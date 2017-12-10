Поражение по очкам

С 20 по 23 ноября Владимир Путин провел в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи цикл совещаний с руководящим составом Минобороны и ОПК, ставший десятым по счету. По словам главы государства, «подобная практика, а мы проводим встречи в таком формате уже пятый год, доказала свою востребованность».«По итогам прошедших обсуждений отдано более 360 поручений президента, их исполнение находилось на особом контроле. Это позволило четче скоординировать работу и задачи развития Вооруженных Сил и оборонной промышленности, повысить ответственность предприятий ОПК за выполнение гособоронзаказа и главное – обеспечить планомерное наращивание возможностей Вооруженных Сил», – констатировал президент.На проводимых у президента РФ совещаниях постоянно рассматривались вопросы, связанные с оценкой применения российских вооружений в Сирии. «Высоких оценок заслуживает работа новейших авиационных комплексов, таких как Су-30СМ, Су-34, Су-35, вертолетов Ми-28 и Ка-52», – отметил Владимир Путин на одном из совещаний. И с Верховным, надо полагать, был полностью согласен главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-полковник Виктор Бондарев, постоянный участник девяти подобных циклов совещаний у главы государства. В нынешнем цикле Виктор Бондарев не участвовал, поскольку по окончании службы был отправлен на пенсию в не самое плохое место – парламент, став председателем Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.И тут новоявленный сенатор прозрел. Оказывается, сирийская кампания выявила вопиющие недостатки у очков ночного видения (ОНВ) летчиков Ми-28Н. Они, по утверждению сенатора, называют ОНВ «смерть пилотам». «Когда безоблачно, все прекрасно, как только дымочка какая-то, летчик потом три дня ходит с красными глазами», – высказался Бондарев на заседании по законодательному обеспечению работы ОПК. По словам экс-главкома, Минобороны недостаточно финансирует конструкторские разработки.Что тут скажешь? «Жираф большой, ему видней…» Однако откровения сенатора не согласуются с оценками применения Ми-28Н в Сирии, высказанными президентом Владимиром Путиным, министром обороны Сергеем Шойгу и его первым заместителем – начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. В Сирии, а также во всех подразделениях армейской авиации ВКС и за рубежом, куда Ми-28НЭ поставляются через Рособоронэкспорт, они применяются ночью только с родными ОНВ, которые на самом деле получили высокую оценку и российских, и зарубежных летчиков.Действительно, 12 апреля 2016 года в Сирии потерпел катастрофу Ми-28Н («Ошибка «Ночного охотника»). Погибли два члена экипажа. Эта потеря с 30 сентября 2015 года, когда по просьбе сирийского президента Башара Асада началась операция российских ВКС на территории Сирии против боевиков, является до настоящего времени единственной ночной небоевой потерей Ми-28Н. Экс-главкому, наверное, доподлинно известны причины катастрофы, которую в Минобороны РФ объяснили потерей экипажем ориентации в пространстве в условиях полета темной ночью над безориентирной местностью со сложным рельефом. Экипаж тогда пилотировал винтокрылую машину в очках ОНВ-1 «Скосок» производства 90-х годов, которые не шли ни в какое сравнение с современными пилотажными ОНВ поколения «3+» типа «ГЕО-ОНВ1-01М» (для вертолетов марки Ми) и «ГЕО-ОНВ1-01К» (для Ка), разработанными и серийно изготавливаемыми ОАО «НПО Геофизика-НВ». По результатам расследования все последующие полеты в очках типа «Скосок» были незамедлительно запрещены.Об этом, а также о других проблемах применения российских вооружений при проведении антитеррористической операции неизменно шла речь во время вышеупомянутых совещаний у главы государства. На Сирийском ТВД с самого начала постоянно работали представители не только полевых ремонтных бригад, но и конструкторских бюро, научных учреждений. «Работа их была, прямо скажем, и интересной, и своевременной, и весьма эффективной. Многое удалось поправить в ходе применения новейших систем вооружения в боевых условиях», – подчеркнул Владимир Путин 20 ноября.Основные возможности любой техники ночного видения на 90 процентов определяются характеристиками применяемого в их составе электронно-оптического преобразователя (ЭОП). В конце прошлого столетия удалось резко повысить возможности приборов ночного видения (ПНВ) за счет создания на новых физических принципах ЭОП третьего поколения, основные параметры которых примерно в три раза выше, чем у предшественников. Серийный выпуск подобных ЭОП освоили только две страны – Россия и США, по два предприятия в каждой, в том числе у нас – НПО «Геофизика-НВ».«Хочу отметить, что комплексная модернизация и перевооружение армии и флота идут планомерно. Предприятия ОПК оперативно решают наиболее острые производственные проблемы. Да, разумеется, проблемы еще есть, но без этого невозможно, они всегда будут, важно только на них своевременно реагировать. Но в целом нужно отметить, что ОПК свои обязательства по гособоронзаказу выполняет», – заявил Путин на заключительном совещании, посвященном вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных Сил. В результате выполнения майских 2012 года (№ 603 и 604) указов президента уровень оснащенности войск современным оружием удалось повысить почти в четыре раза, на сегодня он составляет 58,9 процента. Новое вооружение показало высокую эффективность и надежность в Сирии. В первую очередь это относится к авиационной технике и высокоточному оружию большой дальности. В ближайшей перспективе оснащенность современными вооружениями и техникой планируется довести до уровня не менее 70 процентов, а исправность – не ниже 90 процентов.В соответствии с экспортным законодательством США поставки ЭОП поколения «3+» в третьи страны запрещены за исключением образцов с низкими параметрами, поэтому европейские и азиатские фирмы вынуждены производить ПНВ на устаревшей основе. Как следствие такие приборы значительно уступают современным российским и американским.Что в таких случаях принято делать, чтобы продвинуть свою продукцию на рынки современной техники ночного видения, где в последние 20 лет доминируют фирмы из РФ и США? Заниматься дезинформацией при проведении маркетинговых кампаний. И наши конкуренты стали заявлять, что их продукция на основе ЭОП поколения «2+» превосходит новейшие российские и американские ПНВ и обеспечивает рекордные дальности действия по наземным целям. В результате удалось ввести в заблуждение нескольких заказчиков, поскольку пилотажные ОНВ предназначены не для применения вооружения, а для осуществления взлета, посадки на неподготовленные площадки и ориентацию в пространстве при пилотировании вертолетов ночью. Для обнаружения и распознавания целей и прицеливания вооружения применяются прицельные гиростабилизированные оптико-электронные станции (ГОЭС) с тепловизионными или телевизионными системами, у которых угловое поле в 20 раз меньше, чем у пилотажных ОНВ, и, следовательно, их дальность действия в четыре-пять раз больше.Будучи главкомом ВКС, Виктор Бондарев заявлял: находясь на борту французского «ночного» вертолета, он в пилотажные ОНВ типа CN-2 наблюдал танк на расстоянии 12 километров. Однако геометрический размер танка на фотокатоде ЭОП составит пять микрон, это уровень аппаратной погрешности, разглядеть такое изображение в ОНВ невозможно. Более того, генерал не сообщил, при каком уровне естественной освещенности и прозрачности атмосферы была достигнута такая дальность действия французских очков.Для сравнения можно привести реальные примеры, когда российские летчики при проведении в горах в составе Ми-28Н специальных летных испытаний пилотажных ОНВ типа «ГЕО-ОНВ1-01М» при уровне естественной освещенности от звездного неба отчетливо наблюдали Эльбрус на расстоянии 110–120 километров, а при полетах с использованием пилотажных ОНВ типа «ГЕО-ОНВ1-01К» в море в составе Ка-226Т экипаж обнаружил малоразмерный катер на дальности 38 километров.Дальность действия пилотажных ОНВ зависит от того, насколько качественно выполнена адаптация внутрикабинного светотехнического и внешнего светосигнального оборудования «ночных» вертолетов, так как подсветка пилотажных приборов и сигнальных табло, расположенных в непосредственной близости от высокочувствительных ЭОП последнего поколения, является мощным источником помех. Для безопасного пилотирования с применением ОНВ разработаны специальные требования к спектральным, цветовым и энергетическим параметрам, характеристикам источников внутрикабинного освещения и внешнего светотехнического оборудования, которые отражены в военном стандарте ГОСТ РВ 5855-002-2010. В этом отношении Россия прочно занимает лидирующие позиции в мире. Даже американские летчики, эксплуатирующие в настоящее время в Афганистане наши вертолеты Ми-17В-5, поставленные через АО «Рособоронэкспорт», дали высокую оценку качеству адаптации светотехнического оборудования американского производства, которую провело НПО «Геофизика-НВ», как «лучшее из того, что они когда-либо видели».Как стало известно в ходе международного авиасалона «Дубай эйршоу-2017» от представителя американской делегации, Пентагон, несмотря на действующие против России санкции, реализует проект по приобретению для ВВС Афганистана по всему миру 100 военно-транспортных вертолетов типа Ми-8. Они будут подвергнуты капитально-восстановительному ремонту на заводах в Чехии (Прага), Словакии (Тренчин) и Болгарии (Пловдив). Естественно, их светотехническое оборудование должно быть адаптировано под применение современных ОНВ. И американцы хотят, чтобы этим, как и в случае с ранее поставленными в Афганистан 63 вертолетами Ми-17В-5, занимались российские специалисты.Что же касается красных глаз от применения ОНВ, как об этом поведал сенатор Бондарев, то действительно, в последнее время жалобы есть. С этой проблемой столкнулись еще в начале 2000-х, когда были завершены испытания пилотажных ОНВ типа «ГЕО-ОНВ1» на основе ЭОП третьего поколения и очки были приняты на снабжение ВВС России. Но при этом отсутствовала нормативная база, регламентирующая их использования. Решение проблемы было поручено Государственному научно-исследовательскому испытательному институту военной медицины (ГНИИИ ВМ) МО РФ. Специалисты выявили основные причины боли в глазах после применения ОНВ: неправильные регулировки относительно глаз и длительное время полета ночью в очках. Рекомендации по применению отражены в курсе боевой подготовки летного состава армейской авиации. Более чем за десятилетний период применения ОНВ типа «ГЕО-ОНВ1» установлено, что при условии выполнения рекомендаций ГНИИИ ВМ МО РФ проблем не возникает.В руководстве по летной эксплуатации (РЛЭ) для вертолета Ми-28Н детально расписаны указания летчикам, что необходимо делать в тех случаях, если вдруг произойдет отказ ОНВ, если усложнились условия полета и ухудшилась возможность наблюдения закабинного пространства. В этих случаях, чтобы устранить действие так называемого человеческого фактора и предотвратить попадание в летное происшествие, экипаж должен действовать строго по указаниям РЛЭ. А о них экс-главком, как можно понять из его откровений, забыл.