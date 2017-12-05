В учениях "Восток-2018" задействуют силы Восточного и Центрального округов, а также Северного флота
Силы и средства Восточного, Центрального военных округов и Северного флота будут задействованы в учениях "Восток-2018", которые пройдут в августе-сентябре следующего года. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Он напомнил, что 1 декабря в Вооруженных силах начался зимний период обучения войск.
По оценке Шойгу, план подготовки Вооруженных сил выполнен в полном объеме.
Крупнейшим мероприятием боевой учебы следующего года станет учение "Восток-2018", которое пройдет в августе-сентябре на территории Сибири и Дальнего Востока. Планируется задействовать силы и средства Восточного и Центрального военных округов, Северного флота- сказал министр.
Он напомнил, что 1 декабря в Вооруженных силах начался зимний период обучения войск.
Прошедший учебный год был достаточно насыщенным. В общей сложности проведено свыше восьми тысяч мероприятий боевой подготовки- отметил министр.
Стратегическое учение "Запад-2017", межвидовое тактическое учение сил Северного флота, Воздушно-десантных войск и сил специальных операций с высадкой морского десанта и боевой стрельбой, учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2017", а также ряд других мероприятий международного формата- перечислил глава Минобороны.
По оценке Шойгу, план подготовки Вооруженных сил выполнен в полном объеме.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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