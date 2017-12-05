16:33 05 декабря

Опытовое судно "Ильмень" спустили на воду

Сегодня на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" прошла торжественная церемония спуска на воду гидрографического судна "Ильмень" проекта 11982 (строительный №151). Заказчиком строительства корабля выступает Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны России.

Опытовое судно "Ильмень" спустили на воду


Судно относится к типу вспомогательного флота и предназначено для испытаний специальных технических средств, для участия в поисково-спасательных работах, а также проведения научно-исследовательских и океанографических работ.


Закладка судна "Ильмень", строящегося по заказу Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ, состоялась в декабре 2014 года. Разработчик проекта — ЦМКБ "Алмаз"

Длина наибольшая - 63,8 м
Ширина наибольшая - 10,8 м
Осадка - ок. 3,8 м
Скорость - ок. 12,0 уз
Класс Ice 2 - Arc 5 1 AUT 1 FF2 WS Российского морского регистра судоходства.
Дальность плавания - 1000 миль
Автономность по запасам провизии и пресной воды - 20 сут.
Экипаж - 16 чел.
Экспедиция - 20 чел.

Использованы фотографии: https://www.korabel.ru/
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Комментарии 7

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:43
    Главное управление глубоководных исследований Хороший кораблик.Именно сегодня и поставили наводу. sad Красоту создает Пелла!
    ВЕРЕСК
    1. Svarog51 Сегодня, 15:28
      Димыч, привет hi Видишь в носовой части отверстия? Это торпедные аппараты. Тока тс-с! Никому не говори, это всёж гидрографическое судно. wink drinks
      Svarog51
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:34
        Здарова,Сварог! hi Я сам их сверлил коловоротом.Ты только-никому.А то:ноу-хау запалим! good :drinks:для испытаний специальных технических средств. Эт чтоб супостаты не догадались,поэтому такая абревиатура.Может мы в них флакончики охлаждаем в северных морях...
        ВЕРЕСК
        1. Svarog51 Сегодня, 15:51
          Гы-ы! laughing Флакончики! Да там спецназ через них втихушку выберется и пару ящиков на борт доставит. lol drinks Надо было крышки туда приладить, как у торпедных аппаратов. Вот бы они шороху при открытии наводили у супостата. bully
          Svarog51
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:56
            Мы любые крылышки присобачим! drinks А,то,что они так летят-так Новый Год скоро... wassat
            ВЕРЕСК
  2. Керенский Сегодня, 14:54
    Вот це гарная новость! Радуют меня сии борта.
    Керенский
  3. Aleksandr21 Сегодня, 15:33
    Хорошая новость, молодцы!
    Aleksandr21
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