Бомбардировщику Су-34 повышают боевую эффективность

Сейчас идут специальные лётные испытания (СЛИ) по расширению боевой эффективности самолёта

В ходе нынешнего этапа предстоят испытания Су-34 как с новыми АСП, так и с некоторыми новыми или доработанными системами бортового оборудования. В частности, - адаптированными под новые средства поражения в целях максимально возможного повышения боевой эффективности самолёта

Ожидается, что Су-34 должен заменить эксплуатируемые ВКС самолёты Су-24 практически в полном объеме. В последние несколько лет Новосибирский авиационный завод поставляет ВКС по 16-18 самолётов Су-34 в год. В 2017 году ВКС получат 16 Су-34

Многофункциональный фронтовой бомбардировщик Су-34 дорабатывается под новые авиационные средства поражения (АСП) и усовершенствованное бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), сообщили в оборонно-промышленном комплексе во вторник.- сказал собеседник агентства.Он уточнил, что ранее, в ходе первого этапа СЛИ, Су-34 "получил возможность применения более совершенных АСП и усовершенствованное БРЭО, в частности, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)".- сказал собеседник агентства.По его словам, "руководство Воздушно-космических сил (ВКС) России очень высоко оценивает боевую работу Су-34 в Сирии, а опыт боевого применения самолёта позволяет оптимизировать направления его совершенствования".- сказал собеседник агентства.Разработанный ОКБ Сухого и серийно производимый на Новосибирском авиационном заводе (входят в состав компании "Сухой") фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях, передает "Интерфакс-АВН"