Посол США в РФ: Россия идёт по пути подавления свободы слова

Шаги, недавно предпринятые российским правительством в связи с законом об иностранных агентах, вызывают у нас серьёзную озабоченность. Мы видели, что это отразилось на гражданском обществе и неправительственных организациях. США настойчиво призывают российское правительство не допустить того, чтобы это подавило свободу слова и редакционную независимость тех, кто стремится беспрепятственно работать в России.

Американский посол в России, который ранее обвинил именно РФ в эскалации отношений с США, сегодня прокомментировал ответные меры Москвы по внесению ряда зарубежных СМИ в список «иностранных агентов». Напомним, что Минюст РФ всё ещё готовится внести в список «иноагентов» несколько американских СМИ, работающих в России, - в ответ на американские действия в отношении телеканала Russia Today в США.Джон Хантсман объявил, что российские меры «ущемляют свободу слова и вызывают у США обеспокоенность». RT приводит заявление американского дипломата:Это в очередной раз говорит о том, что в США мысли озвучиваются чиновниками-«биороботами», которые твердят одни и те же тезисы, даже если они выглядят абсолютно нелепо на фоне действий самих США.Запрет на освещение событий из здания Конгресса США для журналистов RT – "нормальная демократическая практика", а всего лишь попытка России заявить об ответных мерах – уже «подавление свободы слова и редакционной независимости»...