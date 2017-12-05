Какая страна названа самой милитаризованной в мире?

Международный центр конверсии BICC, располагающийся в Бонне, представил ежегодный доклад с рейтингом стран по так называемому уровню милитаризации. Рейтинг учитывает объёмы закупок вооружений для национальных армий государств. Казалось бы, первое место с большим отрывом в рейтинге наиболее милитаризованных стран должны занимать Соединённые Штаты Америки с их гигантским военным бюджетом, превосходящим в разы военные бюджеты целого ряда стран крупных мира (Россия, Индия, Китай, Турция), вместе взятых.Однако у составителей рейтинга милитаризованности собственная шкала, на которой США не вошли даже в тройку «лидеров». Шкала, как заявлено, составлена, исходя из уровня вооружённости и числа военнослужащих страны на душу населения.Рейтинг Международного центра конверсии говорит о том, что наиболее милитаризованным государством мира является Израиль, на второй позиции неожиданно Сингапур. Тройку лидеров (ещё более неожиданно) замыкает Армения. Россия расположилась на четвёртом месте по уровню «милитаризации» - это с военным бюджетом, который в 12 раз меньше американского. На пятой позиции – Республика Корея.Нет США и в десятке самых милитаризованных стран мира. Места с 6 по 11-е распределились следующим образом: Кувейт, Иордания, Кипр, Греция, Бруней, Азербайджан. Возникают вопросы к самом подходу по определению наиболее милитаризованных стран.