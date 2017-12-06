Баллистический гамбит

В ночь с 1 на 2 декабря израильские военные предприняли очередную атаку на объекты в районе Дамаска. При этом Тель-Авив впервые изменил тактику. Израильские военные ожидали противодействия, поэтому первый удар нанесли по позициям сирийских сил ПВО, а второй – по объекту.Весьма неожиданными оказались дальнейшие события. Первыми выступили с заявлениями официальные представители Дамаска. По их информации, удар был успешно отражен, хотя объект получил определенные повреждения. На счету сирийских военных – две сбитые ракеты.Дамаск привычно отказался назвать цель ракетного удара. В то же время Тель-Авив продолжал не менее традиционно молчать. Но уже в ночь на 3-е премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением: Израиль не допустит, чтобы иранский режим, стремящийся уничтожить еврейское государство, приобрел ядерное оружие. Более того, «мы не допустим, чтобы этот режим закрепился в военном отношении в Сирии».Последний масштабный удар Тель-Авива в район Дамаска был чуть менее трех лет назад. 7 декабря 2014 года израильские ВВС выпустили несколько крылатых ракет по целям в сирийской столице и рядом. Событие получило неофициальное название «Ракетный шторм». Тогда ПВО Сирии отразило удар, и с той поры Тель-Авив старался избегать целей в непосредственной близости от Дамаска. Но минувшей осенью ситуация стала меняться. Израильские ВВС начали прощупывать противовоздушную оборону главного города Сирии.Его прикрывают достаточно многочисленные, но далеко не самые современные средства ПВО. Основу обороны составляют советские комплексы С-125 и С-75. Неподалеку расположены позиции дальнобойных С-200. При этом у сирийцев есть и козырь в рукаве. Это новейшие российские ЗРК «Бук-М2Э» и ЗРПК «Панцирь». Правда, в силу малочисленности они не смогут закрыть всю территорию столицы и пригородов. Поэтому контролируют направления, откуда может исходить большая угроза.С начала операции в Сирии Россия приложила определенные усилия по модернизации здешней ПВО. Выполнен ремонт с частичной модернизацией дальнобойных С-200. Какие работы были проведены, точно неизвестно, но за последний год обновленные «двухсотки» преподнесли Тель-Авиву неприятные сюрпризы. В частности, в марте они обстреляли самолеты F-16I, наносившие авиаудар. Залп был произведен вдогонку и свои цели зенитные ракеты догнали уже в небе Израиля. Для их ликвидации Тель-Авив задействовал новейшие «Стрелы», противоракеты Arrow. В октябре, по официальному заявлению Тель-Авива, ВВС нанесли удар по позициям дивизиона С-200. Ранее расчеты этого подразделения якобы обстреляли в небе Ливана боевые самолеты ВВС Израиля.Активность в районе Дамаска Тель-Авив усилил в сентябре. В небе появились беспилотники, в ливанское небо стали чаще залетать самолеты радиотехнической разведки. Это поерзывание отметила даже российская сторона. Ведь в районе Дамаска и сирийско-израильской границы находятся два батальона военной полиции ВС РФ.Можно предположить, что Израиль явно готовился к неким масштабным действиям. По всей видимости, израильские военные изучали особенности ПВО Дамаска и искали способы его обойти – предыдущий опыт показывал, что традиционная тактика быстрого ракетного удара из неба Ливана уже не срабатывает. Сначала придется хотя бы частично подавить ПВО, а потом уже работать по основному объекту.16 октября ВВС Израиля отработали по некой цели в районе Дамаска. По официальным заявлениям Тель-Авива, целями были позиции комплекса С-200. Сирийская сторона ограничилась дежурными заявлениями. Спустя несколько недель стало известно, что в тот день израильтяне отработали по двум целям: по позициям С-200, а также другому объекту. Последний предположительно связан с операциями «Хезболлы» и Ирана в Сирии. Какие точно повреждения были нанесены обеим целям, осталось неизвестным.Теперь с большой долей вероятности можно предположить, что октябрьский удар стал репетицией. Израильские военные тренировалось в том, как обойти ПВО в районе Дамаска.Нынешний авиаудар – весьма знаковый для израильско-сирийского противостояния. Попробуем разобраться в том, что происходило в небе Дамаска. Сразу следует отметить, что ударов было два. Первый нанесли ВВС Израиля – истребители F-16I Sufa выпустили несколько крылатых ракет из воздушного пространства Ливана. Скорее всего, как и в октябре, это был «обезоруживающий удар», который наносился для обеспечения основной миссии. Его целью стали некие позиции ПВО в пригороде Дамаска. Насколько эффективно сработали израильские ВВС, пока официально не сообщалось. Но судя по дальнейшим событиям, определенного успеха израильтяне добились.Спустя некоторое время последовал основной удар. Сирийская сторона сообщила о пяти ракетах, две из которых были сбиты средствами ПВО, а три прорвавшиеся нанесли неназванной цели определенные повреждения. Спустя несколько часов Дамаск уточнил – удар наносился ракетами класса «земля-земля».Их применение достаточно неожиданно, до последнего времени Израиль обходился ракетами воздушного базирования. Эпизодически использовались дальнобойные ПТРК Spike-NLOS, а также корректируемые бомбы, в том числе и со спутниковым наведением. В самом начале гражданской войны в Сирии израильский ВМФ применил КРМБ. Их выпустили подводные лодки по позициям и хранилищам противокорабельных комплексов «Бастион». Но системы «земля-земля» задействованы впервые.Какие именно ракеты применили израильские военные? В их арсенале несколько дальнобойных систем такого класса. В частности, КР Delilah. Это изделие, способное поражать цели на расстоянии до 250 километров. В основном Delilah используются ВВС Израиля в варианте «воздух-земля». Но в арсенале есть и наземная версия: транспортировка и запуск осуществляются со специальной мобильной установки. Ракета оснащена системой наведения с коррекцией по сигналам GPS. Дальности полета наземной Delilah достаточно, чтобы накрыть цели в районе Дамаска.Еще один вариант – дальнобойные баллистические ракеты серии Jericho. Это наиболее закрытые системы вооружения в арсенале Израиля. По некоторым сведениям, ракета Jericho 3 является основой ядерного щита Тель-Авива, она может поражать цели на расстоянии до четырех – шести тысяч километров. Jericho 2 – более ранний и легкий вариант с дальностью полета чуть более трех тысяч километров. Сейчас Jericho 2 выводится из арсенала.Есть облегченная версия на базе Jericho 3. Это двухступенчатая ракета с дальностью полета не более четырех тысяч километров. При этом она оснащается боевыми частями с радиолокационным (возможно, и оптическим) наведением повышенной точности. Испытания данной версии начались еще в 2008 году.Еще один вариант – таинственная аэробаллистическая ракета, которую Израиль разрабатывает уже несколько лет. Ее часто путают с облегченной версией Jericho. Но судя по коротким сообщениям СМИ, новинка – скорее аналог российского «Искандера». Если «легкая» Jericho 3 – все-таки баллистическая ракета, то траектория секретного изделия не выходит за условную границу между земной атмосферой и космосом. Потому дальность ее полета скорее всего не превышает нескольких сотен километров.Судя по тому, что во всех сообщениях сирийских СМИ, а также официальных заявлениях фигурируют слова «противоракетная оборона» и ракеты «земля-земля», с большой долей вероятности можно предположить: нынешняя операция стала дебютом новой системы вооружения Израиля.Не исключено, что Дамаск точно знал, куда будет нацелен удар, и туда были выдвинуты «Буки» и «Панцири». Поэтому израильтянам пришлось применять ракеты, способные хоть как-то прорваться через зенитный щит. Но судя по результатам, даже новейшие аэробаллистические новинки (если, конечно, они применялись) оказались вполне посильными целями для ПВО Сирии.Впервые Иерусалим фактически официально признался, что его целями в Сирии стали объекты Ирана и «Хезболлы». Но добился ли он значимых результатов? Ответ на этот вопрос дает не столько сам текст заявления премьер-министра Израиля, сколько место его публикации, – Фейсбук. Для современной дипломатии социальные сети – достаточно значимая площадка, используемая для определенной цели: сделать заявление максимально резонансным. До этого Израиль менее всего старался афишировать факты нанесения ударов по Сирии.Выступал лишь в случаях, если удар не достиг результата или вызвал проблемы. Так было в марте, когда пришлось оправдываться за удар, поставивший под угрозу жизни российских военных. В октябре Израиль поспешил сделать заявление, поскольку удар вновь не достиг цели. При этом все сообщения исходили только от представителей пресс-служб израильских Минобороны и МИДа.Сейчас Нетаньяху сделал весьма громкое и резонансное заявление да еще и на странице в Фейсбуке. Поэтому велика вероятность, что операция не только не достигла ожидаемых результатов, но и привела к нежелательному резонансу. Поэтому в дело вступил лично премьер-министр, что явно говорит о серьезности проблемы.Примечательны формулировки видеообращения Нетаньяху. Он сказал о том, что Израиль не допустит развития иранской ядерной программы. Это, конечно, ритуальные фразы в стиле «Карфаген должен быть разрушен». Но вторая часть выступления куда важнее: Израиль предупреждает, что не допустит закрепления Ирана в Сирии. Короткая фраза дала понять, что так обеспокоило Иерусалим. Слухи, появившиеся в ближневосточных СМИ еще в середине лета, получили подтверждение: Иран создает военную инфраструктуру недалеко от Дамаска. Одной из задач скорее всего станет поддержка движения «Хезболла».Такое развитие ситуации ставит крест на пятилетней стратегии Израиля. Авиаударами в Сирии Тель-Авив рассчитывал нанести максимальные потери силам «Хезболлы» и обескровить ее, а ожидаемое падение Башара Асада обеспечивало разрыв связей между «Хезболлой» и Ираном.Ситуация изменилась и вместе с ней планы Тель-Авива. Теперь задача израильских военных – наносить удары по создаваемой иранской инфраструктуре. Поэтому в ближайшее время в небе в окрестностях Дамаска можно ожидать еще более масштабных событий. Но самое интересное даже не это. К примеру, что будет делать Израиль, если в ответ на его удары Тегеран договорится с Дамаском и развернет там свои баллистические ракеты?