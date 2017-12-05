21:12 05 декабря

Посол США в РФ: Россия идёт по пути подавления свободы слова

Американский посол в России, который ранее обвинил именно РФ в эскалации отношений с США, сегодня прокомментировал ответные меры Москвы по внесению ряда зарубежных СМИ в список «иностранных агентов». Напомним, что Минюст РФ всё ещё готовится внести в список «иноагентов» несколько американских СМИ, работающих в России, - в ответ на американские действия в отношении телеканала Russia Today в США.

Джон Хантсман объявил, что российские меры «ущемляют свободу слова и вызывают у США обеспокоенность».

Посол США в РФ: Россия идёт по пути подавления свободы слова



RT приводит заявление американского дипломата:
Шаги, недавно предпринятые российским правительством в связи с законом об иностранных агентах, вызывают у нас серьёзную озабоченность. Мы видели, что это отразилось на гражданском обществе и неправительственных организациях. США настойчиво призывают российское правительство не допустить того, чтобы это подавило свободу слова и редакционную независимость тех, кто стремится беспрепятственно работать в России.


Это в очередной раз говорит о том, что в США мысли озвучиваются чиновниками-«биороботами», которые твердят одни и те же тезисы, даже если они выглядят абсолютно нелепо на фоне действий самих США.

Запрет на освещение событий из здания Конгресса США для журналистов RT – "нормальная демократическая практика", а всего лишь попытка России заявить об ответных мерах – уже «подавление свободы слова и редакционной независимости»...

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 57

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  1. Тралл Сегодня, 18:52
    И этому въезд запретят потом в Россию...
    Тралл
    1. To be or not to be Сегодня, 18:56
      Посол другой державы не имеет права вмешиватся во внутренние дела страны .в которой он предсталяет США
      To be or not to be
      1. LSA57 Сегодня, 19:01
        Цитата: To be or not to be
        Посол другой державы не имеет права вмешиватся во внутренние дела страны .в которой он предсталяет США

        эт не к сашам. они свои законы устанавливают какие им надо
        LSA57
        1. To be or not to be Сегодня, 20:37
          Хорошо подмечено!!
          ""Хантсман так и остался одним из послов. Вы можете назвать его хоть Теффтом, Макфолом, или даже Вершбоу, ничего от этого не изменится. Безликие как одноразовые бумажные стаканчики для кофе, выпил, выбросил, забыл! В таком случае, США могут менять послов в России чуть ли не каждый день, ничего это не даст для выстраивания новых отношений для этих стран. Значит ли это, что новые отношения странам не нужны? Нет, это значит что цели у США в отношении России, ровно те же, что и в отношении СССР. Ничего нового, всё то же и всё старое.

          Майкл Овергрин"""
          To be or not to be
          1. Идущий Сегодня, 20:41
            Шел бы этот мармон лесом.
            Идущий
      2. рюрикович Сегодня, 19:14
        Цитата: To be or not to be
        Посол другой державы не имеет права вмешиватся во внутренние дела страны .в которой он предсталяет США

        И что??? Наш не вмешивался в США,но всё равно виноват, американский везде суёт нос - и ему всё сходит с рук! laughing
        рюрикович
      3. papas-57 Сегодня, 19:23
        Они могут, они ''исключительная нация''. А что дипломаты у них безграмотны, это не их забота. Они большую часть мира к этому уже приучили. Они могут говорить что хотят и где хотят.
        papas-57
      4. vovanpain Сегодня, 19:45
        Джон Хантсман объявил, что российские меры «ущемляют свободу слова и вызывают у США обеспокоенность».

        Ну вот не только мы обеспокоенности выказываем yes А я бы удивился если бы это тело промолчало,но оно не промолчало,значит мы все правильно сделали.
        vovanpain
        1. Офицер запаса Сегодня, 20:00
          Вот теперь Хантсман люлей от своих же получит. Не обеспечил свободу американского слова в стране пребывания. А как же без этого демократию нести? Не оправдал, не оправдал...
          Офицер запаса
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:24
            Цитата: vovanpain
            Ну вот не только мы обеспокоенности выказываем

            Цитата: Офицер запаса
            Вот теперь Хантсман люлей от своих же получит. Не обеспечил свободу американского слова в стране пребывания

            Влад , Лёша - приветствую , друзья мои ! hi Да нифига матрасы своему послу-ослу не сделают . Его обеспокоенность - это первый звоночек о том , что Матрасия ответит какой-то бякой ... negative
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 20:42
              Пусть хоть свистят через нижние губы , им пора привыкать Россия будет защищать свои интересы аналогичными методами.
              Идущий
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:45
                Так это да , Витя ! hi Я о том , что матрасы гадость сделают и заявят что это их ответ , хотя сами и начали . am
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 20:47
                  Паша hi , они достали весь мир , а Россия одна отдувается и все ждут чем все закончится , ка говорили в Одессе - " не дождутся ".
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 21:05
                    Цитата: Идущий
                    все ждут чем все закончится

                    Да , ты прав . И ждут потому что не определились на чьей они стороне . Этакие "премудрые пескари" .
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Сегодня, 21:07
                      Эти хитрые рыбины , если будут ждать , окажутся на сковородке.
                      Идущий
                      1. bouncyhunter Сегодня, 21:11
                        Сейчас уже не то время , что можно отсидеться в сторонке .
                        bouncyhunter
    2. Chertt Сегодня, 19:50
      Эти.....не могу слово подобрать, чтоб не забанили.....понимают, что несут, или им что то ампутируют в голове
      Chertt
  2. Балу Сегодня, 18:52
    Посол США в РФ: Россия идёт по пути подавления свободы слова

    Послу США: США идет по трупам к мировому господству. Сидите дома. И ваще посол...лесом в кассу. angry
    Балу
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:53
    Посол США в РФ: Россия идёт по пути подавления свободы слова
    Полосатые прям как куры раскудахтались в курятнике. laughing
    Наблюдатель2014
    1. LSA57 Сегодня, 19:03
      Цитата: Наблюдатель2014
      Полосатые прям как куры раскудахтались в курятнике.

      кормушки лишают на трампу какать. да и каспаровых с иже кормить
      LSA57
    2. антивирус Сегодня, 19:39
      наконец то мы куда то пошли. движение -жизнь
      антивирус
  4. Ил-18 Сегодня, 18:55
    Свобода слова, это пшик. Свобода соврать нужна только лжецам. Должна быть свобода ЧЕСТНОГО слова. Это, как раз, и беспокоит этих западных и прозападных.
    Ил-18
  5. assa67 Сегодня, 18:58
    хантсман должен проявить озабоченность о своей шизофрении....принцип"что дозволено юпитеру-не дозволено быку"уже не катит....наконец-то наши политики проявили политическою волю,а не как обычно ни бэ,ни мэ...хлопнули матрасов по щам...по-чаще надо
    assa67
  6. Старый военрук Сегодня, 19:01
    Отлично! Свободу чьего слова ущемляют? Неужели американского? Да как они посмели? Америка борется за демократию во всём мире, а Russia today - это рупор российской антиамериканской пропаганды, неужели не видите разницы?
    Старый военрук
  7. Геркулесыч Сегодня, 19:03
    Погавкал? Всё, назад, в будку! Наша свобода слова с вашей псевдосвободой ничего общего слава Богу не имеет! На себя посмотрите, если сумеете, а то сами по уши в чужой крови, а других жить учат!
    Геркулесыч
  8. svp67 Сегодня, 19:04
    Посол США в РФ: Россия идёт по пути подавления свободы слова
    Да, есть такой момент, но тут мы ВЫНУЖДЕНЫ идти вслед БЕГУЩИМ впереди нас США...
    svp67
  9. Masya Masya Сегодня, 19:06
    Запрет на освещение событий из здания Конгресса США для журналистов RT – "нормальная демократическая практика", а всего лишь попытка России заявить об ответных мерах – уже «подавление свободы слова и редакционной независимости»...

    здесь - играть, здесь - не играть, здесь я рыбу заворачивал... wink
    Masya Masya
  10. Egorovich Сегодня, 19:07
    Ну вот и пошло зловоние об ущемлении свободы слова в России, о притеснении неправительственных организаций. Получили команду: "Фас". Теперь отходы польются в больших порциях.
    Egorovich
  11. pvv113 Сегодня, 19:17
    Джон Хантсман объявил, что российские меры «ущемляют свободу слова и вызывают у США обеспокоенность»

    Американцам что-то объяснять бесполезно. На все разумные доводы у них вид недоумевающего оленя
    pvv113
    1. Masya Masya Сегодня, 19:59
      Обеспокоенного оленя wink
      laughing
      Masya Masya
      1. pvv113 Сегодня, 20:16
        Тут готов поспорить: обеспокоенный олень - это в вопросе с товарищем Ыном, а в остальных случаях - недоумевающий wink
        pvv113
        1. Masya Masya Сегодня, 20:20
          Сойдемся на- озабоченном? wink
          Masya Masya
          1. pvv113 Сегодня, 20:43
            Тут полностью поддерживаю love
            pvv113
        2. bouncyhunter Сегодня, 20:33
          Володя , Мариша - привет ! hi Ну что вы спорите-то ? Неважно какой , важно что ОЛЕНЬ !!! wassat
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 20:44
            Привет, Паша! Нет тех слов в моем истинном мнении об американцах, которые бы пропустил модератор.
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:48
              Ну ты и сам знаешь что не одинок в своих "тёплых" чувствах к матрасам . wink drinks
              bouncyhunter
          2. Masya Masya Сегодня, 20:48
            Паша, приветик! love шутка юмора на ночь глядя...
            Заяц бегает вокруг оленя и приговаривает: "Ясненько!, Непонятненько!!,
            Ясненько!, Непонятненько!!". Забежит под оленя, выбежит. "Ясненько!,
            Непонятненько!!". Надоело это оленю, не выдержал он этой суеты
            и спрашивает: "Заяц!, надоел. Что тебе ясненько? Что непонятненько?".
            - Понимаешь олень, забегаю я под тебя, смотрю ТАКИЕ ЗДОРОВЕННЫЕ ЯЙЦА!!,
            Ясненько! Выбегаю и не могу понять, как при ТАКИХ ЯЙЦАХ! ТАКИЕ РОГА!!!,
            Непонятненько!!! feel laughing
            Masya Masya
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:51
              Мариша love Вот ты как сама считаешь , если матрасам этот анекдот рассказать - поймут ? recourse
              bouncyhunter
              1. Masya Masya Сегодня, 20:55
                Ты слишком многого от них хочешь... lol
                По Задорнову- тупыееее... laughing
                Masya Masya
  12. ul_vitalii Сегодня, 19:35
    Нам это перед выборами выгодно. Нужно также в день выборов(как нам в своё время)ограничить передвижение дипсотрудников тридцатимильной зоной и чтобы согласовали маршрут загодя, целый день проверять и перепроверять аккредитации журналистов.
    ul_vitalii
  13. BLADFROST Сегодня, 19:38
    Таких, как Хантсман скорее более беспокоит состояние его пятой точки, нежели что иное. Хорошо живут : зачем думать, сделал озабоченную физиономию и трынди, что робот написал! Интел что, в политике у них?
    BLADFROST
  14. Николай Фёдоров Сегодня, 19:49
    Сижу вечером дома, уставший после работы, ужинаю, пью горилку, звонят ополченцы с Донбасса: "Поздравляем с Днём добровольца-волонтёра!" Какой-такой день волонтёра?!!! Оказывается ещё вчера Путин подписал Указ о праздновании 5 декабря праздника День добровольца (волонтёра). Я не доброволец, не смог по ряду причин (в основном, по здоровью), но волонтёрствую изо всех силёнок, душа просит. Вот и позвонили... Я уж было хотел заканчивать на сегодня с горилкой, но теперь продолжу... Так что поздравляю всех, кто причастен, и желаю всем здоровья и удачи. drinks
    Николай Фёдоров
  15. Иван58 Сегодня, 19:51
    Не, ну народ пошёл. В морду плюнешь - драться лезут.
    Иван58
  16. kefan Сегодня, 19:51
    Ну да, матрасников забыли еще спросить, уж чья бы корова мычала.
    kefan
  17. Пленник Сегодня, 20:03
    Пора этого посла послать. winked
    Пленник
  18. bsk_una Сегодня, 20:05
    И что, если в России подавляется свобода слова? Дерьмократию хотите внедрить в России? Гнать таких "послов" по линии послать.
    bsk_una
  19. Симон Сегодня, 20:06
    Америка, лучше бы молчала! Пускай лучше посмотрит на себя. Как, что не по ней, так пищать начинает! wink
    Симон
  20. Симон Сегодня, 20:13
    Цитата: Иван58
    Не, ну народ пошёл. В морду плюнешь - драться лезут.

    В том то и дело, что не лезут драться, а воют и кричат, что у нас конец демократии. Ну, а если полезут драться, то точно знают, что в морду получат angry Наши могут, в этом случае, хороший ответ дать. Американцы об этом знают, вот и воют, и лают. Больше ничего сделать не могут. request
    Симон
  21. Симон Сегодня, 20:16
    Цитата: LSA57
    Цитата: Наблюдатель2014
    Полосатые прям как куры раскудахтались в курятнике.

    кормушки лишают на трампу какать. да и каспаровых с иже кормить

    Вот и прикормили этих крыс!
    Симон
  22. Романенко Сегодня, 20:16
    Мартышка в зеркале увидя образ свой
    Тихонечко медведя толк ногой,
    Смоти-ка, говорит, кум милый мой
    Что это там за рожа...
    Какие у нее ужимки и прыжки,
    Я удавилась бы с тоски
    Когда хоть чуть была бы на нее похожа.
    Хотя признаюсь, есть средь кумушек моих
    Таких кривляк штук пять, иль шесть
    Я даже их могу по пальцам перечесть...
    Чем кумушек считать трудиться,
    Не лучше ль на себя, кума, оборотиться -
    Ей Мишка отвечал.
    Но Мишенькин совет лишь попусту пропал....,

    Иван Андреевич Крылов, басни.
    Романенко
  23. Rosasha Сегодня, 20:27
    Маккейн тоже чего-то подобное гутарил, про свободу слову и про США несущую демократию по всему миру, выглядело очень комично и смешно.
    Rosasha
  24. ljoha_d Сегодня, 20:42
    Да бахнуть надо ов
    ljoha_d
  25. hhhhhhh Сегодня, 20:47
    ранцы попутал.
    hhhhhhh
  26. Не либероид Русский Сегодня, 20:57
    расскажи это RT
    Не либероид Русский
  27. Немезида Сегодня, 21:03
    В США сняли документальный фильм о исламском террористе Басаеве,в котором этого бандита называют борцом за свободу...Не надо выдавать русофобию и госизмену в РФ за свободу слова...Таким как Собчак место в тюрьме по статье 280 УК РФ....
    Немезида
  28. Berkut24 Сегодня, 21:05
    Посол США в РФ: Россия идёт по пути подавления свободы слова

    ...подавления лживого американского слова.
    Berkut24
  29. rocket757 Сегодня, 21:06
    Банально - Если враги верещат\ грозятся, правильной дорогой идём товарищи! - что можно добавить, ШИРЕ ШАГ ... ат- два, ать- два...........
    rocket757
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