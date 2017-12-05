На Камчатке развернут второй дивизион берегового комплекса «Бастион»

На смену морально устаревшим и отслужившим свое комплексам "Рубеж" и "Редут" пришел береговой ракетный комплекс "Бастион". В настоящий момент сформирован и проходит обучение второй такой дивизион,

Более того, согласно планам, в ближайшие несколько лет мы должны получить еще несколько дивизионов "Бастион" и "Бал". Каждый год по одному,