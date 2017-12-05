Опытовое судно "Ильмень" спустили на воду
Сегодня на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" прошла торжественная церемония спуска на воду гидрографического судна "Ильмень" проекта 11982 (строительный №151). Заказчиком строительства корабля выступает Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны России.
Судно относится к типу вспомогательного флота и предназначено для испытаний специальных технических средств, для участия в поисково-спасательных работах, а также проведения научно-исследовательских и океанографических работ.
Закладка судна "Ильмень", строящегося по заказу Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ, состоялась в декабре 2014 года. Разработчик проекта — ЦМКБ "Алмаз"
Длина наибольшая - 63,8 м
Ширина наибольшая - 10,8 м
Осадка - ок. 3,8 м
Скорость - ок. 12,0 уз
Класс Ice 2 - Arc 5 1 AUT 1 FF2 WS Российского морского регистра судоходства.
Дальность плавания - 1000 миль
Автономность по запасам провизии и пресной воды - 20 сут.
Экипаж - 16 чел.
Экспедиция - 20 чел.
Судно относится к типу вспомогательного флота и предназначено для испытаний специальных технических средств, для участия в поисково-спасательных работах, а также проведения научно-исследовательских и океанографических работ.
Закладка судна "Ильмень", строящегося по заказу Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ, состоялась в декабре 2014 года. Разработчик проекта — ЦМКБ "Алмаз"
Длина наибольшая - 63,8 м
Ширина наибольшая - 10,8 м
Осадка - ок. 3,8 м
Скорость - ок. 12,0 уз
Класс Ice 2 - Arc 5 1 AUT 1 FF2 WS Российского морского регистра судоходства.
Дальность плавания - 1000 миль
Автономность по запасам провизии и пресной воды - 20 сут.
Экипаж - 16 чел.
Экспедиция - 20 чел.
Использованы фотографии: https://www.korabel.ru/
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