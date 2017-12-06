Как Саакашвили и Порошенко мозг евроаналитикам взорвали
Понимаю, что сводки из Киева о том, как рысью бегал по крыше бывший глава Одесской области по фамилии Саакашвили, набили оскомину. Но всё же... Ведь имеем дело с по-настоящему удивительным событием как минимум регионального масштаба.
Событие, в котором особый интерес вызывает не столько крысиная грызня в коробке из-под Украины между теми, кто «больше любит Украину», сколько реакция зарубежных (в первую очередь западных) политиков и средств массовой информации.
В течение дня - накануне, когда Мишико то хватали представители СБУ, то вырывали из их рук сторонники политика с потерянным паспортом, Европа молча и, открыв рот, наблюдала. Ей слали горячие письма с просьбой о незамедлительной помощи представители Мишиного «Руха», состряпанного всего несколько месяцев назад. Европа письма читала, но продолжала молча взирать на то, какие перипетии разворачиваются «под Радой», куда освобождённый Саакашвили в одном наручнике шёл как просветлённый с группой ведомых товарищей по «Руху».
А молчала Европа, потому что испытывала явный «когнитивный диссонанс». Взрыв мозга. Перед Европой возникла этакая квадратура круга – непонимание того, что происходит, и как с этим вообще можно справиться, и вообще – нужно ли.
Ведь тут такое: Михаил Саакашвили – кристально честный, по европейским меркам, политик, который вон как Грузию «от коррупции избавил». А значит, и Украину, как полагали в Европе, мог бы привести к прозрачным полицейским участкам и к тому, чтобы гаишники на дорогах брали поменьше, чем обычно. Но с другой стороны – Пётр Алексеевич Порошенко, которому была обещана всесторонняя поддержка ещё в 2014-м, которому навыдавали кредитов по самые-самые..., и который в Европе, вроде как, является синонимом новой Украины. Конечно, диссонанс, ведь этих политиков изначально Европа видела в тесной демократической связке, а тут такое... Саакашвили называет администрацию президента «ОПГ Порошенко», тот в ответ натравливает СБУ, СБУ в свою очередь пытается умыть руки, заявив, что сторонники Саакашвили его у них отбили...
Это вечерняя (от вчерашнего дня) реакция американского посольства в Киеве – того самого, глава которого (Мари Йованович) давеча потребовала от Порошенко восстановить выплаты на неконтролируемых ВСУ территориях Донбасса в полном объёме:
С законодательством Украины? Это тем самым, которому наплевать на списки экстремистского сайта «Миротворец», по которому можно жечь людей и обстреливать своих же сограждан, которое не противоречит бесконечной череде майданов? В соответствии с этим законодательством?.. Ну-ну...
Крайне интересно наблюдать за реакцией крупных немецких СМИ. Изначально они с воодушевлением транслировали заявления Саакашвили следующего характера (цитата приведена в DW):
Потом, когда в Генпрокуратуре Украины объявили, что Саакашвили митингует на деньги «людей Януковича», немецкие СМИ попытались выйти из сложившейся патовой для себя ситуации материалами с ремарками в стиле «ситуация требует тщательного анализа». Конечно, требует, а вы как думали. Вот теперь идите и разберитесь, кто на Украине больший демократ – Миша или Петя.
Ведь выходит, что только что обличившего Януковича и Путина, другие лица обличают как агента Януковича, а, следовательно, и Путина. А если так, то, получается, что в центре Киева бросает булыжники в полиции многотысячная толпа агентов Януковича и Путина, которым противостоят силы правопорядка, стоящие на страже обличённых Саакашвили агентов Януковича и Путина. Агенты Путина против агентов Путина. Друзья Януковича против друзей Януковича. Ну, нам-то с вами не привыкать к таким украинским фортелям, а вот в той же Германии, простите за жаргон, офигевают от такой ситуации. Вы слышите – глухой выстрел?.. Это где-то на берегах Шпрее застрелился немецкий аналитик по событиям на Украине...
СМИ во Франции напоминают своим читателям, что Саакашвили - политик, который стал президентом Грузии в ходе революции «роз». При этом в той же Франции почему-то решили в информационном плане не коснуться вопроса о том, что противостоит ему человек, который сам оказался в президентском кресле на волне госпереворота. Ах да, на Украине же не было госпереворота, а была «революция достоинства». Ну да... И кто же в этом случае более достойный – тот, который с шипами «роз» или тот, который «Украина – цэ Эуропа, дайте грОши»?
Кого поддержать в информационном плане? - ломают голову европейские эксперты, понимая, что Саакашвили точно «свой», так как он стрелял по русским (миротворцам) в Южной Осетии, и Порошенко тоже «свой», так как он стреляет по русским Донбасса по сей день. Оба стремятся в НАТО, оба кричат о принципах демократии, только на Пете висит долг, а если Петю сменить, то Миша может (по украинской традиции) заявить, что это долг не его и не Украины, а долг Порошенко...
Саакашвили тем временем продолжил жечь глаголом:
Важная ремарка: СБУ «ходит» под американскими спецслужбами, и если то, что сказал Мишико о настроениях СБУ-шников, правда хотя бы на десять процентов, то Европе надо подсказать – делайте инфоставки на Мишу, ведь на Мишу, судя по всему, ставит ЦРУ – ваши хозяева... Иначе: а) как бы он оказался на Украине после бегства, б) кто бы ему дал мусолить майданные просторы уже несколько месяцев, в) освободился бы он из крепких объятий украинских спецслужб?..
Событие, в котором особый интерес вызывает не столько крысиная грызня в коробке из-под Украины между теми, кто «больше любит Украину», сколько реакция зарубежных (в первую очередь западных) политиков и средств массовой информации.
В течение дня - накануне, когда Мишико то хватали представители СБУ, то вырывали из их рук сторонники политика с потерянным паспортом, Европа молча и, открыв рот, наблюдала. Ей слали горячие письма с просьбой о незамедлительной помощи представители Мишиного «Руха», состряпанного всего несколько месяцев назад. Европа письма читала, но продолжала молча взирать на то, какие перипетии разворачиваются «под Радой», куда освобождённый Саакашвили в одном наручнике шёл как просветлённый с группой ведомых товарищей по «Руху».
А молчала Европа, потому что испытывала явный «когнитивный диссонанс». Взрыв мозга. Перед Европой возникла этакая квадратура круга – непонимание того, что происходит, и как с этим вообще можно справиться, и вообще – нужно ли.
Ведь тут такое: Михаил Саакашвили – кристально честный, по европейским меркам, политик, который вон как Грузию «от коррупции избавил». А значит, и Украину, как полагали в Европе, мог бы привести к прозрачным полицейским участкам и к тому, чтобы гаишники на дорогах брали поменьше, чем обычно. Но с другой стороны – Пётр Алексеевич Порошенко, которому была обещана всесторонняя поддержка ещё в 2014-м, которому навыдавали кредитов по самые-самые..., и который в Европе, вроде как, является синонимом новой Украины. Конечно, диссонанс, ведь этих политиков изначально Европа видела в тесной демократической связке, а тут такое... Саакашвили называет администрацию президента «ОПГ Порошенко», тот в ответ натравливает СБУ, СБУ в свою очередь пытается умыть руки, заявив, что сторонники Саакашвили его у них отбили...
Это вечерняя (от вчерашнего дня) реакция американского посольства в Киеве – того самого, глава которого (Мари Йованович) давеча потребовала от Порошенко восстановить выплаты на неконтролируемых ВСУ территориях Донбасса в полном объёме:
Мы знаем, что г-н Саакашвили был задержан и что протесты продолжаются. Мы призываем все стороны к деэскалации напряженности и предотвращению насилия. Мы внимательно следим за ситуацией и ожидаем, что любое расследование будет проведено оперативно и в соответствии с законодательством Украины.
С законодательством Украины? Это тем самым, которому наплевать на списки экстремистского сайта «Миротворец», по которому можно жечь людей и обстреливать своих же сограждан, которое не противоречит бесконечной череде майданов? В соответствии с этим законодательством?.. Ну-ну...
Крайне интересно наблюдать за реакцией крупных немецких СМИ. Изначально они с воодушевлением транслировали заявления Саакашвили следующего характера (цитата приведена в DW):
Мы победили Януковича. Мы победим Путина. И барыг мы тоже победим.
Потом, когда в Генпрокуратуре Украины объявили, что Саакашвили митингует на деньги «людей Януковича», немецкие СМИ попытались выйти из сложившейся патовой для себя ситуации материалами с ремарками в стиле «ситуация требует тщательного анализа». Конечно, требует, а вы как думали. Вот теперь идите и разберитесь, кто на Украине больший демократ – Миша или Петя.
Ведь выходит, что только что обличившего Януковича и Путина, другие лица обличают как агента Януковича, а, следовательно, и Путина. А если так, то, получается, что в центре Киева бросает булыжники в полиции многотысячная толпа агентов Януковича и Путина, которым противостоят силы правопорядка, стоящие на страже обличённых Саакашвили агентов Януковича и Путина. Агенты Путина против агентов Путина. Друзья Януковича против друзей Януковича. Ну, нам-то с вами не привыкать к таким украинским фортелям, а вот в той же Германии, простите за жаргон, офигевают от такой ситуации. Вы слышите – глухой выстрел?.. Это где-то на берегах Шпрее застрелился немецкий аналитик по событиям на Украине...
СМИ во Франции напоминают своим читателям, что Саакашвили - политик, который стал президентом Грузии в ходе революции «роз». При этом в той же Франции почему-то решили в информационном плане не коснуться вопроса о том, что противостоит ему человек, который сам оказался в президентском кресле на волне госпереворота. Ах да, на Украине же не было госпереворота, а была «революция достоинства». Ну да... И кто же в этом случае более достойный – тот, который с шипами «роз» или тот, который «Украина – цэ Эуропа, дайте грОши»?
Кого поддержать в информационном плане? - ломают голову европейские эксперты, понимая, что Саакашвили точно «свой», так как он стрелял по русским (миротворцам) в Южной Осетии, и Порошенко тоже «свой», так как он стреляет по русским Донбасса по сей день. Оба стремятся в НАТО, оба кричат о принципах демократии, только на Пете висит долг, а если Петю сменить, то Миша может (по украинской традиции) заявить, что это долг не его и не Украины, а долг Порошенко...
Саакашвили тем временем продолжил жечь глаголом:
Я положу свою жизнь за свободу Украины и за освобождение от барыг, олигархов.
Я хочу призвать всех киевлян выйти на улицы, собраться на Майдане, и начать процесс освобождения Украины от Порошенко и его банды. Нас миллионы. Я сидел в автозаке с СБУшниками, они их не любят... всю дорогу СБУшники сварили о барыгах Порошенко. Поэтому не надо боятся.
Вы сильные, вы очень сильные. Вы великий народ. Вы не дадите этим барыгам Вами управлять.
Я останусь в Украине, умру за Украину, буду жить для Украины, потому что я обьязан не только возвращением в Украину, но и обязан Вам своей свободой. Моя жизнь - это Ваша жизнь. Моя жизнь принадлежит Вам.
Я предлагаю вместе пойти к парламенту Украины и потребовать с них ответ за унижение народа и потребовать импичмент президента Украины. Призываю всех присоединится. Нас должно быть очень много – и мы заставим их отправить Порошенко и его банду в отставку. Вперёд!
Я хочу призвать всех киевлян выйти на улицы, собраться на Майдане, и начать процесс освобождения Украины от Порошенко и его банды. Нас миллионы. Я сидел в автозаке с СБУшниками, они их не любят... всю дорогу СБУшники сварили о барыгах Порошенко. Поэтому не надо боятся.
Вы сильные, вы очень сильные. Вы великий народ. Вы не дадите этим барыгам Вами управлять.
Я останусь в Украине, умру за Украину, буду жить для Украины, потому что я обьязан не только возвращением в Украину, но и обязан Вам своей свободой. Моя жизнь - это Ваша жизнь. Моя жизнь принадлежит Вам.
Я предлагаю вместе пойти к парламенту Украины и потребовать с них ответ за унижение народа и потребовать импичмент президента Украины. Призываю всех присоединится. Нас должно быть очень много – и мы заставим их отправить Порошенко и его банду в отставку. Вперёд!
Важная ремарка: СБУ «ходит» под американскими спецслужбами, и если то, что сказал Мишико о настроениях СБУ-шников, правда хотя бы на десять процентов, то Европе надо подсказать – делайте инфоставки на Мишу, ведь на Мишу, судя по всему, ставит ЦРУ – ваши хозяева... Иначе: а) как бы он оказался на Украине после бегства, б) кто бы ему дал мусолить майданные просторы уже несколько месяцев, в) освободился бы он из крепких объятий украинских спецслужб?..
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти