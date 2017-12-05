16:34 05 декабря

На американский БТР в Йемене установили башню от советской бронемашины

Йеменские умельцы модернизировали американский гусеничный бронетранспортер М-113, установив на него бронированную башню с пулеметным вооружением, аналогичную тем, что встречаются на колесных БРДМ-2 советского производства, сообщает Российская газета со ссылкой на twitter.com/YemeniObserv.



Наиболее распространенным вооружением М-113 является 12,7-мм пулемет М-2НВ «Браунинг». Однако во многих странах его меняли на советский ДШК или его китайский клон Тип 54. Некоторые эксплуатанты устанавливали 23-мм спаренную зенитную пушку Зу-23-2.


На американский БТР в Йемене установили башню от советской бронемашины


Однако, по мнению военных экспертов, более оптимальным являлся бы вариант с КПВТ калибра 14,5-мм и 7,62-мм ПКТ. Они отмечают, что «КПВТ превосходит по своей мощи ДШК и М-2», а Зу-23-2 устанавливаются открыто, и расчеты постоянно рискуют попасть под обстрел, здесь же наводчик находится под защитой брони.

Газета отмечает, что ранее в Йемене подобные башенные установки получали старые советские бронетранспортеры БТР-152. Их также устанавливали на бронированные джипы.


Использованы фотографии: twitter.com/YemeniObserv, twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 15

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:03
    в Йемене подобные башенные установки получали старые советские бронетранспортеры БТР-152. Их также устанавливали на бронированные джипы.
    голь на выдумки хитра, а вообще жаль этих храбрых людей
    Angel_and_Demon
    1. Джедай Сегодня, 13:15
      Исходя из нужд и возможностей клепают, война...
      Джедай
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:26
        Цитата: Джедай
        Исходя из нужд и возможностей клепают, война...

        вот здесь бы нашим еще помочь, все таки центр ближнего востока
        Angel_and_Demon
        1. Джедай Сегодня, 13:28
          Может и помогают, но не говорят об этом вслух. wink
          Джедай
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:29
            все может быть, ведь башни же берут от куда то feel
            Angel_and_Demon
            1. Джедай Сегодня, 13:48
              Тс-с-с! Не сдавайте "рыбные" места... wink
              Джедай
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:20
                Цитата: Джедай
                Тс-с-с! Не сдавайте "рыбные" места... wink

                не буду laughing
                Angel_and_Demon
    2. nik-karata Сегодня, 13:36
      Люди-то они храбрые... но вот зачем президента было убивать???
      nik-karata
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:38
        Цитата: nik-karata
        Люди-то они храбрые... но вот зачем президента было убивать???

        восток - дело тонкое hi
        Angel_and_Demon
        1. nik-karata Сегодня, 13:40
          Да уж, действительно. Или мы слишком цивилизованные?! hi
          nik-karata
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:42
            Цитата: nik-karata
            Да уж, действительно. Или мы слишком цивилизованные?! hi

            не льстите себе - западные толерасты будут вас еще долго цивилизовать
            Angel_and_Demon
            1. nik-karata Сегодня, 13:46
              Спасибо. Но для меня лучше, если они будут толерастить друг друга))) laughing
              nik-karata
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:20
                Цитата: nik-karata
                Спасибо. Но для меня лучше, если они будут толерастить друг друга))) laughing

                ваши бы слова - да богу в уши good
                Angel_and_Demon
  2. Инжeнeр Сегодня, 13:06
    А в деревне Гадюкино местный кулибин-тракторист приделал трактору Беларусь пятое колесо. Такая новость, а статьи на ВО нет what
    Инжeнeр
  3. синоби Сегодня, 14:01
    И проследить как этот шайтан-конструктор себя покажет.
    синоби
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