РФ примет участие в Аргентинском тендере на поставку истребителей

Касаясь вопроса приобретения Аргентиной российских МиГ-29, замечу, что выбор техники проводится в соответствии с требующимися техническими параметрами и на тендерной основе, а принятие окончательного решения о приобретении техники находится в компетенции руководства Аргентинской Республики. На сегодняшний день российская сторона заявила о своей готовности участвовать в тендере и представила необходимые материалы. Надеемся на победу в тендере,

Россия примет участие в аргентинском тендере на поставку истребителей со своими МиГ-29, передает ТАСС сообщение замдиректора Федеральной службы по ВТС Анатолия Пунчука.сказал Пунчук на полях выставки «Эксподефенса-2017», проходящей в Колумбии.Ранее сообщалось, что Аргентина заинтересована в приобретении у России истребителей МиГ-29. По словам Пунчука, эти «самолеты прекрасно подходят для решения задач, возложенных на ВВС Аргентины, и эксплуатации в местных географических условиях».Фронтовой истребитель МиГ-29 предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет может эффективно решать задачи патрулирования и авиационной поддержки сухопутных войск и десанта, изоляции района боевых действий, вести воздушную разведку, перехватывать воздушные цели, сопровождать ударные и военно-транспортные самолеты, наносить удары по наземным и надводным объектам.