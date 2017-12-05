16:34 05 декабря

Какая страна названа самой милитаризованной в мире?

Международный центр конверсии BICC, располагающийся в Бонне, представил ежегодный доклад с рейтингом стран по так называемому уровню милитаризации. Рейтинг учитывает объёмы закупок вооружений для национальных армий государств. Казалось бы, первое место с большим отрывом в рейтинге наиболее милитаризованных стран должны занимать Соединённые Штаты Америки с их гигантским военным бюджетом, превосходящим в разы военные бюджеты целого ряда стран крупных мира (Россия, Индия, Китай, Турция), вместе взятых.

Однако у составителей рейтинга милитаризованности собственная шкала, на которой США не вошли даже в тройку «лидеров». Шкала, как заявлено, составлена, исходя из уровня вооружённости и числа военнослужащих страны на душу населения.

Какая страна названа самой милитаризованной в мире?



Рейтинг Международного центра конверсии говорит о том, что наиболее милитаризованным государством мира является Израиль, на второй позиции неожиданно Сингапур. Тройку лидеров (ещё более неожиданно) замыкает Армения. Россия расположилась на четвёртом месте по уровню «милитаризации» - это с военным бюджетом, который в 12 раз меньше американского. На пятой позиции – Республика Корея.

Нет США и в десятке самых милитаризованных стран мира. Места с 6 по 11-е распределились следующим образом: Кувейт, Иордания, Кипр, Греция, Бруней, Азербайджан. Возникают вопросы к самом подходу по определению наиболее милитаризованных стран.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Шура пермский Сегодня, 14:36
    не в деньгах дело,а как их тратить... военный бюджет-как волк,сколько не корми,он всё равно в лес смотрит)))) и по моему скромному мнению тогда самой милиторизованной страной должна быть Швейцария-там почти у каждой взрослой особи мужского рода есть штурмовая винтовка от любимого военкомата...
    Шура пермский
    1. 210окв Сегодня, 14:39
      Я почему то думал что самая милитаризованая-Швейцария..С самом деле-не в деньгах дело...А в их количестве...
      Цитата: Шура пермский
      не в деньгах дело,а как их тратить... военный бюджет-как волк,сколько не корми,он всё равно в лес смотрит)))) и по моему скромному мнению тогда самой милиторизованной страной должна быть Швейцария-там почти у каждой взрослой особи мужского рода есть штурмовая винтовка от любимого военкомата...
      210окв
      1. Монос Сегодня, 14:50
        Приветствую, Дмитрий! hi
        Цитата: 210окв
        Я почему то думал что самая милитаризованая-Швейцария.

        Вы будете смеяться, но в топ-10 рейтинга вошли также Кувейт, Иордания, Кипр, Греция и Бруней. А в топ-10 европейских милитаристов вошли Армения, Россия, Кипр, Греция, Беларусь, Украина, Финляндия, Турция и Эстония.
        Монос
        1. Джедай Сегодня, 14:58
          Витя, я этому рейтингу доверяю не больше, чем замерам массы при помощи штангенциркуля. wassat
          Джедай
          1. Монос Сегодня, 15:14
            Цитата: Джедай
            я этому рейтингу доверяю не больше, чем

            Они, например, считают количество единиц тяжёлого вооружения на душу населения. Но тоннаж ВМФ не считается.
            Монос
            1. Esoteric Сегодня, 15:30
              Что вы хотели? В США легализированы лёгкие наркотики, а в применении допинга "уличены" российские спортсмены...
              Это они ещё раз "просят" денег на войну. Глядите, мол, все вооружаются, а мы всё во второй десятке...
              Esoteric
              1. Владимир16 Сегодня, 15:44
                Возникает вопрос ПОЧЕМУ евреи?
                Ведь все прогрессивное человечество знает, что самые кровожадные и милитаризированные это русские wassat
                Спросите у маккейна и ли макларена.
                Нас даже на паралимпиаду не пускают эти прогрессивно-человечные-божества.
                Русские жуть какие милитаризированные. На олимпиаде в Сочи всех победили бобами да лыжами. wink А ежели вилы в руки возьмут, то всем срочно ныкаться по норам. laughing
                Думаю эти эксперты Международный центр конверсии BICC, располагающийся в Бонне куплены Кремлем, дабы оговорить евреев (мировой заговор) и турками (во всем виноваты армяне)lol wassat
                Владимир16
    2. Krasnodar Сегодня, 15:49
      Цитата: Шура пермский
      не в деньгах дело,а как их тратить... военный бюджет-как волк,сколько не корми,он всё равно в лес смотрит)))) и по моему скромному мнению тогда самой милиторизованной страной должна быть Швейцария-там почти у каждой взрослой особи мужского рода есть штурмовая винтовка от любимого военкомата...

      Там женщины не служат.
      Krasnodar
  2. Венд Сегодня, 14:37
    Да кто бы сомневался laughing США белые и пушистые laughing
    Венд
    1. Арон Заави Сегодня, 15:03
      Цитата: Венд
      Да кто бы сомневался laughing США белые и пушистые laughing

      Вопрос не том что они пушистые. А втом какой % от ВВП вынужлены тратить на оборну и какой % населения под ружьем . Кстати по америаанским законам пенсия военнослужащих и все денежные льготы им и их семьем всунуты в военный бюджет.
      Арон Заави
      1. mkop Сегодня, 15:20
        Т.е. это у Израиля, Сингапура и Армении по всей планете баз натыкано? Сингапур и Армения, лезет в зал..пу и участвует во всех конфликтах под предлогами борьбы за демократию, свободу слова и ущемление прав населения (которое непременно нуждается в таком случае в бомбардировках со стороны США и их шавок)? Так чтоли получается?
        mkop
        1. alstr Сегодня, 15:44
          Ну, Кстати Израиль можно еще понять - все таки перманентно воюют и все проходит военную службу/сборы.
          А вот остальное - одни вопросы.
          Тут наверное как в анекдоте про дважды два.
          alstr
  3. новичок Сегодня, 14:37
    действительно, “возникают вопросы...“. это ж шо они там мерили?
    новичок
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 14:39
    Кувейт, Иордания, Кипр, Греция, Бруней, Азербайджан. Гана,Папуа-Новая Гвинея,острова Миклухо-Маклая,Пингвины,Сомали.Куда матрасам до такой силищи!Вообще в катакомбы зароются на днях! laughing
    ВЕРЕСК
  5. Angel_and_Demon Сегодня, 14:40
    Казалось бы, первое место с большим отрывом в рейтинге наиболее милитаризованных стран должны занимать Соединённые Штаты Америки с их гигантским военным бюджетом, превосходящим в разы военные бюджеты целого ряда стран крупных мира (Россия, Индия, Китай, Турция), вместе взятых.
    а что удивительного? посчитайте сколько из это бюджета уходит на операции трансгендеров, и на последующие гормональные реабилитации, и ничего странного тогда не будет
    Angel_and_Demon
  6. prior Сегодня, 14:47
    Неважно кто и как проголосует - важно кто и как сосчитает.
    Так и в этом случае.
    prior
  7. Клайд Бэрроу Сегодня, 14:54
    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.(c)

    Видимо считается по проценту военных расходов от общего бюджета страны.
    Клайд Бэрроу
    1. Айрателинсион Сегодня, 15:07
      А ещё по отношению количества военнослужащих к гражданским. Ради интереса посчитал. Грубо округляя 3 миллиона военных в США, включая резервистов. Население 325 миллионов. Меньше одного процента от населения выходит.
      В России около 145 миллионов населения, а военных около 2 миллионов. Чуть меньше 1.5 процентов от населения.
      Простая арифметика)
      Айрателинсион
      1. Володин Сегодня, 16:32
        Цитата: Айрателинсион
        В России... военных около 2 миллионов


        Около 2-х млн военных в России? Это Вам кто сказал - составители рейтинга? Пенсионеров, выходит, тоже посчитали...
        Володин
    2. voyaka uh Сегодня, 15:10
      Считают по проценту военных расходов от ВВП
      и по проценту военнослужащих от населения.
      Поэтому США с ВВП в 18 триллионов и населением в 330 млн
      при армии в один миллион оказались такими "миролюбивыми". laughing
      voyaka uh
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:27
        Цитата: voyaka uh
        при армии в один миллион оказались такими "миролюбивыми".

        Общественность очень рьяно готовят к мысли,что США -это тот полюс защиты мира и справедливости. Ну а кто против,это анклавы зла и варварства.
        Что тут скажешь,если уже на полном серьезу США заявляют,что РФ вообще никак не повлияла на разгром ИГИЛ. И не трудно догадаться ,кто громче всех в этом вопросе орет-МЫ ПАХАЛИ!
        НЕКСУС
      2. Esoteric Сегодня, 15:31
        Цитата: voyaka uh
        Считают по проценту военных расходов от ВВП
        и по проценту военнослужащих от населения.

        Вам ли не знать? Вы же - лидеры... fellow
        Esoteric
        1. voyaka uh Сегодня, 15:57
          По тем двум критериям, которые я перечислил,
          Израиль и попал в лидеры. Все честно.
          Меня это вовсе не радует. sad Могли бы жить гораздо богаче и спокойнее.
          voyaka uh
  8. Симон Сегодня, 14:55
    О!Да! Армения на Кавказе уже всех атакует! laughing Очень опасная страна wink
    Симон
  9. Росомаха Сегодня, 15:08
    Как обычно происходит подмена понятий, США ловко шифруется и всего.
    Росомаха
    1. Esoteric Сегодня, 15:32
      Цитата: Росомаха
      Как обычно происходит подмена понятий, США ловко шифруется

      Какие понятия тут подменены? belay Опять во всём обвинили евреев... request
      laughing lol bully
      Esoteric
  10. Altona Сегодня, 15:12
    Цитата: Арон Заави
    Вопрос не том что они пушистые. А втом какой % от ВВП вынужлены тратить на оборну и какой % населения под ружьем . Кстати по америаанским законам пенсия военнослужащих и все денежные льготы им и их семьем всунуты в военный бюджет.

    -----------------------------------------
    Куда только девать примерно 300 млн стволов нарезного автоматического и полуавтоматического оружия, которое имеется на руках населения в США и является ли это признаком милитаризации?
    Altona
  11. Altona Сегодня, 15:15
    Цитата: Росомаха
    Как обычно происходит подмена понятий, США ловко шифруется и всего.

    ----------------------------
    США-самая мирная страна. Вы что? Примерно в среднем одно военное вторжение в год в чужие страны для "установления демократии и свержения тирании". laughing laughing
    Altona
  12. Романенко Сегодня, 15:18
    Хороший подход к определению милитаризованности, а что там насчет Люксембурга или Ватикана? Ведь там "на душу населения" тоже военщины ой-ёй-ёй сколько.
    Словом, пин-досы опять все подогнули под себя, устроили акцию с идиотским опросом и приляпали себе голубинные крылышки, выдумав самый удобный оценочный критерий.
    Молодцы !
    Вот уж точно ИМПЕРИЯ ЛЖИ!
    Романенко
  13. DEZINTO Сегодня, 15:47
    Швейцария как обычно не при делах....
    DEZINTO
  14. SCHMEL Сегодня, 16:26
    По мнению боннского института, места распределялись в соответствии с показателями так называемого глобального военного индекса (GMI), который, в свою очередь, определяется тремя основными параметрами. Это индекс военных расходов, персональный военный индекс и индекс тяжелого вооружения.
    Глобальный военный индекс отражает то, насколько важен военный аппарат в экономической структуре той или иной страны. Он рассматривает соотношение расходов на оборону и здравоохранение в процентах от ВВП, а также учитывает соотношение численности тяжелого вооружения к общему числу населения государства.
    Источник: http://gmi.bicc.de/
    Что за океаном закажут, то и нарисуют feel
    SCHMEL
Картина дня