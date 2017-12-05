21:20 05 декабря

Бомбардировщику Су-34 повышают боевую эффективность

Многофункциональный фронтовой бомбардировщик Су-34 дорабатывается под новые авиационные средства поражения (АСП) и усовершенствованное бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), сообщили в оборонно-промышленном комплексе во вторник.

Сейчас идут специальные лётные испытания (СЛИ) по расширению боевой эффективности самолёта
- сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ранее, в ходе первого этапа СЛИ, Су-34 "получил возможность применения более совершенных АСП и усовершенствованное БРЭО, в частности, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)".


Бомбардировщику Су-34 повышают боевую эффективность


В ходе нынешнего этапа предстоят испытания Су-34 как с новыми АСП, так и с некоторыми новыми или доработанными системами бортового оборудования. В частности, - адаптированными под новые средства поражения в целях максимально возможного повышения боевой эффективности самолёта
- сказал собеседник агентства.

По его словам, "руководство Воздушно-космических сил (ВКС) России очень высоко оценивает боевую работу Су-34 в Сирии, а опыт боевого применения самолёта позволяет оптимизировать направления его совершенствования".

Ожидается, что Су-34 должен заменить эксплуатируемые ВКС самолёты Су-24 практически в полном объеме. В последние несколько лет Новосибирский авиационный завод поставляет ВКС по 16-18 самолётов Су-34 в год. В 2017 году ВКС получат 16 Су-34
- сказал собеседник агентства.

Разработанный ОКБ Сухого и серийно производимый на Новосибирском авиационном заводе (входят в состав компании "Сухой") фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях, передает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 23

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  1. svp67 Сегодня, 19:19
    Хорошая новость,но вот эта, из разряда ОТЛИЧНЫХ:
    Сейчас сразу несколько авторитетных источников заявили, что наконец-то состоялся первый полет Су-57 с новым двигателем. Никакой официальной информации по этому поводу нет. Согласно имеющимся данным, самолет взлетел утром 5 декабря. Новые двигатели установлены на прототипе Т-50-2 (бортовой номер 052)
    svp67
    1. Геркулесыч Сегодня, 19:26
      Ну, как говорится В добрый путь! И дай то Бог, чтобы все пошло отлично! hi good
      Геркулесыч
    2. активатор Сегодня, 19:26
      Цитата: svp67
      Хорошая новость, как и вот эта, из разряда ОТЛИЧНЫХ:

      Ну новость о модернизации су 34 можно считать как подтверждение слов вояки ух, что в сирии су 34 не оправдали возложенных надежд ,все из за той же электроники
      активатор
      1. хрыч Сегодня, 19:54
        Цитата: активатор
        Ну новость о модернизации су 34 можно считать как подтверждение слов вояки ух,

        Вояка Ух пилот Су-34? wassat
        хрыч
      2. Chertt Сегодня, 20:01
        Цитата: активатор
        что в сирии су 34 не оправдали возложенных надежд ,все из за той же электроники

        Идет, нормальная плановая работа, по совершенствованию нового самолета, с учетом боевого опыта. Хотя меня настораживало то, что имея достаточное количество Су-34, основную работу, все равно делали Су-24
        Chertt
        1. активатор Сегодня, 20:24
          Цитата: Chertt
          Идет, нормальная плановая работа, по совершенствованию нового самолета, с учетом боевого опыта

          Вот скажите мне чем сарай на полигоне в который нужно попасть с высоты 7-8 км ,потому как ниже 6ти уже можно нарваться на пзрк, отличается от сарая в сирии ? и если на полигоне попадали ,а в сирии нет то возникают вопросы. СУ 34 это бомбер основная его задача бомбы в цель укладывать , а с реб можно было бы и потерпеть если бы он справлялся со своими обязанностями и кстати как там реб на папуасах можно было проверить.
          активатор
          1. Chertt Сегодня, 21:01
            Цитата: активатор
            мне чем сарай на полигоне, отличается от сарая в сирии

            Тут даже объяснять бесполезно, Это не сопоставимые категории.
            Цитата: активатор
            и кстати как там реб на папуасах можно было проверить.

            Кроме папуасов, там присутствовали ВВС США и других стран НАТО, ВВС и наземные службы Израиля, Иордании, Заливников, отдельно Турция. Такой удачной тренировочной площадки и не найдешь
            Chertt
          2. Piramidon Сегодня, 21:18
            Цитата: активатор
            а с реб можно было бы и потерпеть... ...и кстати как там реб на папуасах можно было проверить

            А зачем терпеть, если можно всё параллельно модернизировать? Одно другому не мешает.
            А почему вы решили, что средства РЭБ проверяли именно на папуасах, а не в других летных испытаниях?
            Piramidon
      3. хрыч Сегодня, 20:09
        Вояка пусть с Ф-35 лучше решает, тут надо что-то делать, а то, то пилотов душит, то стерхи его колечат, то на ходу разваливается wassat Он не невидимка, а полтергейст какой-то wassat
        http://3mv.ru/101217-sluchay-k-vostoku-ot-okinavy
        -amerikanskiy-f-35-nachal-rassypatsya-v-polete.ht
        ml
        хрыч
    3. хрыч Сегодня, 20:02
      Цитата: svp67
      Хорошая новость

      Полигона всегда мало, для проверки оружия нужны реальные боевые действия. Некоторые специально для этого развязывают войны. laughing Кстати Су-57 по скорости будет уступать только Миг-31, как и по практическому потолку, а некоторые несознательные блогеры говорят, что решил попытаться догнать нашего скорохода good
      хрыч
      1. Вадим237 Сегодня, 20:12
        У этого самолёта будет большая перспектива на оружейном рынке, а в составе ВВС России, он будет в качестве диковинки - по штучно, в виду большой стоимости, МО уже ждёт шестое поколение.
        Вадим237
        1. NN52 Сегодня, 20:25
          Вадим237

          Ну слов на ваш комент нет, вы лучше промолчите....
          За такую цену на мировом оружейном рынке у него есть перспективы? Вы что там курите?
          57 будет только у нас, как у амеров 22.
          У Вас в голове уже видимо 10 поколение>>..
          NN52
          1. НЕКСУС Сегодня, 21:18
            Цитата: NN52
            57 будет только у нас, как у амеров 22.

            Все верно...хотя возможно индусы все таки пересмотрят свое решение по спарке СУ-57 для своих ВВС,кто знает. Но одноместный ,думаю на экспорт не пойдет,по той же причине,что и Ф-22 не продавали матрассы даже своим союзникам.
            При этом на ближайшие 10 лет основным тяжелым МФИ будет СУ-35,который тоже совершенствуют.
            НЕКСУС
      2. bouncyhunter Сегодня, 20:18
        Привет , дружище ! hi drinks Отличные новости и по Су-34 , и особенно по Су-57 ! good А злопыхатели пусть продолжают нахваливать матрасные летаки . wassat
        bouncyhunter
        1. хрыч Сегодня, 20:27
          Здравствуй, Белый Брат!!! drinks
          Цитата: bouncyhunter
          злопыхатели пусть продолжают нахваливать матрасные летаки

          С этими невидимками, как со сказкой Андерсена "Новое платье короля". Мошенники (Локхид и Мартин) убедили, что новое платье из столь тонкой ткани, что она будет практически невидимой для глупцов. Мы тут глупцы и говорим, что король то голый!!! wassat
          хрыч
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:37
            Байками своими пусть убеждают тех , кто эти вундервафли покупает . Но самим себе-то врать зачем ? lol
            bouncyhunter
          2. Идущий Сегодня, 20:38
            Только работа до седьмого пота , может принести результат , а сушки это трудяги и они демонстрируют прогресс , как бы всепропальщики не плакали. Добрый вечер честной народ! hi
            Идущий
      3. Viktorfi Сегодня, 20:57
        Цитата: хрыч
        Полигона всегда мало, для проверки оружия нужны реальные боевые действия


        А зачем боевые действия в данном случае?
        Одно дело, если противник в воздухе, если применяется РЭБ, уход от средств ПВО противника и прочее .

        А тут не требуется особого умения отличающегося от полигона....
        Viktorfi
  2. Геркулесыч Сегодня, 19:28
    Обычное расширение использования номенклатуры как оружия так и спецоборудования. Вроде ничего фантастического в этой новости нету, но все равно приятно!
    Геркулесыч
  3. Симон Сегодня, 19:58
    Считаю, что это очень даже хорошо! Новым, современным оружием СУ-34 будет уничтожать внешних врагов России и наших союзников good
    Симон
  4. Симон Сегодня, 20:00
    Цитата: активатор
    Цитата: svp67
    Хорошая новость, как и вот эта, из разряда ОТЛИЧНЫХ:

    Ну новость о модернизации су 34 можно считать как подтверждение слов вояки ух, что в сирии су 34 не оправдали возложенных надежд ,все из за той же электроники

    Все проверяется в боевых условиях, а потом модернизируется или создается, что то новое и совершенное! yes
    Симон
  5. Magic Archer Сегодня, 20:28
    Про средства РЭБ хорошая новость.Ведь замены Суд-24ПП до сих пор нет!И даже слухов отчего-то замене нет
    Magic Archer
  6. shura7782 Сегодня, 20:54
    Бомбардировщику Су-34 повышают боевую эффективность - это "новость" разорвавшейся бомбы.
    Для тех кто не в теме. Это будет делаться постоянно до тех пор пока они летают. Наш старичёк Су- 24М - папа у Су- 34 и тот совершенствуется. Это всё - авиационные будни.
    shura7782
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