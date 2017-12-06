09:57 06 декабря

Как Саакашвили и Порошенко мозг евроаналитикам взорвали

Понимаю, что сводки из Киева о том, как рысью бегал по крыше бывший глава Одесской области по фамилии Саакашвили, набили оскомину. Но всё же... Ведь имеем дело с по-настоящему удивительным событием как минимум регионального масштаба.

Событие, в котором особый интерес вызывает не столько крысиная грызня в коробке из-под Украины между теми, кто «больше любит Украину», сколько реакция зарубежных (в первую очередь западных) политиков и средств массовой информации.

В течение дня - накануне, когда Мишико то хватали представители СБУ, то вырывали из их рук сторонники политика с потерянным паспортом, Европа молча и, открыв рот, наблюдала. Ей слали горячие письма с просьбой о незамедлительной помощи представители Мишиного «Руха», состряпанного всего несколько месяцев назад. Европа письма читала, но продолжала молча взирать на то, какие перипетии разворачиваются «под Радой», куда освобождённый Саакашвили в одном наручнике шёл как просветлённый с группой ведомых товарищей по «Руху».


А молчала Европа, потому что испытывала явный «когнитивный диссонанс». Взрыв мозга. Перед Европой возникла этакая квадратура круга – непонимание того, что происходит, и как с этим вообще можно справиться, и вообще – нужно ли.

Ведь тут такое: Михаил Саакашвили – кристально честный, по европейским меркам, политик, который вон как Грузию «от коррупции избавил». А значит, и Украину, как полагали в Европе, мог бы привести к прозрачным полицейским участкам и к тому, чтобы гаишники на дорогах брали поменьше, чем обычно. Но с другой стороны – Пётр Алексеевич Порошенко, которому была обещана всесторонняя поддержка ещё в 2014-м, которому навыдавали кредитов по самые-самые..., и который в Европе, вроде как, является синонимом новой Украины. Конечно, диссонанс, ведь этих политиков изначально Европа видела в тесной демократической связке, а тут такое... Саакашвили называет администрацию президента «ОПГ Порошенко», тот в ответ натравливает СБУ, СБУ в свою очередь пытается умыть руки, заявив, что сторонники Саакашвили его у них отбили...

Это вечерняя (от вчерашнего дня) реакция американского посольства в Киеве – того самого, глава которого (Мари Йованович) давеча потребовала от Порошенко восстановить выплаты на неконтролируемых ВСУ территориях Донбасса в полном объёме:
Мы знаем, что г-н Саакашвили был задержан и что протесты продолжаются. Мы призываем все стороны к деэскалации напряженности и предотвращению насилия. Мы внимательно следим за ситуацией и ожидаем, что любое расследование будет проведено оперативно и в соответствии с законодательством Украины.


С законодательством Украины? Это тем самым, которому наплевать на списки экстремистского сайта «Миротворец», по которому можно жечь людей и обстреливать своих же сограждан, которое не противоречит бесконечной череде майданов? В соответствии с этим законодательством?.. Ну-ну...

Крайне интересно наблюдать за реакцией крупных немецких СМИ. Изначально они с воодушевлением транслировали заявления Саакашвили следующего характера (цитата приведена в DW):
Мы победили Януковича. Мы победим Путина. И барыг мы тоже победим.


Как Саакашвили и Порошенко мозг евроаналитикам взорвали


Потом, когда в Генпрокуратуре Украины объявили, что Саакашвили митингует на деньги «людей Януковича», немецкие СМИ попытались выйти из сложившейся патовой для себя ситуации материалами с ремарками в стиле «ситуация требует тщательного анализа». Конечно, требует, а вы как думали. Вот теперь идите и разберитесь, кто на Украине больший демократ – Миша или Петя.

Ведь выходит, что только что обличившего Януковича и Путина, другие лица обличают как агента Януковича, а, следовательно, и Путина. А если так, то, получается, что в центре Киева бросает булыжники в полиции многотысячная толпа агентов Януковича и Путина, которым противостоят силы правопорядка, стоящие на страже обличённых Саакашвили агентов Януковича и Путина. Агенты Путина против агентов Путина. Друзья Януковича против друзей Януковича. Ну, нам-то с вами не привыкать к таким украинским фортелям, а вот в той же Германии, простите за жаргон, офигевают от такой ситуации. Вы слышите – глухой выстрел?.. Это где-то на берегах Шпрее застрелился немецкий аналитик по событиям на Украине...

СМИ во Франции напоминают своим читателям, что Саакашвили - политик, который стал президентом Грузии в ходе революции «роз». При этом в той же Франции почему-то решили в информационном плане не коснуться вопроса о том, что противостоит ему человек, который сам оказался в президентском кресле на волне госпереворота. Ах да, на Украине же не было госпереворота, а была «революция достоинства». Ну да... И кто же в этом случае более достойный – тот, который с шипами «роз» или тот, который «Украина – цэ Эуропа, дайте грОши»?
Кого поддержать в информационном плане? - ломают голову европейские эксперты, понимая, что Саакашвили точно «свой», так как он стрелял по русским (миротворцам) в Южной Осетии, и Порошенко тоже «свой», так как он стреляет по русским Донбасса по сей день. Оба стремятся в НАТО, оба кричат о принципах демократии, только на Пете висит долг, а если Петю сменить, то Миша может (по украинской традиции) заявить, что это долг не его и не Украины, а долг Порошенко...

Саакашвили тем временем продолжил жечь глаголом:
Я положу свою жизнь за свободу Украины и за освобождение от барыг, олигархов.
Я хочу призвать всех киевлян выйти на улицы, собраться на Майдане, и начать процесс освобождения Украины от Порошенко и его банды. Нас миллионы. Я сидел в автозаке с СБУшниками, они их не любят... всю дорогу СБУшники сварили о барыгах Порошенко. Поэтому не надо боятся.
Вы сильные, вы очень сильные. Вы великий народ. Вы не дадите этим барыгам Вами управлять.
Я останусь в Украине, умру за Украину, буду жить для Украины, потому что я обьязан не только возвращением в Украину, но и обязан Вам своей свободой. Моя жизнь - это Ваша жизнь. Моя жизнь принадлежит Вам.
Я предлагаю вместе пойти к парламенту Украины и потребовать с них ответ за унижение народа и потребовать импичмент президента Украины. Призываю всех присоединится. Нас должно быть очень много – и мы заставим их отправить Порошенко и его банду в отставку. Вперёд!


Важная ремарка: СБУ «ходит» под американскими спецслужбами, и если то, что сказал Мишико о настроениях СБУ-шников, правда хотя бы на десять процентов, то Европе надо подсказать – делайте инфоставки на Мишу, ведь на Мишу, судя по всему, ставит ЦРУ – ваши хозяева... Иначе: а) как бы он оказался на Украине после бегства, б) кто бы ему дал мусолить майданные просторы уже несколько месяцев, в) освободился бы он из крепких объятий украинских спецслужб?..
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil
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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 06:39
    Они просто не знают в данный момент на кого ставить.Я думаю что галантерейщик сожрет "кардинала Рошенье"
    210окв
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:02
      Расклады интересные, но еще не все игроки в игре: про Йулю забыли !
      Uncle Lee
      1. volodya Сегодня, 07:23
        Цитата: Uncle Lee
        Расклады интересные, но еще не все игроки в игре: про Йулю забыли !
        volodya
      2. сибиралт Сегодня, 07:31
        Да там события еще круче. Украинский НАБУ, курируемое американцами, возбудило против генерального прокурора незалежной Луценко 5 уголовных дел по обвинению в мошенническом хищении государственных средств. А тот, в свою очередь, возбудил дело против НАБУ, провел там обыск и забрал доказательства, свидетельствующие о его вине. ЕС уже признал Луценко, практически, придурком, фактически подтвердив его диагноз, согласно выданной ему еще детским психиатром справке. lol
        сибиралт
      3. Балу Сегодня, 08:50
        Цитата: Uncle Lee
        Расклады интересные, но еще не все игроки в игре: про Йулю забыли !

        Йууууляяя на подтанцовках на пару с Ляжко. wink
        Балу
        1. роман66 Сегодня, 09:26
          танцуют в паре, противно обоим
          роман66
  2. Балу Сегодня, 06:41
    Обещал прыгнуть и не прыгнул, а как же "кто не скачет, тот..." сами знаете кто? Приехало СБУ какбы с обыском и отпустили. Я все понял, Сукашвили агент Кремля, СБУ-агенты ФСБ приехали передать шифровку, а бомж в законе занервничал. Короче в Киеве одни агенты Кремля борются с другими агентами Кремля, и все вместе против барыг.
    Украина удивительная страна.
    а тем временем
    Конфликт в Киеве, где структуры Порошенко уничтожают ставленников США, довел Вашингтон до белого каления. Они срочно вызвали к себе всех украинских силовиков и собираются их «мирить».
    По словам посла Украины в США Валерия Чалого руководитель НАБУ Артем Сытник уже прилетел в Вашингтон. Также ожидается прилет главы САПУ Назара Холодницкого и представителей СБУ, МВД и ГПУ. Зачем? Вы только не смейтесь, но именно так Вашингтон собирается решать внутренний конфликт силовиков Украины.

    Следите за руками Наплевайченко. Что-то не видно и не слышно яроша, тягнибока, яйценюха.
    Балу
    1. сибиралт Сегодня, 07:53
      Мишико в детстве в Карлсона не наигрался, вот его на крышу и потянуло с теплыми вещами в рюкзаке. laughing
      сибиралт
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:52
    как рысью бегал по крыше... Саакашвили
    Алексей, видно, что от души написал +.
    что Саакашвили точно «свой», так как он стрелял по русским (миротворцам) в Южной Осетии, и Порошенко тоже «свой», так как он стреляет по русским Донбасса
    Это основной код в определении "свой-чужой" и с этим кодом они (запад) еще намаются.
    rotmistr60
  4. samarin1969 Сегодня, 06:58
    Клоуна Мишико и его ряженных "АТОшников" могут и прибить для "переформатировния" власти и собственности. Другой ценности для мировых денег они не представляют. Будет очередной грузинский "гонгадзе".
    samarin1969
    1. Балу Сегодня, 08:55
      Цитата: samarin1969
      Клоуна Мишико и его ряженных "АТОшников" могут и прибить для "переформатировния" власти и собственности. Другой ценности для мировых денег они не представляют. Будет очередной грузинский "гонгадзе".

      Сигналом к этому будет приезд "спортсменов-биатлонгистов" из трибалтики, польши+политических дейтелей из европы+чай с амфетамином, а послиха США выдвинется на майдан с печенками. Опять таки в Борисполь не подвезли "диппочту" из США с портертиками американских президентов и таблетки с амфетамином.
      Попрошенко пока сидит, он может и сбежал бы, да разве охрана его выпустит до окончания спектакля Майдан-3?
      Балу
  5. Смог Сегодня, 07:13
    сводки из Киева о том, как рысью бегал по крыше бывший глава Одесской области по фамилии Саакашвили,
    .
    Старая сказка на новый лад от М. Захаровой
    : « — Малыш, а кто это? — спросил Карлсон своего друга, всматриваясь в мешковатый силуэт на соседней крыше.
    — Сложно сказать: то ли президент Грузии, то ли мэр Одессы, — зевая ответил Малыш.
    — А что он делает на крыше? — еще более озадаченно произнес Карлсон. — У него же нет пропеллера?
    — Пропеллера нет, зато топливо отменное! — мечтательно произнес Малыш».
    Смог
  6. Дирижер Сегодня, 07:33
    да уж , под НГ такие прелести отчебучивают .
    Дирижер
  7. demiurg Сегодня, 07:56
    Напоминаю всем, Саакашвили наш агент, который заслан с целью помешать Порошенко провести реформы и прекратить войну на Донбассе.
    Это как бы не шутка. Реально вчера нашел такое на одном из форумов, где шумно радовались запрету выступления нашей команде на олимпиаде. И это мнение не одного человека, а скажем так коллегиальное решение.
    Так что предлагаю для дезинформации противника начать сочувствовать легитимному президенту Украины. Кого считать легитимным президентом только? laughing
    demiurg
    1. Балу Сегодня, 09:11
      Цитата: demiurg
      Так что предлагаю для дезинформации противника начать сочувствовать легитимному президенту Украины. Кого считать легитимным президентом только

      Кто будет третьим легетимным? belay
      Балу
  8. RUSOIVAN Сегодня, 09:27
    Саакашвили: крошки мои, за мной!
    RUSOIVAN
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