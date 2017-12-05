16:33 05 декабря

РФ примет участие в Аргентинском тендере на поставку истребителей

Россия примет участие в аргентинском тендере на поставку истребителей со своими МиГ-29, передает ТАСС сообщение замдиректора Федеральной службы по ВТС Анатолия Пунчука.



Касаясь вопроса приобретения Аргентиной российских МиГ-29, замечу, что выбор техники проводится в соответствии с требующимися техническими параметрами и на тендерной основе, а принятие окончательного решения о приобретении техники находится в компетенции руководства Аргентинской Республики. На сегодняшний день российская сторона заявила о своей готовности участвовать в тендере и представила необходимые материалы. Надеемся на победу в тендере,
сказал Пунчук на полях выставки «Эксподефенса-2017», проходящей в Колумбии.


Ранее сообщалось, что Аргентина заинтересована в приобретении у России истребителей МиГ-29. По словам Пунчука, эти «самолеты прекрасно подходят для решения задач, возложенных на ВВС Аргентины, и эксплуатации в местных географических условиях».

Фронтовой истребитель МиГ-29 предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет может эффективно решать задачи патрулирования и авиационной поддержки сухопутных войск и десанта, изоляции района боевых действий, вести воздушную разведку, перехватывать воздушные цели, сопровождать ударные и военно-транспортные самолеты, наносить удары по наземным и надводным объектам.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. новичок Сегодня, 12:43
    тьфу, тьфу, тьфу. удачи нашим в тендере.
    новичок
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:47
      Цитата: новичок
      тьфу, тьфу, тьфу. удачи нашим в тендере.

      только опять бы не в долг
      Angel_and_Demon
      1. новичок Сегодня, 13:02
        да тут околоМИГовские новости в последнее время удручают. может списанные в долг, или даром, с учётом зап.частей и обслуги_ деньги не малые.
        новичок
      2. Астория Сегодня, 13:03
        можно и в долг, хотя финансы Аргентины оставляют желать лучшего.
        https://tradingeconomics.com/argentina/government
        -debt-to-gdp
        Астория
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:05
          Цитата: Астория
          можно и в долг, хотя финансы Аргентины оставляют желать лучшего.

          тогда лучше базами
          Angel_and_Demon
  2. Esoteric Сегодня, 12:43
    Фронтовой истребитель МиГ-29 предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

    Ночью не возникнет проблем, как с Ми-28??? belay
    Esoteric
    1. новичок Сегодня, 13:00
      да вроде пока жалоб не было. может Бондарев подкинет мысль под самый тендер. интересно мнение лётчиков сайта.
      новичок
  3. Астма Сегодня, 12:47
    давно пора вам на МИГи пересаживаться!!
    Астма
  4. Витас Сегодня, 12:51
    Миг 29 СМ или что попроще ?! МиГи из наличия ВВС, но подмарафеченные или новьЁ?!
    Витас
  5. Монархист Сегодня, 12:52
    Заинтересованность в приобретении МиГа еще не означает подписание контракта. Оружейный рынок тесный: слишком много желающих поиметь денежки. Участие в тендере - это уже некий плюс "МиГу",но я сомневаюсь в успехе: слишком серьезные участники будут
    Монархист
    1. Джедай Сегодня, 12:55
      Про участников тендера помимо МиГа - в статье ни слова. Наводит на мысли...
      Джедай
      1. Uncle Lee Сегодня, 13:01
        Если хороший самолет, то почему бы не взять ! Я бы взял, да полосы нету.... hi
        Uncle Lee
        1. Джедай Сегодня, 13:06
          МиГ-29 уже доказал что он - хороший самолёт. Я к тому веду, что могут влезть в тендер звёздно-полосатые "честные" негоцианты...
          Джедай
          1. новичок Сегодня, 13:28
            приветствую, Максим! самолёт то великолепный. ведь есть отзывы неметских пилотов, которые “с большой неохотой пересаживались с МИГов на неповоротливые еврофайтеры.“
            новичок
            1. Джедай Сегодня, 13:46
              Привет, Гарик! hi Я о том же. Но сам знаешь как США умеют свою технику навязывать.
              Джедай
              1. новичок Сегодня, 13:51
                да уж. у янки манёвр шире, в плане навязать. но надеюсь, наши смогут “продемпингануть“ с прицелом на сопутствующие доходы.
                новичок
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 13:06
          Цитата: Uncle Lee
          Если хороший самолет, то почему бы не взять ! Я бы взял, да полосы нету.... hi

          обращайтесь - сделаем - любой каприз за ваши деньги
          Angel_and_Demon
          1. Uncle Lee Сегодня, 13:10
            Я бы рад, да местность у нас сопка на сопке ! И я далеко не абрамович ! hi
            Uncle Lee
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:12
              Цитата: Uncle Lee
              Я бы рад, да местность у нас сопка на сопке ! И я далеко не абрамович ! hi

              сравняем - и возьмем по божески
              Angel_and_Demon
              1. Uncle Lee Сегодня, 13:13
                Пенсионерам - скидки !
                Uncle Lee
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:15
                  Цитата: Uncle Lee
                  Пенсионерам - скидки !

                  только при условии - закуска и самогон ставит пенсионер
                  Angel_and_Demon
                  1. Uncle Lee Сегодня, 13:18
                    Знаю я вас, лет пять будете равнять и подравнивать ! Никакого самогона не напасешься ! stop
                    Uncle Lee
                    1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:24
                      злой вы однако
                      Angel_and_Demon
                      1. Uncle Lee Сегодня, 15:34
                        Я добрый, но экономика должна быть экономной !
                        Uncle Lee
    2. askort154 Сегодня, 13:01
      Монархист......но я сомневаюсь в успехе: слишком серьезные участники будут.

      Аргентине не до "супер-пупер". Она подходя к товару, в первую очередь, будет внимательно рассматривать, что написано на ценнике. request
      askort154
  6. Egorovich Сегодня, 12:54
    Классная, проверенная годами отличной работы, машина МИГ-29! Хорошего полета аргентинцам. Если приобретут, то точно не прогадают.
    Egorovich
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:13
      Цитата: Egorovich
      Если приобретут, то точно не прогадают.

      по любому лучше чем F-15
      Angel_and_Demon
      1. GaLe Сегодня, 13:29
        а чего так скромно? дымящий паровоз миг-29 как минимум не уступит f-22,а всякие там f-15 и f-16 он и не заметит... laughing fellow
        GaLe
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:32
          ну raptor стоит много денюшек, я по цене сравниваю
          Angel_and_Demon
  7. Magic Archer Сегодня, 12:59
    Было бы не плохо продать Миг-35.Это бы обеспечило работу предприятиям и за счёт вырученных средств приобретать его в свои ВКС
    Magic Archer
  8. Кент0001 Сегодня, 13:34
    Машина хоть и хорошая, но изначально устаревшая. Думаю пролети м этом тендере, если кто-то предложит технику по новее.
    Кент0001
  9. Rakti-Kali Сегодня, 14:13
    Я смотрю серебряные ничему из уроков вчистую проср... э-э-э-э... проигранной (не смотря на героизм и самоотверженность пилотов "Миражей" и "Хоков") Мальвинской войны учиться не хотят. Им бы задуматься о "Сушках" тридцатых, а не об истребителях завоевания господства в воздухе над ближним приводом.
    Rakti-Kali
  10. voyaka uh Сегодня, 15:12
    Они могут расплатитться замороженным мясом. Бартер.
    Индонезия - пальмовым маслом, Аргентина - мясом.
    Можно готовить вкусные гамбургеры.
    voyaka uh
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