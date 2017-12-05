Полторак ждет решения Канады о продаже оружия Украине до конца года

Процессы, которые сейчас происходят в Канаде по поводу предоставления разрешения на закупку или поставку вооружения, техники, оснащения, - они происходят планово. Мы подписали в апреле с министром обороны Канады соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, которым предусматривается возможность закупать вооружение в Канаде. Процесс в Канаде проходит определенные этапы, и он в декабре должен быть завершен

Речь идет о возможности проведения поставки стрелкового вооружения. Имеется в виду все, весь комплекс. Я думаю, что до нового года они должны принять это решение

С первого дня российской агрессии… мы обратились ко всем странам мира с просьбой оказать нам помощь в виде летального оружия. Нам такую помощь предоставила пока только Литва. Мы продолжаем ждать и готовы к получению летального оружия. Но для этого нужно решение не наше, а стран-партнеров. Мы очень надеемся на такую поддержку

Канада до конца года решит вопрос разрешения продажи оружия Украине, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.- сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина" и телеканалу "1+1".- сказал глава Минобороны.В августе Степан Полторак сообщил о том, что на данный момент Украина получила летальное оружие только от Литвы.- сказал Полторак.