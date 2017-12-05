16:43 05 декабря

Какие страны россияне считают наиболее успешными?

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос среди граждан России на предмет того, какие страны в РФ считаются наиболее дружественными и наиболее успешными в СНГ. Сенсаций не произошло, и большинство россиян наиболее дружественными для России странами назвали Белоруссию и Казахстан.

64% опрошенных назвало главным партнёром России Республику Беларусь, за Казахстан при ответе на тот же опрос свои голоса отдали 57% опрошенных. Нужно отметить, что можно было давать множественный ответ, указывая три страны. ВЦИОМ сообщает, что в отношении Казахстана это исторический максимум за всё время проведения подобных исследований.

Какие страны россияне считают наиболее успешными?



Худшим партнёром по СНГ опрошенные назвали Украину. Для справки: Украина практически не принимает участия в деятельности структур СНГ, однако юридически до сих пор состоит в Содружестве и пользуется определёнными льготами - например, при трансграничной транспортировке товаров по территории СНГ. У Украины всего 1% голосов.

Наиболее успешным и стабильным государством СНГ (без учёта России) опрошенными специалистами ВЦИОМ назвали Белоруссию. За неё свои голоса отдали 60% респондентов. 40% - у Республики Казахстан.

Белоруссию и Казахстан назвали и теми странами СНГ, в которых лучше всего защищены права русскоязычного населения – 66% для Белоруссии, 38% для Казахстана (несмотря на инициативу официальной Астаны сменить кириллический алфавит на латиницу).

Был в исследовании и такой вопрос: Кто из следующих лидеров нижеперечисленных стран вызывает у Вас наибольшее доверие?
Перечислялись лидеры стран постсоветского пространства.

В тройке лидеров: Ильхам Алиев (12%), Нурсултан Назарбаев (56%) и Александр Лукашенко (62%). Аусайдер – президент Украины Пётр Порошенко – 1%.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:00
    Украину давно пора исключить из СНГ потому как в этой организации ей места нет и быть не должно .
    Spartanez300
    1. Идущий Сегодня, 13:07
      Для чего вообще все эти статистические выводы.
      Идущий
      1. vovanpain Сегодня, 13:28
        Цитата: Идущий
        Для чего вообще все эти статистические выводы.

        Выборы Виктор drinks hi
        vovanpain
        1. Идущий Сегодня, 13:36
          Доброго дня Влад ! hi drinks для нас да , так и без этого лучше не бывает , а для остальных ? тем более СНГ , кого он интересует?
          Идущий
      2. Шура пермский Сегодня, 13:32
        Пропаганда в действии… мне это особенно смешно на фоне перехода казахстана на латиницу…
        Шура пермский
        1. НасРать Сегодня, 13:41
          Господи, чем люди только не занимаются, лишь бы деньги стрясти с государства.... recourse

          Английские ученые= Всероссийский центр изуч. общ. мнения = ...
          НасРать
        2. Комментарий был удален.
        3. ando_bor Сегодня, 14:23
          Цитата: Шура пермский
          Пропаганда в действии…

          Ни какой пропаганды, абсолютно адекватная оценка, чисто экономическая, за исключением Прибалтики, которая действительно недружественная и нейтральной Туркмении, оценка на реальных экономических достижениях основана, а латиница в Казахстане народ в России особо не волнует, - их внутренне дело, тему больше госдеповские наемники используют.
          Армения уж на что дружественная - нет ее в списке успешных, вполне обоснованно, а с Азербайджаном не все однозначно, - тем не менее фигурирует.
          https://www.google.ru/publicdata/explore?ds=d5bnc
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          amp;
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          ando_bor
        4. Roma-1977 Сегодня, 16:20
          Так ведь русским-то от перехода Казахстана на латиницу никакого вреда не будет. Просто безвредная глупость, каприз старого капризного деда.
          Roma-1977
    2. Chertt Сегодня, 13:56
      Цитата: Spartanez300
      Украину давно пора исключить из СНГ потому как в этой организации ей места нет и быть не должно .

      Правильно. они Шойгу в суд вызывают и предписания РФ шлют, о демонтаже Керченского моста, а мы их из СНГ исключим....Конкурс бессмысленности продолжается laughing
      Chertt
    3. Макаров Сегодня, 14:33
      ее там и не было...вы наверное в 90-ых когда эта тема была у всех на устах в школе учились и не помните...
      Макаров
    4. shans2 Сегодня, 16:02
      "Украина" уходит на помойку истории.
      shans2
    5. Orionvit Сегодня, 16:33
      Цитата: Spartanez300
      Украину давно пора исключить из СНГ

      Она уже сама себя давно исключила. На украине, после майдана, у чиновников и депутатов, от одного слова СНГ, от бешенства, пена изо рта идёт. "На зло бабушке", отморозили себе не только уши, но все остальные части тела, в основном мозг.
      Orionvit
  2. Uncle Lee Сегодня, 13:05
    У Украины всего 1% голосов.
    наговаривают на дружественную державу !
    Uncle Lee
  3. БМП-2 Сегодня, 13:55
    Ну, давайте Назарбаева ещё наградим орденом "Дружбы народов" и памятник ему в центре Москвы поставим! laughing lol fool
    БМП-2
  4. Клайд Бэрроу Сегодня, 14:21
    вобщем ожидаемо, выстраивают страны по степени русофобии, от меньшего к большему)
    Клайд Бэрроу
  5. Миханище Сегодня, 14:45
    На самом деле, одни из главных русофобов - белорусы. Все мы видим их позицию.
    Почему бы не застеклить Белоруссию в назидание остальным? Что думаете? Пара ядерных бомб на Минск и всё нормально!!!
    Миханище
    1. Ратник-80 Сегодня, 15:27
      Причендалы себе застекли и головой об стену убейся
      Ратник-80
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