Курдам на смех

Свержение американцами авторитарного режима С. Хусейна в Ираке породило суннитский радикализм и позволило иракским курдам получить автономию как основу будущей независимости. «Арабская весна» завершилась гражданской войной в Сирии, где Саудовская Аравия, Катар и Турция, стоящие за суннитскими радикалами, конфликтовали с Ираном и его союзниками из шиитских милиций.Российские ВКС в САР стали решающим фактором победы над исламистами, заставив возглавляемую США антитеррористическую коалицию вступить в войну с «Исламским государством» (ИГ), взяв в конечном счете иракский Мосул и сирийскую Ракку. Однако разгром запрещенного в РФ ИГ породил проблему курдов, завязав в сложный узел отношения Вашингтона, Анкары, Дамаска, Тегерана и Багдада.Вооруженные формирования коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), костяк которых составляют курдские бойцы, станут в будущем частью сирийских войск. Об этом заявил в эфире телеканала «Рудау» сопредседатель Совета СДС Р. Дарар. Он был создан в марте 2016 года в Румейлане при учреждении курдами федеративного региона Рожава – Северная Сирия. Формированиям СДС (50 тысяч бойцов), взявшим 17 октября Ракку, два года оказывала военную помощь коалиция во главе с США. Курдо-арабское противостояние выходит на передний план по мере ликвидации военной инфраструктуры ИГ.Де-факто речь идет о желании курдов создать сирийскую пешмерга при официальном финансировании Дамаска, повторив иракский опыт. При этом ясно, что основные участники процесса урегулирования будут против такого варианта, особенно на фоне недавнего референдума о независимости Иракского Курдистана (ИК). Саммит в Сочи показал, что проблема пока нерешаема. Москва может позитивно повлиять в этом направлении на Тегеран и Дамаск, но Анкара ни к каким компромиссам не готова. Турция против обособления сирийских курдов на севере в варианте ИК с образованием там легитимных вооруженных отрядов.Перспективы доминирования здесь лояльных Анкаре курдских сил М. Барзани – филиала Демократической партии Курдистана (ДПК) – ничтожны. Их отряды выбиты с сирийского севера с самого начала кризиса. Официально они были выведены в Ирак для борьбы с ИГ, на деле же их вынудили уйти курды из партии «Демократический союз» (ДС). В период расцвета «дружбы» между Барзани и Эрдоганом состоялись две попытки ввести отряды ДПК на север Сирии для ослабления отрядов ДС. Последняя была предпринята летом, когда Барзани ездил в Вашингтон испрашивать разрешение снять лояльные ему «сирийские» отряды с фронта под Мосулом и передислоцировать на север при активной воздушной и огневой поддержке турецких войск.План Эрдогана ликвидировать враждебный курдский анклав через междоусобицу в нем Вашингтон провалил под предлогом невозможности ослабить линию фронта против ИГ в момент напряжения всех сил для взятия Мосула. Причем главным тут было желание американцев избежать начала вооруженной борьбы курдов между собой с активным участием в ней турок. Это могло похоронить планы укрепления влияния США на сирийском севере через единственную подконтрольную им силу на этой территории – ДС. И то же самое может произойти сейчас, если иметь в виду заявление президента США Д. Трампа о предстоящих изменениях в оказании поддержки партнерам Соединенных Штатов в Сирии.По словам главы МИДа Турции М. Чавушоглу, Трамп обещал Эрдогану прекратить поставки оружия сирийским курдам. Но это было экспромтом американского президента, решившего «успокоить» коллегу, «подвесить» процесс урегулирования, инициированный Москвой, и продать туркам американское оружие вместо российского. Госдеп США и Пентагон не были предупреждены о планах Трампа прекратить поставки оружия курдским отрядам Силы народной самообороны (СНС). Предстоит новый виток аппаратной борьбы ради убеждения Трампа в том, что он совершил популистскую глупость. Нужно аккуратно дезавуировать последние заявления президента и продолжить снабжение отрядов СДС в Сирии, поскольку никакой альтернативной опоры у американцев на тамошней «земле» нет...Минобороны США снабжает оружием курдские отряды из СДС, ведущие борьбу с боевиками ИГ. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона полковник Р. Мэннинг, отвечая на вопрос, поступил ли приказ прекратить такие поставки. По его словам, в Пентагоне лишь приступили к рассмотрению возможности изменений приоритетов в оказании военной поддержки курдским партнерам. «Мы с самого начала дали понять Турции, что поставки оружия курдским отрядам будут ограниченными, миссия – конкретной, и постепенно наращивали эти поставки с целью реализации поставленной задачи – уничтожения боевиков ИГ», – пояснил Мэннинг.То есть оружие будет поставляться. Угроза ИГ спишет все. Не исключено, что снабжение даже увеличится, поскольку вооружать предстоит еще и суннитские отряды из здешних племен по программе создания местных органов самоуправления. Что до утверждений военных о том, что они после окончания активной фазы борьбы с ИГ будут изымать поставленное курдам оружие, то никто его сдавать не станет, отбирать его некому и делать это американцы не собираются. Оно списано с активов Пентагона, бюджетные деньги потрачены. Реальная политика и пиар – разные вещи. Поссорить Трампа с военными, как предполагает сделать Эрдоган, не удастся.На этом фоне министр обороны Турции Н. Джаникли не исключил возможности проведения операции в сирийском курдском кантоне Африн. Но она маловероятна, поскольку не нужна ни Москве, ни Вашингтону. В Африне есть мониторинговая миссия РФ, а входить в клинч с российскими военными Анкара не хочет. В Сочи Эрдогану сказали о невозможности решения темы присутствия в Африне отрядов РПК силовым путем. Этим объясняются мрачность Эрдогана на пресс-конференции и блокирование им созыва Конгресса сирийского национального диалога. Американцам оккупация Африна также не нужна из-за начала после нее обострения ситуации в СДС и массовой переброски без разрешения США курдских отрядов этой коалиции с севера на помощь соплеменникам.Это образует вакуум в важных для США районах восточнее Евфрата, которые при слабой структурированности создаваемых американцами племенных суннитских милиций могут занять силы Асада. Кроме того, такой сценарий вовлечет Вашингтон в трудные маневры между турками и курдами: каждая из сторон будет требовать поддержки. Так что интервенция в Африн маловероятна. Тем более что она разожжет долгие боевые действия (быстро решить проблему турки не смогут из-за тактической, организационной, кадровой и технической слабости своих вооруженных сил), а также обозначит начало нового этапа войны с РПК на турецкой территории и неизбежно стимулирует очередную волну террора в турецких городах, что Эрдогану совсем не нужно.В Совете национальной безопасности Турции назвали успешной операцию армии по установлению наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в Идлибе и заявили о том, что подобные действия в Африне и Алеппо на севере Сирии помогут добиться мира и стабильности в районе. Об этом, как сообщил телеканал NTV, говорится в заявлении Совбеза республики. Заседание СНБ проходило под председательством Эрдогана. Итоги заседания фиксируют реальные возможности Анкары на этом направлении. Имеется в виду присутствие турецких мониторинговых миссий в Африне и севернее Алеппо. Для Анкары это пока предел возможностей.На заседании СНБ обсуждалась боеготовность ВС Турции. Речь шла об инфильтрации сторонников ФЕТО Ф. Гюлена в силовые структуры. Также было зафиксировано, что операцию в Африне невозможно провести быстро. Армия испытывает серьезный дефицит вертолетов, бронемашин с повышенной противоминной защитой, средств связи в горах. Плюс к тому кадровый голод. На фоне разыгравшейся после путча «паранойи ФЕТО» армия и силовой блок Турции понесли серьезные потери, это сказывается на боеготовности. После попытки госпереворота летом 2016 года задержаны более 113 тысяч человек. По данным главы МВД С. Сойлу, 47,1 тысячи подозреваемых арестованы. «Среди заключенных под стражу 10 700 полицейских, 7600 военнослужащих, 168 генералов, 2500 судей и прокуроров, 208 чиновников и 26 100 гражданских лиц», – уточнил Сойлу.Из общего числа задержанных более 65 тысяч человек отпустили на свободу, из них 41,5 тысячи – под надзор правоохранителей. Процесс продолжается. Власти Турции выдали ордер на арест 360 человек, в том числе 343 военнослужащих, по подозрению в причастности к попытке переворота. Операция задержания подозреваемых проводится в Стамбуле. За день до этого прокуратура Анкары выдала ордер на задержание 75 бывших учащихся полицейской академии по подозрению в причастности к ФЕТО. До половины личного состава уволены или задержаны в жандармерии (они несли основную нагрузку в борьбе с наркоторговлей и ранее – с курдским сепаратизмом), в спецслужбе МИТ ликвидирован спецотдел радиоразведки и мониторинга интернет-переписки.Проведена массированная чистка кадрового состава посольских резидентур МИТ за рубежом, в результате чего ее разведывательная активность парализована. Среди основных задач, стоящих перед резидентурами, исключительно отслеживание курдского сепаратизма и активность структур, связанных с Гюленом. В августе был арестован бывший руководитель отдела МИТ по борьбе с правыми организациями и коммунизмом Э. Алтаили. Этого этнического узбека обвинили в связях с гюленистами, хотя, будучи в отставке, он работал с ЦРУ по узбекской колонии в Турции (в связке с эмиссарами Исламского движения Узбекистана – ИДУ) и по Центральной Азии. Через агентуру в среде правых и националистов он собирал информацию о процессах в этом сегменте турецкой политики и их связи с руководством страны.Арест Алтаили произошел, когда турки начали активизировать рабочие контакты с одним из руководителей «Северного альянса» Афганистана генералом Р. Дустумом, для чего тот летом побывал в Анкаре. Таким образом, американцам обрубили один из немногих каналов поступления информации о Центральной Азии и Афганистане из Турции. Эксперты считают что это реакция на арест американцами в 2016 году тесно связанного с ближним кругом Эрдогана бизнесмена Р. Зарраба, которого обвинили в обходе антииранских санкций. Последовавшие за этим задержания местных сотрудников посольства США и визовый скандал укладываются в нынешнюю практику спецслужб Турции для ликвидации проамериканской агентуры среди силовиков. Оба арестованных местных сотрудника отвечали за сбор информации в госструктурах и за связь с чиновниками в силовом блоке.Очевидна тенденция жесткого ограничения американских разведвозможностей в госаппарате Турции. Привязка к этому процессу Гюлена (помимо личной ненависти к нему Эрдогана) логична. Он давно работает с ЦРУ США (это доказали российские органы безопасности еще в период его нахождения во властной обойме при расследовании внедрения американской агентуры в колледжах секты «Нурджулар», на основании чего ее и запретили в РФ). Нет никаких оснований исключать такую же деятельность через структуры ФЕТО в самой Турции и в других странах. Так что нынешняя кампания против сторонников ФЕТО в стране – это еще и ликвидация плацдармов США в структурах исполнительной власти.Все это укрепляет уверенность турецкого президента в прочности его позиций и в том, что сместить его не удастся даже в случае прямой команды из Вашингтона (некому будет ее выполнять), однако ослабляет турецкие силовые ведомства до состояния, когда проводить в Сирии сколь-нибудь серьезную операцию они не могут. Речи о прямых аналогиях с чистками в советской РККА 1937 года пока нет, но ситуация очень близка, а по результатам совершенно такая же. Репрессии властей нигде и никогда не помогали усилить структуры, которые им подверглись...В последнее время активизировались секретные контакты между руководством Рабочей партии Курдистана (РПК) и сирийскими спецслужбами. За последний месяц по меньшей мере два раунда переговоров прошли в Дамаске между военным руководителем РПК К. Байюком и главным координатором сирийских спецслужб А. Мамлюком. 18 ноября здесь же начальник спецслужбы РПК М. Карсо и один из военных координаторов взаимодействия с партией «Демократический союз» по линии РПК А. Докки тоже встречались с Мамлюком. По французским данным, на переговорах шла речь о перспективах образования курдской автономии Рожава на севере страны. В обмен на ее признание Байюк гарантировал вывод курдских отрядов из всех арабских регионов Сирии. Одновременно курды рассчитывали на содействие Дамаска при убеждении РФ и Ирана в правильности такого шага. К диалогу с Дамаском курдов якобы вынудила неясная позиция США по признанию итогов референдума о независимости ИК.Усомнимся в такой трактовке переговоров. Убеждать в признании курдской автономии в Сирии надо Дамаск и Тегеран, а не Москву. О важности присутствия курдов из ДС на Конгрессе сирийского национального диалога Владимир Путин говорил на встрече с Асадом. Причем Москва имеет каналы коммуникации с РПК и ДС и посредничество сирийцев ей в этом не требуется. Курды не только вели переговоры в Дамаске об автономии на севере страны, но и пытались определиться с властями насчет зон влияния здесь и отношений с сирийским гарнизонами. Они хотели бы ухода правительственных сил из Хасеке в обмен на вывод своих отрядов из-под Алеппо и из других районов. Одновременно обсуждалось участие курдов как самостоятельной силы в переговорных форматах. Предложения РПК одобрения у Мамлюка не встретили, из-за чего Асада пришлось срочно вызывать в Сочи.Одновременно руководство РПК продолжает регулярные контакты с главой подразделения «Кудс» иранского КСИР генералом К. Сулеймани для подтверждения гарантий продолжения поставок экипировки и вооружения. Кроме того, РПК хотела бы сохранить присутствие в Синджаре. И заверения в поддержке от Сулеймани руководство РПК в середине ноября получило. Эти переговоры не прошли мимо внимания Турции. Тесная связь Тегерана и РПК вызывает в Анкаре нарастающее раздражение, как и усиление иранских позиций в ИК. Конкуренцию между турками и иранцами в этом регионе никто не отменял. Временное тактическое сближение Анкары и Тегерана на фоне курдского референдума о независимости ничего не изменило.Тегеран выжал максимум из неудачной попытки клана М. Барзани провести в ИК референдум о независимости. Он не только подмял под себя две крупнейшие партии – ДПК и РПК, но и выступил гарантом при заключении секретной сделки Багдада с Эрбилем о сдаче курдами Киркука и участвовал в этом силами подконтрольных отрядов иракских шиитов «Хашд аш-Шааби». Тегеран воспользовался этим для их дислоцирования в регионе на постоянной основе, чем нарушил условия сделки с Эрбилем. Иранцы сделали ставку на племянника покойного лидера ДПК и главу партийной спецслужбы Parastin u Zinyari Л. Талабани как основного лидера мятежа по низвержению недружественного Тегерану клана Барзани, который слишком тесно связан с Вашингтоном и Анкарой. В начале ноября Талабани обсуждал это в Тегеране с главой иранского Министерства разведки и безопасности М. Алави.Усиление Ирана вынудило Соединенные Штаты принять меры для создания силового противовеса в Киркуке. 29 ноября было сообщено, что подразделения ВС США, участвующие в операциях контртеррористической коалиции в Ираке, переброшены на военную базу К1 в провинции Киркук. В задачу прибывших туда сил входит «помощь силам безопасности Ирака по поддержанию конституции и закона в провинции, населенной арабами, курдами, туркоманами и христианами». Численность американского контингента не уточняется. Крупнейшая в провинции военная база К1 была возвращена под контроль иракских правительственных сил в середине октября. С 2014 года этот объект – один из опорных пунктов курдских военизированных формирований пешмерга, де-факто контролировавших провинцию.По информации Анатолийского агентства, в иракском Киркуке будет сформирован Центр совместного командования операциями под руководством США. В его ведение передадут действующие в провинции курдские отряды. По версии агентства, после того как иракские правительственные силы взяли под контроль регион, в районах, населенных в основном курдами, стало небезопасно.На самом же деле там отмечено усиление иранского влияния, что волнует Багдад и Вашингтон. Отсюда и решение иракского премьер-министра Х. аль-Абади дать добро на дислокацию в Киркуке воинского контингента США под предлогом обеспечения безопасности и повышения боеготовности иракской армии. Что означает: реальные проблемы с курдами еще впереди. В том числе и у Багдада...