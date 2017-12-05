Сводки из бурлящего центра Киева
Центр Киева в очередной раз превратился в одну большую батальную сцену. Люди вырывают булыжники из мостовых, бросают их в нацполицию, поджигают файеры, сооружают баррикады. Стычки начались в связи с арестом сотрудниками Службы безопасности Украины экс-главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили.
Свежие сводки из центра Киева выглядят следующим образом:
У здания Верховной рады находятся (по данным правоохранителей) около тысячи митингующих в поддержку Саакашвили, которого обвиняют в попытке мятежа с целью захвата власти на средства от «людей Виктора Януковича». К зданию ВРУ стянуты наряды полиции, сотрудников национальной гвардии Украины. На некоторых участках «фронта» их как минимум не менее чем самих митингующих. Полиция применяет резиновые дубинки и слезоточивый газ.
Партия «Рух новых сил», которая несколько месяцев назад была сформирована на Украине Михаилом Саакашвили, направила обращения в международные инстанции, включая Парламентскую ассамблею Совета Европы, Европарламент и Евросовет с просьбой уделить внимание политическим гонениям на Украине. От европейских политструктур ответа на данный момент не получено.
Министр внутренних дел Украины (давний оппонент Михаила Саакашвили) Арсен Аваков призвал экс-главу Одесской ОГА прекратить «инсинуации» и обратиться к людям, чтобы те соблюдали законность и разошлись по домам. А почему же в таком случае люди самого Авакова не соблюдали законность и не расходились по домам в феврале 2014 года?
ТАСС приводит заявление представителя Совета Федерации РФ Франца Клинцевича по поводу сегодняшних событий в Киеве:
Страница Фейсбук Михаила Саакашвили продолжает выдавать кадры о протестном движении в центральной части украинской столицы.
Акцию протеста подхватили "ветераны АТО", заявившие, что дают президенту Порошенко 72 часа на то, чтобы он провёл антикоррупционные реформы и принял решение по льготам для участников боевых действий на Донбассе.
Свежие сводки из центра Киева выглядят следующим образом:
У здания Верховной рады находятся (по данным правоохранителей) около тысячи митингующих в поддержку Саакашвили, которого обвиняют в попытке мятежа с целью захвата власти на средства от «людей Виктора Януковича». К зданию ВРУ стянуты наряды полиции, сотрудников национальной гвардии Украины. На некоторых участках «фронта» их как минимум не менее чем самих митингующих. Полиция применяет резиновые дубинки и слезоточивый газ.
Партия «Рух новых сил», которая несколько месяцев назад была сформирована на Украине Михаилом Саакашвили, направила обращения в международные инстанции, включая Парламентскую ассамблею Совета Европы, Европарламент и Евросовет с просьбой уделить внимание политическим гонениям на Украине. От европейских политструктур ответа на данный момент не получено.
Министр внутренних дел Украины (давний оппонент Михаила Саакашвили) Арсен Аваков призвал экс-главу Одесской ОГА прекратить «инсинуации» и обратиться к людям, чтобы те соблюдали законность и разошлись по домам. А почему же в таком случае люди самого Авакова не соблюдали законность и не расходились по домам в феврале 2014 года?
ТАСС приводит заявление представителя Совета Федерации РФ Франца Клинцевича по поводу сегодняшних событий в Киеве:
Нынешняя украинская власть, рождённая майданом, заподозрив Михаила Саакашвили в попытке государственного переворота, высекла сама себя.
Страница Фейсбук Михаила Саакашвили продолжает выдавать кадры о протестном движении в центральной части украинской столицы.
Акцию протеста подхватили "ветераны АТО", заявившие, что дают президенту Порошенко 72 часа на то, чтобы он провёл антикоррупционные реформы и принял решение по льготам для участников боевых действий на Донбассе.
Использованы фотографии: Фейсбук, https://kiev.informator.ua
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти