16:39 05 декабря

В центре Хомса прогремел взрыв

Из Сирии приходят сообщения о крупном террористическом акте. По одним данным, взорвался начинённой взрывчаткой автомобиль, по другим – автобус. Террористический акт произошёл в центральной части города Хомс, находящегося под контролем сирийских властей. Взрывное устройство сработало на улице аль-Ахрам. В сводке говорится о наличии погибших и раненых.

На кадрах из Хомса можно видеть высокий столб густого дыма и пламя - на месте совершения теракта. По предварительной информации взрыв осуществил террорист-смертник, который находился в транспортном средстве.

В центре Хомса прогремел взрыв



На данный момент ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако губернатор провинции Хомс заявляет, что город столкнулся с террористической вылазкой боевиков так называемого "Исламского государства" (*запрещено в России). По словам сирийского чиновника, теряющие контроль над территориями игиловцы теперь переходят к тактике террористических вылазок на ранее освобождённых от них территориях.

Число убитых и раненых в результате взрыва в Хомсе уточняется.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 15

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:45
    губернатор провинции Хомс заявляет, что город столкнулся с террористической вылазкой боевиков так называемого "Исламского государства" (*запрещено в России). По словам сирийского чиновника, теряющие контроль над территориями игиловцы теперь переходят к тактике террористических вылазок на ранее освобождённых от них территориях.
    таки что? без Российской военной полиции сами додуматься не могли что будут теракты? или базар важнее?
    Angel_and_Demon
    1. Шура пермский Сегодня, 12:48
      Террористов выбили,террор остался(((
      Шура пермский
    2. Джедай Сегодня, 12:50
      Цитата: Angel_and_Demon
      без Российской военной полиции сами додуматься не могли что будут теракты?

      Как говорят в армии - "протеряли вспышку".
      Джедай
      1. Uncle Lee Сегодня, 12:57
        Привет Макс ! hi Теракты там будут теперь часто, как намаз и очень долго !
        Uncle Lee
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:00
          Цитата: Uncle Lee
          Теракты там будут теперь часто, как намаз и очень долго !

          так по намазу и смотреть надо - в какую сторону совершается
          Angel_and_Demon
        2. Джедай Сегодня, 13:03
          Володя, приветствую! hi Да, и если местные власти и дальше будут ворон ловить, а не заниматься вопросами безопасности, то количество жертв вырастет кратно!
          Джедай
          1. Uncle Lee Сегодня, 13:07
            И я про тоже ! Недавно Дамаск из минометов обстреляли ! Еще неизвестно, сколько жертв будет больше, во время войны, или при мире !
            Uncle Lee
            1. Джедай Сегодня, 13:12
              Если этих бородатых ушлёпков не будут выщелкивать, то Аллах его ведает...
              Джедай
              1. Uncle Lee Сегодня, 13:16
                Так они бороды сбрили, а АК припрятали, и будут гадить, пока пулю не словят...
                Uncle Lee
                1. Джедай Сегодня, 13:20
                  Такие герильеро своими партизанскими действиями способны конкретно усложнить жизнь и оттянуть на борьбу с собой силы армии САР, что послужит на руку остальным бармалеям. Может, этого и добиваются?
                  Джедай
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 12:59
        Цитата: Джедай
        Как говорят в армии - "протеряли вспышку".

        в армии говорят не цензурно, здесь забанят lol
        Angel_and_Demon
        1. Джедай Сегодня, 13:01
          Я потому вместо всем известного слова и поставил "протеряли". Служивые люди поймут. soldier
          Джедай
  2. Монархист Сегодня, 13:00
    Охо хо: в Сирии до страна и порядка ой как далеко. Дай Боже, чтобы подобие стабильности там наступило, а это ой как сложно:" умеренные",курды, бармалеи+ грязные за власть,а она будет
    Монархист
  3. komvap Сегодня, 13:13
    Идет подготовка к Главному Выступлению, где среди прочих эпохальных свершений будет скромно названа и победа в Сирии. В чем она заключается, до сих пор неизвестно, но это и не важно.
    Скоро солнцеликий объявит о том, что мы с песнями и победным маршем выходим из Сирии.К сожалению , совсем уйти без позорища уже не удастся, но здесь все уже отработано, как на Донбассе: нужно предыдущий слив - протыр прикрыть какой-нибудь новой авантюрой , на которую переключится телевизор и зомби-патриоты.
    Уже не причисляют оппозицию к террористам, хотя и здесь возникает законный вопрос - с кем тогда воевали в 15 и 16 году, как не с этой самой оппозицией.
    Главная причина, по которой марионеткам-компрадорам во власти рф потребовалось дозарезу лезть воевать в Сирию, все равно не будет озвучена, слишком от нее тянет нехорошим духом - холуйством и дуростью.
    komvap
    1. Uncle Lee Сегодня, 13:21
      Цитата: komvap
      тянет нехорошим духом

      И это запах газа и нефти ! Даже не запах, а хороший такой духан !
      Uncle Lee
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