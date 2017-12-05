16:41 05 декабря

Сводки из бурлящего центра Киева

Центр Киева в очередной раз превратился в одну большую батальную сцену. Люди вырывают булыжники из мостовых, бросают их в нацполицию, поджигают файеры, сооружают баррикады. Стычки начались в связи с арестом сотрудниками Службы безопасности Украины экс-главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили.

Сводки из бурлящего центра Киева


Свежие сводки из центра Киева выглядят следующим образом:


У здания Верховной рады находятся (по данным правоохранителей) около тысячи митингующих в поддержку Саакашвили, которого обвиняют в попытке мятежа с целью захвата власти на средства от «людей Виктора Януковича». К зданию ВРУ стянуты наряды полиции, сотрудников национальной гвардии Украины. На некоторых участках «фронта» их как минимум не менее чем самих митингующих. Полиция применяет резиновые дубинки и слезоточивый газ.



Партия «Рух новых сил», которая несколько месяцев назад была сформирована на Украине Михаилом Саакашвили, направила обращения в международные инстанции, включая Парламентскую ассамблею Совета Европы, Европарламент и Евросовет с просьбой уделить внимание политическим гонениям на Украине. От европейских политструктур ответа на данный момент не получено.

Министр внутренних дел Украины (давний оппонент Михаила Саакашвили) Арсен Аваков призвал экс-главу Одесской ОГА прекратить «инсинуации» и обратиться к людям, чтобы те соблюдали законность и разошлись по домам. А почему же в таком случае люди самого Авакова не соблюдали законность и не расходились по домам в феврале 2014 года?

ТАСС приводит заявление представителя Совета Федерации РФ Франца Клинцевича по поводу сегодняшних событий в Киеве:
Нынешняя украинская власть, рождённая майданом, заподозрив Михаила Саакашвили в попытке государственного переворота, высекла сама себя.


Страница Фейсбук Михаила Саакашвили продолжает выдавать кадры о протестном движении в центральной части украинской столицы.

Акцию протеста подхватили "ветераны АТО", заявившие, что дают президенту Порошенко 72 часа на то, чтобы он провёл антикоррупционные реформы и принял решение по льготам для участников боевых действий на Донбассе.

Использованы фотографии: Фейсбук, https://kiev.informator.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. Романенко Сегодня, 16:25
    Прикольная формулировка "На средства от людей Виктора Януковича" ...
    А как-же Трамп?
    Или в Америке уже Янукович президент?
    Романенко
    1. Primoos Сегодня, 16:37
      Кормовая база уменьшается, активность свидомих увеличивается. Они же, при всей своей ущербности, где то на животном уровне чувствуют, что их грошами обнесли. Зрада!!!
      Primoos
    2. Монос Сегодня, 16:41
      Ожидаем пополнения "небесной сотни" до батальона.
      Монос
  2. Сергей-svs Сегодня, 16:26
    ... Акцию протеста подхватили "ветераны АТО", заявившие, что дают президенту Порошенко 72 часа на то, чтобы он провёл антикоррупционные реформы и принял решение о льготам для участников боевых действий на Донбассе.

    Хороший майдан - майданом не испортишь! good Хавайте, цеэуропейцi, не обляпайтесь! laughing
    Сергей-svs
  3. Смог Сегодня, 16:26
    Мишку митингующие освободили в 15-00
    15:00 Появилось экслюзивное видео освобождения Саакашвили из полицейского бусика, который был заблокирован митингующими на улице Трехсвятительской в центре Киева. Видео опубликовало интернет-издание Страна.ua.
    Смог
    1. LiSiCyn Сегодня, 16:38
      laughing Агонь !!! Мише, все таки газом, в харю попали... И наручник на руке, как это символично.. Прямо, борец с апартеидом.. wink
      ..
      LiSiCyn
  4. Смог Сегодня, 16:27
    у куеые опять митинг
    Смог
    1. Смог Сегодня, 16:30
      15:08 Ведущий заявляет, что импичмент обязан быть принятым. Люди скандируют "Импичмент!"
      15:05 "Я сказал СБУ-шникам: Саакашвили никогда на колени не встанет".
      15:02 Под здание Верховной Рады стягивают силовиков.
      Смог
  5. solzh Сегодня, 16:31
    Интересно, чем в этот раз закончится очередная попытка госпереворота?
    solzh
    1. Topotun Сегодня, 16:37
      Скорее всего ничем. Побузят и разойдутся, если бы Порошенко не дал команду ареста (если конечно он давал, а не чья то провокация) то вообще ничего и не было как мне кажется. Ну бузит клоун и что?
      Topotun
    2. Hariton Laptev Сегодня, 16:37
      если грамотно спичку кинут то гражданской войной по всей стране, оружия по Украине столько растаскивали что не посчитать.
      Hariton Laptev
  6. Геркулесыч Сегодня, 16:33
    Вот так и будет летоисчесление вна укроине "между седьмым и одиннадцатым майданом мы смогли сбросить с себя тяжкий груз -промпроизводство ".... fool Как у них там с головами бяка fool Всем нужно тотально одеть кастрюли, и заклепать их так на голове, чтобы кастрюлю снять было невозможно -получится нация поклонников кухонной утвари! lol
    Геркулесыч
    1. BerBer Сегодня, 16:38
      Вроде смешно, но как то всё печально. Слава богу, что мы не дошли до такого идиотизма у нас.
      BerBer
  7. Смог Сегодня, 16:35
    15:27 Правоохранительные органы заявили, что Саакашвили могут приписать статью "побег из-под стражи".
    15:23 Антон Геращенко заявляет, что Саакашвили получал деньги от "министров из окружения Януковича". Депутат добавил, что Курченко "хотел выстроить с Саакашвили долговременные политические отношения".
    15:20 Машины спецназначения едут в сторону Рады по Грушевского.

    15:19 "Мы требуем немедленной отставки негодника Луценко и руководства СБУ!", - кричит Саакашвили.
    15:18 Саакашвили зачитывает сообщение Карла Бильдта, экс-главы МИД Швеции, в поддержку Михо.
    15:16 На сцене выступает депутат Европарламента от Великобритании Джейн Колинз.
    "Задержание Саакашвили станет ошибкой в развитии украинской демократии", - заявляет она.
    15:15 Под парламентом несколько тысяч человек. Народ подходит очень быстро и помногу.
    Смог
  8. AVA77 Сегодня, 16:36
    Петя , Ростов у нас не резиновый laughing
    AVA77
  9. К-50 Сегодня, 16:37
    Если следовать революционному лозунгу "сначала всё разрушить, потом новое строить" на Руине скоро одни руины останутся, так как строить у них не получается, за то ломают всё много и с удовольствием, а революции так одна за другой, почти без перерыва. laughing
    К-50
  10. Goha Meister Сегодня, 16:41
    А закончится как раз все переворотом. Как раз по НГ все спланировано. Заказчик если что за океаном. Устали терпеть клоунаду от Пороха, ставят другого миньона, вот и все. К слову, украинцы от этого лучше не заживут, хуже? да, т.к любая революция это полная деградация положения нынешнего. Правда куда уже я уже честно не знаю. Но они вертя в святое 'заживем". ОК.
    Goha Meister
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