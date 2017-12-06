Американские «ГОПы» для Украины

Настойчивость ряда американских законодателей и государственных чиновников, стремящихся во чтобы-то ни стало добиться поставок вооружения на Украину имеет не только военную, политическую, или геополитическую подоплеку. Эти «друзья» незалежной, прежде всего, лоббируют интересы ряда структур и организаций, заинтересованных в сбыте вооружений. Причем, скорее всего не новейшего вооружения, а бывшего в употреблении.На сверхсовременные творения американского ВПК киевской хунте вряд ли стоит рассчитывать. Хотя бы потому, что Украина просто не располагает необходимыми финансовыми средствами для закупки не то что F-35, но и столь желанных ею «Джавеллинов». Напомним, что комплект этого ПТРК, включающий пусковую установку и десять ракет, стоит 2 000 000 долларов США, а Киев был готов заплатить только четверть от этой суммы, предлагая продать ей «б\у» комплексы.Но самое главное не в этом – продажа современного оружия чревата более плотным втягиванием США в украинский конфликт. Ведь помимо тех же «Джавеллинов» американцам придется отправить и свой инструкторский контингент для подготовки местных операторов, которому, вполне вероятно, придется действовать в зоне боевых действий. Вспомним, как приходилось действовать во Вьетнаме советским инструкторам, обучавшим вьетнамских зенитчиков работе с ЗРК. Кроме того, можно предположить, что у США и другие не афишируемые причины не вооружать формирования киевской хунты современным оружием – в частности опасение асимметричных ответов Москвы. Строго говоря, поставки оружия, организованные американцами осуществляются еще с момента начала карательной операции против Донбасса – с 2014 года. Только оружие шло (и идет) не из арсеналов Пентагона, а из стран Восточной Европы – Польши, Румынии, Болгарии, а теперь и Литвы. Обходилось это очень недорого – эти государства, переходящие на стандарты НАТО, охотно избавлялись от советского вооружения, несколько устаревшего, но добротного и вполне исправного. Собственно, для осуществления карательной операции, его вполне достаточно, а если хунта решит повоевать с Россией, то и «Джавеллины» не сильно помогут.Однако в самих США влиятельные лоббистские группы продолжают добиваться разрешения официальных поставок оружия на Украину. Зачем? Прежде всего, сам их факт создает определенный пропагандистский эффект, демонстрирующий уже изрядно разочарованному населению Украины поддержку со стороны флагмана Западного мира. Но самое главное – эти поставки позволят не просто избавиться от оружейного неликвида, скопившегося на американских складах, но и сделать на нем неплохие деньги, в том числе и в виде откатов.Пожалуй, одними из наиболее вероятных «неликвидов», которые отправятся на Украину, являются MRAPы различных модификаций и годов выпуска. Пентагон, а так же ряд ЧВК, работающих на его подрядах, располагают огромным и, ставшим в последнее время несколько избыточным, парком этих машин.Напомним, что MRAP (Mine Resistant Ambush Protected - с усиленной противоминной и «протвозасадной» защитой) – машины, предназначенные для участия в боевых действиях в конфликтах низкой интенсивности, в противопартизанских операциях, для патрулирования дорог и сопровождения колонн. MRAPы являются «прямыми потомками» - гантраков , грузовиков, кустарно превращенных в подвижные огневые точки. Подобные автомобили (чаще всего «Уралы» или КАМАЗы с установленными ЗУ-23-2) широко использовалась и нашими войсками в Афганистане и Чечне и именовались «грузовиками огневой поддержки» (ГОП).Сразу же после начала американской оккупации Афганистана и Ирака, логистические колонны Западной коалиции стали излюбленной целью сил сопротивления. И в целях увеличения безопасности перевозок американцы начали кустарно, на базах войсковых ремонтных мастерских превращать грузовики в гантраки – устанавливая на них бронезащиту и вооружение – чаще всего крупнокалиберные пулеметы Браунинга М2 и автоматические гранатометы. Так, в Ираке первые образцы гантраков, смонтированные на базе пятитонных грузовиков M939 появились в августе 2003 г. В апреле 2004 года руководители 375 транспортной группы Резерва Армии США и 812 транспортного батальона организовали временное подразделение — 518 роту гантраков. Рота получила 35 армейских вездеходов HMMWV и пять грузовиков M939, которые были переоборудованы и оснащены бронезащитой и 12,7-мм пулеметами Браунинг М2.Использование импровизированных боевых машин, построенных собственными силами подразделений, дало повод критиковать администрацию Джорджа Буша младшего за отсутствие у армии необходимой техники. Конгрессмен Дункан Хантер, председатель Военной комиссии Палаты представителей Конгресса США, выдвинул предложение начать производство стандартизованных гантраков. Однако эти «боевые колесницы» не обеспечивали эффективной защиты своих экипажей от мин и фугасов, которых становилось на дорогах все больше.В сжатые сроки гантраки были заменены MRAP-ми, которые при том же функционале отличались гораздо более серьезной защитой, прежде всего – противоминной. В том числе за счет V-образной конфигурации днища автомобиля.Правильно сваренный лист стали, размещенный на правильной высоте, обеспечивает противоминную защиту без каких бы то ни было дополнительных элементов. Это функционально законченное решение. Толщина листа также важна, но меньше, чем значение угла. Было четко продемонстрировано, что «плоская V» не ведет себя расчетным образом, в этом случае взрывная волна не отражается в достаточной мере. Отклонение волны эффективно происходит при угле близком к 90°. Тем не менее, когда он сочетается с высоким клиренсом, то это автоматически приводит к высокому силуэту – слабое место всех машин класса MRAP. Американская промышленность очень оперативно откликнулась на потребности армии, и в сжатые сроки были выпущены тысячи боевых машин разной степени защищенности и технического совершенства.По мнению специалистов, их массовое применение спасло жизни многих военнослужащих и операторов ЧВК. Однако это оружие имеет весьма узкую нишу и множество ограничений. Главное из них – низкая проходимость этих машин. А по мере утяжеления, вызванного необходимостью усиления защиты, их мобильность все в большей степени ухудшалась.По мере сокращения контингента в Афганистане и Ираке, множество MRAPов, которых в американские войска было поставлено около 20 000 единиц, стало ненужно.Первая попытка сбыть освободившиеся и списанные MRAPы на Украину была предпринята еще в 2014 году. Тогда же, 17 декабря, небезызвестная Виктория Нуланд, прокомментировала возможность передачи киевской хунте условно исправных и неисправных бронемашин. «Украинцы – хорошие ремонтники, – сказала она. – Починят».Впрочем, тогда передача MRAPов из Афганистана Украине не состоялась. Вполне вероятно потому, что в Москве недвусмысленно дали понять, что поставки американского оружия вызовут немедленную «ответку». Тогда глава комитета по обороне Государственной Думы РФ Франц Клинцевич заявивил, что в том случае, если США передаст хунте бронетехнику, Россия может начать поставку оружия в Донбасс.Кроме того, решение Вашингтона о передаче некоторой части из 7 тысяч MRAPов Украине вызвало негодование афганской стороны, которой эта техника была обещана ранее. И вот сегодня группы лоббистов в США стараются вновь вооружить ВСУ этими броневиками. Американцев понять можно, кроме тех машин, на которые претендует Кабул, есть еще и иракские MRAPы, которые надо куда-то девать. Есть и самые первые не слишком удачные образцы и неисправные машины, которые вместо утилизации можно продать украинским «ремонтникам». Пример англичан, сумевших «впялить» Киеву предназначенные для переплавки 75 машин AT-105 «Saxon» по 57 000 евро за штуку, весьма вдохновляет американских коллег. Тогда бывший начальник британских ВС Ричард Даннат, в свое время принявший решение о снятии этих машин с вооружения, назвал их продажу Украине «аморальной», поскольку «Saxon» бесполезны для боевых операций и даже опасны для тех, кто будет в них находиться.Надо сказать, что и американские MRAPы, строго говоря, не нужны. Широкомасштабной минной войны в Донбассе нет, Народные Республики не ведут на оккупированных хунтой территориях партизанской войны, чтобы не подвергать опасности население. Действовать на пересеченной местности эти машины не могут, а их броня, успешно защищающая от пуль и выстрелов РПГ-7, не сможет противостоять тандемным зарядам и ракетам ПТУР. Можно не сомневаться, что эти «ГОПы», попади они на Украину, повторят судьбу «Saxonов», войска от них откажутся, и они окажутся на «танковых кладбищах».Однако то, что они совершенно не нужны ВСУ, вовсе не значит, что Украина не станет MRAPы покупать. Ведь помимо того, что киевской хунте нужно материальное подтверждение «американской помощи», лица принимающие решение о закупке вполне обоснованно рассчитывают получить откаты за приобретение ненужного металлолома. К тому же их ремонт и «модернизация в соответствии с условиями Украины» могут быть проведены на заводах, принадлежащих Порошенко. Как говориться, курочка по зернышку.