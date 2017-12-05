В «Воентелекоме» выявлены крупные хищения
Первый заместитель гендиректора АО «Воентелеком» Олег Савицкий и финдиректор Евгений Жилков задержаны по подозрению в особо крупном мошенничестве при поставках Минобороны техники, в том числе маршрутизаторов, получивших премию в области импортозамещения «Приоритет-2017», сообщает Коммерсантъ.
Вчера в главном офисе компании и по месту жительства десятка фигурантов уголовного дела были проведены обыски и выемки документов. Обыск был проведен и в кабинете самого гендиректора компании Александра Давыдова.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР по материалам проверки, проведенной военными прокурорами.
По версии следствия, «топ-менеджеры "Воентелекома", с 2013 года заключая с Минобороны контракты, в том числе в рамках программы импортозамещения на поставки оборудования, среди которого были маршрутизаторы, использовали различные схемы, чтобы существенно завышать стоимость продукции».
По предварительным подсчетам, за один маршрутизатор военное ведомство в среднем выплачивало 1 млн руб., в то время как его рыночная стоимость не превышала 350 тыс. руб.
При этом следует отметить, пишет газета, что предшественник господина Давыдова на посту руководителя «Воентелекома» Николай Тамодин в 2015 году был приговорен Савеловским райсудом Москвы за хищения к шести годам лишения свободы.
По данным ГВСУ СКР, в период с 2011 по февраль 2013 года, являясь руководителем «Воентелекома», Тамодин совершил хищение средств, выделенных на реализацию оборонных госконтрактов. Как установили следователи, «"Воентелеком" перевел уже снятые с баланса и непригодные для использования запасные части, инструменты и принадлежности средств военной связи своему мытищинскому филиалу "Спецремонт", а тот по фиктивным договорам через ЗАО "Россервис" и "Система связь" вновь продал их Минобороны. Учредителем первой из этих фирм являлся сам Николай Тамодин. Ущерб был оценен следствием в 714 млн руб.
Ущерб по новому делу еще не подсчитан, однако участники расследования не исключают, что в махинациях могли использоваться и схемы, которые действовали при прежнем руководстве компании.
Несколько опрошенных газетой том-менеджеров ОПК признались, что «были просто шокированы» устроенным силовиками «маски-шоу».
По его словам, правоохранительные органы «заинтересовались контрактом от 2012 года, когда компанией руководил Николай Тамодин, хотя сам Давыдов пришел в "Воентелеком" только в 2013 году».
Другие собеседники полагают, что ситуация с обысками стала «следствием некоего конфликта».
Вчера в главном офисе компании и по месту жительства десятка фигурантов уголовного дела были проведены обыски и выемки документов. Обыск был проведен и в кабинете самого гендиректора компании Александра Давыдова.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР по материалам проверки, проведенной военными прокурорами.
По версии следствия, «топ-менеджеры "Воентелекома", с 2013 года заключая с Минобороны контракты, в том числе в рамках программы импортозамещения на поставки оборудования, среди которого были маршрутизаторы, использовали различные схемы, чтобы существенно завышать стоимость продукции».
По предварительным подсчетам, за один маршрутизатор военное ведомство в среднем выплачивало 1 млн руб., в то время как его рыночная стоимость не превышала 350 тыс. руб.
При этом следует отметить, пишет газета, что предшественник господина Давыдова на посту руководителя «Воентелекома» Николай Тамодин в 2015 году был приговорен Савеловским райсудом Москвы за хищения к шести годам лишения свободы.
По данным ГВСУ СКР, в период с 2011 по февраль 2013 года, являясь руководителем «Воентелекома», Тамодин совершил хищение средств, выделенных на реализацию оборонных госконтрактов. Как установили следователи, «"Воентелеком" перевел уже снятые с баланса и непригодные для использования запасные части, инструменты и принадлежности средств военной связи своему мытищинскому филиалу "Спецремонт", а тот по фиктивным договорам через ЗАО "Россервис" и "Система связь" вновь продал их Минобороны. Учредителем первой из этих фирм являлся сам Николай Тамодин. Ущерб был оценен следствием в 714 млн руб.
Ущерб по новому делу еще не подсчитан, однако участники расследования не исключают, что в махинациях могли использоваться и схемы, которые действовали при прежнем руководстве компании.
Несколько опрошенных газетой том-менеджеров ОПК признались, что «были просто шокированы» устроенным силовиками «маски-шоу».
Шаги, которые он (гендиректор Давыдов) делал для "Воентелекома", были правильными: по итогам 2017 года выручка компании при условии снижения заказа со стороны Минобороны должна была стать рекордной за все время существования организации – более 20 млрд рублей,сказал один из собеседников.
По его словам, правоохранительные органы «заинтересовались контрактом от 2012 года, когда компанией руководил Николай Тамодин, хотя сам Давыдов пришел в "Воентелеком" только в 2013 году».
Другие собеседники полагают, что ситуация с обысками стала «следствием некоего конфликта».
У него было много влиятельных недоброжелателей,отметили они.
Использованы фотографии: http://www.ntv.ru
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