Эрдоган вновь обрушился с критикой на США
Власти Турции выразили возмущение начавшимся судебным разбирательством по вопросу «коррупции в турецком правительстве». Это уже не первая попытка США объявить о наличии коррупционеров в составе турецкого руководства, однако теперь ситуация дошла до американской судебной инстанции.
Выступая на заседании Партии справедливости и развития, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал США «внимательнее подойти к изучение коррупции среди представителей власти самих Соединённых Штатов». После этого президент Турции сделал заявление, в котором назвал судебное разбирательство в США «попыткой изменения конституционного порядка Турции».
Информационная служба «Анадолу» приводит заявление Эрдогана:
Далее Эрдоган коснулся планов США по признанию Иерусалима столицей Израиля. По словам турецкого президента, если США пойдут на такой шаг, то Турция созовёт внеочередной съезд делегатов стран Организации исламского сотрудничества и разорвёт дипломатические отношения с Израилем.
Эрдоган:
Напомним, что на днях в NYT появилась статья, в которой заявлено, что Саудовская Аравия предложила закрепить за Иерусалимом статус израильской столицы, оставив палестинским лишь один из районов города, да и то без признания независимости Палестины «в обмен на безопасность палестинцев». Эр-Рияд поспешил опровергнуть эти заявления, отметив, что работа над "дорожной картой" по палестино-израильскому урегулирования продолжается совместно с США.
Выступая на заседании Партии справедливости и развития, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал США «внимательнее подойти к изучение коррупции среди представителей власти самих Соединённых Штатов». После этого президент Турции сделал заявление, в котором назвал судебное разбирательство в США «попыткой изменения конституционного порядка Турции».
Информационная служба «Анадолу» приводит заявление Эрдогана:
Это заговор против Турции.
Далее Эрдоган коснулся планов США по признанию Иерусалима столицей Израиля. По словам турецкого президента, если США пойдут на такой шаг, то Турция созовёт внеочередной съезд делегатов стран Организации исламского сотрудничества и разорвёт дипломатические отношения с Израилем.
Эрдоган:
Турция будет до конца отслеживать эту ситуацию.
Напомним, что на днях в NYT появилась статья, в которой заявлено, что Саудовская Аравия предложила закрепить за Иерусалимом статус израильской столицы, оставив палестинским лишь один из районов города, да и то без признания независимости Палестины «в обмен на безопасность палестинцев». Эр-Рияд поспешил опровергнуть эти заявления, отметив, что работа над "дорожной картой" по палестино-израильскому урегулирования продолжается совместно с США.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти