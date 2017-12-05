На Камчатке развернут второй дивизион берегового комплекса «Бастион»
В ближайшее время дислоцированная на Камчатке отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада получит второй дивизион комплекса «Бастион», передает Интерфакс сообщение командующего войсками и силами на северо-востоке России контр-адмирала Сергея Липилина.
Агентство напоминает, что 15 ноября 2016 года комплекс «Бастион», развернутый в Сирии, впервые был применен по наземным целям – объектам «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ). При этом было объявлено, что стрельба велась на расстояние до 450 км.
На смену морально устаревшим и отслужившим свое комплексам "Рубеж" и "Редут" пришел береговой ракетный комплекс "Бастион". В настоящий момент сформирован и проходит обучение второй такой дивизион,сказал Липилин в интервью газете «Красная звезда».
Более того, согласно планам, в ближайшие несколько лет мы должны получить еще несколько дивизионов "Бастион" и "Бал". Каждый год по одному,добавил адмирал.
Агентство напоминает, что 15 ноября 2016 года комплекс «Бастион», развернутый в Сирии, впервые был применен по наземным целям – объектам «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ). При этом было объявлено, что стрельба велась на расстояние до 450 км.
Использованы фотографии: www.youtube.com /RT
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