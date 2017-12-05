В центре Хомса прогремел взрыв

Из Сирии приходят сообщения о крупном террористическом акте. По одним данным, взорвался начинённой взрывчаткой автомобиль, по другим – автобус. Террористический акт произошёл в центральной части города Хомс, находящегося под контролем сирийских властей. Взрывное устройство сработало на улице аль-Ахрам. В сводке говорится о наличии погибших и раненых.На кадрах из Хомса можно видеть высокий столб густого дыма и пламя - на месте совершения теракта. По предварительной информации взрыв осуществил террорист-смертник, который находился в транспортном средстве.На данный момент ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако губернатор провинции Хомс заявляет, что город столкнулся с террористической вылазкой боевиков так называемого "Исламского государства" (*запрещено в России). По словам сирийского чиновника, теряющие контроль над территориями игиловцы теперь переходят к тактике террористических вылазок на ранее освобождённых от них территориях.Число убитых и раненых в результате взрыва в Хомсе уточняется.