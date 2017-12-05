16:36 05 декабря

Некоторые подробности программы перспективного российского вертолета

АО «Вертолеты России» ведет работу над новым поколением боевого вертолета, заказанного Минобороны РФ в августе 2017 года. На сегодняшний день имеется пакет связанных между собой контрактов на разработку концепции вертолета и технических требований к нему. Этот этап (НИР) должен завершиться в конце 2018 года, сообщает bmpd со ссылкой на журнал Air&Cosmos.

Летающая лаборатория скоростного вертолета, переоборудованная из вертолета Ми-24К на АО "Московский вертолётный завод имени М. Л. Миля".

В ходе следующего этапа будет отрабатываться концепция вертолета, создание проекта и испытания. Согласно графику «Вертолетов России», серийное производство машины может начаться примерно в 2023 году.


«Наименованием программы является аббревиатура СБВ (скоростной боевой вертолет). В России его называют вертолетом пятого поколения, хотя сложно насчитать более двух поколений вертолетов в предыдущих вариантах российских боевых вертолетов», – пишет журнал.

Сообщается, что «каждое из КБ – Миля и Камова работает над своим проектом – Камов использует соосную схему, которая является отличительной особенностью марки, а КБ Миля предпочитает классическую схему; общим между двумя проектами являются только большой размах горизонтального оперения, которое призвано разгрузить несущий винт на высокоскоростном режиме».

Единственная известная характеристика вертолета – это его скорость, которая должна превышать 400 км/час.

АО «Климов, отвечающее за двигательную установку, работает над новым турбовальным двигателем ВК-2500М. «По утверждению компании, двигатель ВК-2500М является полностью новым, а не модификацией серийно производимого сейчас ВК-2500. Взлетная мощность нового двигателя составляет 2600 л.с., на чрезвычайном режиме – 2950 л.с. То есть новый двигатель несколько мощнее ВК-2500 (2400 л.с. на взлетном режиме и 2700 л.с. – на чрезвычайном). Новая модификация М будет иметь на 20% меньший вес и на 16% меньшее число деталей. Удельный расход топлива тоже должен сократиться на 7%. Межремонтный ресурс увеличен. Модульная конструкция позволяет также позволяет проводить ремонт в полевых условиях. Двигатель ВК-2500М должен быть сертифицирован в 2023 году, то есть одновременно с вертолетом СБВ. Этот двигатель также будет использоваться на модернизированных вариантах вертолетов Ми-28Н и Ка-52», – говорится в материале.

По данным журнала, «СБВ будет оснащен новым БРЭО и новыми системами вооружения, так как имеющиеся российские системы существенно уступают западным аналогам».

В мае 2017 года технический директор департамента оборудования вертолетов в «Вертолетах России» Николай Федоров, оценивая БРЭО, прицельные системы и вооружение российских вертолетов, сделал вывод, что «электронное оборудование российского производства, выпускаемое для вертолетов, неконкурентоспособно».

«По мнению русских, установленные на вертолетах РЛС, нашлемные системы целеуказания и управляемые ракеты отличаются плохими характеристиками. В этих областях их отставание носит критический характер. Недостатком РЛС является отсутствие возможности индикации цели. В случае с противотанковыми ракетами, их дальность применения весьма невелика, и они не обладают возможностью "пустил и забыл". Российская нашлемная система целеуказания просто не существует, так как ни одна российская разработка так и не дошла до серийного производства. В том же ключе Федоров полагает, что российские система радиосвязи для боевых вертолетов также отстала на десять лет от западных образцов. Уровень интеграции систем и поддержка экипажа в принятии решения оценивается как очень низкий. Системы оповещения о столкновении с землей отсутствуют», – пишет автор.

В других областях, таких как бортовой компьютер, система управления полетом и навигационная система, бортовой комплекс обороны, прицел, выведенный на индикатор на лобовом стекле, оптико-электронные датчики, а также неуправляемые ракеты, отставание не столь велико и может быть легко сокращено. Только три системы были оценены Николаем Федоровым как «великолепные»: система управления полетом, программное обеспечение системы навигации и пушка, отмечает журнал.

Все указанные недостатки должны быть устранены в новой машине.

Размах поставленных задач заставляет предположить, что серийное производство через пять лет представляется маловероятным, несмотря на сделанные заявления. Но в итоге вертолет будет оснащен переходными системами, заключает издание.

Использованы фотографии: kabuki / aviaforum.ru
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Комментарии 14

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  1. san4es Сегодня, 15:05
    общим между двумя проектами являются только большой размах горизонтального оперения, которое призвано разгрузить несущий винт на высокоскоростном режиме


    етающая лаборатория скоростного вертолета, переоборудованная из вертолета Ми-24К (бортовой номер "271")
    san4es
    1. Chertt Сегодня, 15:08
      Ну вот и объяснение. той куче статей, за последнее время, о "Убийственной электронике" Ми 28н, и успешных испытаниях Ка 52
      Chertt
      1. 210окв Сегодня, 15:15
        Я ничего не буду говорить плохого или хорошего по поводу сенатора-экскомандующего.Но ведь дыма без огня не бывает..
        Цитата: Chertt
        Ну вот и объяснение. той куче статей, за последнее время, о "Убийственной электронике" Ми 28н, и успешных испытаниях Ка 52
        210окв
        1. LSA57 Сегодня, 16:29
          Цитата: 210окв
          Но ведь дыма без огня не бывает.

          бывает. грязь на РФ налить. повод и аргументы не нужны, мок перед глазами
          LSA57
      2. активатор Сегодня, 15:55
        Цитата: Chertt
        Ну вот и объяснение. той куче статей, за последнее время, о "Убийственной электронике" Ми 28н, и успешных испытаниях Ка 52

        А,что электронику на ка 52 делают в другой стране?
        активатор
  2. tchoni Сегодня, 15:14
    Мне кажется, что создание такой машины - бессмысленно. Скорость не является важным качеством современного боевого вертолета и тратить миллиарды в условиях бюджетного дифицита на это просто преступно. Лучше пустить средства на электронику. А , если взыграло ретивое, и нужен ЛА в армейской авиации способный разгоняться до полутысячи км\ч - пусть запилят винтовой штурмовик. Он и с грунтовки взлетит и груз утащит не меньше и время патрулирования будет иметь большее, да и радиус действия - то же. И обойдется куда дешевле
    tchoni
    1. Chertt Сегодня, 15:58
      Цитата: tchoni
      Мне кажется, что создание такой машины - бессмысленно

      Практически про любой проект, можно сказать. что нибудь подобное. Но работать над новыми системами вооружения необходимо, даже если по статистике 70-80% разработок уходят в стол. Конкретно про этот проект можно сказать, что он интересен хотя бы тем, что по теме вертолетостроения, в мире, давно не было серьезных прорывов. Возможно время пришло
      Chertt
    2. JonnyT Сегодня, 16:14
      концепция войн будущего диктует другие условия - скорость и точность, эти критерии выставляются ко всем типам вооружений.
      Легкий штурмовик может зависнуть для выброски десанта, или взлететь с 10 метрового пяточка?
      Средства на электронику пустить - это тоже самое что подарить ворам, потому что компонентная промышленность убита в смерть, а создание новой по денежным вливаниям переплюнет разработку Ф-35. Чубайс только и ждет пущения средств.
      Вы предлагаете шагнуть назад. Создание скоростного вертолета подстегнет развитие науки и техники ( в том числе и развитие электроники)
      JonnyT
  3. НЕКСУС Сегодня, 15:23
    По информации агентства "Интерфакс", об этом заявил в Москве на выставке HeliRussia-2009 генеральный конструктор компании "Камов" Сергей Михеев.
    Он сообщил, что программа создания перспективного скоростного вертолета предполагает две параллельные разработки - Ми-Х1 конструкторского бюро Миля и Ка-92 КБ Камова.

    ЛТХ Ми-Х1 и Ка-92

    Крейсерская скорость, км/ч: 350−370 — 420−430

    Максимальная скорость, км/ч: 450 — 500

    Максимальный взлетный вес, т: 10−12 — 16

    Дальность, км: 1500 — 1400

    Боевая нагрузка, т: 3−4 — н/д

    Пассажировместимость, чел: 20−24 — 30
    НЕКСУС
  4. К-50 Сегодня, 15:47
    Нужна схема типа автожира с толкающим винтом, чтобы после подъёма основной винт переводился в свободное вращение набегающим потоком при достижении определённой скорости, а подъёмная сила при движении возникала из аэродинамических качеств корпуса и крыльев. Тогда, мне кажется, можно рассчитывать на 500 км/час, потому как подъёмный винт только мешается при большой скорости, плюс мощность отнимает. Перевести его на "электротягу", чтобы легче было отключать/подключать "на ходу", так, блин, электродвигатели больно тяжёлые получаются. sad . Если только какую-нибудь электромуфту использовать. what
    Тапками прошу сильно не кидаться. yes laughing
    К-50
    1. активатор Сегодня, 16:28
      Ну или такой
      активатор
      1. К-50 Сегодня, 16:32
        Ну или такой

        Мне кажется, складывать "на ходу" винт точно будет не "гуд".
        Это у янкенсов в Голоблуде всё работает. Наяву так сложная инженерная задача по парированию аэродинамических нагрузок. Хотя не спорю, красава, yes
        К-50
  5. Viktorfi Сегодня, 16:23
    Странно, что российские вертолеты ещё покупают, если правда то, что написано в этой статье.
    Viktorfi
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 16:29
    Не думаю,что концепт останется.Скоростная машина должна иметь другие,более резкие формы.Наши взяли МИ-24 и уменшили его.Оставив одного человека в экипаже.Это не есть хорошо.ВК-2500М к 23-му году устареет.Будет что-то новое.А решение в конструкции нового фюзеляжа с движками в 3300-это вполне нормально.Машина в 2950 не возмёт скорость в 400 на крейсерской.И максимальную в 550.Да и не надо это вертолёту.Лопасти-либо расыпятся,либо-перехлёст.Т.е-одна сможет догнать другую на пилотаже.Миль машину не сделает.Хвостовая балка вводит ограничения.Камов-возможно.Опять-же.Перехлёст.Есл
    и что-то придумают для таких скоростей для вертолётов-это будет Взрыв.Другие идут по другому пути.Просто всобачивают толкающий винт.Это уже-непонятно что.А то,что прототипы полетают-это не даёт оснований их серийного производства.
    ВЕРЕСК
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