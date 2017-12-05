Вильнюс выделил Украине 50 тысяч евро

По 25 тысяч евро будут переведены детскому фонду ООН UNICEF и международной организации миграции IOM. Данное стремление оказать гуманитарную помощь Украине основано на информации от 28 ноября, полученной из координационного гуманитарного бюро OCHA о том, что на обновление плана гуманитарной помощи этой стране не хватает 146,7 миллиона долларов США, или 72% от необходимой суммы,

Семьдесят процентов граждан этой страны, которым необходима гуманитарная помощь, – это люди пожилого возраста, женщины и дети,