Сводка за неделю 25 ноября - 1 декабря о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг»
На этой неделе обстановка была спокойней, количество обстрелов было намного меньше, чем в предыдущие недели. Хотя, по прежнему на этих выходных было обострение, как в принципе и на прошлых.
Очень тяжелая ситуация остается в районе недавно захваченных ВСУ поселков Гладосово и Металлист (Травневое). По информации на начало недели, зашедшие в поселки части ВСУ и нацбатальонов понесли большие потери от снайперского огня, всего было потеряно 11 военных убитыми и 5 раненными. К концу прошедшей недели это цифра увеличилась уже до 17 военных убитыми и11 ранеными. Причем двое из убитых, были сами снайперы. Из-за чего Генштаб ВСУ в спешном порядке начал менять части, вошедшие накануне в поселки.
Как выясняется, Генштаб ВСУ готовился обострить ситуацию на стыке между вооруженными силами народных республик, путем создания очагов напряженности, за счет улучшения тактических позиций под Горловкой и на Светлодарской дуге. Так сказать, активизацией на данных участках нашей обороны, отвлечь часть сил республик для нанесения внезапных, решающих ударов на других направлениях. Но, к счастью, сам Муженко раскрыл свой замысел, и провалил всю операцию. При этом, как отмечалось ранее, ВСУ и нацбатальоны понесли ощутимые потери, и заняли всего лишь невыгодные для себя позиции, пустив в расход тех, кого не жалко. Провал ВСУ существенно подорвал боевой дух украинских военнослужащих, и повысил уверенность наших подразделений в способности противостоять самой «сильной армии в Европе».
На момент написания сводки поступило сообщение от начальника пресс-службы ВС ДНР Даниила Безсонова: (более подробно смотреть, перейдя по этой ССЫЛКЕ)
Наша разведка продолжает фиксировать концентрацию л/с и техники ВСУ на линии фронта. В частности, зафиксировано прибытие в:
- н.п. Волноваха железнодорожного состава с бронетехникой и артиллерийскими системами, которые будут направлены на усиление соединений ВСУ на Мариупольском направлении;
- н.п. Марьинка каратели минометного взвода 2-го батальона 30-й омбр (отдельной механизированной бригады) захватили магазина на востоке населенного пункта, который в итоге был полностью разграблен, и теперь используется ими как место проживания подразделения ВСУ;
Так же, украинская сторона активно продолжает минировать периметры вокруг оккупированных населенных пунктов, в результате чего, на одной из мин вчера подорвался грузовой автомобиль с военнослужащими 128-й бригады ВСУ. Как сообщалось украинской стороной, якобы, для подвоза воды подразделениям ВСУ. От взрыва на мине погибло трое украинских военнослужащих. Мы не исключаем, что это была скрытая месть боевиков «Грузинского национального легиона» горной пехоте за артиллерийский обстрел их позиций 27 ноября, в результате которого шесть грузинских наемников получили ранения.
30 ноября, украинские каратели применили по н.п. Дебальцево несколько агитационных снарядов, из артиллерийских систем 122-мм. Стоит отметить, что ВСУ набили агитснаряды листовками антигуманного содержания, с помощью которых попытались заставить мирных жителе оставить свои дома, так как украинским властям нужны не люди, а зачищенные территории. Один из таких снарядов пробил крышу в жилом доме и по счастливой случайности никого не убил.
Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии фронта:
- 152 мм САУ «Акация» - 2 единиц;
- Зенитный ракетный комплекс «Стрела - 10» - 1 единицы;
Также, отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения ежедневно фиксируется в отчетах Миссии ОБСЕ:
- 152 мм буксируемых гаубиц «МСТА-Б» – 25 единиц;
- Зенитный ракетный комплекс «Оса» - 1 единицы;
- Танк Т-80 – 9 единиц;
- Танк Т-72 – 20 единиц;
- 120 мм минометов – 5 единиц;
Всего, за прошедшую неделю установлено отсутствие 60 единиц тяжелого вооружения ВСУ.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
25.11.17, суббота
10:50 в районе Докучаевска начался сильный бой с применением к/к пулеметов и периодически минометов.
12:00 юго-западнее Горловки в районе Красного Партизана и Озеряновки наши позиции под обстрелом к/к пулеметов и техники.
13:00 западные пригороды Горловки также подвергаются обстрелу с к/к пулеметов.
13:25 к обстрелу пригородов Горловки добавились минометы.
13:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением к/к пулеметов и минометов.
14:40 в районе Калиново (ЛНР) наши позиции под обстрелом БМП-1. Всего выпушено 8 73-мм снарядов. 16:00 в районе Долгое обстрел наших позиций с АГС.
17:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой и обстрел продолжается, применяется к/к пулеметы, гранатометы, АГС, минометы калибром 82-мм и 120-мм, артиллерия калибром 120-мм и техника.
18:50 на южном фронте в районе Коминтерново и Ленинское наши позиции под минометным и арт обстрелом.
19:35 в районе Калиново (ЛНР) стрелковый бой.
19:50 в районе Калиновка обстрел наших позиций с БМП-1. Всего было выпущено 5 снарядов.
21:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением к/к пулеметов, артиллерии и техники.
21:10 на южном фронте возобновились минометные и артобстрелы наших позиций.
22:00 севернее Горловки поселок Зайцево подвергается минометному обстрелу.
22:30 в районе Логвиново бой с применением к/к пулеметов и АГС.
23:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются сильные бои, минометные и арт обстрелы.
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 50 раз.
На Донецком направлении противник по районам двенадцати населенных пунктов выпустил 27 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 23 танковых снаряда, 1 противотанковый управляемый снаряд, 192 мины калибром 82-мм и 120-мм, а также применялись гранатометы и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам шести населенных пунктов выпустили 60 мин калибром 82-мм и 120-мм.
На Горловском направлении по району четырех населенных пунктов противник применил 50 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме того обстрел велся с гранатометов и стрелкового оружия.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза, применив АГС, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Долгое, Калиновка, Логвиново.
26.11.17, воскресенье
00:40 в районе Аэропорта снова обстрел минометами и артиллерией.
02:00 севернее Горловки поселок Зайцево продолжает страдать от минометных обстрелов, начавшейся ранее в субботу в 22:00.
Утром в ДНР было тихо.
12:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП возобновились минометные и арт дуэли.
13:10 в районе Красный Лиман (ЛНР) обстрел минами калибром 82-мм и120-мм. Обстрел производился с направления Трехизбенка. 18:20 в районе Калиновка бой с применением гранатометов и АГС.
19:40 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов.
22:00 юго-западнее Горловки бой с применением к/к пулеметов и гранатометов.
22:20 в районе Логвиново по нашим позициям на высотках работает АГС и БМП-1.
22:40 в районе Калиново (ЛНР0 бой усилился, применяется к/к пулеметы и АГС.
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 32 раза.
На Донецком направлении противник по районам девяти населенных пунктов выпустил 47 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также применил гранатометы и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам четырех населенных пунктов выпустили 50 мин калибром 82-мм и 120-мм.
На Горловском направлении по районам пяти населенных пунктов противник применил 8 122-мм артиллерийских снарядов, 21 мину калибром 82-мм и 120-мм, кроме того обстрел велся из гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов украинскими боевиками два дома в Докучаевске получили повреждения:
ул. Ленина, д. 37 – повреждена кровля, жертв нет;
ул. Щорса д. 2Г – снаряд от БМП-1 упал во двор, не разорвался.
Кроме этого, сегодня ВСУ обстреляли н.п. Зайцево. В результате попадания зажигательного боеприпаса выпущенного из БМП сгорел дом по адресу – ул. Карбышева,106.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 7 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, РПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Красный Лиман, Калиновка, Калиново, Логвиново, Славяносербск.
27.11.17, понедельник
00:20 в районе Калиново (ЛНР) продолжают греметь бои, применяется к/к пулеметы, гранатометы и АГС.
01:30 в районе Славяносербск (ЛНР) сильный обстрел минами калибром 82-мм и 120-мм. Также работает БМП-1, которая выпустила 9 73-мм снарядов.
09:50 севернее Горловки поселок Зайцево подвергся обстрелу из к/к пулеметов и АГС. Обстрел велся с н.п Жованка. В результате обстрела сгорел дом по ул. Карбышева,106.
Утром и днем в ДНР было тихо.
17:00 Докучаевск под обстрелом БМП-2. Есть попадание по жилмассиву.
17:10 на южном фронте бой с применением к/к пулеметов и минометов. Минометы работают по нашим позициям с района н.п. Сартана.
17:20 в районе ЯБП сильный бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов и минометов.
22:00 пригород Луганска поселок Большая Вергунка подвергся обстрелу, в результате была ранена мирный житель. "Обстрел велся со стороны ВСУ с района реки Северский Донец, это Вергунка, из-за чего получил ранения один гражданский. У него ранения брюшной полости, обеих ног и левого плеча. Доставлен в ЛРКБ (Луганскую республиканскую клиническую больницу)", - говорится в сообщении прокуратуры ЛНР.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 20 раз.
На Донецком направлении противник по районам девяти населенных пунктов выпустил 14 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также применял гранатометы и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам четырех населенных пунктов выпустили 27 мин калибром 82-мм и 120-мм.
На Горловском направлении по районам населенных пунктов Зайцево и Гольмовский противник применил 7 мин калибром 82-мм, кроме того обстрел велся из гранатометов и стрелкового оружия.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз, применив минометы 82-мм, АГС, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Большая Вергунка, Красный Яр, Калиновка.
28.11.17, вторник
01:10 в районе Логвиново бой с применением к/к пулеметов, АГС и минометов калибром 82-мм.
06:40 поселок Лозовое и окрестности под обстрелом СПГ-9 и минометов калибром 82-мм. 11:10 в районе Долгое (ЛНР) обстрел с СПГ-9.
14:00 на южном фронте начались обстрелы наших позиций с к/к пулеметов и минометов.
16:10 в районе Санжаровка (ЛНР) обстрел наших позиций с АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.
17:15 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением к/к пулеметов, минометов и артиллерии.
17:30 на южном фронте продолжаются бои и минометные дуэли.
17:45 в районе Сокольники (ЛНР) сильный обстрел минами калибром 120-мм. Всего ВСУ выпустили 19 мин.
18:35 в районе Красный Лиман (ЛНР) сильный обстрел минами калибром 120-мм. Всего ВСУ выпустили 12 мин.
19:10 Петровский район Донецка бой с применением к/к пулеметов и минометов.
20:55 в районе Веселая Гора (ЛНР) позиционные перестрелки с применением стрелкового и АГС.
21:05 в районе Логвиново бой с применением к/к пулеметов и АГС.
21:25 поселок Калиново (ЛНР) и окрестности под обстрелом АГС.
22:00 в районе Еленовки обстрел минометами и артиллерией.
22:10 в районе ЯБП сильный бой и минометные дуэли.
22:15 в районе Первомайск (ЛНР) обстрел наших позиций минами калибром 82-мм.
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 14 раз.
На Донецком направлении по районам четырех населенных пунктов противник вел обстрелы с применение различных типов гранатометов и стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам двух населенных пунктов выпустили 12 мин калибром 82-мм и 120-мм.
На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник применил 9 мин калибром 82-мм, кроме того обстрел велся из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела повреждения получило два дома в н.п. Зайцево по ул. Артемовской.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 10 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново, Лозовое, Долгое, Санжаровка, Сокольники, Красный Лиман, Веселая Гора, Калиново, Первомайск.
29.11.17, среда
03:30 севернее Горловки в районе Зайцево минометные обстрелы.
Утром и днем в ДНР было тихо.
14:50 Петровский район Донецка бой с применением к/к пулеметов, минометов калибром 82-мм и120-мм и техники.
16:50 Петровский район Донецка бой усилился к вечеру, работают минометы калибром 120-мм и танк.
18:00 в районе Логвиново бой с применением гранатометов, АГС и минометов калибром 82-мм.
19:30 в районе Калиновка также идет бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм.
20:10 в районе Логвиново бой и обстрелы с АГС, СПГ-9 и минометов усилились. Начали работать минометы 120-мм.
22:00 на южном фронте позиционные бои с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов.
22:45 в районе Калиновка возобновился обстрел с СПГ-9 и минометов калибром 82-мм и120-мм.
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 20 раз.
На Донецком направлении по районам шестнадцати населенных пунктов противник выпустили 8 122-мм артиллерийских снарядов, 51 мину калибром 82-мм и 120-мм, кроме этого противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по району н.п. Ленинское выпустили 19 мин калибром 120-мм.
На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник применил 31 мину калибром 82-мм и 120-мм, кроме того обстрел велся из гранатометов и стрелкового оружия.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново, Калиновка, Лозовое.
30.11.17, четверг
00:25в районе Лозовое обстрел минами калибром 82-мм.
Утром и днем в ДНР было тихо.
17:50 Петровский район Донецка под обстрелом к/к пулеметов и минометов. Также над районом летают несколько БЛА ВСУ.
19:40 в районе ЯБП бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, ВОГов, АГС и минометов калибром 82-мм и 120-мм.
22:45 на линии фронта Калиново (ЛНР) – Первомайск (ЛНР) бои с применением к/к пулеметов и минометов.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 29 раз.
На Донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустили 71 мину калибром 82-мм и 120-мм. Кроме этого, противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам четырех населенных пунктов выпустили 19 мин калибром 82-мм и 120-мм.
На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник вел обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 8 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Калиново и Фрунзе, сел Логвиново, Лозовое и Калиновка.
01.12.17, пятница
11:10 в районе Лозовое наши позиции под обстрелом АГС и СПГ-9.
13:40 на линии фронта Кировский район Донецка – Старомихайловка минометный обстрел, работают минометы калибром 82-мм и 120-мм.
14:30 в районе Веселогоровка (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и АГС.
15:40 поселок Сокольники (ЛНР) под обстрелом минами калибром 120-мм. Всего прилетело 12 мин.
16:50 в районе Аэропорта бой с применением снайперских винтовок крупного калибра, к/к пулеметов, гранатометов, АГС, ССПГ-9 и минометов калибром 120-мм.
17:15 в районе Калиново (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм. 17:50 на линии фронта Калиново (ЛНР) – Первомайск (ЛНР) бои с применением минометов.
18:00 в районе Еленовка и Ясное бой с применением к/к пулеметов и минометов.
18:15 Петровский район Донецка под минометным обстрелом.
18:15 в районе Первомайск (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм.
19:50 поселок Калиново (ЛНР) снова подвергается минометному обстрелу калибром 82-мм и 120-мм.
21:15 в районе Логвиново сильный бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов калибром 120-мм. 22:30 в районе Логвиново продолжается сильный бой и минометный обстрел. Работает также БМП-1, которая выпустила 14 снарядов калибром 73-мм.
22:55 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, ВОГов, АГС, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и 120-мм и танка.
23:00 Нижнее Лозовое под обстрелом минометов калибром 120-мм, а также БМП-1.
За прошедшие сутки, при защите Республике, ранен один военнослужащий ВС ДНР.
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 27 раз.
На Донецком направлении по районам одиннадцати населенных пунктов противник выпустил 60 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме этого противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам двух населенных пунктов выпустили десять мин калибром 82-мм и 120-мм.
На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 38 мин калибром 82-мм и 120-мм. Кроме того, обстрел велся из стрелкового оружия.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 9 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, СПГ, РПГ АГС, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Лозовое, Веселогоровка, Сокольники, Калиново-Борщеватое, Первомайск, Калиново, Логвиново, Нижнее Лозовое. Огонь велся из 82-мм и 120-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 200 снарядов, мин и гранат.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 167 раз. По территории Республики выпущено 725 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 82-мм и 120-мм.
Всего за ноябрь:
- ВСУ обстреляли ДНР 1107 раз, и применил по территории Республики 7085 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 120 и 82-мм.
- огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы двадцати двух населённых пунктов Республики.
- в результате обстрелов со стороны ВСУ за месяц повреждения получили 51 домостроение в следующих населенных пунктах: Зайцево, Докучаевск, Ясное, Гольмовский, Ленинское, Крутая Балка, Саханка и в Киевском районе Донецка. Обстрелы территории Республики с позиций ВСУ унесли жизнь одного мирного жителя и шестеро получили ранения.
- при защите Республики погибли четыре военнослужащих ВС ДНР и четверо получили ранения.
- ВСУ обстреляли ЛНР 43 раза. Огонь велся из всех видов вооружения. В том числе применялась запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские орудия калибра 122 мм, минометы калибра 82-мм и 120-мм, БМП, зенитные установки, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 607 снарядов, мин и гранат.
Всем терпения и здоровья!
Очень тяжелая ситуация остается в районе недавно захваченных ВСУ поселков Гладосово и Металлист (Травневое). По информации на начало недели, зашедшие в поселки части ВСУ и нацбатальонов понесли большие потери от снайперского огня, всего было потеряно 11 военных убитыми и 5 раненными. К концу прошедшей недели это цифра увеличилась уже до 17 военных убитыми и11 ранеными. Причем двое из убитых, были сами снайперы. Из-за чего Генштаб ВСУ в спешном порядке начал менять части, вошедшие накануне в поселки.
Военнослужащие ВС ЛНР на отдыхе
Как выясняется, Генштаб ВСУ готовился обострить ситуацию на стыке между вооруженными силами народных республик, путем создания очагов напряженности, за счет улучшения тактических позиций под Горловкой и на Светлодарской дуге. Так сказать, активизацией на данных участках нашей обороны, отвлечь часть сил республик для нанесения внезапных, решающих ударов на других направлениях. Но, к счастью, сам Муженко раскрыл свой замысел, и провалил всю операцию. При этом, как отмечалось ранее, ВСУ и нацбатальоны понесли ощутимые потери, и заняли всего лишь невыгодные для себя позиции, пустив в расход тех, кого не жалко. Провал ВСУ существенно подорвал боевой дух украинских военнослужащих, и повысил уверенность наших подразделений в способности противостоять самой «сильной армии в Европе».
На момент написания сводки поступило сообщение от начальника пресс-службы ВС ДНР Даниила Безсонова: (более подробно смотреть, перейдя по этой ССЫЛКЕ)
Сегодня от своего друга из Киева получил очень интересную информацию, которая подтверждает большие потери ВСУ под Горловкой. Этому человеку доверяю. Это вчерашняя переписка одной из журналисток информагентства «РБК-Украина» с офицером пресс-центра штаба «АТО» Василием Лабаем, в ходе которой обсуждается выпуск материала для опровержения заявления Эдуарда Александровича Басурина о больших потерях ВСУ в Гладосово и Металлисте. Ценность ее в том, что Лабай признает большие потери. Выводы делайте сами
Наша разведка продолжает фиксировать концентрацию л/с и техники ВСУ на линии фронта. В частности, зафиксировано прибытие в:
- н.п. Волноваха железнодорожного состава с бронетехникой и артиллерийскими системами, которые будут направлены на усиление соединений ВСУ на Мариупольском направлении;
- н.п. Марьинка каратели минометного взвода 2-го батальона 30-й омбр (отдельной механизированной бригады) захватили магазина на востоке населенного пункта, который в итоге был полностью разграблен, и теперь используется ими как место проживания подразделения ВСУ;
Так же, украинская сторона активно продолжает минировать периметры вокруг оккупированных населенных пунктов, в результате чего, на одной из мин вчера подорвался грузовой автомобиль с военнослужащими 128-й бригады ВСУ. Как сообщалось украинской стороной, якобы, для подвоза воды подразделениям ВСУ. От взрыва на мине погибло трое украинских военнослужащих. Мы не исключаем, что это была скрытая месть боевиков «Грузинского национального легиона» горной пехоте за артиллерийский обстрел их позиций 27 ноября, в результате которого шесть грузинских наемников получили ранения.
30 ноября, украинские каратели применили по н.п. Дебальцево несколько агитационных снарядов, из артиллерийских систем 122-мм. Стоит отметить, что ВСУ набили агитснаряды листовками антигуманного содержания, с помощью которых попытались заставить мирных жителе оставить свои дома, так как украинским властям нужны не люди, а зачищенные территории. Один из таких снарядов пробил крышу в жилом доме и по счастливой случайности никого не убил.
Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии фронта:
- 152 мм САУ «Акация» - 2 единиц;
- Зенитный ракетный комплекс «Стрела - 10» - 1 единицы;
Также, отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения ежедневно фиксируется в отчетах Миссии ОБСЕ:
- 152 мм буксируемых гаубиц «МСТА-Б» – 25 единиц;
- Зенитный ракетный комплекс «Оса» - 1 единицы;
- Танк Т-80 – 9 единиц;
- Танк Т-72 – 20 единиц;
- 120 мм минометов – 5 единиц;
Всего, за прошедшую неделю установлено отсутствие 60 единиц тяжелого вооружения ВСУ.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
25.11.17, суббота
10:50 в районе Докучаевска начался сильный бой с применением к/к пулеметов и периодически минометов.
12:00 юго-западнее Горловки в районе Красного Партизана и Озеряновки наши позиции под обстрелом к/к пулеметов и техники.
13:00 западные пригороды Горловки также подвергаются обстрелу с к/к пулеметов.
13:25 к обстрелу пригородов Горловки добавились минометы.
13:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением к/к пулеметов и минометов.
14:40 в районе Калиново (ЛНР) наши позиции под обстрелом БМП-1. Всего выпушено 8 73-мм снарядов. 16:00 в районе Долгое обстрел наших позиций с АГС.
17:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой и обстрел продолжается, применяется к/к пулеметы, гранатометы, АГС, минометы калибром 82-мм и 120-мм, артиллерия калибром 120-мм и техника.
18:50 на южном фронте в районе Коминтерново и Ленинское наши позиции под минометным и арт обстрелом.
19:35 в районе Калиново (ЛНР) стрелковый бой.
19:50 в районе Калиновка обстрел наших позиций с БМП-1. Всего было выпущено 5 снарядов.
21:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением к/к пулеметов, артиллерии и техники.
21:10 на южном фронте возобновились минометные и артобстрелы наших позиций.
22:00 севернее Горловки поселок Зайцево подвергается минометному обстрелу.
22:30 в районе Логвиново бой с применением к/к пулеметов и АГС.
23:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются сильные бои, минометные и арт обстрелы.
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 50 раз.
На Донецком направлении противник по районам двенадцати населенных пунктов выпустил 27 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 23 танковых снаряда, 1 противотанковый управляемый снаряд, 192 мины калибром 82-мм и 120-мм, а также применялись гранатометы и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам шести населенных пунктов выпустили 60 мин калибром 82-мм и 120-мм.
На Горловском направлении по району четырех населенных пунктов противник применил 50 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме того обстрел велся с гранатометов и стрелкового оружия.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза, применив АГС, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Долгое, Калиновка, Логвиново.
26.11.17, воскресенье
00:40 в районе Аэропорта снова обстрел минометами и артиллерией.
02:00 севернее Горловки поселок Зайцево продолжает страдать от минометных обстрелов, начавшейся ранее в субботу в 22:00.
Утром в ДНР было тихо.
12:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП возобновились минометные и арт дуэли.
13:10 в районе Красный Лиман (ЛНР) обстрел минами калибром 82-мм и120-мм. Обстрел производился с направления Трехизбенка. 18:20 в районе Калиновка бой с применением гранатометов и АГС.
19:40 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов.
22:00 юго-западнее Горловки бой с применением к/к пулеметов и гранатометов.
22:20 в районе Логвиново по нашим позициям на высотках работает АГС и БМП-1.
22:40 в районе Калиново (ЛНР0 бой усилился, применяется к/к пулеметы и АГС.
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 32 раза.
На Донецком направлении противник по районам девяти населенных пунктов выпустил 47 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также применил гранатометы и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам четырех населенных пунктов выпустили 50 мин калибром 82-мм и 120-мм.
На Горловском направлении по районам пяти населенных пунктов противник применил 8 122-мм артиллерийских снарядов, 21 мину калибром 82-мм и 120-мм, кроме того обстрел велся из гранатометов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов украинскими боевиками два дома в Докучаевске получили повреждения:
ул. Ленина, д. 37 – повреждена кровля, жертв нет;
ул. Щорса д. 2Г – снаряд от БМП-1 упал во двор, не разорвался.
Кроме этого, сегодня ВСУ обстреляли н.п. Зайцево. В результате попадания зажигательного боеприпаса выпущенного из БМП сгорел дом по адресу – ул. Карбышева,106.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 7 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, РПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Красный Лиман, Калиновка, Калиново, Логвиново, Славяносербск.
27.11.17, понедельник
00:20 в районе Калиново (ЛНР) продолжают греметь бои, применяется к/к пулеметы, гранатометы и АГС.
01:30 в районе Славяносербск (ЛНР) сильный обстрел минами калибром 82-мм и 120-мм. Также работает БМП-1, которая выпустила 9 73-мм снарядов.
09:50 севернее Горловки поселок Зайцево подвергся обстрелу из к/к пулеметов и АГС. Обстрел велся с н.п Жованка. В результате обстрела сгорел дом по ул. Карбышева,106.
Утром и днем в ДНР было тихо.
17:00 Докучаевск под обстрелом БМП-2. Есть попадание по жилмассиву.
17:10 на южном фронте бой с применением к/к пулеметов и минометов. Минометы работают по нашим позициям с района н.п. Сартана.
17:20 в районе ЯБП сильный бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов и минометов.
22:00 пригород Луганска поселок Большая Вергунка подвергся обстрелу, в результате была ранена мирный житель. "Обстрел велся со стороны ВСУ с района реки Северский Донец, это Вергунка, из-за чего получил ранения один гражданский. У него ранения брюшной полости, обеих ног и левого плеча. Доставлен в ЛРКБ (Луганскую республиканскую клиническую больницу)", - говорится в сообщении прокуратуры ЛНР.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 20 раз.
На Донецком направлении противник по районам девяти населенных пунктов выпустил 14 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также применял гранатометы и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам четырех населенных пунктов выпустили 27 мин калибром 82-мм и 120-мм.
На Горловском направлении по районам населенных пунктов Зайцево и Гольмовский противник применил 7 мин калибром 82-мм, кроме того обстрел велся из гранатометов и стрелкового оружия.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз, применив минометы 82-мм, АГС, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Большая Вергунка, Красный Яр, Калиновка.
28.11.17, вторник
01:10 в районе Логвиново бой с применением к/к пулеметов, АГС и минометов калибром 82-мм.
06:40 поселок Лозовое и окрестности под обстрелом СПГ-9 и минометов калибром 82-мм. 11:10 в районе Долгое (ЛНР) обстрел с СПГ-9.
14:00 на южном фронте начались обстрелы наших позиций с к/к пулеметов и минометов.
16:10 в районе Санжаровка (ЛНР) обстрел наших позиций с АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.
17:15 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением к/к пулеметов, минометов и артиллерии.
17:30 на южном фронте продолжаются бои и минометные дуэли.
17:45 в районе Сокольники (ЛНР) сильный обстрел минами калибром 120-мм. Всего ВСУ выпустили 19 мин.
18:35 в районе Красный Лиман (ЛНР) сильный обстрел минами калибром 120-мм. Всего ВСУ выпустили 12 мин.
19:10 Петровский район Донецка бой с применением к/к пулеметов и минометов.
20:55 в районе Веселая Гора (ЛНР) позиционные перестрелки с применением стрелкового и АГС.
21:05 в районе Логвиново бой с применением к/к пулеметов и АГС.
21:25 поселок Калиново (ЛНР) и окрестности под обстрелом АГС.
22:00 в районе Еленовки обстрел минометами и артиллерией.
22:10 в районе ЯБП сильный бой и минометные дуэли.
22:15 в районе Первомайск (ЛНР) обстрел наших позиций минами калибром 82-мм.
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 14 раз.
На Донецком направлении по районам четырех населенных пунктов противник вел обстрелы с применение различных типов гранатометов и стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам двух населенных пунктов выпустили 12 мин калибром 82-мм и 120-мм.
На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник применил 9 мин калибром 82-мм, кроме того обстрел велся из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела повреждения получило два дома в н.п. Зайцево по ул. Артемовской.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 10 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново, Лозовое, Долгое, Санжаровка, Сокольники, Красный Лиман, Веселая Гора, Калиново, Первомайск.
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29.11.17, среда
03:30 севернее Горловки в районе Зайцево минометные обстрелы.
Утром и днем в ДНР было тихо.
14:50 Петровский район Донецка бой с применением к/к пулеметов, минометов калибром 82-мм и120-мм и техники.
16:50 Петровский район Донецка бой усилился к вечеру, работают минометы калибром 120-мм и танк.
18:00 в районе Логвиново бой с применением гранатометов, АГС и минометов калибром 82-мм.
19:30 в районе Калиновка также идет бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм.
20:10 в районе Логвиново бой и обстрелы с АГС, СПГ-9 и минометов усилились. Начали работать минометы 120-мм.
22:00 на южном фронте позиционные бои с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов.
22:45 в районе Калиновка возобновился обстрел с СПГ-9 и минометов калибром 82-мм и120-мм.
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 20 раз.
На Донецком направлении по районам шестнадцати населенных пунктов противник выпустили 8 122-мм артиллерийских снарядов, 51 мину калибром 82-мм и 120-мм, кроме этого противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по району н.п. Ленинское выпустили 19 мин калибром 120-мм.
На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник применил 31 мину калибром 82-мм и 120-мм, кроме того обстрел велся из гранатометов и стрелкового оружия.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново, Калиновка, Лозовое.
30.11.17, четверг
00:25в районе Лозовое обстрел минами калибром 82-мм.
Утром и днем в ДНР было тихо.
17:50 Петровский район Донецка под обстрелом к/к пулеметов и минометов. Также над районом летают несколько БЛА ВСУ.
19:40 в районе ЯБП бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, ВОГов, АГС и минометов калибром 82-мм и 120-мм.
22:45 на линии фронта Калиново (ЛНР) – Первомайск (ЛНР) бои с применением к/к пулеметов и минометов.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 29 раз.
На Донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустили 71 мину калибром 82-мм и 120-мм. Кроме этого, противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам четырех населенных пунктов выпустили 19 мин калибром 82-мм и 120-мм.
На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник вел обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 8 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Калиново и Фрунзе, сел Логвиново, Лозовое и Калиновка.
01.12.17, пятница
11:10 в районе Лозовое наши позиции под обстрелом АГС и СПГ-9.
13:40 на линии фронта Кировский район Донецка – Старомихайловка минометный обстрел, работают минометы калибром 82-мм и 120-мм.
14:30 в районе Веселогоровка (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и АГС.
15:40 поселок Сокольники (ЛНР) под обстрелом минами калибром 120-мм. Всего прилетело 12 мин.
16:50 в районе Аэропорта бой с применением снайперских винтовок крупного калибра, к/к пулеметов, гранатометов, АГС, ССПГ-9 и минометов калибром 120-мм.
17:15 в районе Калиново (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм. 17:50 на линии фронта Калиново (ЛНР) – Первомайск (ЛНР) бои с применением минометов.
18:00 в районе Еленовка и Ясное бой с применением к/к пулеметов и минометов.
18:15 Петровский район Донецка под минометным обстрелом.
18:15 в районе Первомайск (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм.
19:50 поселок Калиново (ЛНР) снова подвергается минометному обстрелу калибром 82-мм и 120-мм.
21:15 в районе Логвиново сильный бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов калибром 120-мм. 22:30 в районе Логвиново продолжается сильный бой и минометный обстрел. Работает также БМП-1, которая выпустила 14 снарядов калибром 73-мм.
22:55 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, ВОГов, АГС, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и 120-мм и танка.
23:00 Нижнее Лозовое под обстрелом минометов калибром 120-мм, а также БМП-1.
За прошедшие сутки, при защите Республике, ранен один военнослужащий ВС ДНР.
За сутки ВСУ обстреляли ДНР 27 раз.
На Донецком направлении по районам одиннадцати населенных пунктов противник выпустил 60 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме этого противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам двух населенных пунктов выпустили десять мин калибром 82-мм и 120-мм.
На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 38 мин калибром 82-мм и 120-мм. Кроме того, обстрел велся из стрелкового оружия.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 9 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, СПГ, РПГ АГС, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Лозовое, Веселогоровка, Сокольники, Калиново-Борщеватое, Первомайск, Калиново, Логвиново, Нижнее Лозовое. Огонь велся из 82-мм и 120-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 200 снарядов, мин и гранат.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 167 раз. По территории Республики выпущено 725 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 82-мм и 120-мм.
Всего за ноябрь:
- ВСУ обстреляли ДНР 1107 раз, и применил по территории Республики 7085 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 120 и 82-мм.
- огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы двадцати двух населённых пунктов Республики.
- в результате обстрелов со стороны ВСУ за месяц повреждения получили 51 домостроение в следующих населенных пунктах: Зайцево, Докучаевск, Ясное, Гольмовский, Ленинское, Крутая Балка, Саханка и в Киевском районе Донецка. Обстрелы территории Республики с позиций ВСУ унесли жизнь одного мирного жителя и шестеро получили ранения.
- при защите Республики погибли четыре военнослужащих ВС ДНР и четверо получили ранения.
- ВСУ обстреляли ЛНР 43 раза. Огонь велся из всех видов вооружения. В том числе применялась запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские орудия калибра 122 мм, минометы калибра 82-мм и 120-мм, БМП, зенитные установки, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 607 снарядов, мин и гранат.
Анализ нарушений режима прекращения огня
Всем терпения и здоровья!
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