Русская угроза для Швеции

Русские и шведы мало когда были братьями навек. По крайней мере, во втором тысячелетии, ну а церковный раскол 1054 года только усилил сложившиеся противоречия. Энергии в средневековье у наших соседей по Балтийскому морю было хоть отбавляй, ибо христианство-то они приняли, но где-то там, по окраинам, ещё бродил суровый языческий бог Один со сдвинутой на глаза шляпой и к чему-то ещё призывал тех, чьи предки так стремились очутиться в его владениях, но теперь принимали святое причастие. Конечно, тогда не было России в нашем нынешнем понимании, и весь удар шведского кулака, закованного в рыцарскую перчатку, принимала на себя Новгородская республика. Самым известным для широкой публики случаем шведского военного туризма в те годы была, безусловно, Невская битва, однако она не положила конец попыткам королей усмирить непокорных русских из Господина Великого Новгорода.И было все так чинно и благородно где-то до конца XVI – начала XVII веков, пока в Московском царстве не наступило Смутное время. Предваряло же ход сложившихся впоследствии обстоятельств то, что шведы, видимо, поняли, что когда-нибудь русские в Балтийское море-то выйдут (ну напугал их Иоанн Васильевич Грозный, напугал)… Нет-нет, я не говорю о том, что кто-то в Стокгольме прям предвидел строительство российского флота и прочее, но наши северные соседи, лет 400 на тот момент, с болью в душе и искренними сердечными муками воспринимали русскую границу по линии Корела — Орешек, поэтому когда случился такой «дар судьбы», то они им, естественно, не преминули воспользоваться, и в итоге русское царство от Балтики было отброшено, оставшись довольствоваться только южной и восточной частью Ладожского озера.Без малого 90 лет все у наших соседей в этом вопросе было хорошо (ну как «хорошо», россияне пытались вернуть утраченное, даже успешный поход осуществили в середине XVII века, взяв Ниеншанц и «погуляв» в городе Ниене (был такой город, там где сейчас располагается Красногвардейский район Санкт-Петербурга), но увы и ах, завершилось это особо ничем), пока наглые русские, ведомые энергичной рукой Петра Великого не сказали: «Хватит!» и, отвоевав свои земли обратно, стали на них же усиленно строить военно-морской флот.И вот тут, дорогие товарищи, начинается уже самое интересное. В чем интересное и примечательное? Да в том, что раньше все русско-шведские войны велись исключительно на русских территориях или территориях проживающих рядом народов. Однако с 1719 года перед шведами замаячила реальная перспектива русского вторжения путем высадки десанта и дальнейшего продвижения войск... Нет, десанты-то были нами высажены, обижаете, и все это на стокгольмский кабинет так подействовало, что Северная война была закончена, причём на тех условиях, на которых настаивала Россия. Лет на 20 это бывших викингов успокоило.Однако, почуяв слабость русской власти, в 1741 году шведы снова решили попытать счастья, но увы и ах, отвоевать не только ничего не получилось, но ещё и часть территории в 1743 году пришлось отдать.Полвека все было тихо, как в 1788 году шведский король Густав III поставил достаточно амбициозные цели перед своим королевством, при этом задействовав крупные силы шведского военно-морского флота. Какое-то время фортуна ему улыбалась достаточно широко, и он уже, казалось, видел свой триумфальный вход в Санкт-Петербург. Тем не менее, морские победы шведскому флоту давались крайне нелегко (хотел бы заметить, что «морские победы шведов» — штука спорная, и в этой войне вызывает немало вопросов, но следует подумать, кто достиг своих целей, как становится понятно, что именно русские военные моряки осуществили все поставленные перед ними задачи, даже ценой серьезных потерь: Выборг шведам взять не удалось, о блокировании Кронштадта и занятии Петербурга речи в итоге не шло). Разошлись мы со Швецией после той войны, каждый при своих интересах и в тех же территориях.Полностью иллюзий в отношении России Стокгольм лишился в войну 1808-1809 годов, когда некоторые свейские паникеры уже видели свою Родину очередной российской губернией. Как это? Да просто: российская армия, по льду Ботнического залива, ступила на землю королевства, оказавшись совсем недалеко от её столицы. При том сами шведы узнали об этом увидев однажды костры, и греющихся около них русских солдат. Это был сильный нежданчик! И подействовал он таким образом, что Финляндия на почти 110 лет вошла в состав Российской империи.Да, с одной стороны Швеция успокоилась напрочь и, видимо, осознав, чем может для неё следующая война обернуться, не только с Россией, но и в целом, в европейские конфликты напрямую не лезла. С другой стороны, память о «русских кострах» под Стокгольмом напрочь вошла в среднестатистический ум подданного шведского королевства и уже более 200 лет заставляла его думать о России как о той чудовищной силе, которая может смести его с лица земли. Советский период тут исключением не был. Как я уже писал выше, напрямую Швеция не участвовала ни в каких конфликтах, но, например, в советско-финской войне поставляла тем же финнам и оружие, и добровольцев (потом такое же поведение будет по отношению к Германии, когда немцам предоставлялось право пользоваться шведской инфраструктурой на севере страны).Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне на время успокоила «горячие головы» королевства, но не успокоила их подозрительности. Советский Балтийский флот и ранее внушал достаточно сильное уважение, хоть и был слабее, например, у германских Kriegsmarine в части крупных надводных кораблей классов «линкор» и «крейсер», но после завершения Второй мировой войны в целом он был численно превосходящим шведский флот, а постепенная замена корабельного состава и появление и развитие ракетного оружия являлось фактором, который работал не в пользу Швеции.До поры до времени все было тихо, как в 1981 году, советская дизельная подводная лодка проекта 613 не оказалась на мели, да ещё и напротив обалдеть какой секретной шведской военно-морской базы. Всё. Бывшим викингам, выражаясь современным языком, как «крышу сорвало». Тут, конечно, сыграла, в том числе, пропагандистская составляющая, и данный инцидент послужил неплохим подспорьем в информационной войне против Советского Союза. И вот с тех пор шведам, в особые дни «лунной активности», мерещатся повсюду русские.Даже, казалось бы, сейчас, когда наш уже российский Балтийский флот имеет силы и возможности совершенно не сопоставимые и не сравнимые с ВМС Швеции, бывшим викингам видится русский десант или внезапный удар русской боевой авиации. И бог ты ж с ним, когда все это идет на уровне обывателей, но когда о таких вещах говорят их военные специалисты, то хочется задуматься: что же это, профнепригодность или намеренное толкание своей страны в НАТО? Вам, возможно, покажется не патриотичным мое мнение о нашем сегодняшнем флоте на Балтике и о возможностях наших военных подразделений (морская пехота, сухопутные войска), которые мы можем просто взять и погрузить в десантные корабли и транспорты, и отправить «воевать Швецию» (я, кстати, даже молчу про массированное применение нами ВДВ, найдется ли у нас столько военно-транспортной авиации?) не оголяя другие участки, но посмотреть правде в глаза все же стоит: даже Петру Великому с его ресурсами такое было не под силу, и через 100 лет после него Александру I (нет, конечно Российская империя и не ставила перед собой подобных задач), а одними ракетами ТАКОГО дела не сделаешь. Я более чем уверен в том, что наши военные в подобном случае выполнят все поставленные перед ними задачи, показав в очередной раз беспримерную храбрость и верность долгу, но долго так мы продолжать не сможем. Особенно учитывая, что за Швецию тут же вступятся другие страны, а это уже конфликт с НАТО.Впрочем, я более чем уверен, что в королевстве тоже прекрасно об этом знают, но поскольку «заказ» отработать надо, то, презрев гордость, лепят своему обывателю, а заодно и всему остальному миру такого вот «горбатого».Подытоживая, хочется сказать, что, конечно, «русская угроза» для шведов возникла не на пустом месте, и некоторые вещи вгрызаются в национальное сознание целого народа, создавая у него порой не десятилетиями, а столетиями ужасающие образы. Реальность же, особенно за последний век, говорит о том, что это, скорее, призрак. У страха глаза велики![media=http://https://youtu.be/NjBBBg8slik]