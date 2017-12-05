16:38 05 декабря

Молот "Тора": российская ПВО показал себя в деле

В Южном военном округе состоялись учения войсковых соединений ПВО. Пуски по мишеням произвели зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2". Мишени имитировали различные воздушные объекты: авиабомбы, БПЛА, крылатые ракеты и самолеты тактической авиации предполагаемого противника. Перехват осуществлялся на высотах от 15 до 10.000 метров.




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Комментарии 2

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  1. Дратуй Сегодня, 14:23
    Красавчики, особенно на ходу понравились пучки! good
    Дратуй
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:35
    В движении пуски дают уверенность в том,что не так просто накрыть расчеты ТОРов и это не может не радовать. Скорей бы и новые Панцири с дальностью в 40 км начали поступать в войска.
    НЕКСУС
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