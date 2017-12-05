16:34 05 декабря

Эрдоган вновь обрушился с критикой на США

Власти Турции выразили возмущение начавшимся судебным разбирательством по вопросу «коррупции в турецком правительстве». Это уже не первая попытка США объявить о наличии коррупционеров в составе турецкого руководства, однако теперь ситуация дошла до американской судебной инстанции.

Выступая на заседании Партии справедливости и развития, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал США «внимательнее подойти к изучение коррупции среди представителей власти самих Соединённых Штатов». После этого президент Турции сделал заявление, в котором назвал судебное разбирательство в США «попыткой изменения конституционного порядка Турции».

Информационная служба «Анадолу» приводит заявление Эрдогана:
Это заговор против Турции.



Далее Эрдоган коснулся планов США по признанию Иерусалима столицей Израиля. По словам турецкого президента, если США пойдут на такой шаг, то Турция созовёт внеочередной съезд делегатов стран Организации исламского сотрудничества и разорвёт дипломатические отношения с Израилем.

Эрдоган вновь обрушился с критикой на США


Эрдоган:
Турция будет до конца отслеживать эту ситуацию.


Напомним, что на днях в NYT появилась статья, в которой заявлено, что Саудовская Аравия предложила закрепить за Иерусалимом статус израильской столицы, оставив палестинским лишь один из районов города, да и то без признания независимости Палестины «в обмен на безопасность палестинцев». Эр-Рияд поспешил опровергнуть эти заявления, отметив, что работа над "дорожной картой" по палестино-израильскому урегулирования продолжается совместно с США.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
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Комментарии 23

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:29
    Эрдогану давно пора понять что бодание с США дело не простое , эти ребята играют грязно и бесчестно .
    Spartanez300
    1. vovanpain Сегодня, 13:33
      Турция будет до конца отслеживать эту ситуацию.

      Так Эпдоган засади ножик в спину матрасам,там дохрена самолетов этой долбанной коалиции летает,помидорами откупишься. laughing
      vovanpain
      1. Идущий Сегодня, 13:39
        Он уже хулиганит на территории Ирака.
        Идущий
        1. Shurik70 Сегодня, 14:36
          Это уже наглость!
          Какое имеют право турки указывать США, где назначать столицу Израиля!
          Да ещё и указывать, кто так в США коррупционер!
          Это прямое вмешательство во внутренние дела США !
          am
          Shurik70
    2. Шура пермский Сегодня, 13:34
      Суд в сша,в самой коррумпированой стране с официальными лобистами ,решает кто коррупционер?)
      Шура пермский
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 13:35
      Цитата: Spartanez300
      Эрдогану давно пора понять что бодание с США дело не простое , эти ребята играют грязно и бесчестно .

      раненого льва может добить и гиена
      Angel_and_Demon
    4. nik-karata Сегодня, 13:42
      Spartanez300 Сегодня, 13:29
      ...бодание с США

      В данный момент, думаю, что России это "на руку".
      nik-karata
  2. словак Сегодня, 13:34
    А разорвать дипотношения, выгнать посла с командой, арестовать и четвертовать матрасников слабо?
    словак
    1. Идущий Сегодня, 13:41
      Да торгуется он с США и не более.
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 13:51
        Ясен болт - торгуется. Маловато ему что США разрешили в Ираке похулиганить.
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 13:54
          А ещё он хочет от США получить средства ПВО и по ценам дешевле чем стоит наше С-400.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 13:56
            Вот и посмотрим чьи "хотелки" победят: США или Турции.
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 13:59
              Для нас это хороший сценарий.
              Идущий
      2. Yujanin. Сегодня, 15:45
        Да торгуется он с США и не более.


        Вы абсолютно не владеете темой

        Бизнесмен Зарраб заявил, что Эрдоган одобрил касающиеся Ирана транзакции[

        Турецко-иранский бизнесмен Реза Зарраб, которого задержали в США и обвиняют в организации сделок с Ираном во обход международных санкций, признал вину и перешел в статус свидетеля. Это значит, что от него можно ожидать скандальных свидетельств, которые могут непосредственным образом ударить по президенту Эрдогану.
        https://haqqin.az/news/117595
        Yujanin.
    2. ando_bor Сегодня, 14:34
      Цитата: словак
      матрасников слабо

      матрасников слабо, а подматрасников сто тысяч уволено, тридцать тысяч в клетках сидит.
      Для сравнения Украина, - на Украине они рулят.
      ando_bor
  3. askort154 Сегодня, 13:37
    Трещина потихоньку увеличивается. После получения С-400, она увереннее будет расширятся.
    askort154
  4. den3080 Сегодня, 13:39
    Эрдоган жжот. Надеюсь охрану ему достойную обеспечат... чеченским спецназом.
    А то друзьяки Гулена... они везде... они заполоняют... Турцию wink почти цитата
    den3080
  5. DEZINTO Сегодня, 13:42
    Вот мне тоже кажется что он просто торгуется. Одно слово - турки.

    Слова "дирук" и "freend" они знают одинаково плохо.
    DEZINTO
  6. Siberia 9444 Сегодня, 13:48
    Ай молодца ! Жги дальше султан good
    Siberia 9444
  7. Viktorfi Сегодня, 14:32
    Балабол он и только winked
    Viktorfi
    1. askort154 Сегодня, 15:56
      Viktorfi......Балабол он и только

      Но, на данном этапе, балабоп больше Трамп. Я далеко не поклонник Эрдогана, но он не просто тролль. Он для США - слон в натовской посудной лавке.
      Хозяин лавки в ступоре - и выгнать нельзя, и посуду жалко. Все "натовонтята" припухли в ожидании, как поступит хозяин. belay
      askort154
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 14:35
    Эрдоган :или разбушевался,или на публику играет.Пока не понять чего там у него творится.
    ВЕРЕСК
  9. MIG00001 Сегодня, 14:39
    США не Получилось по быстрому так теперь в долгую будут валить Эрдогана. Пока пел под дутку США был нужен но как только возомнил себя свободным вот тут и ....
    MIG00001
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