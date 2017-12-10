Подручный Гоминьдан

8 декабря 1947 года было подписано американо-китайское соглашение «О военно-морском флоте», фактически предусматривавшее использование Поднебесной в предстоящей агрессии США против СССР. Причем срок действия документа не оговаривался.70 лет назад Вашингтон активно готовил китайский – как часть дальневосточного – плацдарм для нападения на СССР с применением атомного оружия. Она могла начаться с военно-морских баз Китая и в целом с той его территории, что находилась под контролем Гоминьдана. Точнее – пока еще им удерживалась под ударами НОАК, поддерживаемой Советским Союзом.Политика Вашингтона проистекала из небезызвестной доктрины Трумэна, объявленной в марте 1947 года и нацеленной на активное противодействие нашей стране по всем азимутам. Подрывная работа против СССР и его союзников уже велась, планы атомной войны против советского блока готовились («Заветам Трумэна верны»).К концу 1947-го коммунисты контролировали свыше трети территории Китая, несмотря на возрастающую помощь США гоминьдановским войскам. Причем на юге НОАК приближалась к портам вблизи Филиппин – цитадели военного присутствия США в ЮВА с середины 40-х годов. Вдобавок Франция передала Китаю в конце 1946-го военно-морскую базу «Гуанчжоувань» – эксклав на южном побережье Китая вблизи острова Хайнань. Возможный переход ВМБ под контроль коммунистов не устраивал США, поэтому в 1947 году велись переговоры о переводе «Гуанчжоуваня» под контроль американцев. Чан Кайши настоял на передаче ВМБ Поднебесной, но политико-экономическая зависимость гоминьдановского Китая от США усиливалась. Планы атомного удара Вашингтона по СССР, разрабатывавшиеся в 1946–1949 годах, предусматривали его нанесение и из дальневосточного зарубежья.Все эти факторы привели к подписанию 8 декабря 1947 года американо-китайского соглашения «О военно-морском флоте». Оно по сути ликвидировало суверенитет Китая в вопросах обороны и территориальной целостности. Соединенные Штаты получали исключительные права на военно-морские базы Поднебесной и контроль над ее ВМФ. Американские боевые корабли могли находиться в территориальных водах и портах страны сколь угодно. В случае возникновения угрозы безопасности США, Китая и союзных с ними стран снимались все ограничения.По имеющимся данным, гоминьдановские власти в развитие соглашения договорились с Вашингтоном о вводе американских войск в случае увеличения советской поддержки НОАК. На ВМБ планировалось создание опорных пунктов ВМФ США для войны с СССР.Соглашение от 8 декабря предваряло окончание разработки нового плана войны США против СССР – «Граббер». Этот документ, утвержденный Объединенным комитетом начальников штабов, отличался от предыдущих (1945–1947 годов) тем, что исходил согласно преамбуле из возможности начала войны в любой момент и при наличии фактора внезапности: предупреждающий период будет очень коротким или его вообще не будет. Основа плана, как и предшествующих разработок, – использование атомного оружия. Ядерные удары предполагалось начать не позднее, чем через две недели вступления в войну. США намеревались наносить их с баз в Великобритании, Пакистане, Индии и на японской Окинаве. Отмечалась возможность нападения с других территорий в Азии или Европе, если возникнет необходимость.Однако стремительное наступление НОАК вкупе с успехами вооруженной антиколониальной борьбы во Французском Индокитае вынудило Вашингтон с весны 1948 года вплотную заняться этим регионом и Тайванем во избежание их перехода под контроль коммунистов. Соответственно возрастала военно-техническая и финансовая помощь США Таиланду, Филиппинам и Южному Вьетнаму, там расширялись американские военные базы. В 1950-м они появились и на гоминьдановском Тайване.Тем временем к концу 40-х годов в агрессивных антисоветских планах Вашингтона резко выросла роль европейских и турецкого плацдармов. Главные тому причины – Берлинский кризис 1948–1949 годов и заключение договоров о военной взаимопомощи между СССР и почти всеми восточноевропейскими странами.Выполнение же американо-китайского соглашения оказалось парализованным благодаря успешным боевым операциям НОАК в сочетании с усилением группировки советских войск в Порт-Артуре и Дальнем. По совокупности факторов Вашингтону пришлось отказаться от плана «Граббер».Но регион и поныне на прицеле у Пентагона. Растет военное присутствие США в Южно-Китайском и Японском морях, арсеналы сателлитов накачиваются американским оружием.