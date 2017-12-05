СБУ задержала Саакашвили

В центре Киева в эти минуты проходят акции протеста, выливающиеся в массовые беспорядки. Причина акций связана с задержанием сотрудниками Службы безопасности Украины экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что причиной задержания Саакашвили является «содействие участникам преступных организаций и сокрытие их деятельности». При этом в украинских СМИ появились заявления о том, что средства на акции протеста Саакашвили выделяли якобы «люди Януковича».Через некоторое время после первых сообщений о ситуации в центре Киева, где сторонники Саакашвили блокировали автобус с сотрудниками нацполиции и спецслужб Украины, появилось заявление от адвоката Саакашвили. Он заявил, что бывшего губернатора Одесской области подозревают в «подготовке мятежа с целью захвата власти».Сторонники Саакашвили всеми силами пытаются препятствовать украинским правоохранителям. Возле дома опального политика выстраиваются баррикады из подручных средств, мусорных баков и автомобильных покрышек.Однако сотрудники СБУ всё же вывели Саакашвили из дома и посадили в автомобиль. Машина в тройном кольце оцепления движется по направлению к центральному офису Службы безопасности Украины. В квартире Саакашвили проводится обыск.