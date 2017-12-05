21:19 05 декабря

В «Воентелекоме» выявлены крупные хищения

Первый заместитель гендиректора АО «Воентелеком» Олег Савицкий и финдиректор Евгений Жилков задержаны по подозрению в особо крупном мошенничестве при поставках Минобороны техники, в том числе маршрутизаторов, получивших премию в области импортозамещения «Приоритет-2017», сообщает Коммерсантъ.



Вчера в главном офисе компании и по месту жительства десятка фигурантов уголовного дела были проведены обыски и выемки документов. Обыск был проведен и в кабинете самого гендиректора компании Александра Давыдова.


Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР по материалам проверки, проведенной военными прокурорами.

По версии следствия, «топ-менеджеры "Воентелекома", с 2013 года заключая с Минобороны контракты, в том числе в рамках программы импортозамещения на поставки оборудования, среди которого были маршрутизаторы, использовали различные схемы, чтобы существенно завышать стоимость продукции».

По предварительным подсчетам, за один маршрутизатор военное ведомство в среднем выплачивало 1 млн руб., в то время как его рыночная стоимость не превышала 350 тыс. руб.

При этом следует отметить, пишет газета, что предшественник господина Давыдова на посту руководителя «Воентелекома» Николай Тамодин в 2015 году был приговорен Савеловским райсудом Москвы за хищения к шести годам лишения свободы.

По данным ГВСУ СКР, в период с 2011 по февраль 2013 года, являясь руководителем «Воентелекома», Тамодин совершил хищение средств, выделенных на реализацию оборонных госконтрактов. Как установили следователи, «"Воентелеком" перевел уже снятые с баланса и непригодные для использования запасные части, инструменты и принадлежности средств военной связи своему мытищинскому филиалу "Спецремонт", а тот по фиктивным договорам через ЗАО "Россервис" и "Система связь" вновь продал их Минобороны. Учредителем первой из этих фирм являлся сам Николай Тамодин. Ущерб был оценен следствием в 714 млн руб.

Ущерб по новому делу еще не подсчитан, однако участники расследования не исключают, что в махинациях могли использоваться и схемы, которые действовали при прежнем руководстве компании.

Несколько опрошенных газетой том-менеджеров ОПК признались, что «были просто шокированы» устроенным силовиками «маски-шоу».

Шаги, которые он (гендиректор Давыдов) делал для "Воентелекома", были правильными: по итогам 2017 года выручка компании при условии снижения заказа со стороны Минобороны должна была стать рекордной за все время существования организации – более 20 млрд рублей,
сказал один из собеседников.

По его словам, правоохранительные органы «заинтересовались контрактом от 2012 года, когда компанией руководил Николай Тамодин, хотя сам Давыдов пришел в "Воентелеком" только в 2013 году».

Другие собеседники полагают, что ситуация с обысками стала «следствием некоего конфликта».

У него было много влиятельных недоброжелателей,
отметили они.

Использованы фотографии: http://www.ntv.ru
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Комментарии 57

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  1. Logall Сегодня, 16:51
    Хищение можно выявлять другим способом:
    Смотреть Кто в каких условиях живет и На чём ездит... А также родственники!
    Ну а потом уже смотреть Чем занимается! Я имею в виду чиновников...
    Много краж, таким образом, можно предотвратить! А не тогда, когда всплывет Через несколько лет...
    Logall
    1. 210окв Сегодня, 17:08
      Александр hi Я бы ввел статью в УК за превышение зарплаты гендиректора более чем в два раза от зарплаты рядоаэвого инженера или рабочего-спнциалиста.
      Цитата: Logall
      Хищение можно выявлять другим способом:
      Смотреть Кто в каких условиях живет и На чём ездит... А также родственники!
      Ну а потом уже смотреть Чем занимается! Я имею в виду чиновников...
      Много краж, таким образом, можно предотвратить! А не тогда, когда всплывет Через несколько лет...
      210окв
      1. svp67 Сегодня, 17:14
        Цитата: 210окв
        Я бы ввел статью в УК за превышение зарплаты гендиректора более чем в два раза от зарплаты рядоаэвого инженера или рабочего-спнциалиста.

        И что? Думаете кто то так попадется? Наивный Вы человек. Да хоть зарплаты будут РАВНЫМИ, пока не наведут порядок с ПРЕМИАЛЬНЫМИ и всякими добавками к окладам, ничего не измениться или хотя бы введут процентовку в фонд зарплат и премиальных...
        svp67
        1. Идущий Сегодня, 17:24
          И откаты надо перекрыть , многие готовы работать на минимальную зарплату , лишь бы сесть на финансовые потоки.
          Идущий
          1. 30 вис Сегодня, 17:54
            Цитата: Идущий
            И откаты надо перекрыть , многие готовы работать на минимальную зарплату , лишь бы сесть на финансовые потоки.
            А так же нужно поднимать в обществе такие понятия , как честность и порядочность ...А у нас хвалят тех кто --- -" Он умеет жить " ( воровать и процветать ...)
            30 вис
            1. Идущий Сегодня, 18:02
              И мы можем продолжать этот список.
              Идущий
              1. Shurik70 Сегодня, 20:41
                Да ладно вам выбирать, кто ворует.
                Просто примите за аксиому - на Украине сейчас ВОРУЮТ ВСЕ. Как в России в 90-ые, когда без этого просто невозможно было получать прибыль от частного бизнеса. На Украине это веселье до сих пор длиться.
                Так что там сейчас уголовные дела возбуждают не против тех, кто много ворует, а против тех, кто мало делится.
                Shurik70
                1. Идущий Сегодня, 21:09
                  А причем здесь Украина , сейчас говорим про Россию.
                  Идущий
        2. kapitan92 Сегодня, 18:18
          Цитата: svp67
          И что? Думаете кто то так попадется? Наивный Вы человек. Да хоть зарплаты будут РАВНЫМИ, пока не наведут порядок с ПРЕМИАЛЬНЫМИ и всякими добавками к окладам, ничего не измениться или хотя бы введут процентовку в фонд зарплат и премиальных...

          Вы тоже наивный человек! Пока в России не начнут расстреливать за хищения в особо крупных размерах ( Ст. 93 прим ук СССР), ничего не изменится.. hi
          kapitan92
      2. Идущий Сегодня, 17:14
        Цитата: Logall
        Хищение можно выявлять другим способом:
        Смотреть Кто в каких условиях живет и На чём ездит... А также родственники!
        Ну а потом уже смотреть Чем занимается! Я имею в виду чиновников...
        Много краж, таким образом, можно предотвратить! А не тогда, когда всплывет Через несколько лет...


        Только никто не хочет этим заниматься , потому как многие повязаны и только при разногласиях начинается война вроде этой. Александр , добрый вечер! hi
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 17:21
          Цитата: Идущий
          Только никто не хочет этим заниматься ,

          Виктор, hi , Я думаю, что занимаются! Но не с целью выявления преступлений, А с целью шантажа и наживы!
          Logall
          1. Идущий Сегодня, 17:23
            Это точно , этим грешат все силовики.
            Идущий
            1. Кроу Сегодня, 17:44
              Все знают, что воруют и берут взятки, но никто ничего не делает! Ведь те кто должен с этим бороться - воруют и берут взятки! Замкнутый круг. И чтоб его разорвать, нужно с кого-то начать. С премьера или с президента?
              Кроу
              1. Идущий Сегодня, 17:46
                Опять вопрос в воздухе - " а судьи кто?"
                Идущий
                1. Logall Сегодня, 17:52
                  Цитата: Идущий
                  Опять вопрос в воздухе - " а судьи кто?"
                  Цитата: Logall
                  Должны быть Мы - народ!

                  А по сути
                  Цитата: Logall
                  ''Великий правитель Руси''
                  Logall
                  1. Идущий Сегодня, 17:54
                    Цитата: Logall
                    Более того - мало кто из нас не ворует!


                    А как быть с этим? и хочет ли этого народ?
                    Идущий
                    1. Logall Сегодня, 17:57
                      Хочет! Вопрос в другом - сможет?
                      Logall
                      1. Идущий Сегодня, 18:03
                        Он то хочет , но лень и а я подожду - не дают.
                        Идущий
      3. stas Сегодня, 17:22
        Так Путин не будет отменять свои указы о зарплатах депутатам в 500 тыс. А кто Путину указ.
        stas
        1. Logall Сегодня, 17:27
          Цитата: stas
          кто Путину указ.

          Должны быть Мы - народ! Но он даже на дебаты не ходит, программу действий рассказать... Зачем себя утруждать, когда и так проголосуют, с формулировкой - '' он всё равно победит!''!
          Плевал он на народ! У него другие амбиции - войти в историю, как ''великий правитель Руси''...
          Logall
      4. Saburov Сегодня, 21:06
        В «Воентелекоме» выявлены крупные хищения


        Вообще не удивлён. Если вся наша чиновничье-барыжная система снизу до верху построена на коррупции. Чему удивляться?

        Верим в Хитрый план!
        Saburov
    2. Svarog Сегодня, 17:09
      Цитата: Logall
      Хищение можно выявлять другим способом:
      Смотреть Кто в каких условиях живет и На чём ездит... А также родственники!

      Вот интересно, почему до сих пор этого не сделали, ведь это очень просто..
      Svarog
      1. Дедкастарый Сегодня, 17:30
        просто интересно,где-нибудь у нас не воруют???
        Дедкастарый
        1. Logall Сегодня, 17:34
          Цитата: Дедкастарый
          просто интересно,где-нибудь у нас не воруют???

          Более того - мало кто из нас не ворует!
          Logall
          1. Дедкастарый Сегодня, 17:41
            Цитата: Logall
            Цитата: Дедкастарый
            просто интересно,где-нибудь у нас не воруют???

            Более того - мало кто из нас не ворует!

            но масштабы, просто уже удручают, Сталина нужно.
            Дедкастарый
          2. Балу Сегодня, 18:56
            Logall Сегодня, 17:34 ↑
            Цитата: Дедкастарый
            просто интересно,где-нибудь у нас не воруют???
            Более того - мало кто из нас не ворует!

            Я не ворую, просто изо дня в день делаю свою работу. Зарплата почти как пензия, пензия почти как средняя по стране.
            Первый заместитель гендиректора АО «Воентелеком» Олег Савицкий и финдиректор Евгений Жилков задержаны по подозрению в особо крупном мошенничестве при поставках Минобороны техники, в том числе маршрутизаторов,

            Честь имею. За державу обидно.
            Балу
        2. 210окв Сегодня, 18:20
          Был такой момент в истории.Император Николай прибыл в Смоленск и губернатор решил показать кусок крепостной стены отремонтированный после нашествия Наполеона..Николай застыл в недоумении..заметил своему сыну Александру-"Знаешь,Саш,по моему у нас в России не воруют только ты да я..."Я не то что цари бессребреники.А то что ВСЕ...
          Цитата: Дедкастарый
          просто интересно,где-нибудь у нас не воруют???
          210окв
        3. bk316 Сегодня, 18:34
          "где" - не знаю.
          А "кто" - Я
          Хотя..... Ловля рыбы без лицензии это воровство? feel
          bk316
    3. opus Сегодня, 17:45
      Цитата: Logall
      Смотреть Кто в каких условиях живет и На чём ездит...

      ну да, ну да...
      http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/in
      fo/common_info/show?notificationId=1269653



      постеснялись чутка


      Тут и сиденья с вентиляцией и функцией массажа, и отдельный DVD-проигрыватель для каждого из сидящих сзади пассажиров, и даже холодильник для напитков.

      28.07.2011 5 271 819,00 Российский рубль
      http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx?date_r
      eq=28.07.2011
      840 USD 1 Доллар США 27,4439
      / похоже на сказку ,правда?/
      192 100,00$

      Цитата: Logall
      А также родственники!

      Смотрели...толку то


      Генпрокурор России рассказал, что его дети начинали бизнес с нуля.
      opus
    4. spirit Сегодня, 17:48
      Те кто это выявляет у нас в стране принято считать агентами госдепартамента) Димон вон как обидку заточил laughing
      spirit
      1. moskowit Сегодня, 18:04
        Кто шагает дружно в ряд?
        Расхитителей отряд.
        Кто шагает дружно в ногу?
        Сердюковская порода...
        moskowit
  2. parusnik Сегодня, 17:00
    И странно, не удивляет уже..Звучит обыденно... smile
    parusnik
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 17:09
    задержаны по подозрению в особо крупном мошенничестве Деньги много не бывает,если её много,а кажется-немного.Пару-тройку лямов спереть-это тоже суметь надо.Но-не умеют.В тюрме макароны дают... wassat
    ВЕРЕСК
  4. cniza Сегодня, 17:11
    “У него было много влиятельных недоброжелателей,
    отметили они.


    Похоже , что то не поделили.
    cniza
  5. Мур Сегодня, 17:11
    Шаги, которые он (гендиректор Давыдов) делал для "Воентелекома", были правильными: по итогам 2017 года выручка компании при условии снижения заказа со стороны Минобороны должна была стать рекордной за все время существования организации – более 20 млрд рублей,
    сказал один из собеседников.

    В переводе на русский: если бы не эти противные прокуроры, мы наворовали бы на рекордную сумму.
    Другие собеседники полагают, что ситуация с обысками стала «следствием некоего конфликта».У него было много влиятельных недоброжелателей,
    отметили они.

    Верю всецело. Ибо воруют практически все, но прокурорские набрасываются очень избирательно.
    Мур
  6. SCHMEL Сегодня, 17:13
    - Всё воруете?
    - Не, выделятся на общем фоне не хотим!
    SCHMEL
  7. svp67 Сегодня, 17:16
    И, увы, но это не последнее дело. Уж, очень много при МО всяких организаций пристроилось. И я буду очень рад, если это будет системная работа, по наведению порядка в финансовой дисциплине
    svp67
    1. Дедкастарый Сегодня, 17:31
      голосуем за ЕР...самая честная партия. yes
      Дедкастарый
      1. svp67 Сегодня, 17:32
        Цитата: Дедкастарый
        голосуем за ЕР...самая честная партия.

        Ну уж честней нынешней КПРФ...
        svp67
  8. Million Сегодня, 17:20
    Обычное дело для России!В любом ведомстве копни-везде ворье!Хозяина нет в государстве,только барыги-временщики
    Million
  9. bk316 Сегодня, 17:24
    Подумаешь 3 конца сделали.
    И вообще где тут состав преступления, дорого - не надо было покупать, рынок господа.
    Вот прошлый директор - это да бу как новые провел ...
    И вообще чтоб понятно было , это не ГУП, это АО, "воен" это просто название, ну и связи руководства.
    bk316
    1. Вольнопёр Сегодня, 18:39
      Цитата: bk316
      Подумаешь 3 конца сделали.
      И вообще где тут состав преступления, дорого - не надо было покупать, рынок господа.
      Вот прошлый директор - это да бу как новые провел ...
      И вообще чтоб понятно было , это не ГУП, это АО, "воен" это просто название, ну и связи руководства.

      Сейчас многие ФГУП или ГУП переоформляются в форму АО. Мой завод из ФГУП тоже стал АО.

      Учредителями АО "ВОЕНТЕЛЕКОМ" являются:
      - АО "РЕМВООРУЖЕНИЕ" доля:97.44% сумма:1140.6 млн.руб.
      - МИНОБОРОНЫ РОССИИ доля:2.56% сумма:30.01 млн.руб.
      В свою очередь учредителем АО "РЕМВООРУЖЕНИЕ" является:
      - МИНОБОРОНЫ РОССИИ доля:100% сумма:24474.2 млн.руб.

      ИМХО. По смыслу сделки вроде выходит, что МИНОБОРОНЫ РОССИИ переложила деньги "из одного кармана в другой". Но форма АО предполагает возможность включить такое предприятие в очередной "пакет приватизации" гос.активов ( чем наше "государство " периодически и занимается ) и попадание "активов" в руки "нужных людей".
      Но в данном случае "что-то пошло не так", на что и намекает фраза - "У него было много влиятельных недоброжелателей".
      Вольнопёр
  10. фа2998 Сегодня, 17:53
    Цитата: cniza
    “У него было много влиятельных недоброжелателей,
    отметили они.


    Похоже , что то не поделили.

    Вот именно этот критерий позволяет кого то привлечь к суду.Этим проходимцам, бессовестным чиновникам, этим ворам вообще деньги не выделять.Прекратить государственые вливания в грандиозные программы, в том числе и военных.Все равно распилят.Пусть для начала с коррупцией боятся, пусть порядок наводят.Если есть возможность не посредственно средства довести до людей лучше дать деньги пенсионерам , инвалидам, детям и пр.Бес всяких программ, типа бесплатных лекарств, завтраков , санаториев и пр.Все мутно, деньги не дойдут.Конкрентный человек-наличные. А грандиозные государственые стройки и программы подождут. hi
    фа2998
  11. ul_vitalii Сегодня, 17:56
    Этих козлов нужно учить так: дали Тамодину шесть лет, хорошо, следующим Савельеву и Жилкову дать двенадцать. Попались очередные, пожалуйста Вам двадцать четыре. И вот интересно, где и когда этот беспредел закончится, кто их назначает и продвигает? Наказали ли хоть одного добродетеля со стороны? am
    ul_vitalii
    1. Идущий Сегодня, 18:05
      Повторюсь - " а судьи кто?"
      Идущий
      1. ul_vitalii Сегодня, 19:52
        Одна компания, смело причисляйте и их.
        ul_vitalii
    2. zivXP Сегодня, 18:39
      Попались очередные, пожалуйста Вам двадцать четыре.

      В Китае даже расстреливают, а все равно и там крадут. Надо с детства воспитывать так, что чужое это ТАБУ. У меня дети уже взрослые, а ни за что чужого не возьмут.
      zivXP
      1. ul_vitalii Сегодня, 20:01
        Вот и плохо ,что наши дети,воспитанные должным образом, невостребованны на таких должностях
        ul_vitalii
  12. zivXP Сегодня, 18:33
    А что честно работать уже не могут?
    zivXP
  13. Antor Сегодня, 18:45
    Пора в стране наконец обозначить пределы ответственности мошейников, грабящих по различным схемам страну и в части касающейся обороноспособности страны предусмотрев ужесточение порой просто смехотворных сроков наказания для похитителей многомиллионных средств из бюджета,в том числе и особенно по контрактам МО -не только вплоть до пожизненного, а и рассмотреть вопрос смертной казни ...!!!!!! Складывается впечатление,что чем больше у нас говорят о борьбе с коррупцией,мошейничеством,разворовыванием бюджетных средств и т.д ,тем больше у нас этот процесс эволюционирует и как правильно отмечено в этой статье на место бывшего расхитителя приходит другой......!!!!???? Не только совесть потеряли, самое страшное никто ничего не боится,когда запускает руку в карман государства,вот и сидят у нас все ,кого не спроси,без нужных денег для мелкого и среднего бизнеса,пенсионеры с нищенскими пенсиями, пособиями и т.д, -просто нищает страна после таких вот хапаний десятками и сотнями миллионов для себя любимых разного рода . И это при том что у такого рода чиновников-расхитителей не хилые зарплаты и куча привилегий. Понятно,что не хватает необходимых порой кадров,но и плодить безнаказанность в последующих поколениях-это просто путь в никуда.
    Antor
  14. Alexey RA Сегодня, 18:47
    При этом следует отметить, пишет газета, что предшественник господина Давыдова на посту руководителя «Воентелекома» Николай Тамодин в 2015 году был приговорен Савеловским райсудом Москвы за хищения к шести годам лишения свободы.

    Место проклятое! smile
    Alexey RA
  15. Ин100грамм Сегодня, 19:00
    Вот интересно, как все возбудились. И ЕР, и ВВП приплели, и остальных. Они что ли воровали? Лично? Вскрыли факты хищений. Следствие и суд разберется. Борьба с хищениями идёт, а виновность установит суд. Или есть желающие поскакать и на "гиляку" кого то определить. Нужно создавать условия, при которых воровать будет не возможно. Что в общем то и делается с "окрашиванием" денег ГОЗ. А огульно орать "все кругом ворьё", это все могут.
    Ин100грамм
  16. groks Сегодня, 19:13
    Ну говорю же, что надо сразу сажать севших на бюджетные деньги. Смысл время терять и людям нервы мотать.
    groks
  17. ЦУС-ВВС Сегодня, 19:43
    это Россия детка,а темболее российская армия! где ворют все начиная от прошлого министра обороны и заканчивая рядовыми срочной службы!
    ЦУС-ВВС
  18. bsk_una Сегодня, 20:02
    Во, это по нашему! Своровать и не отдать! Захарченко отстукал у нас весь десяток миллиардов и не крякнул. Это по нашему. В словоблудии руководства страной- борьба со взятничеством, а на деле попустительство казнокрадам, олигархам (олигархи, между прочим, тоже казнокрады).
    bsk_una
  19. Немезида Сегодня, 21:05
    В СССР за кражу у государства в крупных размерах наказывали смертной казнью с конфискацией имущества...Это единственный эффективный способ борьбы с казнокрадством...
    Немезида
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