Сводка за неделю 25 ноября - 1 декабря о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг»

Военнослужащие ВС ЛНР на отдыхе

Сегодня от своего друга из Киева получил очень интересную информацию, которая подтверждает большие потери ВСУ под Горловкой. Этому человеку доверяю. Это вчерашняя переписка одной из журналисток информагентства «РБК-Украина» с офицером пресс-центра штаба «АТО» Василием Лабаем, в ходе которой обсуждается выпуск материала для опровержения заявления Эдуарда Александровича Басурина о больших потерях ВСУ в Гладосово и Металлисте. Ценность ее в том, что Лабай признает большие потери. Выводы делайте сами

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Анализ нарушений режима прекращения огня