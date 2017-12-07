Ушедший от нас недавно американский стратег Збигнев Бжезинский рассматривал евромайданный госпереворот в Киеве как способ оторвать Украину от России и превратить её в антироссийский плацдарм, таран против России, или во второй Афганистан. Однако родившаяся в результате госпереворота бандеровская Украина, отразившись бумерангом от не признавших госпереворот Крыма и Донбасса, становится сегодня тараном России против Европы.Украинская стратегия имени Бжезинского провалилась, когда Россия отказалась от афганского варианта ввода войск на Украину, избрав другую стратегию: отгородиться от Бандеры Крымом и Донбассом, сосредоточившись на стратегическом сдерживании США в Сирии. Это и привело к эффекту бумеранга: бандеровский таран отразился от границ России и ударил по Европе.Россия восприняла госпереворот в Киеве 22.02.2014 как нападение коллективного Запада на большую Россию, и это консолидировало российское общество вокруг фигуры президента Владимира Путина: возникновение враждебного плацдарма на границах страны не может восприниматься иначе подавляющим большинством населения.А что произошло с Европой? За прошедшие после госпереворота в Киеве три года Европа вся пошла трещинами, и стала раскалываться. Все главные страны Европы погрузились в политический кризис. Англия официально вышла из Евросоюза, Каталония попробовала выйти из состава Испании, сам Евросоюз неформально раскололся на «старый» и «молодой», Север и Юг. Концепция Европы «двух скоростей» публично обсуждается в европейских верхах. Возникновение бандеровской Украины и посткрымской России внесли в это немалую лепту: Европа стала раскалываться и по отношению к ним.Что мы имеем в итоге: Запад оторвал Украину от России, по Бжезинскому, или проглотил украинского живца? Получается, Запад проглотил украинского живца.Политику России в отношении явно враждебной бандеровской Украины многие находят странной, и не без оснований: Россия спасала этот режим финансами, через дочки российских банков на Украине, и до сих пор остаётся едва ли не главным инвестором, в 2017 году между странами зарегистрирован рост товарооборота, причём Россия поставляет стратегические материалы, вроде дизтоплива.Более того, Москва стоически не обращает внимания на постоянные оскорбления, идущие из Киева. Почему? Неужели боится ухудшить отношения, если не с Бандерой, то с Западом? Боится потерять деньги на Западе? Но жизнь и безопасность страны дороже любых денег, как и жизнь, сама по себе, и для власть имущих, и наших миллионеров и членов их семей.Здесь дело в другом. Россия ведёт большую игру с Западом, и такие страны как Украина, Польша, прибалтийские лимитрофы – это не более чем разнокалиберные фигуры на мировой геополитической доске, за которой сидят США, Европа, Россия, Китай, Индия, пожалуй, всё.Долгосрочная стратегия России имеет своей целью Запад, в первую очередь Европу, а отнюдь не бандеровскую Украину, которая в любом случае падёт к ногам победителя в начавшейся мировой конфронтации. США подстрекают новую холодную гибридную войну, но потом, как и раньше, видимо, умоют руки, предоставив Европе расхлёбывать заварившуюся кашу. Европа подозревает, что Трамп хочет именно «умыть руки», в этом состоит миссия его президентства, поэтому канцлер Меркель как-то проговорилась, что отныне Европа может рассчитывать только на себя.В этой ситуации Россия использует бандеровскую Украину против Европы в долгосрочном плане, закрывая глаза на сиюминутные неприятности. В результате, три года невозмутимой «минской» политика России и стойкости Донбасса повернули бандеровский таран в сторону Европы. Неонацистская сущность Бандеры становится фактором европейской политики, некоторые страны, например, Венгрия уже не боятся открыто выступать против политики Киева, Германия и Франция, нормандские гаранты Минских соглашений, стали дистанцироваться от Киева.Провал украинской стратегии Бжезинского требует от США вносить в неё коррективы. Главной площадкой для этого стали переговоры спецпредставителей Волкер – Сурков. Washington Post пишет в этой связи, что Россия готовит на Украине «сирийскую ловушку» для США. Москва пошла на «театральную дипломатию» с США (переговоры Волкер – Сурков) с тем, чтобы реализовать свой сценарий на Украине. Россия якобы планирует обострение на Украине, как в Сирии (?), чтобы добиться более выгодной позиции в будущих переговорах, в чём-то немного уступив.Вообще-то, новую вспышку войны на Донбассе открыто готовит бандеровский режим, глава СНБО Турчинов в Раде публично требует указа о вводе ВСУ на Донбасс. Ползучее наступление ВСУ в «серой зоне» — это неоспоримый факт. В Киеве опять подняли на щит лозунг: война всё спишет, все проблемы и нелепости бандеровской власти — их американские пособники это знают, и заранее пытаются свалить вину на Россию, с больной головы на здоровую.Однако, "сирийская ловушка", похоже, действительно ожидает США на Украине — это может быть инициатива о миротворцах, обсуждаемая на переговорах Волкер — Сурков. Если бандеровский режим выйдет из Минских соглашений, приняв закон о «реинтеграции Донбасса» и пойдёт его «реинтегрировать», Москва может объявить Бандеру утратившим легитимность и ввести своих миротворцев на Украину, как ВКС в Сирию.