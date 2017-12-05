21:17 05 декабря

Полторак ждет решения Канады о продаже оружия Украине до конца года

Канада до конца года решит вопрос разрешения продажи оружия Украине, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

Процессы, которые сейчас происходят в Канаде по поводу предоставления разрешения на закупку или поставку вооружения, техники, оснащения, - они происходят планово. Мы подписали в апреле с министром обороны Канады соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, которым предусматривается возможность закупать вооружение в Канаде. Процесс в Канаде проходит определенные этапы, и он в декабре должен быть завершен
- сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина" и телеканалу "1+1".

Полторак ждет решения Канады о продаже оружия Украине до конца года



Речь идет о возможности проведения поставки стрелкового вооружения. Имеется в виду все, весь комплекс. Я думаю, что до нового года они должны принять это решение
- сказал глава Минобороны.

В августе Степан Полторак сообщил о том, что на данный момент Украина получила летальное оружие только от Литвы.

С первого дня российской агрессии… мы обратились ко всем странам мира с просьбой оказать нам помощь в виде летального оружия. Нам такую помощь предоставила пока только Литва. Мы продолжаем ждать и готовы к получению летального оружия. Но для этого нужно решение не наше, а стран-партнеров. Мы очень надеемся на такую поддержку
- сказал Полторак.

Использованы фотографии: © Министерство обороны Украины
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Комментарии 26

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  1. svp67 Сегодня, 18:35
    Полторак ждет решения Канады о продаже оружия Украине до конца года
    О ПРОДАЖЕ, а гроше е, для покупки или в кредит?
    svp67
    1. БМП-2 Сегодня, 18:46
      Гусары денег не берут! laughing Ждёт, когда канадцы доставку оплатят..

      P.s.: очень уж колоритный канадец на фото рядом с полторашкой: прям вылитый Аваков! lol
      БМП-2
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:40
        hi
        Цитата: БМП-2
        Ждёт, когда канадцы доставку оплатят..

        Вся надежда на украинскую диаспору в Канаде : и в плане оплаты поставок , и в плане самих поставок . yes
        bouncyhunter
        1. Идущий Сегодня, 20:49
          Рогатки они им поставят , на 3D резине.
          Идущий
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:53
            Рогатки - пожалуйста ! А вот резины - фиг ! Пусть из кружевных труселей вытягивают . wassat
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 21:00
              Так у них итак штаны уже не держаться пусть хоть Канада их труселя поберегут.
              Идущий
              1. bouncyhunter Сегодня, 21:08
                У Канады свои труселя , и они ближе к телу . wink Пока хозяин не одобрит поставку летального - и рогаток укропы не увидят от Канады .
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 21:13
                  Паша , мы живем в ситуации , когда весь мир сошел с ума , все стараются жить как последний день , мы куда вообще идем , вернее мы то знаем куда идем , а куда эти радужные идут и всех зовут?
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 21:15
                    Цитата: Идущий
                    куда эти радужные идут и всех зовут?
                    Это же очевидно , Витя : к участи Содома и Гоморры . fool
                    bouncyhunter
        2. БМП-2 Сегодня, 20:57
          Моё почтение, Павел! hi
          Цитата: bouncyhunter
          Вся надежда на украинскую диаспору в Канаде : и в плане оплаты поставок , и в плане самих поставок .

          Это да. Хотя, там такие же полуторараки сидят: большие любители помогать песнями да баснями про, как нужно традиции сохранять! laughing
          БМП-2
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:07
            Цитата: БМП-2
            Хотя, там такие же полуторараки сидят: большие любители помогать песнями да баснями про, как нужно традиции сохранять!

            Вот ! Именно на это я и намекал , Владимир ! good Не факт что канадские укропы реально помогут свидомитам . И дело не только в пустых обещаниях .
            bouncyhunter
    2. Тралл Сегодня, 18:48
      Будущий министр обороны Канады - второй справа второй снизу во время службы в Индии smile
      Тралл
      1. Александр 3 Сегодня, 19:02
        Я бы бандерлогам запалы к гранатам прислал мгновенного действия.Выдернул чеку отпустил скобу и на небеса.
        Александр 3
  2. Ami du peuple Сегодня, 18:35
    Полторак ждет решения Канады о продаже оружия Украине до конца...
    Этого вполне достаточно для множества выводов. Укрооптимисты могут подставить "года", реалисты - "Украины", циники - "своего собственного" и тыды bully
    Ami du peuple
  3. Геркулесыч Сегодня, 18:38
    Так вам вроде еще пару лет назад ф18 канадцы по моему и предлагали, ничего, что они вас бы вконец разорили, зато настоящие американские самолеты из Канады! lol А теперь там министр обороны индус, он решение будет, как у них принято долгие годы принемать! lol
    Геркулесыч
  4. Балу Сегодня, 18:49
    Полторак ждет решения Канады о продаже оружия Украине до конца года

    И что потом? Неужели застрелится, а чего он тянет? belay
    Балу
  5. assa67 Сегодня, 18:50
    ааа!так этот махамупур и есть министр обороны кленовых? belay .....серьезно?....а второе чучело,я так понимаю,и есть полторашка....что же это он ромб с формы не снял..советский же наверняка....
    assa67
    1. assa67 Сегодня, 18:51
      а стволы сиропы кленовые и так гонят через литву...
      assa67
  6. Masya Masya Сегодня, 18:51
    мы обратились ко всем странам мира с просьбой оказать нам помощь в виде летального оружия. Нам такую помощь предоставила пока только Литва.

    Деду Морозу писать не побовали? lol
    Masya Masya
    1. Геркулесыч Сегодня, 19:04
      Марина love -ему в психушку запретили носить колющие предметы! lol
      Геркулесыч
      1. Masya Masya Сегодня, 19:11
        кто у них там вместо Деда Мороза, святой Николай? Тады пусть ему молятся... wink
        Masya Masya
    2. pvv113 Сегодня, 19:12
      Кто-то попробовал - получилось! wink
      pvv113
  7. BLADFROST Сегодня, 19:44
    Полтосрак, не в коня корм!
    BLADFROST
  8. Евродав Сегодня, 20:16
    А между тем:

    Новости ДНР сегодня. Последние новости Донецкой народной республики 2016, Новости Донецка и Макеевки сегодня 2016, Антимайдан Украина,
    Украинские силовики готовятся нанести удары по прифронтовым территориям Донецкой Народной Республики вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил сегодня замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
    «Нашей разведкой выявлен ряд признаков подготовки украинскими силовиками провокационных действий. А также получен план, в соответствии с которым СБУ намеревается с 8 до 15 декабря спровоцировать ВСУ на активные боевые действия — обстрелы территории ДНР, а также захват отдельных участков обороны ВС Республики на линии соприкосновения», — сказал Басурин.
    В командовании уточнили, что «военная операция» запланирована, в частности, на дебальцевском, горловском, мариупольском и донецком направлениям, в том числе в районе Донецкой фильтровальной станции.
    Источник: dan-news.info
    Евродав
    1. БМП-2 Сегодня, 21:05
      Ну, если год - 2016, то можно не бояться: у них ничего не получилось! wink
      БМП-2
  9. Rosasha Сегодня, 20:47
    Интересно, деньги то откуда на покупку оружия? Никак Порошенко на доходы, от шоколадного бизнеса, оружие собрался покупать? Наврядли, я думаю, потому как он чересчур патологически жаден, наверное пенсионеров украинских дербанить будет.
    Rosasha
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