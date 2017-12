Гидроавиация японского подводного флота во Второй мировой войне. Часть II

Гидросамолёт «Бессон» МВ.411 «Петре» в базовом ангаре



Базировавшийся на нём МВ-411 «Петре» стал единственным европейским самолётом подводного базирования, который принял участие во Второй мировой войне. В 1941 году при бомбёжке Плимута «Петре» получил тяжёлые повреждения и на борт своего носителя уже не вернулся. «Сюркуф» трагически погиб 18 февраля 1942 года в районе Панамского канала при переходе в Тихий океан (предположительно после столкновения с американским военным транспортом).



В Италии также решили опробовать на практике идею авианесущих подводных лодок. В апреле 1929 года на воду был спущен подводный крейсер «Этторе Фиерамоска» (Ettore Fieramosca) водоизмещением (подводным) около 2100 тонн. В задней части надстройки оборудовали цилиндрический водонепроницаемый ангар (как на «Сюркуфе») для разведывательного гидросамолёта.



Предлагаемый цикл статей предназначен для широкого круга любителей военной истории и истории авиации и отражает этапы появления (в годы Первой мировой войны) и развития особого класса гидроавиации – самолётов для подводных лодок, а также их носителей – авианесущих подводных крейсеров и подводных авианосцев в межвоенный период и во время Второй мировой войны. Особых успехов в этом направлении добились в Японии, где к декабрю 1941 года в составе флота имелись подводные лодки специальной постройки с бортовыми самолётами-разведчиками.Малоизвестный факт, но именно бортовой гидросамолёт-разведчик «Кугишо» E14Y1 (кодовое имя «Глен»), стартовавший с борта подлодки I-7, накануне, перед нанесением 7 декабря 1941 года эпохального удара палубной авиации японского флота по американской базе в бухте Пёрл-Харбора и прочим объектам на острове Оаху, произвёл доразведку целей. Его полёт прошёл незамеченным для американцев, и самолёт благополучно вернулся на свой носитель.В 1929 году во Франции был спущен на воду подводный артиллерийский крейсер «Сюркуф» (Surcouf) водоизмещением 2900 тон. Субмарина имела на вооружении два 203-мм орудия, а в кормовой части надстройки оборудовали ангар длиной 7 метров и диаметром 2 метра для разведывательного гидросамолёта.«Сюркуф» вступил в строй в 1934 году и первоначально нёс на своём борту одноместный поплавковый моноплан «Бессон» (Besson) МВ.35. С двигателем в 120 лошадиных сил МВ.35 развивал максимальную скорость в 163 км в час и практическую дальность полёта 300 км.После крушения прототипа МВ.35 в 1933 году на «Сюркуфе» в 1935 году разместили более совершенный двухместный поплавковый гидросамолёт «Бессон» МВ.411 «Петре» (Petrel). Оснащённый более мощным 175-сильным двигателем «Петре» развивал максимальную скорость 185 км в час и имел дальность полёта 650 км.Для размещения в авиационном ангаре у МВ.411 демонтировались консоли и складывались поплавки. Время на сборку и подготовку к взлёту МВ.411 «Петре» составляло всего четыре минуты. Взлёт осуществлялся с воды, куда его опускали краном и поднимали обратно на борт после приводнения. Специальная шахта соединяла водонепроницаемый ангар с прочным корпусом, что позволяло начинать предполётную подготовку самолёта ещё до всплытия подлодки на поверхность (как и на английской субмарине М-2).Подводный крейсер «Сюркуф» в надводном положении имел дальность плавания до 12000 км и автономность в 90 суток. Основным его предназначением были крейсерские операции на удалённых океанских коммуникациях и защита заморских территорий Франции. В 1940 году Франция капитулировала, однако «Сюркуфу» удалось избежать «германского плена» и 18 июня уйти в английский порт Плимут. После ремонта подводный крейсер отправили в Канаду, где он обеспечивал проводку конвоев.Для размещения на подводном крейсере фирмой Ринальдо Пьяджо в 1928 году был построен одноместный поплавковый гидросамолёт «Пьяджо» (Piaggio) Р.8. Оснащенный двигателем в 75 лошадиных сил, самолёт мог развить максимальную скорость в 135 км в час (крейсерская скорость была всего лишь 102 км в час). Дальностью полёта составляла 320 км.В том же году фирма «Макки» представила свой вариант гидросамолёта-разведчика для «Этторе Фиерамоска» - одноместный поплавковый низкоплан «Макки» (Macchi) М.53. Равный по мощности 75-сильный двигатель обеспечивал М.53 несколько большую максимальную скорость полёта в 144 км в час. В лодочном авиационном ангаре оба гидросамолёта размещались в разобранном виде. Однако построенные прототипы по своему прямому назначению так и не были использованы.Во время ходовых испытаний «Этторе Фиерамоска» быстро выяснилось, что обладающий большим запасом плавучести авиационный ангар не давал подводному крейсеру уходить под воду. Перед принятием на вооружение в 1931 году ангар с подлодки демонтировали. В дальнейшем подобные эксперименты в итальянском флоте не проводились.В СССР в 1933–1934 годах конструктором Четвериковым И.В. был разработан и построен (в двух экземплярах) гидросамолёт-разведчик для базирования на подводных лодках. Самолёт получил обозначение СПЛ (С – специальный, ПЛ – для подводной лодки).Первый экземпляр гидроплана СПЛ летом 1934 года успешно прошёл лётные испытания. Одноместная летающая лодка была оснащена радиальным поршневым двигателем М-11 мощностью 100 лошадиных сил, который обеспечивал максимальную скорость горизонтального полёта 186 км в час. Дальность полёта СПЛ составляла 480 км, а практический потолок 5400 метров. Самолёт мог находиться в воздухе два с половиной часа.Второй экземпляр СПЛ получил складывающиеся вдоль бортов консоли крыла и поворотную гондолу двигателя, при складывании она опрокидывалась назад. Это обеспечивало гидросамолёту длиной в 7.45 метра, размахом крыльев 9.65 метра и высотой в 3.05 метра возможность в сложенном виде разместиться в контейнере диаметром 2.5 метра и длиной 7.45 метра. На складывание СПЛ уходило 3–4 минуты, а обратный процесс подготовки к полёту проходил в течение 4–5 минут. В ходе морских испытаний, проходящих на Черном море под Севастополем, гидроплан показал низкие мореходные качества.По проекту, подготовленный к полёту и стоящий на палубе СПЛ должен был оказаться в воде при погружении подлодки. Возвращение гидросамолёта на борт подводного крейсера должно было происходить в обратном порядке. Однако по опыту экспериментов, проведенных в США на подводной лодке S-1 в 1923–1932 годах, стало ясно, что без специального оборудования – подъёмного крана, осуществить на практике поднятие на борт приводнившийся самолёт крайне проблематично.До совместных испытаний с подводной лодкой, оборудованной соответствующим цилиндром-ангаром дело не дошло, так как от установки такого ангара на подлодку решено было отказаться. В 1935 году в Военно-Морской Академии пришли к заключению о нецелесообразности строительства в Советском Союзе подводных крейсеров с авиационным вооружением и мощными артиллерийскими системами (по типу французского «Сюркуфа»). Проект «СПЛ» был закрыт.Перед началом Второй мировой войны в фашистской Германии приступили к разработке проекта подводного крейсера XI серии, для которого авиастроительной фирме «Арадо» (Arado) поручили разработать разведывательный гидросамолёт.Поплавковый гидросамолёт «Арадо» Ar.231 совершил свой первый полёт в 1941 году. Одноместный моноплан (взлётной массой 1051 кг и мощностью двигателя 160 лошадиных сил) мог развить максимальную скорость полёта 170 км в час (крейсерская – 130 км в час), а также имел дальность полёта в 500 км. Для размещения в цилиндрическом ангаре диаметром 2 метра консоли крыла складывались, а поплавки отсоединялись. Подготовка гидросамолёта к вылету осуществлялась за 10 минут.С началом боевых действий командование германского флота отказалось от постройки крупных подводных крейсеров XI серии в пользу обычных торпедных лодок. Для использования на надводных кораблях «Арадо» Ar.231 оказался непригоден – слабая конструкция не могла выдержать многократные запуски с катапульты. На испытаниях проявились и низкие мореходные качества гидросамолёта. Было построено всего четыре прототипа. Непродолжительная боевая карьера двух из них на вспомогательном крейсере-рейдере «Штир» закончилась вместе с его гибелью в сентябре 1942 года у берегов Бразилии. Со «Штира» Ar.231 опускали на воду краном, им же поднимали на борт после выполнения полёта.В качестве альтернативы для ведения авиационной разведки с борта подводных лодок немцы решили использовать строящиеся с 1943 года небольшой серией привязные планеры-автожиры «Фокке-Ахгельз» (Focke-Achgelis) Fa-330.В разобранном виде он мог храниться в трёх небольших герметичных контейнерах и собирался командой из трёх человек за 5–10 минут (разбирался за 2 минуты), вес с пилотом составлял около 200 кг. Для раскрутки ротора использовался сжатый воздух. Fa-330 буксировался подлодкой, идущей на максимальном ходу против ветра, посредством кабель–троса. Высота подъёма составляла в среднем 100–120 метров (дальность обзора при этом была свыше 35 км). На спуск пилота с максимальной высоты (150 метров) могло уходить до 10 минут. В это время подлодка не могла активно маневрировать и была крайне уязвима для противника. Использовать Fa-330 можно было только днём и в хорошую погоду. Особой привязанности к «Трясогузке» (неофициальное название Fa-330) германские подводники не испытывали, применяли его редко, в основном в бассейне Индийского океана с подводных лодок серии IXD2 водоизмещением 1760 тонн.Продолжение следует…