Молот "Тора": российская ПВО показал себя в деле

В Южном военном округе состоялись учения войсковых соединений ПВО. Пуски по мишеням произвели зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2". Мишени имитировали различные воздушные объекты: авиабомбы, БПЛА, крылатые ракеты и самолеты тактической авиации предполагаемого противника. Перехват осуществлялся на высотах от 15 до 10.000 метров.











