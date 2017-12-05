В «Воентелекоме» выявлены крупные хищения

Шаги, которые он (гендиректор Давыдов) делал для "Воентелекома", были правильными: по итогам 2017 года выручка компании при условии снижения заказа со стороны Минобороны должна была стать рекордной за все время существования организации – более 20 млрд рублей,

У него было много влиятельных недоброжелателей,