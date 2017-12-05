21:18 05 декабря

Наши в Сирии. "Боевой чемодан" Су-24

Российские вооруженные силы уже более двух лет помогают сирийской армии в борьбе с ИГИЛ и другими террористическими группировками. ВКС РФ выполняют в этой операции главную роль, нанося ракетно-бомбовые удары по позициям противника. За все время боевой операции применялось до 12 типов различных самолетов. Сегодня поговорим об одном из них - бомбардировщике Су-24.




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Комментарии 5

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:22
    "Боевой чемодан" Никогда не слышал такого его прозвища."Шкаф","Гусь","Утюг"-это было.
    ВЕРЕСК
    1. IGAR Сегодня, 17:39
      его называют просто Чемоданом
      IGAR
  2. НЕКСУС Сегодня, 17:42
    Российские вооруженные силы уже более двух лет помогают сирийской армии в борьбе с ИГИЛ и другими террористическими группировками. ВКС РФ выполняют в этой операции главную роль, нанося ракетно-бомбовые удары по позициям противника.

    По окончании военной операции в Сирии,начнется работа дипломатов и политиков. Уже сейчас США готовят общественность к мысли,что это ОНИ разгромили ИГИЛ,а наши ВКС просто на шухере стояли.
    И в этом вопросе как раз и будет ясно как наши дипломаты будут отстаивать правду этих событий и заслуги наших солдат.
    НЕКСУС
    1. shura7782 Сегодня, 20:35
      ....По окончании военной операции в Сирии,начнется работа дипломатов и политиков....
      Это всё чрезвычайно важно. Как они воруют победу, мы уже знаем. Наши СМИ, вещающие на запад, уже работают так, что им там пытаются мешать. Это показатель того , что правильной дорогой идём.
      shura7782
  3. shura7782 Сегодня, 20:14
    В войсках у Су 24 не прижилось никаких прозвищей. Так же в полку о самолёте негатива не слышал. Всё остальное это как у плохого танцора, ему всё плохо. Всё Су24М и МР отлетают свой ресурс до конца. Придёт время и Су34 будет стареньким.
    shura7782
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