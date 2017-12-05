Крейсер «Адмирал Кузнецов» начнут ремонтировать в 2018 году

Точно начнется в 2018 году. Объемы будут зависеть от сбалансированности госпрограммы вооружения. Вопрос к военным

Все идет в соответствии с планами, никаких переносов не допущено

Крейсер «Адмирал Кузнецов» начнут ремонтировать в следующем году, объем ремонтных работ будет зависеть от сбалансированности государственной программы вооружения. Сегодня об этом заявил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.— заявил РахмановРанее командующий Северным флотом Николай Евменов сообщил, что "Адмирал Кузнецов" направлен на ремонт.- подчеркнул командующий СФ.По его словам, участие авианосца в дальних походах в ближайшее время не планируется.В июне заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук заявлял, что ремонт и модернизация "Адмирала Кузнецова" начнется в 2018 году.В Объединенной судостроительной корпорации сообщали, что готовы принять крейсер на ремонт уже в текущем году. Планируется, что модернизация крейсера завершится в конце 2020 года.