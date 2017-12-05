16:42 05 декабря

Связисты ЮВО получили новые машины управления на базе "Тигр-М"

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, военнослужащие подразделения связи приступили к освоению новейших машин управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М», сообщает пресс-служба округа

Связисты ЮВО получили новые машины управления на базе "Тигр-М"


Отмечается, что на машине установлено современное телекоммуникационное оборудование, позволяющее обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку пункту управления командира соединения с вышестоящим штабом на поле боя не только на стоянке, но и в движении. Автоматизированные рабочие места в новейшей машине управления дают возможность командованию вышестоящего штаба видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задач в режиме реального времени, а командиру соединения незамедлительно передавать сведения об изменении обстановки.


Новая машина управления оснащена спутниковой связью со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями, обеспечивает надежную связь в радиусе до 50 километров с 300 абонентами. Связь поддерживается в непрерывном режиме как в движении, так и на стоянке. При этом нет необходимости развертывать оборудование, добавили в пресс-службе

Комплекс обладает повышенной помехоустойчивостью. Кодировка передаваемых сообщений надежно защищена и исключает возможность декодирования при радиоперехвате. В комплексе предусмотрены автономные источники питания и системы жизнеобеспечения.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 1

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  1. san4es Сегодня, 13:47

    Автоматизированные рабочие места в новейшей машине управления дают возможность Командованию ВДВ видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задачи в режиме реального времени, а командирам подразделений — оперативно передавать вышестоящим штабам сведения об изменении обстановки.
    soldier
    san4es
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