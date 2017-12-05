Эрдоган вновь обрушился с критикой на США

Это заговор против Турции.

Турция будет до конца отслеживать эту ситуацию.

Власти Турции выразили возмущение начавшимся судебным разбирательством по вопросу «коррупции в турецком правительстве». Это уже не первая попытка США объявить о наличии коррупционеров в составе турецкого руководства, однако теперь ситуация дошла до американской судебной инстанции.Выступая на заседании Партии справедливости и развития, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал США «внимательнее подойти к изучение коррупции среди представителей власти самих Соединённых Штатов». После этого президент Турции сделал заявление, в котором назвал судебное разбирательство в США «попыткой изменения конституционного порядка Турции».Информационная служба «Анадолу» приводит заявление Эрдогана:Далее Эрдоган коснулся планов США по признанию Иерусалима столицей Израиля. По словам турецкого президента, если США пойдут на такой шаг, то Турция созовёт внеочередной съезд делегатов стран Организации исламского сотрудничества и разорвёт дипломатические отношения с Израилем.Эрдоган:Напомним, что на днях в NYT появилась статья, в которой заявлено, что Саудовская Аравия предложила закрепить за Иерусалимом статус израильской столицы, оставив палестинским лишь один из районов города, да и то без признания независимости Палестины «в обмен на безопасность палестинцев». Эр-Рияд поспешил опровергнуть эти заявления, отметив, что работа над "дорожной картой" по палестино-израильскому урегулирования продолжается совместно с США.