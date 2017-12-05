Некоторые подробности программы перспективного российского вертолета
АО «Вертолеты России» ведет работу над новым поколением боевого вертолета, заказанного Минобороны РФ в августе 2017 года. На сегодняшний день имеется пакет связанных между собой контрактов на разработку концепции вертолета и технических требований к нему. Этот этап (НИР) должен завершиться в конце 2018 года, сообщает bmpd со ссылкой на журнал Air&Cosmos.
В ходе следующего этапа будет отрабатываться концепция вертолета, создание проекта и испытания. Согласно графику «Вертолетов России», серийное производство машины может начаться примерно в 2023 году.
«Наименованием программы является аббревиатура СБВ (скоростной боевой вертолет). В России его называют вертолетом пятого поколения, хотя сложно насчитать более двух поколений вертолетов в предыдущих вариантах российских боевых вертолетов», – пишет журнал.
Сообщается, что «каждое из КБ – Миля и Камова работает над своим проектом – Камов использует соосную схему, которая является отличительной особенностью марки, а КБ Миля предпочитает классическую схему; общим между двумя проектами являются только большой размах горизонтального оперения, которое призвано разгрузить несущий винт на высокоскоростном режиме».
Единственная известная характеристика вертолета – это его скорость, которая должна превышать 400 км/час.
АО «Климов, отвечающее за двигательную установку, работает над новым турбовальным двигателем ВК-2500М. «По утверждению компании, двигатель ВК-2500М является полностью новым, а не модификацией серийно производимого сейчас ВК-2500. Взлетная мощность нового двигателя составляет 2600 л.с., на чрезвычайном режиме – 2950 л.с. То есть новый двигатель несколько мощнее ВК-2500 (2400 л.с. на взлетном режиме и 2700 л.с. – на чрезвычайном). Новая модификация М будет иметь на 20% меньший вес и на 16% меньшее число деталей. Удельный расход топлива тоже должен сократиться на 7%. Межремонтный ресурс увеличен. Модульная конструкция позволяет также позволяет проводить ремонт в полевых условиях. Двигатель ВК-2500М должен быть сертифицирован в 2023 году, то есть одновременно с вертолетом СБВ. Этот двигатель также будет использоваться на модернизированных вариантах вертолетов Ми-28Н и Ка-52», – говорится в материале.
По данным журнала, «СБВ будет оснащен новым БРЭО и новыми системами вооружения, так как имеющиеся российские системы существенно уступают западным аналогам».
В мае 2017 года технический директор департамента оборудования вертолетов в «Вертолетах России» Николай Федоров, оценивая БРЭО, прицельные системы и вооружение российских вертолетов, сделал вывод, что «электронное оборудование российского производства, выпускаемое для вертолетов, неконкурентоспособно».
«По мнению русских, установленные на вертолетах РЛС, нашлемные системы целеуказания и управляемые ракеты отличаются плохими характеристиками. В этих областях их отставание носит критический характер. Недостатком РЛС является отсутствие возможности индикации цели. В случае с противотанковыми ракетами, их дальность применения весьма невелика, и они не обладают возможностью "пустил и забыл". Российская нашлемная система целеуказания просто не существует, так как ни одна российская разработка так и не дошла до серийного производства. В том же ключе Федоров полагает, что российские система радиосвязи для боевых вертолетов также отстала на десять лет от западных образцов. Уровень интеграции систем и поддержка экипажа в принятии решения оценивается как очень низкий. Системы оповещения о столкновении с землей отсутствуют», – пишет автор.
В других областях, таких как бортовой компьютер, система управления полетом и навигационная система, бортовой комплекс обороны, прицел, выведенный на индикатор на лобовом стекле, оптико-электронные датчики, а также неуправляемые ракеты, отставание не столь велико и может быть легко сокращено. Только три системы были оценены Николаем Федоровым как «великолепные»: система управления полетом, программное обеспечение системы навигации и пушка, отмечает журнал.
Все указанные недостатки должны быть устранены в новой машине.
Размах поставленных задач заставляет предположить, что серийное производство через пять лет представляется маловероятным, несмотря на сделанные заявления. Но в итоге вертолет будет оснащен переходными системами, заключает издание.
В ходе следующего этапа будет отрабатываться концепция вертолета, создание проекта и испытания. Согласно графику «Вертолетов России», серийное производство машины может начаться примерно в 2023 году.
«Наименованием программы является аббревиатура СБВ (скоростной боевой вертолет). В России его называют вертолетом пятого поколения, хотя сложно насчитать более двух поколений вертолетов в предыдущих вариантах российских боевых вертолетов», – пишет журнал.
Сообщается, что «каждое из КБ – Миля и Камова работает над своим проектом – Камов использует соосную схему, которая является отличительной особенностью марки, а КБ Миля предпочитает классическую схему; общим между двумя проектами являются только большой размах горизонтального оперения, которое призвано разгрузить несущий винт на высокоскоростном режиме».
Единственная известная характеристика вертолета – это его скорость, которая должна превышать 400 км/час.
АО «Климов, отвечающее за двигательную установку, работает над новым турбовальным двигателем ВК-2500М. «По утверждению компании, двигатель ВК-2500М является полностью новым, а не модификацией серийно производимого сейчас ВК-2500. Взлетная мощность нового двигателя составляет 2600 л.с., на чрезвычайном режиме – 2950 л.с. То есть новый двигатель несколько мощнее ВК-2500 (2400 л.с. на взлетном режиме и 2700 л.с. – на чрезвычайном). Новая модификация М будет иметь на 20% меньший вес и на 16% меньшее число деталей. Удельный расход топлива тоже должен сократиться на 7%. Межремонтный ресурс увеличен. Модульная конструкция позволяет также позволяет проводить ремонт в полевых условиях. Двигатель ВК-2500М должен быть сертифицирован в 2023 году, то есть одновременно с вертолетом СБВ. Этот двигатель также будет использоваться на модернизированных вариантах вертолетов Ми-28Н и Ка-52», – говорится в материале.
По данным журнала, «СБВ будет оснащен новым БРЭО и новыми системами вооружения, так как имеющиеся российские системы существенно уступают западным аналогам».
В мае 2017 года технический директор департамента оборудования вертолетов в «Вертолетах России» Николай Федоров, оценивая БРЭО, прицельные системы и вооружение российских вертолетов, сделал вывод, что «электронное оборудование российского производства, выпускаемое для вертолетов, неконкурентоспособно».
«По мнению русских, установленные на вертолетах РЛС, нашлемные системы целеуказания и управляемые ракеты отличаются плохими характеристиками. В этих областях их отставание носит критический характер. Недостатком РЛС является отсутствие возможности индикации цели. В случае с противотанковыми ракетами, их дальность применения весьма невелика, и они не обладают возможностью "пустил и забыл". Российская нашлемная система целеуказания просто не существует, так как ни одна российская разработка так и не дошла до серийного производства. В том же ключе Федоров полагает, что российские система радиосвязи для боевых вертолетов также отстала на десять лет от западных образцов. Уровень интеграции систем и поддержка экипажа в принятии решения оценивается как очень низкий. Системы оповещения о столкновении с землей отсутствуют», – пишет автор.
В других областях, таких как бортовой компьютер, система управления полетом и навигационная система, бортовой комплекс обороны, прицел, выведенный на индикатор на лобовом стекле, оптико-электронные датчики, а также неуправляемые ракеты, отставание не столь велико и может быть легко сокращено. Только три системы были оценены Николаем Федоровым как «великолепные»: система управления полетом, программное обеспечение системы навигации и пушка, отмечает журнал.
Все указанные недостатки должны быть устранены в новой машине.
Размах поставленных задач заставляет предположить, что серийное производство через пять лет представляется маловероятным, несмотря на сделанные заявления. Но в итоге вертолет будет оснащен переходными системами, заключает издание.
Использованы фотографии: kabuki / aviaforum.ru
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