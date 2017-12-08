19:24 08 декабря
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За «Пратт энд Уитни» во все лопатки



Разработка и выпуск авиационного двигателя ПД-14 – один из наиболее важных и обсуждаемых проектов национального масштаба. Повышенное внимание к этому мотору специалистов, чиновников, СМИ, общественности и зарубежных экспертов понятно. После многих лет постперестроечной комы отечественная промышленность наконец-то нашла силы и возможности взяться за создание авиадвигателя пятого поколения. И что самое главное – ПД-14 разрабатывается не сам по себе, а в привязке к среднемагистральному лайнеру МС-21.

На этот самолет возлагают большие надежды как на средство реанимации гражданского сегмента отечественного авиапрома и обновления парка воздушных судов отечественных перевозчиков. Кроме того, по мнению конструкторов и чиновников, у МС-21 хороший экспортный потенциал.


Плывущие сроки

Но это не все. Когда говорят о ПД-14 и его перспективах, всегда отмечают, что на базе газогенератора мотора планируется создать семейство силовых установок с тягой от 9 до 18 тонн, адаптированных под требования конкретных заказчиков. Сфера применения таких двигателей – ближне- и среднемагистральные пассажирские и транспортные самолеты. Благодаря использованию уже разработанного газогенератора сроки создания новых силовых установок должны значительно сократиться.

В многочисленных сообщениях СМИ работа над созданием двигателя выглядит вполне успешной. Но каково реальное состояние дел? Летные испытания МС-21 (если быть более точным, МС-21-300) начались в мае. Но летает самолет не с двигателем ПД-14, а с его американским аналогом, точнее, конкурентом – PW1400G. С импортным мотором самолет пройдет весь цикл летных испытаний, с ним его будут покупать авиакомпании. А где же наш ПД-14?

Представители пресс-службы АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» сообщили, что ОДК на основе сертификационного базиса проводит испытания ПД-14. Работы ведутся строго в соответствии с графиками. В течение 2015–2017 годов прошли первый и второй этапы летных испытаний двигателя на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. По их результатам подтверждена работоспособность ПД-14 и его систем в условиях, приближенных к эксплуатационным. Третий этап планируется начать в конце года: будет расширен диапазон проверки работы двигателя.

Также проводятся специальные наземные испытания. «Мы находимся на этапе сертификации двигателя ПД-14. Результаты выполняемых работ принимаются сертифицирующим органом. Процедура идет в соответствии с установленными сроками как по российским, так и по международным стандартам. В 2018 году планируется получение сертификата Росавиации, а в 2019-м – EASA (European Aviation Safety Agency – Европейское агентство по безопасности полетов)», – заявили в ОДК. Однако заметим, что в приватных беседах ответственные чиновники уверенно заявляют о получении российского сертификата в следующем году, но крайне осторожничают в оценках возможностей обзавестись аналогичным европейским документом. Складывается впечатление, что процесс может снова затянуться.

Вообще нынешние сроки заметно отличаются от тех, что были заявлены на начальном этапе разработки двигателя. Тогда рассчитывали в 2015 году завершить сертификацию, в 2016-м начать серийное производство. Надо сказать, что сроки постройки и испытаний МС-21 тоже сильно «поплыли». Лайнер должен был взлететь еще в 2013 году, но, как водится, по многочисленным техническим и финансовым причинам процесс создания машины затянулся. Сегодня специалисты и чиновники уверяют, что российский сертификат летной годности МС-21-300 получит в 2019-м, а международный – в 2020 году.



На первый взгляд, сроки сертификации самолета и двигателя хорошо коррелируются. Но есть и другие факты. Двигатель ПД-14 планируется установить на первый или второй летные образцы МС-21-300 лишь в 2019 году, соответственно испытания в небе начнутся ближе к 2020-му. Перспективы комплектования серийных машин отечественными моторами выглядят еще более туманными. Нынешним летом на МАКСе компания «Ильюшин финанс» подписала контракт с Red Wings на передачу в лизинг 16 МС-21-300. При этом двигателями ПД-14 будут оснащены четыре самолета, остальные укомплектуют моторами PW1400G. Что касается ключевого отечественного заказчика – «Аэрофлота», то по имеющейся информации, все свои МС-21 (на сегодня речь идет о 50 машинах) компания получит с двигателями Pratt & Whitney. Однако корпорация «Иркут» намерена оснастить отечественными моторами половину МС-21 из первой партии, которая должна составить 630 воздушных судов. В дальнейшем решение о выборе двигателя будет принимать исключительно заказчик. Сбудутся ли планы корпорации – покажет время. Пока имеется 175 твердых заказов, а с учетом опционов и подписанных меморандумов – 315.

У двигателестроителей есть время, чтобы закончить необходимые испытания и подготовиться к серийному производству. И похоже, торопиться пока незачем. Только в ноябре 2017 года в ЦАГИ провели испытания модели МС-21-300 в компоновке с двигателями ПД-14. Продувки выполнили в трансзвуковой трубе с моделированием режимов взлета и посадки. Исследования, как сообщалось в пресс-релизе ЦАГИ, позволили пополнить банк аэродинамических данных самолета. А летом 2017 года в ОДК проводили квалификационные испытания комплексной электронно-гидромеханической системы автоматического управления двигателем ПД-14.

Что касается серийного производства, то на его подготовку и модернизацию оборудования ОДК в 2017–2025 годах собирается потратить 21,9 миллиарда рублей. Известно намерение создать под мотор пятого поколения выделенное сборочное производство. Мощность линии составит не менее 50 комплектов в год.

В том, что ОДК выпустит нужное количество двигателей, особых сомнений нет. Но законный интерес вызывает вопрос: соответствуют ли характеристики ПД-14 заявленным параметрам и сможет ли отечественный мотор конкурировать с американским? История нашего двигателестроения изобилует примерами, когда советские изделия по ряду ключевых параметров заметно отставали от иностранных аналогов. Вспомним хотя бы самолеты М-4 и М-50. Первый так и не смог достичь заданной дальности полета, но на вооружение был принят. А что делать – другого, более подходящего двигателя у нас тогда не было. Второй бомбардировщик вышел на летные испытания вообще не с теми двигателями, под которые проектировался. Нужный мотор так и не состоялся, и М-50 в серию не пошел. Довольно драматичной была эпопея с доводкой двигателей на МиГ-29. Список можно продолжить. Почти все советские самолеты, имея летно-тактические характеристики, сопоставимые с самолетами США и Западной Европы, уступали им в одном – в дальности и продолжительности полета. Причина – более высокий расход топлива.

Так что там с нашим ПД-14? Может ли он тягаться с изделием Pratt & Whitney на равных? Если обратиться к официальным открытым источникам, мы увидим, что основные характеристики ПД-14 и PW1400G, такие как взлетная тяга, габариты, вес, удельный расход топлива, надежность, уровень шума, почти идентичны. О том, какую тягу развивают двигатели на самом деле и сколько топлива при этом сжигают, знают лишь специалисты.

Безусловно, ПД-14 – это современный мотор пятого поколения. В пресс-службе ОДК подчеркивают, что у него проверенная и современная конструкция, компактная двухвальная схема, прямой привод вентилятора, оптимальная степень двухконтурности, эффективный газогенератор. Кроме того, в наличии цифровая САУ с полной ответственностью типа FADEC (Full Authority Digital Engine Control system, система автоматизированного управления параметрами впрыска топлива, воздуха и зажигания в работе двигателя для поддержания оптимальных характеристик работы с минимальным расходом). Все это позволяет добиться высокой надежности и технологичности, снизить расходы. Модульная конструкция в совокупности с цифровой САУ и встроенной системой диагностики обеспечивают успешное применение концепции эксплуатации двигателя по техническому состоянию.

Еще потягаемся?

В ОДК отмечают, что при проектировании и создании ПД-14 было разработано и применено большое количество инновационных и передовых технологий, позволивших достичь нужных характеристик. В частности, вентилятор снабжен широкохордными полыми титановыми лопатками. Блиски компрессора высокого давления на первой, второй и пятой ступенях изготовлены из титанового сплава, диски шестой – восьмой ступеней – из никелевого гранульного сплава нового поколения. Детали камеры сгорания выполнены из жаростойкого интерметаллидного сплава, а в ней самой реализовано малоэмиссионное горение, установлены форсунки с пневмораспылом, применено керамическое теплозащитное покрытие второго поколения. Рабочие и сопловые лопатки турбины высокого давления изготовлены из новейших монокристаллических сплавов, защищены керамическим теплозащитным покрытием, диски – из никелевого сплава нового поколения. Рабочие и сопловые лопатки первой – шестой ступеней турбины низкого давления полые, применено активное управление зазорами.

Все элементы и модули газовоздушного тракта разработаны с применением методов трехмерного аэродинамического проектирования. В конструкции мотогондолы композиционные материалы занимают примерно 65 процентов по массе. Также она оснащена реверсивным устройством решетчатого типа с электромеханическим приводом.

Но такое количество инноваций несет в себе и потенциальную опасность. Ведь чем больше новшеств, тем сложнее изделие будет в производстве, значит, дороже. И кроме того, даже небольшие отклонения от технологии при изготовлении отдельных деталей в сумме приведут к заметному снижению характеристик.

Не следует забывать, что ПД-14 и PW1400G проектировались и выпускаются в разных условиях. В 90-е годы и как минимум в первой половине нулевых отечественная промышленность выживала. Остановились почти все сложные производства, многие предприятия разорились, квалифицированные кадры разбежались в поисках лучшей доли, интеллектуальный потенциал КБ и НИИ резко упал, огромное число технологий утрачено, инженерные специальности перестали пользоваться спросом. Одни заводы переориентированы на выпуск всякой ерунды типа скобяных изделий или металлических дверей. Другие стали торговыми или бизнес-центрами. Очевидно, что после почти двух десятилетий деградации промышленности создать высокотехнологичный продукт, способный конкурировать с одним из законодателей мод, – задача почти невыполнимая. Не хватает квалифицированных кадров, утрачена школа, нет современного оборудования. К слову, станкостроительная отрасль пострадала, пожалуй, сильнее других. В технологическом плане США и Западная Европа почти всегда опережали нашу страну. И за постперестроечный период разрыв только увеличился. Поэтому с высокой степенью вероятности можно предположить, что характеристики ПД-14 не соответствуют заявленным значениям и уступают PW1400G.

Конечно, со временем наш двигатель доведут до нужного уровня. Но и конкуренты не дремлют. Они найдут способы повысить характеристики своих изделий. Хотя даже в такой, кажущейся на первый взгляд проигрышной ситуации делать отечественный двигатель надо. В первую очередь для того, чтобы возродить школу, науку, кадры, производство, создать задел для будущих разработок. Для ПД-14 и его модификаций всегда найдется применение. Один из потенциальных потребителей – проектируемый средний военно-транспортный самолет пока под неофициальным названием Ил-276. Как отметил главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов, сегодня в качестве двигательной установки рассматриваются хорошо зарекомендовавшие себя в эксплуатации ПС-90А-76, обладающие необходимыми характеристиками для снижения технических рисков. В то же время компания ждет ПД-14, которые должны уменьшить расход топлива и затраты на техническое обслуживание силовой установки. После подтверждения заявленных характеристик и отработки в серийном производстве компания «Ил» готова заменить ПС-90А-76.
Автор: Константин Геращенко
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40249


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Комментарии 15

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  1. ШВЕДский_стол Сегодня, 15:10
    Неизвестно еще, сколько будут по времени другие двигатели этого семейства разрабатывать. А ведь еще в перспективе ПД -35.
    ШВЕДский_стол
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:11
    Безусловно, ПД-14 – это современный мотор пятого поколения.

    Достали с этими поколениями,журналюги...просто НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ написать не судьба?
    Уже на основе ПД-14 ведут разработку ПД-15,ПД-18...есть планы создать даже ПД-35.
    НЕКСУС
    1. svp67 Сегодня, 15:15
      Цитата: НЕКСУС
      Достали с этими поколениями,журналюги...просто НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ написать не судьба?

      Новый, может быть повторением старого. А тут четко понятно, не просто новый, но и современный...
      svp67
    2. seti Сегодня, 15:45
      Просто им в каждую бочку плюнуть нужно. Ведь понятно даже не специалисту что мало сконструировать нужно воплотить в металле новый двигатель. Нужно всесторонне его обследовать и проверить на предмет соответствия заявленным характеристикам, возможно что то изменить либо да работать. Все это очень не быстрый а весьма длительный процесс. Нужно чтобы двигатель отработал положенное количество часов в штатном режиме и многое многое другое.
      Ну а тут как в том фильме либо бабы либо водка. А лучше и то и другое и сразу.
      seti
    3. BerBer Сегодня, 15:59
      Была статья про закрытую демонстрацию ПД14 и ПД35. Так что уже не планы.
      BerBer
  3. Krabik Сегодня, 16:11
    Вангую.

    Когда домучают отечественный двигатель и рассуют его погос. компаниям, если смогут, то Патт энт Уитни уже сделает ещё более современные двигатели.

    И никто в здравом уме не будет из частников ставить себе отечественные моторы.
    Krabik
    1. д^Амир Сегодня, 16:59
      И никто в здравом уме не будет из частников ставить себе отечественные моторы

      в припрыжку бегом помчатся... на максимальной скорости.... теряя тапки... причина проста... психическая неадекватность запада... кто может предсказать куда их еще с санкциями занесет??? да они и сами не знают.... или знают, но тогда это тщательно разработанная стратегия по подготовке к грабежу очередных индейцев (т.е. нас).... и вот чтоб не зависеть от гегемон-исключительных демократов и будут брать эти движки.... частник деньги считать умеет....
      д^Амир
      1. Krabik Сегодня, 17:22
        Безусловно вы правы, я не учитывал эту проблему с санкциями ;)
        Krabik
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 16:31
    Если сделают-хорошо.
    ВЕРЕСК
  5. антивирус Сегодня, 17:01
    О том, какую тягу развивают двигатели на самом деле и сколько топлива при этом сжигают, знают лишь специалисты.
    ЗНАЮТ СПЕЦЫ МИНКУЛЬТА---сначала пропаганда своего достижения, потом вера в " не упадет", даллее--- давай и нам такой в " ред-аерофлот".
    Дети топ -манаждеров Аэрофлота спросят пап-" ты такой. как в кино, у себя на самолеты поставил?"
    антивирус
  6. senima56 Сегодня, 17:49
    Ни конца, ни края не видно с ПД-14 (СУ-57, АК-12, АК-15, "Армата", "Бумеранг", "Курганец" и т.д. и т.п.)! И чего было хвалиться раньше времени? Лучше уж помалкивали бы, до поры до времени! А то.....Обидно, господа.
    senima56
    1. bulvas Сегодня, 19:19
      Цитата: senima56
      Ни конца, ни края не видно с ПД-14 (СУ-57, АК-12, АК-15, "Армата", "Бумеранг", "Курганец" и т.д. и т.п.)! И чего было хвалиться раньше времени? Лучше уж помалкивали бы, до поры до времени! А то.....Обидно, господа.


      Если бы не хвалились, было бы обидно, что ничего не делают
      bulvas
  7. turbris Сегодня, 18:15
    Все равно, деваться некуда и без новых двигателей можно вообще лишится статуса авиационной державы. А будут ли они лучше или хуже, не так важно, главное их можно выпускать не оглядываясь на санкции Запада. Принципиально новый двигатель сейчас создать очень трудно - это не под силу никому, поэтому характеристики современных двигателей принципиально не отличаются, только по некоторым параметрам, главное сократить техническое отставание от Pratt & Whitney в технологиях.
    turbris
    1. Ратуш Сегодня, 18:23
      Цитата: turbris
      Все равно, деваться некуда и без новых двигателей можно вообще лишится статуса авиационной державы. А будут ли они лучше или хуже, не так важно, главное их можно выпускать не оглядываясь на санкции Запада




      Серьезно не так важно?...Авиакомпаниям ,для которых собственно и производятся эти двигатели, не важно хуже они или лучше?...их тупо никто покупать не будет если окажутся хуже.кому этот геморрой нужен если на рынке полно двигателей в лучшими характеристиками?

      Если это движки окажутся хоть на 10% хуже конкурентов..то их не то что на 10% меньше будут покупать...их ВООБЩЕ не будут покупать
      Ратуш
  8. 16112014nk Сегодня, 18:54
    Вот только в "Восточный" Рогозин и К° летали на "Golfstream" за 9 млн. из бюджета, а не регулярным рейсом за свой счёт.
    16112014nk
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