Наши в Сирии. "Боевой чемодан" Су-24
Российские вооруженные силы уже более двух лет помогают сирийской армии в борьбе с ИГИЛ и другими террористическими группировками. ВКС РФ выполняют в этой операции главную роль, нанося ракетно-бомбовые удары по позициям противника. За все время боевой операции применялось до 12 типов различных самолетов. Сегодня поговорим об одном из них - бомбардировщике Су-24.
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