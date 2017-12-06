Воздушно-десантные войска. Результаты 2017 года и планы на 2018-й
В текущей и будущей государственных программах вооружений определенное внимание уделяется обновлению материальной части воздушно-десантных войск. С учетом особой роли этого рода войск в программах предусматриваются поставки значительного количества вооружений и техники как существующих, так и перспективных типов. К настоящему времени подобные поставки уже привели к заметному росту доли новых образцов. Текущие тенденции будут сохраняться, и вскоре ВДВ получат новое оружие и технику.
В последние годы военное ведомство и оборонная промышленность, преодолев имевшиеся разногласия, приступили к обновлению парка боевых машин воздушно-десантных войск. Также были заключены новые контракты на поставку тех или иных вооружений. Выполнение подобных соглашений уже привело к самым серьезным результатам. Доля новых образцов постоянно растет, что положительным образом сказывается на потенциале войск.
1 декабря издание министерства обороны «Красная звезда» опубликовало несколько интереснейших заявлений главнокомандующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. Военачальник рассказал о последних достижениях в деле подготовки личного состава, формирования новых частей, а также о поставках современного вооружения и техники. Так, к настоящему времени было осуществлено значительное обновление материальной части, и в обозримом будущем оно будет продолжаться.
По словам А. Сердюкова, на данный момент доля новых вооружений, военной и специальной техники в ВДВ превышает 60%. Значительный вклад в обновление парка боевых машин внес процесс строительства новой техники. За два года армия получила четыре батальонных комплекта (120 единиц) боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка». Два комплекта из четырех были поставлены в этом году и поступили на вооружение Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады.
В рамках закупки новых систем и вооружений воздушно-десантные войска также осуществляют модернизацию своей противовоздушной обороны. В подразделения ПВО поставлено около пяти сотен комплексов различного назначения. Это средства разведки и управления, аппаратура связи и новейшие переносные зенитные ракетные комплексы «Верба».
Важнейшую роль в текущем перевооружении играет модернизация уже имеющихся боевых машин и вооружения. За 2017 год промышленность отремонтировала и обновила свыше сотни боевых бронированных машин. Модернизацию прошли самоходные артиллерийские установки 2С9-1М, зенитные ракетные комплексы «Стрела-10МН» и другая военная техника разного назначения.
В соответствии с имеющимися контрактами, оборонная промышленность продолжит строительство вооружений и техники для воздушно-десантных войск. Часть новых машин, строящихся в настоящее время, поступит в войска уже в следующем 2018 году. Другие изделия будут сданы до конца десятилетия. Так, общее количество боевых машин десанта и бронетранспортеров новых моделей к 2020 году планируется довести до трех сотен. При этом на следующий год запланирована поставка нескольких десятков подобных машин.
В 2018 году артиллерийские подразделения ВДВ должны будут получить три десятка самоходных орудий «Спрут-СД». Также должна начаться поставка некоторых новых самоходных зенитных комплексов. Промышленность продолжит модернизацию уже построенных машин. В частности, на следующий год запланировано обновление трех десятков ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Д.
Как сообщается, поставки новой техники последних моделей позволят продолжить процесс отказа от устаревших образцов. Боевые машины десанта БМД-1, бронетранспортеры БТР-Д и самоходки «Нона» уже успели устареть морально и физически, но теперь – при наличии замены – их списание не будет иметь негативных последствий в контексте боеспособности войск.
Характерной особенностью техники ВДВ является возможность парашютного десантирования с военно-транспортных самолетов. На следующий 2018 год запланирован старт поставок новейших многокупольных парашютных систем «Бахча-УПДС». По известным данным, такие системы полностью совместимы со всеми образцами техники, имеющими возможность парашютного десантирования. С их помощью можно будет спускать на землю боевые машины БТР-МДМ и БМД-4М, броневики семейств «Тайфун» и «Тигр» и т.д.
В программе развития воздушно-десантных войск учтены последние отечественные достижения в области радиоэлектронных технологий. В следующем году в составе всех десантных соединений появятся отдельные группы, которым предстоит эксплуатировать «плоды прогресса». На вооружение этих подразделений поступят беспилотные летательные аппараты разных типов, при помощи которых они смогут выполнять разведку и решать разные другие задачи.
В начале ноября пресс-служба военного ведомства раскрыла некоторые подробности закупок БПЛА для воздушно-десантных войск. До конца этого года им планировалось передать около двух десятков комплексов нескольких моделей. Многофункциональные аппараты типов «Орлан», «Тахион» и «Элерон», закупаемые для ВДВ, несут оптико-электронную аппаратуру и предназначаются для ведения разведки. Данные, собранные при помощи такой техники, могут использоваться разными подразделениями, как стрелками, так и артиллеристами.
Также новые группы получат современную аппаратуру радиоэлектронной борьбы. Как рассказал главком ВДВ, первые комплексы РЭБ уже были переданы войскам и сейчас находятся в опытной эксплуатации. По известным данным, десантникам предстоит эксплуатировать системы радиоэлектронной борьбы разных типов и различного назначения. С их помощью они смогут выявлять местонахождение различных объектов противника, и подобная информация должна будет повышать ситуационную осведомленность частей.
По информации РИА «Новости», один из комплексов РЭБ нового типа будет построен по модульному принципу и должен включать в себя средства пеленгования источников радиосигналов. Кроме того, эта система может получить возможность подавления каналов связи противника. Основой ее задачей при этом станет выдача данных о местоположении вражеских объектов. В 2021 году, по словам командующего войсками, начнутся поставки нового комплекса радиоэлектронной борьбы «Лорандит-АД». Эта система будет собрана на основе серийного бронеавтомобиля с высокими показателями проходимости. Ее главной задачей будет выявление и подавление радиоканалов.
На 2018 год запланирована поставка первой серийной машины иного типа, также несущей особое радиоэлектронное оборудование. Речь идет о командно-штабной машине с аппаратурой автоматизированной системы управления войсками «Кассиопея-Д». Этот образец строится на базе серийного бронетранспортера БТР-МДМ и оснащается большим количеством нового оборудования. Экипажи подобных машин смогут координировать действия войск в районах большой площади, обеспечивая своевременную передачу информации по всем доступным каналам.
Помимо принятия на вооружение нового оружия и техники командование воздушно-десантных войск реализует обновление боевой экипировки личного состава. К настоящему времени значительная часть военнослужащих ВДВ успела получить комплекты боевой экипировки «Ратник», адаптированные к нуждам этого рода войск. В следующем 2018 году предполагается завершить переход на такую экипировку и полностью отказаться от устаревших систем аналогичного назначения. Освоение специализированной версии «Ратника» заметным образом повышает боеспособность как отдельных солдат, так и подразделений в целом.
В недавнем прошлом осуществлялось формирование новых соединений. Подобные процессы будут иметь место и в будущем. Последним на данный момент результатом таких работ является формирование нового отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийской десантно-штурмовой дивизии, дислоцированного в Феодосии. Кроме того, в московской области начал службу отдельный ремонтно-восстановительный батальон. Организационные мероприятия по созданию двух частей завершились 1 декабря.
Вместе с созданием новых соединений планируется переформирование уже существующих. Так, в настоящее время в нескольких соединениях воздушно-десантных войск имеются танковые роты, оснащенные боевыми машинами Т-72Б3. В начале месяца генерал-полковник А. Сердюков объявил, что в следующем 2018 году шесть существующих рот будут переформированы. Эти подразделения будут усилены и превращены в батальоны. После такого изменения структуры бывшие танковые роты будут входить в состав 7-й и 76-й десантно-штурмовых дивизий, а также одной из десантно-штурмовых бригад.
Уже составлены планы, затрагивающие процессы боевой подготовки личного состава. Главной целью ВДВ в этом контексте является повышение качества обучения военнослужащих на разных уровнях. К учениям будут привлекаться разные батальоны, полки, бригады и дивизии.
В следующем году планируется провести шесть командно-штабных учений, в том числе под руководством командующего ВДВ. Также будет проведено 40 учебных мероприятий тактического уровня, в ходе которых бойцам предстоит десантироваться на местности. Подразделения воздушно-десантных войск примут участие в семи международных учениях, часть которых пройдет за рубежом.
По информации командования воздушно-десантных войск, к настоящему времени процесс их модернизации уже привел к самым заметным последствиям. К настоящему времени войска на 70% укомплектованы военнослужащими по контракту. Военной и специальной техникой ВДВ обеспечены на 100%. При этом доля новых образцов оружия, боевых и специальных машин уже превысила 60%. Таким образом, 2017 год воздушно-десантные войска завершают с рядом положительных результатов.
В следующем 2018 году «крылатая пехота» продолжит освоение новой материальной части и развитие существующей структуры. Это вновь должно будет привести к определенному росту основных показателей и повышению боеспособности войск в целом. Вторым способом повышения боеспособности является правильное проведение разнообразных учебных мероприятий. Подобные мероприятия осуществляются в соответствии с Планом деятельности войск на 2016-20 годы. Как отмечает главком ВДВ, интенсивность подготовки войск постоянно растет.
Являясь одним из ключевых элементов вооруженных сил России, воздушно-десантные войска продолжают свое развитие. Части получают новые вооружения и технику последних моделей, а также отправляют имеющиеся образцы на модернизацию. Параллельно реализуются планы боевой подготовки, что позволяет в полной мере использовать все возможности новой материальной части. Текущий год ВДВ завершают с неплохими результатами, и в следующем году основные работы будут продолжены. Есть основания смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом и полагать, что войска оправдают ожидания и справятся с выполнением имеющихся планов.
По материалам сайтов:
http://redstar.ru/
https://ria.ru/
http://rg.ru/
http://tass.ru/
https://mil.ru/
В последние годы военное ведомство и оборонная промышленность, преодолев имевшиеся разногласия, приступили к обновлению парка боевых машин воздушно-десантных войск. Также были заключены новые контракты на поставку тех или иных вооружений. Выполнение подобных соглашений уже привело к самым серьезным результатам. Доля новых образцов постоянно растет, что положительным образом сказывается на потенциале войск.
1 декабря издание министерства обороны «Красная звезда» опубликовало несколько интереснейших заявлений главнокомандующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. Военачальник рассказал о последних достижениях в деле подготовки личного состава, формирования новых частей, а также о поставках современного вооружения и техники. Так, к настоящему времени было осуществлено значительное обновление материальной части, и в обозримом будущем оно будет продолжаться.
По словам А. Сердюкова, на данный момент доля новых вооружений, военной и специальной техники в ВДВ превышает 60%. Значительный вклад в обновление парка боевых машин внес процесс строительства новой техники. За два года армия получила четыре батальонных комплекта (120 единиц) боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка». Два комплекта из четырех были поставлены в этом году и поступили на вооружение Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады.
В рамках закупки новых систем и вооружений воздушно-десантные войска также осуществляют модернизацию своей противовоздушной обороны. В подразделения ПВО поставлено около пяти сотен комплексов различного назначения. Это средства разведки и управления, аппаратура связи и новейшие переносные зенитные ракетные комплексы «Верба».
Важнейшую роль в текущем перевооружении играет модернизация уже имеющихся боевых машин и вооружения. За 2017 год промышленность отремонтировала и обновила свыше сотни боевых бронированных машин. Модернизацию прошли самоходные артиллерийские установки 2С9-1М, зенитные ракетные комплексы «Стрела-10МН» и другая военная техника разного назначения.
В соответствии с имеющимися контрактами, оборонная промышленность продолжит строительство вооружений и техники для воздушно-десантных войск. Часть новых машин, строящихся в настоящее время, поступит в войска уже в следующем 2018 году. Другие изделия будут сданы до конца десятилетия. Так, общее количество боевых машин десанта и бронетранспортеров новых моделей к 2020 году планируется довести до трех сотен. При этом на следующий год запланирована поставка нескольких десятков подобных машин.
В 2018 году артиллерийские подразделения ВДВ должны будут получить три десятка самоходных орудий «Спрут-СД». Также должна начаться поставка некоторых новых самоходных зенитных комплексов. Промышленность продолжит модернизацию уже построенных машин. В частности, на следующий год запланировано обновление трех десятков ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Д.
Как сообщается, поставки новой техники последних моделей позволят продолжить процесс отказа от устаревших образцов. Боевые машины десанта БМД-1, бронетранспортеры БТР-Д и самоходки «Нона» уже успели устареть морально и физически, но теперь – при наличии замены – их списание не будет иметь негативных последствий в контексте боеспособности войск.
Характерной особенностью техники ВДВ является возможность парашютного десантирования с военно-транспортных самолетов. На следующий 2018 год запланирован старт поставок новейших многокупольных парашютных систем «Бахча-УПДС». По известным данным, такие системы полностью совместимы со всеми образцами техники, имеющими возможность парашютного десантирования. С их помощью можно будет спускать на землю боевые машины БТР-МДМ и БМД-4М, броневики семейств «Тайфун» и «Тигр» и т.д.
В программе развития воздушно-десантных войск учтены последние отечественные достижения в области радиоэлектронных технологий. В следующем году в составе всех десантных соединений появятся отдельные группы, которым предстоит эксплуатировать «плоды прогресса». На вооружение этих подразделений поступят беспилотные летательные аппараты разных типов, при помощи которых они смогут выполнять разведку и решать разные другие задачи.
В начале ноября пресс-служба военного ведомства раскрыла некоторые подробности закупок БПЛА для воздушно-десантных войск. До конца этого года им планировалось передать около двух десятков комплексов нескольких моделей. Многофункциональные аппараты типов «Орлан», «Тахион» и «Элерон», закупаемые для ВДВ, несут оптико-электронную аппаратуру и предназначаются для ведения разведки. Данные, собранные при помощи такой техники, могут использоваться разными подразделениями, как стрелками, так и артиллеристами.
Также новые группы получат современную аппаратуру радиоэлектронной борьбы. Как рассказал главком ВДВ, первые комплексы РЭБ уже были переданы войскам и сейчас находятся в опытной эксплуатации. По известным данным, десантникам предстоит эксплуатировать системы радиоэлектронной борьбы разных типов и различного назначения. С их помощью они смогут выявлять местонахождение различных объектов противника, и подобная информация должна будет повышать ситуационную осведомленность частей.
По информации РИА «Новости», один из комплексов РЭБ нового типа будет построен по модульному принципу и должен включать в себя средства пеленгования источников радиосигналов. Кроме того, эта система может получить возможность подавления каналов связи противника. Основой ее задачей при этом станет выдача данных о местоположении вражеских объектов. В 2021 году, по словам командующего войсками, начнутся поставки нового комплекса радиоэлектронной борьбы «Лорандит-АД». Эта система будет собрана на основе серийного бронеавтомобиля с высокими показателями проходимости. Ее главной задачей будет выявление и подавление радиоканалов.
На 2018 год запланирована поставка первой серийной машины иного типа, также несущей особое радиоэлектронное оборудование. Речь идет о командно-штабной машине с аппаратурой автоматизированной системы управления войсками «Кассиопея-Д». Этот образец строится на базе серийного бронетранспортера БТР-МДМ и оснащается большим количеством нового оборудования. Экипажи подобных машин смогут координировать действия войск в районах большой площади, обеспечивая своевременную передачу информации по всем доступным каналам.
Помимо принятия на вооружение нового оружия и техники командование воздушно-десантных войск реализует обновление боевой экипировки личного состава. К настоящему времени значительная часть военнослужащих ВДВ успела получить комплекты боевой экипировки «Ратник», адаптированные к нуждам этого рода войск. В следующем 2018 году предполагается завершить переход на такую экипировку и полностью отказаться от устаревших систем аналогичного назначения. Освоение специализированной версии «Ратника» заметным образом повышает боеспособность как отдельных солдат, так и подразделений в целом.
В недавнем прошлом осуществлялось формирование новых соединений. Подобные процессы будут иметь место и в будущем. Последним на данный момент результатом таких работ является формирование нового отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийской десантно-штурмовой дивизии, дислоцированного в Феодосии. Кроме того, в московской области начал службу отдельный ремонтно-восстановительный батальон. Организационные мероприятия по созданию двух частей завершились 1 декабря.
Вместе с созданием новых соединений планируется переформирование уже существующих. Так, в настоящее время в нескольких соединениях воздушно-десантных войск имеются танковые роты, оснащенные боевыми машинами Т-72Б3. В начале месяца генерал-полковник А. Сердюков объявил, что в следующем 2018 году шесть существующих рот будут переформированы. Эти подразделения будут усилены и превращены в батальоны. После такого изменения структуры бывшие танковые роты будут входить в состав 7-й и 76-й десантно-штурмовых дивизий, а также одной из десантно-штурмовых бригад.
Уже составлены планы, затрагивающие процессы боевой подготовки личного состава. Главной целью ВДВ в этом контексте является повышение качества обучения военнослужащих на разных уровнях. К учениям будут привлекаться разные батальоны, полки, бригады и дивизии.
В следующем году планируется провести шесть командно-штабных учений, в том числе под руководством командующего ВДВ. Также будет проведено 40 учебных мероприятий тактического уровня, в ходе которых бойцам предстоит десантироваться на местности. Подразделения воздушно-десантных войск примут участие в семи международных учениях, часть которых пройдет за рубежом.
По информации командования воздушно-десантных войск, к настоящему времени процесс их модернизации уже привел к самым заметным последствиям. К настоящему времени войска на 70% укомплектованы военнослужащими по контракту. Военной и специальной техникой ВДВ обеспечены на 100%. При этом доля новых образцов оружия, боевых и специальных машин уже превысила 60%. Таким образом, 2017 год воздушно-десантные войска завершают с рядом положительных результатов.
В следующем 2018 году «крылатая пехота» продолжит освоение новой материальной части и развитие существующей структуры. Это вновь должно будет привести к определенному росту основных показателей и повышению боеспособности войск в целом. Вторым способом повышения боеспособности является правильное проведение разнообразных учебных мероприятий. Подобные мероприятия осуществляются в соответствии с Планом деятельности войск на 2016-20 годы. Как отмечает главком ВДВ, интенсивность подготовки войск постоянно растет.
Являясь одним из ключевых элементов вооруженных сил России, воздушно-десантные войска продолжают свое развитие. Части получают новые вооружения и технику последних моделей, а также отправляют имеющиеся образцы на модернизацию. Параллельно реализуются планы боевой подготовки, что позволяет в полной мере использовать все возможности новой материальной части. Текущий год ВДВ завершают с неплохими результатами, и в следующем году основные работы будут продолжены. Есть основания смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом и полагать, что войска оправдают ожидания и справятся с выполнением имеющихся планов.
По материалам сайтов:
http://redstar.ru/
https://ria.ru/
http://rg.ru/
http://tass.ru/
https://mil.ru/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Минобороны РФ / mil.ru
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