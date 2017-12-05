Какие страны россияне считают наиболее успешными?
Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос среди граждан России на предмет того, какие страны в РФ считаются наиболее дружественными и наиболее успешными в СНГ. Сенсаций не произошло, и большинство россиян наиболее дружественными для России странами назвали Белоруссию и Казахстан.
64% опрошенных назвало главным партнёром России Республику Беларусь, за Казахстан при ответе на тот же опрос свои голоса отдали 57% опрошенных. Нужно отметить, что можно было давать множественный ответ, указывая три страны. ВЦИОМ сообщает, что в отношении Казахстана это исторический максимум за всё время проведения подобных исследований.
Худшим партнёром по СНГ опрошенные назвали Украину. Для справки: Украина практически не принимает участия в деятельности структур СНГ, однако юридически до сих пор состоит в Содружестве и пользуется определёнными льготами - например, при трансграничной транспортировке товаров по территории СНГ. У Украины всего 1% голосов.
Наиболее успешным и стабильным государством СНГ (без учёта России) опрошенными специалистами ВЦИОМ назвали Белоруссию. За неё свои голоса отдали 60% респондентов. 40% - у Республики Казахстан.
Белоруссию и Казахстан назвали и теми странами СНГ, в которых лучше всего защищены права русскоязычного населения – 66% для Белоруссии, 38% для Казахстана (несмотря на инициативу официальной Астаны сменить кириллический алфавит на латиницу).
Был в исследовании и такой вопрос: Кто из следующих лидеров нижеперечисленных стран вызывает у Вас наибольшее доверие?
Перечислялись лидеры стран постсоветского пространства.
В тройке лидеров: Ильхам Алиев (12%), Нурсултан Назарбаев (56%) и Александр Лукашенко (62%). Аусайдер – президент Украины Пётр Порошенко – 1%.
64% опрошенных назвало главным партнёром России Республику Беларусь, за Казахстан при ответе на тот же опрос свои голоса отдали 57% опрошенных. Нужно отметить, что можно было давать множественный ответ, указывая три страны. ВЦИОМ сообщает, что в отношении Казахстана это исторический максимум за всё время проведения подобных исследований.
Худшим партнёром по СНГ опрошенные назвали Украину. Для справки: Украина практически не принимает участия в деятельности структур СНГ, однако юридически до сих пор состоит в Содружестве и пользуется определёнными льготами - например, при трансграничной транспортировке товаров по территории СНГ. У Украины всего 1% голосов.
Наиболее успешным и стабильным государством СНГ (без учёта России) опрошенными специалистами ВЦИОМ назвали Белоруссию. За неё свои голоса отдали 60% респондентов. 40% - у Республики Казахстан.
Белоруссию и Казахстан назвали и теми странами СНГ, в которых лучше всего защищены права русскоязычного населения – 66% для Белоруссии, 38% для Казахстана (несмотря на инициативу официальной Астаны сменить кириллический алфавит на латиницу).
Был в исследовании и такой вопрос: Кто из следующих лидеров нижеперечисленных стран вызывает у Вас наибольшее доверие?
Перечислялись лидеры стран постсоветского пространства.
В тройке лидеров: Ильхам Алиев (12%), Нурсултан Назарбаев (56%) и Александр Лукашенко (62%). Аусайдер – президент Украины Пётр Порошенко – 1%.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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