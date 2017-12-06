18:25 06 декабря
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БЖРК принесли в жертву "хорошим отношениям" с Западом?

СМИ сообщили о том, что проект боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) нового поколения "Баргузин", разработкой которого в России занимаются с конца 2013 года, временно "заморожен". Однако, "кошмар США на рельсах" уже был испытан – проведены и опытно-конструкторские работы, и даже первый экспериментальный успешный пуск. Более того, в мае 2016 года начались разработки отдельных элементов, была отработана конструкторская документация, создавались отдельные элементы комплекса. Тем не менее, решение о приостановке было принято, причины не называются. Можно было бы предположить, что это просто подготовленная дезинформация для потенциальных противников, если бы не было массы факторов, влияющих на проект. Об этом Накануне.RU рассказал генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

Вопрос: Какие основные причины для "заморозки" проекта могут быть, на Ваш взгляд?

Леонид Ивашов: Могут быть две основные причины. Первое – "заморозка" в связи с недостатком финансирования. Вторая причина может быть в том, что вообще к роли ядерного стратегического оружия изменяется отношение. Нужно ли наращивать его сегодня? Тем более, американцы сокращают свои программы баллистических ракет, переходят на новые типы стратегических вооружений. К таким относится высокоточное оружие в рамках стратегии быстрого глобального удара. К тому же сегодня американцы активно развивают роевую тактику беспилотников – это более дешевое и не менее эффективное средство. И кибероружие выходит на первый план.


И вполне возможно, что оба фактора сыграли свою роль: мировоззренческое изменение стратегии нашей обороны, плюс мы видим, что с финансами в России творится – огромный дефицит бюджета, в том числе по причине санкций и неумелой организации экономики.

Нельзя забывать, что в последней версии нашей военной доктрины особое внимание уделяется неядерному фактору сдерживания. Возможно, у нас посчитали, что сегодня достаточно баллистических межконтинентальных ракет. А вот недостаток высокоточных средств поражения ощущается в тех же "Калибрах", "Цирконах" и так далее.

БЖРК принесли в жертву "хорошим отношениям" с Западом?


Вопрос: То есть БЖРК – это не просто способ доставки ракеты, это все-таки наращивание?

Леонид Ивашов: БЖРК – это не только средство доставки, средство маскировки и средство внезапного удара, но это наращивание в общей системе, это один из элементов нашей триады. Но здесь еще нужно учитывать и тот фактор, что "кататься" по железным дорогам с ядерным вооружением может быть небезопасно для самой страны. Когда дискутировался этот вопрос – нужно или не нужно – это проблема внутренней безопасности, неудачный старт даже в ходе испытательных пусков или вообще аварийная ситуация тоже вызывали большую настороженность. К тому же этот поезд с боевым железнодорожным ракетным комплексом не может двигаться по высокоскоростным магистралям. Это тоже относится к совокупности факторов.

Вопрос: Отношение к обороне меняется в какую сторону, на Ваш взгляд, – удешевления или именно наращивания неядерных сил?

Леонид Ивашов: Я полагаю, на наращивание неядерных сил. То есть ставка на то, что делают американцы, – они даже современные подводные лодки с ракетами "Трайдент 2" переоборудуют под крылатые ракеты. А мы должны учитывать, что против баллистических ракет развертывается система американской ПРО. И к 2020 году количество перехватчиков будет превышать количество российских баллистических ракет.

Вопрос: В это же время Владимир Путин дает указание, чтобы крупные предприятия были готовы в любой момент встать на военные рельсы – но проект БЖРК сворачивается. Разве он не встраивается в эту концепцию?

Леонид Ивашов: Нет, не встраивается, потому что ядерная война, тем более с применением стратегического ядерного оружия, исключается. Это понимают и американцы, и китайцы, и понимают это в России. Это гибель человечества. Ядерное оружие сегодня выступает в качестве стратегического миротворца – не позволяет развернуть большую войну. Но сдержать войну все же будет сложно только одним ядерным оружием. Хотя у нас в военной доктрине записано, что если война будет угрожать целостности и существованию нашего государства, мы готовы применить ядерное оружие против агрессоров, которые не будут его применять. Но речь здесь идет о тактическом ядерном оружии. Стратегическое не может быть применено. Поэтому ставку сегодня делают на неядерный фактор сдерживания.

А то, что президент дал указание быть готовыми к переходу на режим чрезвычайного положения, на мобилизационный режим – а он возможен только в случае введения военного положения в стране, это говорит о серьезности ситуации. И мне кажется, что эта мобилизационная готовность нашей промышленности – это самое слабое звено вообще в обороне страны.

Вопрос: Почему?

Леонид Ивашов: Потому что нет ни четкого законодательного регулирования, ни резервных мощностей, ни, естественно, финансов, чтобы быстро развернуться. Плюс – санкции, плюс – отсутствие станкостроительной промышленности, элементной базы и так далее. Это самый слабый элемент нашей обороны.



Вопрос: Так, может, какая-то часть наших элит приняла решение "заморозить" проект, чтобы опять попробовать "подружиться" с Западом?

Леонид Ивашов: Эта эйфория от того, что мы в период санкций нарастим собственное производство, заменим все технологии, которые мы от Запада получали, – она улетучилась. И сегодня реальная ситуация такова, что, увы, мы даже не можем нарастить массовый выпуск тех типов вооружений, которые сами производим. Поэтому сейчас наблюдается обострение, а наше Правительство пытается найти точки соприкосновения с американской с европейской стороной, чтобы ослабить эти санкции, потому что мы слишком долго втягивались в зависимость.

Поэтому, скорее всего, да, у нас есть публичная дипломатия, но есть и непубличная, скрытая дипломатия. Скорее всего, по этим "теневым" каналам ведутся такие переговоры.
Автор: Евгений Рычков
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113517/


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Комментарии 15

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  1. Login_Off Сегодня, 15:10

    Денег нет, но вы держитесь.
    Login_Off
    1. bandabas Сегодня, 16:45
      Завершить никчемные проекты типа "Сколковово" и прочих "нана-псевдотехнологий". И, дэнги найдутся. "Дэнги давай, дэнги!".
      bandabas
      1. Оверлок Сегодня, 16:57
        да просто воровать надо меньше
        Оверлок
      2. Комментарий был удален.
  2. Не умник Сегодня, 15:39
    Думаю все равно готовим производство и потихоньку начинаем производить части , а сказать можно все что угодно - и правильно делаем , пора и нам уже научиться в слова поиграть ...
    Не умник
  3. антивирус Сегодня, 15:44
    значит засунут в 40 ф контейнер высокоточ ракету повышенной дальности
    " идя навстречу пожеланиям и чаяниям партнеров, партия и правительство посчитали возможным изменить риторику и присоединиться к мирным инициативам мирового сообщества..."
    антивирус
  4. andrej-shironov Сегодня, 15:48
    Война на пороге, это факт. А вот будет она ядерной или нет, зависит от многих факторов. Я бы не был так уверен что Баргузин нам не понадобится.
    andrej-shironov
  5. parusnik Сегодня, 16:01
    Может свернули для переоборудования, вместо ядерной в вагон, что-то типа Калибра и Циркона засунут, но по мощней...
    parusnik
  6. Кот Маркиз Сегодня, 16:19
    БРЖД имели смысл, только во времена, когда спутниковые группировки не могли отслеживать перемещающийся объект в реальном режиме времени и имели низкую разрешающую способность своих камер. Сейчас прогресс позволяет легко определять такие поезда, отслеживать их от мест их технического обслуживания(этого не избежать никак- и проводить его можно только в немногих, специально подготовленных местах), на всем пути следования. Кроме того общая ситуация в стране сильно изменилась с времен СССР, с ее угрозой терроризма и не способствует постоянному перемещению ядерного оружия по железнодорожным путям общего пользования. Так,, что решение-правильное.
    Кот Маркиз
    1. krops777 Сегодня, 16:33
      БРЖД имели смысл, только во времена, когда спутниковые группировки не могли отслеживать перемещающийся объект в реальном режиме времени и имели низкую разрешающую способность своих камер. Сейчас прогресс позволяет легко определять такие поезда, отслеживать их от мест их технического обслуживания(этого не избежать никак- и проводить его можно только в немногих, специально подготовленных местах), на всем пути следования.


      Держать группировку из 10-12 спутников для отслеживания одного БЖРК крайне дорогое удовольствие, да и не факт что даже и с таким количеством спутников смогут уследить если БЖРК дать кататься по всей стране.
      krops777
    2. Комментарий был удален.
  7. Сергей-8848 Сегодня, 16:27
    По теперешнему мнению Леонида Ивашова - в рамках обычной войны - применение 10 кт в оперативных целях или для предотвращения разгрома группировки - это шалость, не ведущая к эскалации. Продолжаем войнушку дальше.
    Сергей-8848
  8. Victor_B Сегодня, 16:37
    Цитата: Кот Маркиз
    БРЖД имели смысл, только во времена, когда спутниковые группировки не могли отслеживать перемещающийся объект в реальном режиме времени и имели низкую разрешающую способность своих камер.

    А Вам никто не рассказывал, что спутники ВООБЩЕ НИКОГДА не могут в реальном времени что-либо отслеживать? Они не висят над одной точкой и подлететь когда надо не могут. Они по орбитам летают. По четкому расписанию. И чистое небо может быть часами.
    А новый БЖРК как раз и создавался под условие НЕОТЛИЧИМОСТИ для авиа и спутниковых средств обнаружения от многих тысяч рефвагонов на ж/д путях.
    Victor_B
    1. Кот Маркиз Сегодня, 17:56
      А и не надо им "висеть" (хотя на самом деле спутники связи как раз и висят на геостационарных орбитах), они(спутники) перемещаясь "один -за -другим" передают картинку в центр коммуникации или наблюдения, где она автоматически, программно монтируется в практически непрерывную "ленту". Таким образом можно отслеживать любой выбранный объект практически в режиме "реального времени".
      Кот Маркиз
  9. Victor_B Сегодня, 16:39
    Прежде чем просто выкатить спецбоеголовку из хранилища, берется расписание пролета спутников, поэтому ни на одной спутниковой фотке Вы не увидите передвижения специзделия по территории в/ч.
    Victor_B
  10. Victor_B Сегодня, 16:43
    Цитата: krops777
    Держать группировку из 10-12 спутников для отслеживания одного БЖРК крайне дорогое удовольствие, да и не факт что даже и с таким количеством спутников смогут уследить если БЖРК дать кататься по всей стране.

    Ну что такое держать?
    Гвоздями к небесной сфере прибить?
    Пролетают они в нужном месте. Временами. По расписанию, с точностью до секунд.
    Расписание будет в рамочке висеть. В тамбуре поезда. Возле каждого туалета.
    Victor_B
  11. Молот 75 Сегодня, 17:16
    На самом деле БЖРК не сворачивают, просто он будет с другим носителем ЯО (вид поезда тоже измениться) , а с каким я не скажу! Догадайтесь сами.
    Молот 75
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