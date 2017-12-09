Имре Надь – квалифицированный агент НКВД «Володя»

В архиве президента, под грифом секретно, хранятся любопытные документы. Согласно этим материалам, Имре Надь – жертва венгерских событий 1956 года, казненный коммунистами, работал на НКВД…В 1989 году в Венгрии развернулась кампания по реабилитации Надя. Оппозиционные Венгерской Социалистической Рабочей Партии (ВСРП) организации создавали ореол мученика и бессребреника, исключительно честного и принципиального человека. Особый акцент делался на то, что Надь был «последовательным борцом со сталинизмом», «сторонником демократии и коренного обновления социализма».Венгерская пресса писала, что в результате нажима Советского Союза Надь был обвинен в контрреволюционной деятельности, приговорен к смерти и казнен. Чтобы предотвратить дискредитацию венгерских товарищей, Горбачев и члены Политбюро ЦК КПСС решили прислать некий козырь генсеку ВСРП Гросу: сообщить ему об интересных архивных документах.Как следовало из этих документов, эмигрировав в 1929 году в СССР, Надь с самого начала «инициативно искал контакт с органами госбезопасности» и в 1933 году добровольно стал агентом Главного управления госбезопасности НКВД. Работал под псевдонимом «Володя». Его активно использовали для сбора сведений о попавших по тем или иным причинам в поле зрения НКВД венгерских и других политэмигрантах, а также гражданах СССР. Так, существует документ, свидетельствующий, что в 1939 году Надь предложил НКВД для «разработки» 38 венгерских политэмигрантов, в том числе Мюнниха (одного из организаторов коммунистической партии Венгрии). В другом списке он называет 150 знакомых ему венгров, болгар, русских, немцев, итальянцев, с которыми в случае необходимости он мог бы «работать». По донесениям «Володи» было осуждено несколько групп политэмигрантов, состоявших из членов венгерской, германской и других компартий.Все они обвинялись в «антисоветской», «террористической», «контрреволюционной» деятельности (дела «Аграрники», «Неисправимые», «Агония обреченных» и другие).В одном из документов указывается, что Надь «дал материалы» на 15 арестованных «врагов народа», работавших в Международном аграрном институте, в Коминтерне, во Всесоюзном радиокомитете. Деятельность «Володи» привела к аресту известного ученого Варги, многих деятелей компартии Венгрии (Варга-Ваго, Фаркаша, Неймана, Габора и других). Часть из них расстреляли, часть приговорили к различным срокам заключения и ссылки.В 1954-1963 годах многие были реабилитированы. Из имеющихся архивных материалов не следовало, что Надь сотрудничал с НКВД по принуждению. Более того, в документах прямо указано, что «Володя» проявляет «большую заинтересованность и инициативу» в работе и является «квалифицированным агентом».На закрытом пленуме ЦК ВСРП историю «Володи» решили не обнародовать в Венгрии. А когда в России эти документы все-таки были опубликованы в журнале «Источник» (№1, 1993 год), венгры не поверили в их подлинность. Во всяком случае, в венгерском посольстве автору так и заявили, что подобные материалы – элементарная подделка. Все может быть, но это спорный вопрос; архивисты считают документы подлинными.