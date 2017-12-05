16:35 05 декабря

Крейсер «Адмирал Кузнецов» начнут ремонтировать в 2018 году

Крейсер «Адмирал Кузнецов» начнут ремонтировать в следующем году, объем ремонтных работ будет зависеть от сбалансированности государственной программы вооружения. Сегодня об этом заявил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.

Точно начнется в 2018 году. Объемы будут зависеть от сбалансированности госпрограммы вооружения. Вопрос к военным
— заявил Рахманов

Крейсер «Адмирал Кузнецов» начнут ремонтировать в 2018 году



Ранее командующий Северным флотом Николай Евменов сообщил, что "Адмирал Кузнецов" направлен на ремонт.

Все идет в соответствии с планами, никаких переносов не допущено
- подчеркнул командующий СФ.

По его словам, участие авианосца в дальних походах в ближайшее время не планируется.

В июне заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук заявлял, что ремонт и модернизация "Адмирала Кузнецова" начнется в 2018 году.

В Объединенной судостроительной корпорации сообщали, что готовы принять крейсер на ремонт уже в текущем году. Планируется, что модернизация крейсера завершится в конце 2020 года.

Использованы фотографии: http://coolrobo.ru/
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Комментарии 14

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  1. Опасный Сегодня, 15:28
    А нужен ли он нам? Использовать его в конфликтах, по типу сирийского? Ну так у нас там авиабаза есть. А другие задачи навряд ли для него найдутся. Ну да генералам и адмиралам виднее
    Опасный
    1. сибиралт Сегодня, 15:36
      Поставить на Кузю дымоуловитель, да сделать там небольшой сажевый заводик. И будет ему самоокупаемость! lol
      сибиралт
    2. FoMaS Сегодня, 15:44
      Нужен, пока новый не сделают.
      А то и так не великие компетенции в палубной авиации прогадим.
      FoMaS
    3. НасРать Сегодня, 15:47
      Цитата: Опасный
      А нужен ли он нам? Использовать его в конфликтах, по типу сирийского? Ну так у нас там авиабаза есть. А другие задачи навряд ли для него найдутся. Ну да генералам и адмиралам виднее

      Продать Китаю.... он их печет как пирожки.. wassat
      НасРать
    4. Проксима Сегодня, 16:02
      Цитата: Опасный
      А нужен ли он нам?............ Ну да генералам и адмиралам виднее

      Ну вы и даёте! belay Вы часом авианосец с айфоном не перепутали? Вы предлагаете его продать или пустить в утиль, как "морально устаревший"? Вспомните, как например потопленный Руделем линкор Марат (с 1911 года "Петропавловск") при Сталине подняли и модернизировали и ещё он нам прослужил. Модернизировать - это всегда намного экономнее, чем строить заново.
      Проксима
      1. Yarik Сегодня, 16:25
        Авианосец это такая штука с катапультами.Паровыми или там электромагнитными.А горка для катания на санках.... recourse
        Yarik
    5. Kurare Сегодня, 16:31
      Цитата: Опасный
      А нужен ли он нам? Использовать его в конфликтах, по типу сирийского?

      В том виде, в котором он пребывал в Сирии, его эффективность была, мягко говоря, не высока. Это было ПЕРВОЕ боевое приминение "Кузнецова" и, конечно же, далеко не всё прошло гладко.

      Все твердят "зачем он нам, когда есть наземная база?". А когда её нет, что тогда? А прикрытие окенского флота, который, как я надеюсь, Россия всё таки построит, чем делать? Или будем только прямо перед домом мускулы качать?

      Списание, продажа и т.д. "Кузнецова" будет означать потерю палубной авиации в российском флоте. Восстановить её будет уже практически невозможно. Таких людей, как Тимур Апакидзе, больше нет и наверное не предвидится. То, что палубная авиация в 90-е годы выжила - это русское чудо, т.е. вопреки всему, что ей было уготовлено.
      Kurare
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:39
    Более актуален вопрос модернизации Нахимова...заявляют ,что все идет по плану,но пошел 5 год этой самой модернизации и конца ее пока не видать. Да и главным калибром,Цирконом, Нахимыча все туманно и непонятно.При этом и Полимент-Редут тоже непонятно ,довели ли до ума или так и обрабатывают напильником.
    НЕКСУС
    1. НасРать Сегодня, 15:49
      Цитата: НЕКСУС
      ...но пошел 5 год этой самой модернизации и конца ее пока не видать....


      good именно - не видать!!! Оставили бы корабль как музей - музей СССР!
      НасРать
  3. dr.star75 Сегодня, 15:43
    Ремонт зависит от наличия денег?Т.ё. если их совсем мало, номер на борту покрасят и всё? request
    dr.star75
  4. Malkavianin Сегодня, 15:50
    Надеялся, что Кузнецов будет крепко обновлен, а судя по последним заявлениям... На слом его. Раз модернизировать толком не хотят, то лучше в утиль. Или продать кому нибудь, если нужен будет.
    Malkavianin
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 16:01
    Вроде Нахимов по плану уже не идёт.Сроки на год сдвинули.Утверждать не буду,неточная инва.Но-на стапеле всё работает в три смены.Хорошо показано в Военной приёмке.А-это весеннее видео этого года.
    ВЕРЕСК
  6. Галеон Сегодня, 16:23
    ТАКР "Кузнецов" - корабль знаковый, иметь такой в строю и умело им пользоваться - вопрос политический. Списать такой пароход - вопрос внутриполитический, сыграть на понижение собственного рейтинга. То, что 5 лет "Нахимов" в ремонте - никого не чешет и эмоций в обществе не создает - он еще 10 лет там может простоять и никто ни с кого за это не спросит, железо толстое - не утонет. А "Кузнецов" - некий символ, в медиа играет роль, положительную роль...
    Эх, ма..., хоть бы за эту роль его отремонтировали по быстрому - за год, например. А то введут пароход в кому - и на годы... Не умеют иначе. Я уже начинаю думать, что весьма круто при Союзе Кронштадт производил средний ремонт 1134А за 3 года.
    Галеон
  7. Viktorfi Сегодня, 16:30
    По моему проще усыпить пациента, чем его мучить..

    С 14 мая по 20 августа 2015 года корабль находился на ремонте в доке 82-го судоремонтного завода в Рослякове

    С января по 15 июня 2016 года находился на ремонте в 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, где проходил восстановление технической готовности перед дальним морским походом

    С ноября 2016 года по 6 января 2017 года «Адмирал Кузнецов» выполнял боевые задачи в составе оперативного соединения дальней морской зоны ВМФ России у берегов Сирии. Во время этого похода корабль впервые принял участие в реальных боевых действиях. 14 ноября 2016 года потерпел крушение МиГ-29К во время захода на посадку, летчик выжил. Вернулся в Североморск 9 февраля 2017 года.

    И видимо с того времени и до 2020 года будет ремонтироваться, модернизацию проходить...

    Больше в ремонте, чем в работе wassat
    Viktorfi
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