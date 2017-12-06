Как Саакашвили и Порошенко мозг евроаналитикам взорвали

Мы знаем, что г-н Саакашвили был задержан и что протесты продолжаются. Мы призываем все стороны к деэскалации напряженности и предотвращению насилия. Мы внимательно следим за ситуацией и ожидаем, что любое расследование будет проведено оперативно и в соответствии с законодательством Украины.

Мы победили Януковича. Мы победим Путина. И барыг мы тоже победим.

Я положу свою жизнь за свободу Украины и за освобождение от барыг, олигархов.

Я хочу призвать всех киевлян выйти на улицы, собраться на Майдане, и начать процесс освобождения Украины от Порошенко и его банды. Нас миллионы. Я сидел в автозаке с СБУшниками, они их не любят... всю дорогу СБУшники сварили о барыгах Порошенко. Поэтому не надо боятся.

Вы сильные, вы очень сильные. Вы великий народ. Вы не дадите этим барыгам Вами управлять.

Я останусь в Украине, умру за Украину, буду жить для Украины, потому что я обьязан не только возвращением в Украину, но и обязан Вам своей свободой. Моя жизнь - это Ваша жизнь. Моя жизнь принадлежит Вам.

Я предлагаю вместе пойти к парламенту Украины и потребовать с них ответ за унижение народа и потребовать импичмент президента Украины. Призываю всех присоединится. Нас должно быть очень много – и мы заставим их отправить Порошенко и его банду в отставку. Вперёд!