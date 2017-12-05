Наши в Сирии. "Боевой чемодан" Су-24

Российские вооруженные силы уже более двух лет помогают сирийской армии в борьбе с ИГИЛ и другими террористическими группировками. ВКС РФ выполняют в этой операции главную роль, нанося ракетно-бомбовые удары по позициям противника. За все время боевой операции применялось до 12 типов различных самолетов. Сегодня поговорим об одном из них - бомбардировщике Су-24.











