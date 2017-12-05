16:38 05 декабря

На Камчатке развернут второй дивизион берегового комплекса «Бастион»

В ближайшее время дислоцированная на Камчатке отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада получит второй дивизион комплекса «Бастион», передает Интерфакс сообщение командующего войсками и силами на северо-востоке России контр-адмирала Сергея Липилина.



На смену морально устаревшим и отслужившим свое комплексам "Рубеж" и "Редут" пришел береговой ракетный комплекс "Бастион". В настоящий момент сформирован и проходит обучение второй такой дивизион,
сказал Липилин в интервью газете «Красная звезда».


Более того, согласно планам, в ближайшие несколько лет мы должны получить еще несколько дивизионов "Бастион" и "Бал". Каждый год по одному,
добавил адмирал.

Агентство напоминает, что 15 ноября 2016 года комплекс «Бастион», развернутый в Сирии, впервые был применен по наземным целям – объектам «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ). При этом было объявлено, что стрельба велась на расстояние до 450 км.


Использованы фотографии: www.youtube.com /RT
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Комментарии 17

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:49
    Ну все, японцы готовы написать очередные "ноты" и "протесты"
    Диванный Хенераль
    1. НасРать Сегодня, 15:56
      Камчатка к Японии ни как не относиться... чего это им протесты писать?
      НасРать
    2. Владыка Ситх Сегодня, 16:23
      Видео к новости
      Владыка Ситх
  2. 210окв Сегодня, 15:53
    А меня другой вопрос..А достаточно ли двух дивизионов на то что бы прикрыть полуостров и не только его?
    210окв
    1. НасРать Сегодня, 15:58
      А полуостров ни кто и не прикрывает... Прикрывают Вилючинск...
      НасРать
      1. bk316 Сегодня, 16:31
        Абсолютно точно. Там кроме Вилючинска и его окрестностей разве что медведей прикрывать.
        bk316
  3. НЕКСУС Сегодня, 15:55
    Бастионов и Балов на Камчатке надо не одну и даже не две единицы.И заявление ,что ..
    Более того, согласно планам, в ближайшие несколько лет мы должны получить еще несколько дивизионов "Бастион" и "Бал". Каждый год по одному,

    Очень странное,учитывая что твориться у наших границ и в акваториях наших морей.
    НЕКСУС
    1. shans2 Сегодня, 15:57
      "дивизионов", к чему этот твой глупый пост?
      shans2
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
        2. marlin1203 Сегодня, 16:07
          На "всей камчатке" прикоывать нечего, есть пара важных объектов, их и прикроют.
          marlin1203
          1. НЕКСУС Сегодня, 16:12
            Цитата: marlin1203
            На "всей камчатке" прикоывать нечего, есть пара важных объектов, их и прикроют.

            А потом удивляемся и негодуем,чего это натовские эсминцы шастают у наших границ ,как у себя дома...
            НЕКСУС
            1. Muvka Сегодня, 16:17
              А что, запрещено ходить вдоль границ? Или если там будет больше бастионов, они ходить перестанут?
              Muvka
              1. НЕКСУС Сегодня, 16:21
                Цитата: Muvka
                А что, запрещено ходить вдоль границ? Или если там будет больше бастионов, они ходить перестанут?

                А вы сами как думаете? Ходить под прицелом ,при этом облучаемый системами РЭБ береговыми,или как дома,прошелся,"срисовал" радарами чего где базируется и так же спокойно ушел,что лучше то для натовского эсминца?
                НЕКСУС
                1. Muvka Сегодня, 16:22
                  Они будут ходить в любом случае. Хоть 10 дивизионов поставь, хоть 100. С чего им переставать ходить в нейтральных водах?
                  Muvka
                  1. НЕКСУС Сегодня, 16:24
                    Цитата: Muvka
                    Они будут ходить в любом случае. Хоть 10 дивизионов поставь, хоть 100. С чего им переставать ходить в нейтральных водах?

                    Простите,а эсминец Кук в ЧМ тоже в нейтральных водах шел,когда вся эта история с ним приключилась?м.
                    НЕКСУС
                    1. bk316 Сегодня, 16:36
                      По Вашей логике надо стачала полста дивизионов по берегу северного ледовитого развернуть. Даже при СССР ничего там на Камчатке не было.
                      bk316
        3. dr.star75 Сегодня, 16:08
          Очень просто: нет денег- 1, и 2-нет мощностей для производства.
          dr.star75
          1. bk316 Сегодня, 16:32
            нет денег- 1, и 2-нет мощностей для производства.

            Нет ответ такой: нет дураков развертывать части посреди тундры вдали от какой-либо цивилизации.
            bk316
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