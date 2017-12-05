На американский БТР в Йемене установили башню от советской бронемашины
Йеменские умельцы модернизировали американский гусеничный бронетранспортер М-113, установив на него бронированную башню с пулеметным вооружением, аналогичную тем, что встречаются на колесных БРДМ-2 советского производства, сообщает Российская газета со ссылкой на twitter.com/YemeniObserv.
Наиболее распространенным вооружением М-113 является 12,7-мм пулемет М-2НВ «Браунинг». Однако во многих странах его меняли на советский ДШК или его китайский клон Тип 54. Некоторые эксплуатанты устанавливали 23-мм спаренную зенитную пушку Зу-23-2.
Однако, по мнению военных экспертов, более оптимальным являлся бы вариант с КПВТ калибра 14,5-мм и 7,62-мм ПКТ. Они отмечают, что «КПВТ превосходит по своей мощи ДШК и М-2», а Зу-23-2 устанавливаются открыто, и расчеты постоянно рискуют попасть под обстрел, здесь же наводчик находится под защитой брони.
Газета отмечает, что ранее в Йемене подобные башенные установки получали старые советские бронетранспортеры БТР-152. Их также устанавливали на бронированные джипы.
Наиболее распространенным вооружением М-113 является 12,7-мм пулемет М-2НВ «Браунинг». Однако во многих странах его меняли на советский ДШК или его китайский клон Тип 54. Некоторые эксплуатанты устанавливали 23-мм спаренную зенитную пушку Зу-23-2.
Однако, по мнению военных экспертов, более оптимальным являлся бы вариант с КПВТ калибра 14,5-мм и 7,62-мм ПКТ. Они отмечают, что «КПВТ превосходит по своей мощи ДШК и М-2», а Зу-23-2 устанавливаются открыто, и расчеты постоянно рискуют попасть под обстрел, здесь же наводчик находится под защитой брони.
Газета отмечает, что ранее в Йемене подобные башенные установки получали старые советские бронетранспортеры БТР-152. Их также устанавливали на бронированные джипы.
Использованы фотографии: twitter.com/YemeniObserv, twitter.com/KomandanteS17
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