16:36 05 декабря

СБУ задержала Саакашвили

В центре Киева в эти минуты проходят акции протеста, выливающиеся в массовые беспорядки. Причина акций связана с задержанием сотрудниками Службы безопасности Украины экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что причиной задержания Саакашвили является «содействие участникам преступных организаций и сокрытие их деятельности». При этом в украинских СМИ появились заявления о том, что средства на акции протеста Саакашвили выделяли якобы «люди Януковича».

СБУ задержала Саакашвили


Через некоторое время после первых сообщений о ситуации в центре Киева, где сторонники Саакашвили блокировали автобус с сотрудниками нацполиции и спецслужб Украины, появилось заявление от адвоката Саакашвили. Он заявил, что бывшего губернатора Одесской области подозревают в «подготовке мятежа с целью захвата власти».


Сторонники Саакашвили всеми силами пытаются препятствовать украинским правоохранителям. Возле дома опального политика выстраиваются баррикады из подручных средств, мусорных баков и автомобильных покрышек.

Однако сотрудники СБУ всё же вывели Саакашвили из дома и посадили в автомобиль. Машина в тройном кольце оцепления движется по направлению к центральному офису Службы безопасности Украины. В квартире Саакашвили проводится обыск.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 75

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  1. Тралл Сегодня, 12:20
    Карлсон улетел, но обещал вернуться smile

    Саакашвили чуть не спрыгнул с крыши пятиэтажки в Киеве. Прямой эфир.
    Тралл
    1. Венд Сегодня, 12:26
      Однако сотрудники СБУ всё же вывели Саакашвили из дома и посадили в автомобиль
      А как же обещание спрыгнуть с крыши если его коснуться? Видно это обещание из разряда поедания галстука laughing
      Венд
      1. Тралл Сегодня, 12:28
        Михо спрыгнул, но его за галстук споймали и затащили на крышу. smile
        Тралл
        1. Балу Сегодня, 12:32
          Цитата: Тралл
          Михо спрыгнул, но его за галстук споймали и затащили на крышу. smile

          за галстук (???) споймали и затащили??? belay
          Балу
          1. Shurik70 Сегодня, 14:51
            Саакашвили арестовали и увезли.
            В ответ ...
            Сторонники Саакашвили всеми силами пытаются препятствовать украинским правоохранителям. Возле дома опального политика выстраиваются баррикады из подручных средств, мусорных баков и автомобильных покрышек.

            Я понимаю, люди болеют, их демократы покусали. Демократ головного мозга, болезнь заразная. Но я думал, что американские демократы. А оказывается, эстонские ...
            what
            Shurik70
      2. Шура пермский Сегодня, 12:35
        Уж лучше бы спрыгнул… я ему 08.08.2008 не прощу,гаду
        Шура пермский
      3. антивирус Сегодня, 12:57
        подвиг разведчика-- вести задержанного в тройном кольце.
        сколько надо колец для Порошенко?
        антивирус
      4. НЕКСУС Сегодня, 14:43
        Цитата: Венд
        А как же обещание спрыгнуть с крыши если его коснуться?

        А потом говорят,что экскремент не летает...
        НЕКСУС
    2. Джедай Сегодня, 12:27
      Это уже которая часть Марлезонского балета разворачивается в/на Украине? recourse
      Джедай
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:32
        Цитата: Джедай
        Это уже которая часть Марлезонского балета разворачивается в/на Украине? recourse

        последняя для Михо - ЦРУ его слила
        Angel_and_Demon
        1. Джедай Сегодня, 12:34
          Не сильно я расстроюсь, если СБУ Миху "на ноль умножит". yes
          Джедай
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:36
            так с соседнего этажа уже дали отмашку
            Angel_and_Demon
            1. Джедай Сегодня, 12:38
              Тут не отмашку надо давать, а смачного пенделя Михе в спину в качестве стартового ускорителя полёта с крыши.
              Джедай
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:42
                Цитата: Джедай
                а смачного пенделя Михе в спину в качестве стартового ускорителя полёта

                в грызли, где его уже давно ждут - и тюрьмы он сам там проинструктировал как поступать с заключенными, так что все готово - ждут только его
                Angel_and_Demon
              2. Микадо Сегодня, 12:42
                Тут не отмашку надо давать, а смачного пенделя Михе в спину в качестве стартового ускорителя полёта с крыши.

                они за асфальт волнуются. Миха разжирел в последнее время не по-детски, а асфальт денег стоит. stop
                Микадо
          2. БМП-2 Сегодня, 14:04
            Думаю "минус один" - тоже подойдёт! good
            БМП-2
            1. Джедай Сегодня, 14:09
              Володя hi , да там у многих рыльце в пушку, вот их бы всех "отинтегралить" из НСВ. feel
              Джедай
              1. БМП-2 Сегодня, 14:44
                Двумя руками "за"!!! good
                БМП-2
      2. Идущий Сегодня, 12:33
        Михо отрабатывает деньги и по моему сейчас он понял , что его могут сдать.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 12:35
          Стандартная практика США: использованные контрацептивы подлежат утилизации.
          Джедай
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 12:37
          Цитата: Идущий
          сейчас он понял , что его могут сдать.

          он понял - его слили как в унитазе hi
          Angel_and_Demon
          1. Идущий Сегодня, 12:48
            И галстук со шнурками отняли. lol
            Идущий
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:57
              Цитата: Идущий
              И галстук со шнурками отняли. lol

              а это - не положено, рацион уже согласован laughing
              Angel_and_Demon
              1. Идущий Сегодня, 13:17
                Не удивлюсь , если он сейчас появится на баррикадах , кто то очень грамотно разыгрывает этот спектакль.
                Идущий
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:23
                  Цитата: Идущий
                  появится на баррикадах

                  только если под прикрытием натовских инструкторов - тогда вывод только один - парасенку слили request
                  Angel_and_Demon
                  1. Идущий Сегодня, 13:27
                    Я убежден , что все это разыграно.
                    Идущий
                    1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:28
                      Цитата: Идущий
                      Я убежден , что все это разыграно.

                      но кого то все таки должны слить?
                      Angel_and_Demon
                      1. Идущий Сегодня, 13:29
                        Конечно - это Порошенко.
                        Идущий
      3. Балу Сегодня, 12:37
        А тем временем:
        Конфликт в Киеве, где структуры Порошенко уничтожают ставленников США, довел Вашингтон до белого каления. Они срочно вызвали к себе всех украинских силовиков и собираются их «мирить».
        По словам посла Украины в США Валерия Чалого руководитель НАБУ Артем Сытник уже прилетел в Вашингтон. Также ожидается прилет главы САПУ Назара Холодницкого и представителей СБУ, МВД и ГПУ. Зачем? Вы только не смейтесь, но именно так Вашингтон собирается решать внутренний конфликт силовиков Украины.

        Следите за руками Напливайченко. Кстати, а что это ярош с тягнибоком молчат, и наконец яйценюх?
        Балу
        1. Джедай Сегодня, 12:42
          Цитата: Балу
          Следите за руками Напливайченко. Кстати, а что это ярош с тягнибоком молчат, и наконец яйценюх?

          Выжидают чем всё закончится и оставшихся добьют.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 12:49
            Много не понятного , что США дальше хотят разыграть.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 12:52
              Понятно только то, что ничего хорошего планы США Украине не принесут.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 12:54
                К сожалению , и нам тоже.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 12:58
                  Чем хуже для России - тем лучше для США. Это аксиома.
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 13:01
                    Мечта США пока сбывается.
                    Идущий
      4. БМП-2 Сегодня, 13:58
        "Фильм, часть седьмая - тут можно поесть..."(с) laughing Моё, почтение, Максим! hi
        БМП-2
        1. Джедай Сегодня, 14:11
          Тут не то что поесть, тут и соточку принять за полное успокоение этой банки с пауками можно. drinks
          Джедай
    3. Офицер запаса Сегодня, 12:27
      Так с крыши и не прыгнул, значит. А ведь обещал. Зря народ внизу дожидался. Поддерживали, скандировали. Не оправдал Мишико надежд зрителей.
      Вот уж, действительно, ни в чем политикам верить нельзя.
      Офицер запаса
    4. Primoos Сегодня, 12:49
      Задержать то они его задержали, а вот смогут ли удержать? Вопрос! Это им не с мирными громодянами изгаляться. Баб да детей запугивать. Мишико ножками сучит, во все горло голосит, изворачивается. Цирк, да и только.
      Primoos
      1. Grenader Сегодня, 13:50
        Ухлопам снова пора доставать кастрюли и надевать их на головы. Может дождутся когда Путин придэ порядок наведэ.
        Grenader
      2. Primoos Сегодня, 16:11
        Цитата: Primoos
        Задержать то они его задержали, а вот смогут ли удержать? Вопрос! Это им не с мирными громодянами изгаляться. Баб да детей запугивать. Мишико ножками сучит, во все горло голосит, изворачивается. Цирк, да и только.

        Ну вот и всё. Вывернулся Мишико, аки угорь скользкий. Как я и предполагал.
        Primoos
    5. Spartanez300 Сегодня, 12:50
      Формулировка мне нравится : за «содействие участникам преступных организаций и сокрытие их деятельности» , по моему там сплошь и рядом преступные организации и скрываться они не от кого не собираются . Что то Мишка не доиграл в своей пьесе или не оправдал надежд раз его в СБУ отдали , в разработку .
      Spartanez300
      1. БМП-2 Сегодня, 14:01
        Это верно: там кому не посодействуй - преступные организации. laughing Формулировка, стопроцентно гарантирующая "закрытие"! yes
        БМП-2
    6. den3080 Сегодня, 12:54
      запасаемся попкорном и наблюдаем за скакуасами fellow
      den3080
    7. DEZINTO Сегодня, 13:20
      Саакашвили чуть не спрыгнул с крыши пятиэтажки в Киеве


      DEZINTO
    8. ando_bor Сегодня, 13:24
      А галстук уже сожрал, - показали как запивает из бутылочки.
      ando_bor
      1. Grenader Сегодня, 13:46
        Он с 2008 года галстук не носит. придётся жрать что нибудь другое.
        Grenader
        1. ando_bor Сегодня, 13:52
          Цитата: Grenader
          Он с 2008 года галстук не носит.

          Носит:

          втихаря сожрал, - уже опытный.
          ando_bor
    9. avt Сегодня, 16:06
      Цитата: Тралл
      Карлсон улетел, но обещал вернуться

      Уже вернулся bully
      Цитата: Shurik70
      Саакашвили арестовали и увезли.

      УВАХ! Зачэм так сказал - ныкуда нэ увезли , увязалка сломался. bully Он випорхнул и парит орёл с клёкотом -,,Бе-бе-бе" bully
      avt
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:23
    Договорился грузин. Теперь полетят телеграммы из Вашингтона в Киев - срочно освободить зпт иначе оружия не дадим тчк
    rotmistr60
    1. avt Сегодня, 16:17
      Цитата: rotmistr60
      Договорился грузин. Теперь полетят телеграммы из Вашингтона в Киев - срочно освободить зпт иначе оружия не дадим тчк

      С их ,,корра "
      Вата Соломаев — 05.12.2017, 15:11
      Может свыни споют Дунаевского марш?.....Эй, хоххол, готовься к бою. Часовым ты поставлен на муйдан. Ты представь, что за тобою... сала шмат и горилки целый жбан.... Припев: Хоть и денег не шиша, пухнешь с голоду...пухнешь с голоду, пухнешь с голоду. Ты не бойся шины жечь, то от холода....Не ховайся, как !
      bully
      avt
  4. PPD Сегодня, 12:28
    Я "фигею" с Украины. Какой-то товорис-ч с соседнего государства, которого оттуда выгнали пытается Украине свои правила навязывать.Какой-бы ни был Порошенко и как бы он к власти не пришёл-он украинец и, хоть и с оговорками,-президент законный. И вот кто-то родом из другой страны, пытается его свергнуть. Саак... этот кто? Говорят в Грузи на него уголовное дело завели. В общем нужный кадр на Украине нынешней, ну как без него....
    PPD
    1. LUCKY777 Сегодня, 12:41
      .Какой-бы ни был Порошенко и как бы он к власти не пришёл-он украинец

      Еврей - украинец, грузин-украинец, они друг-друга стоят, проходимцы экстра класса.
      LUCKY777
    2. Orionvit Сегодня, 16:22
      Цитата: PPD
      хоть и с оговорками,-президент законный

      С очень большими оговорками. Утешает одно, сегодня легитимный, завтра, скажут, "утратил легитимность". В наше время, это просто.
      Orionvit
  5. pvv113 Сегодня, 12:34
    Мишико же говорил, что в окно выбросится, если за ним СБУ придет. Что случилось - окно что ли не открылось?
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 12:50
      Галстуком зацепился. lol
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 12:53
        Или - не галстуком... feel
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 12:57
          Похоже языком - длинный и пустой.
          Идущий
        2. pvv113 Сегодня, 13:49
          Ой, парни, даже боюсь предположить, чем он зацепился belay
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 13:54
            Тем же чудом, которым Штирлиц в падении зацепился за балкон в анекдоте. wassat
            Джедай
      2. pvv113 Сегодня, 13:48
        Не согласен - галстук он съел в 2008 lol
        pvv113
    2. Orionvit Сегодня, 16:20
      Цитата: pvv113
      Что случилось - окно что ли не открылось?

      Так он вроде в палатке жил под радой. Ан нет, в статье пишут в квартире.
      Orionvit
  6. Ingvar0401 Сегодня, 12:38
    СБУ встретило Саакашвили с распростертыми объятьями и словами "Гамарджоба, генацвале". На что Саакашвили ответил "Вай ме деде"....:)
    Ingvar0401
  7. Ретвизан 8 Сегодня, 12:41
    Блин, еще одного нашего агента взяли!
    Ретвизан 8
  8. Ретвизан 8 Сегодня, 12:44
    Неплохая карьера:
    президент ;
    губернатор ;
    ЗэК ?
    Ретвизан 8
    1. Paranoid50 Сегодня, 12:49
      Цитата: Ретвизан 8
      ЗэК ?

      Содержимое холодильника;
      Удобрение(?) yes
      Paranoid50
    2. Orionvit Сегодня, 16:18
      Цитата: Ретвизан 8
      Неплохая карьера:
      президент ;
      губернатор ;
      ЗэК ?

      Обычная, для американской подстилки. И это ещё не конец.
      Orionvit
  9. Zomanus Сегодня, 13:18
    А вот теперь его грохнуть и тогда завертится.
    Хотя нет, лучше держать его за решеткой и что бы он призывы делал, да.
    Новому Майдану-быть!!!
    Zomanus
  10. Lester7777 Сегодня, 13:18
    Кормить галстуками.
    Lester7777
    1. Идущий Сегодня, 13:30
      Цитата: Lester7777
      Кормить галстуками.


      Пока не сознается во всем. lol
      Идущий
  11. КобалТ Сегодня, 13:28
    Цитата: den3080
    запасаемся попкорном и наблюдаем за скакуасами

    Ага, и заверните еще два экземпляра "Шоу должно продолжаться!
    КобалТ
  12. fif21 Сегодня, 13:31
    Грузия встречай своего экс Президента. Депортируют однако (если в Украинской тюрьме не сгниет) hi Для поклонниц Саакашвили- дачки перевязывайте галстуками hi
    fif21
  13. LUCKY777 Сегодня, 14:54
    Сбёг пройдоха))) Все за попкорном!
    LUCKY777
    1. KachesGM Сегодня, 15:19
      Уже призвал Раду штурмовать...
      KachesGM
  14. Orionvit Сегодня, 16:14
    средства на акции протеста Саакашвили выделяли якобы «люди Януковича».
    "Люди Януковича", не смогли навести порядок, когда у него была полнота власти и полноценные силовые структуры, а тут на тебе, проснулись. Не прошло и четырёх лет. laughing
    В квартире Саакашвили проводится обыск.
    Приехали, в репортажах с очередного майдана, заявляли, что "герой" без паспорта, жил в палатке возле верховной рады, вместе с со своими "лыцарями демократии", протестовавших против Порошенка. Ан нет, оказывается революционеры живут со всеми удобствами. laughing
    Orionvit
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