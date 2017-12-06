Искусственный интеллект и новый пролетариат. Что ждёт человечество?

Будущее мировой экономики заботит многих. Сегодня все больше экономистов, бизнесменов, политиков рассуждает о том, как изменится экономика уже в самом обозримом будущем и что делать государствам и корпорациям. Интенсивность технического прогресса очень велика, технологии совершенствуются непрерывно, поэтому легко предсказуема постепенная замена многих «человеческих» профессий искусственным интеллектом. Внедрение искусственного интеллекта способно коренным образом изменить не только экономическую, но и социальную ситуацию. Ведь освобождение миллионов рабочих мест во всем мире неизбежно скажется на социальной обстановке.Недавно Джек Ма, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group, заявил в одном из своих выступлений, что мир стоит на пороге глобальных изменений, вызванных технологической революцией. По мнению миллиардера, такие революции случаются примерно один раз в три тысячелетия и вызовы, которые стоят перед современным миром, очень масштабны. Связаны они, в первую очередь, с теми возможностями, которые открывает использование искусственного интеллекта, и с теми проблемами, которые искусственный интеллект порождает.Правительства и компании до сих пор пытаются действовать, руководствуясь устаревшей стратегией создания рабочих мест в производственном секторе для ликвидации безработицы и обеспечения трудовой занятости граждан. Но время, когда предприятиям требовалось огромное количество рабочих, прошло. В обозримой перспективе искусственный интеллект и роботы будут все более активно вытеснять традиционную рабочую силу, соответственно возникнет вопрос, куда направить сотни миллионов освободившихся рабочих рук. Об этом сегодня беспокоится весь мир – от глав государств и собственников крупнейших корпораций до самых простых людей. В этом нет ничего удивительного.Обеспокоенность за свою дальнейшую судьбу, за свою трудовую занятость была присуща людям всегда. Например, когда появился печатный станок, это очень напугало профессиональных писцов, граверов, резчиков по дереву. Все они были убеждены – изобретение печатного станка оставит их без работы и без средств к существованию. Но этого не случилось. Пока станок получал распространение, старшее поколение успело спокойно доработать, а их дети уже освоили профессию печатника. Когда происходила «революция машин», казалось, что человечество также останется без работы. Но этого не случилось – просто появились новые профессии, возросла потребность в специалистах по тем направлениям, которых прежде просто не существовало.Однако современная ситуация несколько отличается от технических революций прошлых столетий. Дело в том, что современные технологии развиваются стремительными темпами и столь же стремительно проникают во все сферы общественной жизнедеятельности – бизнес, производство, государственное управление, образование и т.д. Еще два десятилетия назад никто не подозревал о том, к чему приведет, например, создание социальных сетей. Однако ничего страшного не произошло, более того – социальные сети создали новые профессии, миллионы людей во всем мире сейчас зарабатывают деньги благодаря существованию социальных сетей.Появление «искусственного интеллекта» и всеобщая компьютеризация действительно ликвидируют потребность во многих «старых» профессиях, но тут же создают новые профессии, которые также требуют миллионов рабочих рук. Как минимум 5 миллионов человек в мире сейчас работает удаленно только через сайты Freelancer.com и Upwork. Это, например, программисты или юристы, с которыми посредством этих сайтов коммуницируют заказчики. Благодаря возможностям, предоставляемым компьютеризацией и Интернетом, вчерашний «безработный» юрист или бухгалтер спокойно зарабатывает себе на хлеб, составляя договоры или заполняя отчетность заказчикам из других городов или даже стран.Именно с распространением компьютерных технологий вошло в широкий обиход слово «freelancer». Конечно, таксисты — «бомбилы» и строители – «щабашники» были и раньше, но развитие компьютерных технологий перетянуло в сферу «свободной занятости» миллионы представителей интеллектуального труда – программистов, дизайнеров, журналистов, фотографов, юристов, бухгалтеров, архитекторов и так далее. Причем не только профессионалы высокой квалификации, способные самостоятельно искать клиентов и качественно выполнять их задания, сегодня становятся фрилансерами. Все больше людей задействовано в «виртуальном» труде на позициях, не требующих наличия каких-то особых навыков или квалификации. Например, многие люди сейчас работают модераторами сайтов, администрируют страницы в социальных сетях. Особых знаний для этого не требуется, хотя ответственность, дисциплинированность, внимательность очень важны, как и на любой другой работе. С фрилансерами все активнее сотрудничают не только маленькие фирмы, которые не могут позволить себе штатных программистов, бухгалтеров или корреспондентов, но и солидные компании, и даже транснациональные корпорации. Например, Google сотрудничает как минимум с 10 тысячами фрилансеров, занятых тестированием новых сервисов. Десятки тысяч людей взаимодействуют с другими компаниями, работающими в сфере высоких технологий.Воду на мельницу фрилансеров льют и государства. Например, во многих странах мира постепенно ужесточается законодательство по контролю над информацией, размещаемой в социальных сетях. Россия с «законом Яровой» — лишь единичный пример, аналогичные законы принимаются и во многих других странах. Например, в ФРГ экстремистская информация должна быть удалена из социальной сети не позже, чем через сутки. Потом государство налагает штрафные санкции. В связи с этим возникает большая потребность в модераторах, отслеживающих контент в социальных сетях. Конечно, нанимать целые штаты специалистов, которым потребуются офисные помещения, социальные гарантии, компании не будут. Для этого давно есть фрилансеры. К примеру, «детище» Марка Цукерберга Facebook увеличивает штат модераторов до 7500 человек.Если раньше под пролетарием понимался заводской рабочий, трудящийся у станка, или, по крайней мере, строитель на стройке или водитель грузовика, то теперь к новому пролетариату вполне можно отнести и многочисленную прослойку работников цифровой отрасли. Они выполняют важные, но не требующие особой квалификации операции. Значительная часть «цифровых пролетариев» работает удаленно. В этом еще одна особенность современной организации труда. Кстати, социологи и экономисты говорят о том, что эксплуатация таких работников, несмотря на все преимущества удаленной работы и гибкого графика, не меньшая, чем во время фабричного труда. Только заключается она в другом.Большая часть таких «цифровых пролетариев» относится к прекариату, то есть – «негарантированным» работникам. Британский экономист Гай Стэндинг выделяет в числе основных критериев принадлежности к прекариату отсутствие «постоянного» рабочего места, оплаты труда, а также социальных гарантий – пособий, декретных и больничных выплат от работодателя и т.д. Формально эти люди являются безработными, не имея всех тех преимуществ, которыми обладают «кадровые» работники. У фрилансеров, зарабатывающих в сети, нет пакета социальных гарантий, в лучшем случае в России они оформлены как индивидуальные предприниматели, но в большинстве своем просто находятся «в тени» трудовых отношений.Российский социолог Жан Тощенко рассматривает прекариат как прямой продукт неолиберальной социально-экономической системы. Особенности современного рынка труда привели к тому, что огромное количество даже дипломированных специалистов не может устроиться по специальности. Если в 1995 году, приводит Тощенко данные исследования своих коллег – социологов (Н.М. Воловская и другие) по специальности не могли устроиться только 17,6% специалистов, то в 2002 году цифра тех, кто не смог работать по диплому возросла до 37%, а в 2013 году – до 49,1%. Таким образом, уже более половины выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений не работают по специальности. Значительная их часть пополняет ряды «цифрового пролетариата». Но нельзя видеть в этом процессе только негативную составляющую. Например, во многих городах и населенных пунктах России, где наблюдается сложная ситуация с обеспечением населения работой, «виртуальная» занятость позволяет зарабатывать деньги, порой – весьма неплохие.В мировом масштабе о внедрении практики обеспечения безработных рабочими местами с помощью цифровой занятости задумались руководители многих стран «третьего мира», для которых характерен высокий уровень безработицы. Одним из первых подобную стратегию стало использовать руководство Кении – пожалуй, самой благополучной страны Восточной Африки. Около миллиона кенийцев после специального обучения по государственным программам получили удаленные рабочие места.Отсутствие социальных гарантий – далеко не единственная особенность большинства «цифровых пролетариев». Практически все они, за редкими исключениями, используют собственную ресурсную базу. Если штатный работник приходит в офис, принадлежащий работодателю, использует компьютер, телефон, интернет, принадлежащие работодателю, то удаленный работник может опираться только на свою собственность. Он работает из своей квартиры или дома, на собственном компьютере, сам оплачивает услуги по предоставлению интернета, а при необходимости – ремонт компьютера или приобретение нового компьютера. Как и у ремесленников Средних веков, происходит соединение труда и повседневной жизни. У таких работников часто нет фиксированного рабочего дня, а это значит, что они работают «всегда», не проводя четких границ между рабочим и свободным временем.Поскольку искусственный интеллект уже в самом обозримом будущем может оставить без работы представителей многих традиционных профессий, сейчас активно обсуждаются пути минимизации социальных последствий этой очередной технологической революции. Представителям многих профессий придется переучиваться, осваивать новые профессии, актуальные в современном обществе. «Цифровая занятость» — один из первых путей решения социальных проблем, которые порождает компьютеризация общества. Кроме того, можно предсказать дальнейший рост оттока рабочих рук в сферу обслуживания. «Живое» обслуживание сохранится, хотя станет, скорее всего, дороже обслуживания роботами.Одной из популярных идей минимизации социально-негативных последствий внедрения искусственного интеллекта в последние годы стало введение «универсального базового дохода» (УБД), то есть – систематизированных и регулярных выплат неработающим людям с тем, чтобы они могли обеспечивать свое физическое существование. В финансовом плане такие выплаты будут обеспечиваться ростом налогов на корпорации, использующие роботов и искусственный интеллект. Необходимость введения УБД многие социологи объясняют тем, что в современных условиях большинству сокращаемых работников станет весьма сложно переключаться на новые виды деятельности.Связано это с тем, что большинство мирового рабочего класса до сих пор составляют люди, работающие в сфере физического труда. Куда им идти, если их труд смогут постепенно заменять трудом роботов? Более того, искусственный интеллект постепенно будет наступать и на позиции «белых воротничков», забирая часть объема работ у бухгалтеров, юристов, менеджеров по продажам и так далее. Можно гарантировать лишь относительную безопасность от наступления искусственного интеллекта тех профессий, которые требуют творческого подхода, в которых важен именно индивидуальный компонент.Если прежде заводской рабочий в случае потери работы мог пойти грузчиком или продавцом на рынок, то вряд ли стоит ожидать, что современный грузчик вдруг превратится в копирайтера или начнет читать популярные лекции по индийской философии. Скорее всего, большинство сокращаемых «синих воротничков» будет испытывать трудности с адаптацией к меняющимся условиям. Чтобы они не взбунтовались, не ушли в криминал и необходим универсальный базовый доход.Однако, глава компании Sinovation Ventures Кай Фу Ли убежден в том, что универсальный базовый доход лишь частично сможет сгладить последствия технологической революции. В странах с нестабильной и слабой экономикой применить эту модель будет невозможно. Поэтому проблема останется. Причем именно страны «третьего мира» понесут самые большие убытки за счет сокращения потребности современной экономики в массовой и низкоквалифицированной рабочей силе.В развитых же государствах универсальный базовый доход для большинства граждан станет лишь стимулом для поиска новых форм трудовой активности, поскольку нормальный человек в расцвете сил не склонен жить на пособие. Никакой базовый доход не сможет заменить естественную для человека потребность в профессиональной самореализации. С этим сложно не согласиться, поэтому все же более актуальной представляется модель организации централизованной переподготовки по новым профессиям.