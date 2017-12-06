Х-31 для МиГ-29КР/КУБР. Палубная авиация получила новые ракеты

По материалам сайтов:

http://iz.ru/

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://ktrv.ru/

http://airwar.ru/

С недавнего времени палубная авиация военно-морского флота России получает истребители МиГ-29КР и МиГ-29КУБР. Эти самолеты способны нести различное ракетное и бомбовое вооружение, обеспечивающее решение широкого круга боевых задач. Согласно последним сообщениям отечественных средств массовой информации, номенклатура боеприпасов таких самолетов недавно пополнилась новой управляемой ракетой. Для поражения определенного круга целей они теперь смогут использовать модернизированные ракеты «воздух-поверхность» типа Х-31.Информация о появлении нового авиационного средства поражения была опубликована 5 декабря изданием «Известия». В статье «Морские истребители оснастили «сверхзвуковой смертью» были приведены сведения о текущих работах в области вооружения палубной авиации, а также указаны последние достижения оборонной промышленности. Как указывает заголовок вчерашней статьи, авиационная группа крейсера «Адмирал Кузнецов» теперь имеет в своем распоряжении оружие нового типа.По данным «Известий», арсенал вооружений самолетов МиГ-29КР и МиГ-29КУБР пополнили новые ракеты Х-31. Это оружие выпускается в разных модификациях, предназначенных для поражения надводных кораблей или радиолокационных станций противника. Высокая скорость полета и боевая эффективность такого оружия привели к тому, что оно получило прозвище «сверхзвуковая смерть». Также утверждается, что массированный удар истребителей с использованием большого числа ракет Х-31 способен нанести фатальные повреждения даже авианосцу условного противника.Со ссылкой на неназванный источник в штабе военно-морского флота издание «Известия» пишет, что оборонная промышленность и министерство обороны завершили необходимые работы по адаптации ракеты Х-31 к новой роли оружия палубных самолетов. Более того, обновленное оружие уже вошло в состав вооружения авиации – это произошло в начале осени. К настоящему времени, как утверждается, строевые летчики морской авиации успели выполнить программу учебно-боевых пусков и успешно выполнили поставленные задачи.По имеющимся данным, перед принятием на вооружение палубных истребителей ракете Х-31 пришлось пройти определенные доработки. В базовой версии это оружие предназначается для самолетов сухопутного базирования, что в определенной мере снижает некоторые требования к нему. Специфика эксплуатации на море привела к появлению дополнительных требований. В частности, модернизированная ракета должна была отличаться большей прочностью конструкции.Доработкам подверглись и самолеты-носители. По данным «Известий», в рамках проекта адаптации ракет Х-31 истребители МиГ-29КР/КУБР получили новые узлы внешней подвески, отличающиеся от существующих изделий большей прочностью и иными возможностями. Также пришлось внести определенные изменения в прицельно-навигационный комплекс самолетов. По всей видимости, при помощи нового программного обеспечения электронику палубных машин «научили» работать с ракетами новых типов и правильно взаимодействовать с их бортовыми агрегатами.Утверждается, что значительная часть доработок существующего ракетного вооружения была связана с особенностями эксплуатации ракет самолетами палубной авиации. В ходе эксплуатации флотом оружие сталкивается с проблемой в виде характерных климатических условий, негативным образом сказывающихся на состоянии техники. Кроме того, специфика взлета и посадки с палубы предъявляет особые требования к механической прочности изделий.В связи с необходимостью взлета со сравнительно короткого трамплина или посадки на угловую палубу, так же не отличающуюся большой длиной, оружие для палубного истребителя должно иметь достаточную прочность. При взлете все вооружение, равно как и узлы внешней подвески, подвергаются высоким нагрузкам. Аналогичные проблемы возникают и при посадке с неизрасходованным боезапасом. Таким образом, для эффективного использования палубными МиГ-29КР или МиГ-29КУБР перспективные версии ракеты Х-31 должны отличаться большей прочностью конструкции и увеличенной стойкостью к боковым перегрузкам.Какие-либо сведения о других особенностях новых модификаций ракеты Х-31 отсутствуют. Пока остается неизвестным, изделия каких типов были взяты за основу для такого оружия и, как следствие, отсутствует объективная возможность оценки реальных его параметров. Впрочем, на основе доступных сведений о программе Х-31 в целом можно сделать определенные предположения или прогнозы. По очевидным причинам, подобные версии могут заметным образом отличаться от реального положения дел, однако в данной ситуации такие результаты вполне понятны и приемлемы.Напомним, разработка перспективного семейства авиационных ракет «воздух-поверхность» с обозначением Х-31 стартовала в середине семидесятых годов. Разработка осуществлялась специалистами ОКБ «Звезда» (ныне входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение»). В рамках единого проекта создавались две унифицированные ракеты разного назначения, отличающиеся бортовой аппаратурой и решаемыми задачами. Изделие Х-31А должно было комплектоваться активной радиолокационной головкой самонаведения и атаковать надводные корабли противника. Ракету Х-31П предложили оснащать пассивной радиолокационной ГСН, способной наводить оружие на радиолокационные станции.Ракеты двух типов были доведены до испытаний в начале восьмидесятых годов. Необходимые проверки и доводка проектов заняли достаточно много времени и завершились только в конце десятилетия. Противорадиолокационную ракету Х-31П приняли на вооружение военно-воздушных сил Советского Союза в 1988 году. Противокорабельная Х-31А поступила на вооружение годом позже. Сразу после завершения работ по ракетам базовых версий стартовала разработка модернизированных изделий, отличающихся повышенными характеристиками.В настоящее время в каталоге корпорации «Тактическое ракетное вооружение» присутствует несколько авиационных ракет семейства Х-31. Противокорабельное оружие представлено изделиями Х-31А и Х-31АД; противорадиолокационное – ракетами Х-31П, Х-31ПК и Х-31ПД. Изделия семейства отличаются некоторыми характеристиками, но в основе всех проектов лежат одни и те же решения и агрегаты. Последовательная модернизация осуществлялась за счет замены тех или иных устройств.Ракеты Х-31 имеют цилиндрический корпус большого удлинения, дополненный оживальным головным обтекателем и четырьмя боковыми воздухозаборниками. Изделия семейства оснащаются прямоточным воздушно-реактивным двигателем 31ДПК. Такая силовая установка обеспечивает максимальную скорость полета на уровне 1000 м/с. Средняя скорость ниже – не более 600-700 м/с. Дальность полета зависит от ряда параметров, таких как высота и скорость носителя. Максимально возможная дальность стрельбы (ракета Х-31ПД) достигает 250 км. Сброс ракеты может осуществляться на скоростях не более 1250 км/ч и высотах до 15 км.Ракета Х-31П несла пассивную радиолокационную головку самонаведения Л-112 и инерциальную систему наведения. С помощью такого оборудования ракета могла находить источники электромагнитных волн и наводиться на них. В ходе дальнейшего развития ракета получала новую аппаратуру того или иного типа с улучшенными параметрами и возможностями.Противокорабельная ракета Х-31А оснащалась активной радиолокационной ГСН типа АРГС-31. При помощи такого изделия ракета может находить крупные надводные объекты и наводиться на них с высокой точностью. Выход ракеты на рубеж включения активной головки осуществляется при помощи инерциальной системы навигации.Ракеты первых моделей семейства оснащались проникающими боевыми частями фугасного действия массой 87 кг (Х-31П) или 94 кг (Х-31А). Впоследствии массу боевой части удалось довести до 110 кг для всех ракет семейства. Это привело к определенному росту могущества и боевой эффективности в целом.Базовые ракеты Х-31П и Х-31А отличались от новых представителей семейства немного меньшими размерами и массой. Они имели длину 4,7 м при диаметре корпуса 360 мм. Размах Х-образного крыла составлял 914 мм. Стартовая масса изделий не превышала 600-610 кг. Новые ракеты линейки Х-31 были крупнее и тяжелее. Изделия Х-31ПД и Х-31АД имеют длину 5,34 м и весят 715 кг. Подобный рост массы был обусловлен утяжелением боевой части и увеличением запаса топлива, что привело к заметному росту боевых показателей.Известно, что самолет семейства МиГ-29 способен переносить на внешней подвеске до двух ракет Х-31, вне зависимости от их конкретной модификации. Таким образом, звено из четырех истребителей может быть вооружено восемью ракетами, что достаточно для нанесения мощного массированного удара по тем или иным объектам противника.По последним данным, в рамках дальнейшего развития существующего семейства управляемого ракетного вооружения были созданы образцы, предназначенные для использования палубной авиацией. Как следует из опубликованных сведений, в рамках нового проекта одно из существующих изделий было доработано с учетом особенностей эксплуатации палубными истребителями. Вероятнее всего, речь идет об усилении конструкции в соответствии с повышенными требованиями и доработкой бортовой электроники для использования с прицельно-навигационным оборудованием нового носителя.Даже не располагая полными данными о новых модификациях ракет семейства Х-31, можно примерно представить последствия появления такого оружия. Получив на вооружение новые противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, самолеты МиГ-29КР и МиГ-29КУБР не просто расширят круг решаемых задач, но и повысят свой потенциал в целом. Кроме того, новые возможности самолетов очевидным образом повлияют и на ударные функции корабельной группы во главе с авианесущим крейсером.Противокорабельная ракета типа Х-31АД способна найти и атаковать надводную цель на дистанциях до 150-160 км. По известным данным, одна боевая часть массой 110 кг может нанести серьезный ущерб кораблю водоизмещением порядка 4500 т. Для поражения более крупных целей может использоваться залповый пуск нескольких ракет. Палубные самолеты с боевым радиусом не менее нескольких сотен километров, несущие ракеты семейства Х-31, могут заметным образом расширить зону действия ударного вооружения с понятными последствиями для безопасности корабельной группы.Если номенклатура боеприпасов палубной авиации будет дополнена противорадиолокационной ракетой, флот получит новые возможности в деле борьбы с береговыми объектами. При этом следует учитывать, что ракета Х-31ПД отличается от противокорабельного изделия большей дальностью стрельбы – до 250 км. Таким образом, корабельная группа во главе с авианосцем повышает свой потенциал в деле борьбы с сухопутными объектами условного противника.Согласно последним новостям, новые модификации ракет семейства Х-31, предназначенные специально для палубных самолетов МиГ-29КР/КУБР, уже прошло все необходимые проверки, а также были опробованы летчиками на практике. В начале осени это оружие включили в боекомплект новых истребителей. По всей видимости, теперь будущее нового оружия зависит только от предприятий, которым предстоит поставлять серийные ракеты.В последние годы был принят ряд мер, направленных на развитие немногочисленной палубной авиации российского военно-морского флота. Прежде всего, были возобновлены закупки новых палубных истребителей, что позволит сохранить требуемую авиационную группу для единственного отечественного авианосца. Как показывают последние сообщения, оборонная промышленность также занята совершенствованием существующего вооружения и его адаптации к специфическим условиям эксплуатации на море. Один из результатов подобных работ уже вошел в боекомплект имеющихся самолетов.