16:36 05 декабря

В учениях "Восток-2018" задействуют силы Восточного и Центрального округов, а также Северного флота

Силы и средства Восточного, Центрального военных округов и Северного флота будут задействованы в учениях "Восток-2018", которые пройдут в августе-сентябре следующего года. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

В учениях "Восток-2018" задействуют силы Восточного и Центрального округов, а также Северного флота


Крупнейшим мероприятием боевой учебы следующего года станет учение "Восток-2018", которое пройдет в августе-сентябре на территории Сибири и Дальнего Востока. Планируется задействовать силы и средства Восточного и Центрального военных округов, Северного флота
- сказал министр.


Он напомнил, что 1 декабря в Вооруженных силах начался зимний период обучения войск.

Прошедший учебный год был достаточно насыщенным. В общей сложности проведено свыше восьми тысяч мероприятий боевой подготовки
- отметил министр.

Стратегическое учение "Запад-2017", межвидовое тактическое учение сил Северного флота, Воздушно-десантных войск и сил специальных операций с высадкой морского десанта и боевой стрельбой, учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2017", а также ряд других мероприятий международного формата
- перечислил глава Минобороны.

По оценке Шойгу, план подготовки Вооруженных сил выполнен в полном объеме.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. новичок Сегодня, 12:40
    “Запад17“ навёл хорошего шухера в НАТО. “Восток18“ станет инфарктом для япов.
    новичок
  2. askort154 Сегодня, 12:51
    Правильно ! Выборы и чемпионат мира проведём, потом можно и поиграть в войнушку.
    askort154
  3. airgus Сегодня, 14:10
    Да ничего вы не понимаете.это просто пиар и показуха. Им каждый год нужно все больше и больше учений, а о людях они не думают, конечно, не им же сутками не спать и семьи свои не видеть. Ладно учения, так а бюрократии сколько стало... На каждую бумажку нужна еще одна бумажка а на эту еще одна и все ради того чтобы показать свою работу, потому что в МО есть такие должности на которых люди не знают чем заняться, а вот чтобы показать свою работу они придумывают каждый раз что нибудь новенькое. Им то конечно пофиг не им страдать от этого. А зарплату решили проиндексировать на 4% когда она уже половину цены потеряла с 2012 года, да это чисто подачка.
    airgus
    1. SOF Сегодня, 14:33
      ...что это было? laughing
      То ли, предвыборная "критика" действующей власти, то ли плачь унтер-офицерской вдовы?
      На учениях отрабатывается взаимодействие родов войск и актуальность стратегических и тактических схем, проверяется взаимопонимание с союзниками, тестируются новые виды вооружений, рассматривается реакция соседей.
      Что из перечисленного делать не стОит, дабы не нарушать сон, упомянутых вами страдающих субъектов?
      SOF
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