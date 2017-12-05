Вильнюс выделил Украине 50 тысяч евро
Министерство иностранных дел Литвы сообщило о выделении 50 тысяч евро для оказания гуманитарной помощи Украине, передает РИА Новости.
Как отметили в министерстве, «конфликт на востоке Украины напрямую затронул 4,4 миллиона человек, четырем миллионам необходима гуманитарная помощь, 10,2 тысячи человек погибли, 24,5 тысячи пострадали».
В текущем году Литва уже выделила 280 тыс. евро гуманитарной помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий и конфликтов: Украине, Ираку, Сирии, Йемену, Южному Судану, Сомали, Нигерии, Мали, Шри-Ланке, Доминике.
По 25 тысяч евро будут переведены детскому фонду ООН UNICEF и международной организации миграции IOM. Данное стремление оказать гуманитарную помощь Украине основано на информации от 28 ноября, полученной из координационного гуманитарного бюро OCHA о том, что на обновление плана гуманитарной помощи этой стране не хватает 146,7 миллиона долларов США, или 72% от необходимой суммы,рассказали в пресс-службе литовского ведомства.
Как отметили в министерстве, «конфликт на востоке Украины напрямую затронул 4,4 миллиона человек, четырем миллионам необходима гуманитарная помощь, 10,2 тысячи человек погибли, 24,5 тысячи пострадали».
Семьдесят процентов граждан этой страны, которым необходима гуманитарная помощь, – это люди пожилого возраста, женщины и дети,сообщили в МИД со ссылкой на данные ООН.
В текущем году Литва уже выделила 280 тыс. евро гуманитарной помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий и конфликтов: Украине, Ираку, Сирии, Йемену, Южному Судану, Сомали, Нигерии, Мали, Шри-Ланке, Доминике.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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