детям аж 50 тыс. Даже не знаю кого поздравить.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 12:23
      Иначе как смешным и неумным поступок Литвы назвать язык не поворачивается.
      Джедай
  3. Egorovich Сегодня, 12:32
    Вот уж друзья, так друзья. Не зажилились и целых 50тыс. евриков на всю хохляндию от себя оторвали. Браво!!!
    Egorovich
  4. словак Сегодня, 12:34
    Тормозит Литва... Уже мировые СМИ сообщили, что все деньги на детей проходят через липкие рученки мадам Порошенко и большая их часть прилипает. Даля могла бы с таким же успехом перевести сразу на порошенковский оффшор
    словак
  5. askort154 Сегодня, 12:40
    Литва "троллит" Украину. Укропрезиденту-миллиардеру выдала 50 тсч. и он не отказался.
    askort154
  6. 3vs Сегодня, 12:48
    Ну, это только в кабаке посидеть! bully
    3vs
  7. den3080 Сегодня, 13:00
    ну всё!!! щас зажируют цээуропэйцы lol
    а чего? если все страны, члены ООН, по 50 тыс. ... это 9,65 млн, неплохой приварок кому-то в карман.
    den3080
  8. Masya Masya Сегодня, 13:05
    Аттракцион невиданной щедрости... laughing
    Masya Masya
  9. DEZINTO Сегодня, 13:21
    Это кому-то на карманные расходы ?
    DEZINTO
  10. adma Сегодня, 13:54
    Вильнюс выделил Украине 50 тысяч евро

    И ни в чём себе не отказывайте!
    adma
  11. BillGejtz Сегодня, 14:38
    пытаюсь понять, це зрада чи перемога ?
    хотя попахивает ганьбой ...
    BillGejtz
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