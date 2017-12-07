Черноморский судостроительный завод: развитие тяжелых авианесущих крейсеров. «Минск» и «Новороссийск»

ТАКР «Минск»

ТАКР «Киев» и «Минск» в совместном походе в сопровождении танкера

«Минск» в Японском море, 1983 г.

Заслуженный летчик-испытатель СССР, космонавт-испытатель Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова Олег Григорьевич Кононенко

«Минск» во Владивостоке, 1990 г.

«Мир авианосца „Минск“» в Шэньчжэне

Директор ЧСЗ Анатолий Борисович Ганькевич

ТАКР «Новороссийск» у достроечной стенки, ЧСЗ, Николаев

ТАКР «Новороссийск»

ТАКР «Новороссийск» и танкер «Владимир Колечицкий». Тихий океан, 1985 г.

Завод не знал, что такое передышка. Как только со стапеля №0 сошла громада противолодочного крейсера «Киев», 28 декабря 1972 года на нем был заложен следующий корабль серии – «Минск». Нельзя сказать, что в те годы Черноморский завод занимался исключительно авианесущими крейсерами. Строились сухогрузы, поточным способом велась сборка рыболовецких траулеров. Но главным профилем предприятия по-прежнему оставалось военное кораблестроение.Модернизация завода, начатая перед постройкой заказа 101, или «Киева», продолжилась и в ходе работ над заказом 102 – крейсером «Минск». У Северной и Западной достроечных набережных были вырыты котлованы с глубиной отметки 11,25 метров. Из-за скального грунта не удалось достичь планировавшихся 16 метров, поэтому было решено построить новые достроечные набережные для перспективных авианосцев со всей необходимой инфраструктурой. Для удобства прохождения крейсеров проекта 1143 произвели дноуглубительные работы Бугско-Днепровского лиманского канала.Строительство второго корабля проекта 1143 было в значительной степени облегчено полученным в процессе работ на «Киеве» опытом. 30 сентября 1975 г. противолодочный крейсер «Минск» был спущен на воду – на три месяца раньше запланированного срока. После завершения основного объема монтажно-достроечных работ начались швартовочные испытания, которые проводились с октября 1977-го по февраль 1978 года.В феврале 1978 г. «Минск», который к этому времени был уже официально переклассифицирован из противолодочного в тяжелый авианесущий крейсер, вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Как и на головном «Киеве», на нем был поднят военно-морской флаг, хотя формально корабль еще не был принят в состав флота. Заводские ходовые испытания прошли успешно, и крейсер подготовили к государственным испытаниям, которые начались в мае.В ходе испытаний «Минск» осуществил стрельбы всеми видами оружия, включая главный ударный комплекс – П-500 «Базальт». Интенсивно совершала полеты корабельная авиагруппа, состоящая, помимо вертолетов Ка-25, из уже принятых на вооружение палубных штурмовиков Як-38. Кроме того, крейсер отработал задачу передачи грузов на ходу с корабля комплексного снабжения «Березина», построенного в Николаеве на заводе имени 61 коммунара и также проходившего испытания. С «Березины» на ТАКР были переданы различные виды боеприпасов и осуществлена перекачка топлива и пресной воды. «Березина» являлась первым подобным кораблем в отечественном флоте.В отличие от головного «Киева», «Минск» прошел весь цикл испытаний не на Севере, а почти по месту своего рождения – в бассейне Черного моря. В сентябре 1978 г. комиссия Государственной приемки приняла «Минск» в состав ВМФ СССР. С момента закладки до сдачи прошло 5 лет, 9 месяцев и 2 дня. Корабль, временно зачисленный в 30-ю дивизию противолодочных кораблей, в начале 1979 года стал готовиться к переходу – к своему постоянному месту службы на Дальний Восток.24 февраля 1979 г. «Минск» покинул Севастополь и в сопровождении больших противолодочных кораблей «Ташкент» и «Петропавловск» отправился в поход. В качестве судна обеспечения отряд сопровождал танкер «Борис Чиликин». В Средиземном море тяжелый авианесущий крейсер «Минск» встретился со своим систершипом «Киевом». Впервые в истории советского флота происходило совместное патрулирование двух авианосных групп. Корабли и авиация стран НАТО пристально следили за всеми маневрами и действиями советской эскадры.Советский Союз в то время уделял должное внимание такому стратегическому региону, как Средиземное море, и имел тут практически на постоянной основе крупную корабельную группировку, основу которой составляла 5-я эскадра. Кроме комплекса боевых задач, отработанных совместно с «Киевом», «Минск» осуществил прием топлива и грузов с корабля комплексного снабжения «Березина».Завершив выполнение своей миссии в Средиземном море, отряд советских кораблей во главе с тяжелым противолодочным крейсером вышел в Атлантику и двинулся на восток в обход Африки. По пути к нему присоединился большой десантный корабль «Иван Рогов», совершивший переход с Балтики для вхождения в состав Тихоокеанского флота. По пути советские корабли осуществляли демонстрацию флага путем захода в порты дружественно расположенных к СССР государств. Таким образом «Минск» и его эскорт последовательно посетили ангольскую Луанду, Мапуту (Мозамбик), Порт-Луи (Маврикий) и Аден (Народно-демократическая республика Йемен). На советских кораблях побывали военные и государственные делегации этих стран.В этом походе был получен опыт эксплуатации палубных Як-38 в условиях тропиков. 3 июля 1979 г. «Минск» прибыл в залив Стрело́к и вошел наконец в состав Тихоокеанского флота. Интенсивные эксперименты и испытания с палубной авиацией выявили серьезные конструктивные недостатки: над палубой крейсера создавались довольно сильные воздушные потоки, затруднявшие полеты. Сам палубный штурмовик Як-38 также нуждался в доработке.Имели место и аварии. 27 декабря 1979 г. в Уссурийском заливе самолет Як-38У, пилотируемый летчиками-испытателями Олегом Григорьевичем Кононенко и Михаилом Сергеевичем Дексбахом, упал в море из-за отказа системы поворота сопел. Пилотам удалось спастись. 8 октября 1980 г. летчик Олег Кононенко погиб в Южно-Китайском море при очередном испытательном полете, в котором отрабатывался короткий разбег с палубы. Его Як-38 упал в воду, неожиданно просев после взлета. Это происшествие случилось во время первой боевой службы тяжелого авианесущего крейсера.В августе 1980 года его направили в Южно-Китайское море – летом этого года между Таиландом и Кампучией разразился пограничный конфликт, который все больше стал походить на локальную войну. Крейсеру предписывалось находиться в Сиамском заливе и заниматься полетной подготовкой, одновременно обозначая советское военное присутствие в этом регионе. Позже «Минск» осуществил заход в базу Камрань (Социалистическая Республика Вьетнам).В ноябре 1980 г. крейсер вернулся в пункт постоянного базирования в залив Стрело́к. Его ожидала модернизация. После кропотливой исследовательской работы – крейсер «Минск» решено было подвергнуть небольшой переделке – он получил специальные наделки-обтекатели на передние кромки полетной палубы и на малый спонсон под ней. Работы были выполнены силами «Дальзавода» во Владивостоке к августу 1982 г.Сразу же после завершения модернизации «Минск» вновь ушел в Южно Китайское море. В ноябре крейсер зашел в Камрань, а затем его путь лежал уже в Индийский океан. Отметившись у берегов Народно-демократической республики Йемен, крейсер осуществил визит в крупнейший индийский порт Бомбей. Во время стоянки корабль посетила делегация индийских военных во главе с министром обороны. Гостям не только показали крейсер, но и осуществили демонстрационные полеты Як-38. Новый 1983 год экипаж «Минска» встретил на рейде Адена, вновь вернувшись к берегам Йемена. По итогам уходящего 1982 года крейсер был признан лучшим кораблем Тихоокеанского флота.Последующие годы были также насыщены походами и полетами. «Минск» регулярно выходил в море для осуществления боевой службы, заходил в иностранные порты с дружескими визитами. Из-за интенсивной эксплуатации и неудовлетворительных условий базирования механизмы и оборудование крейсера щедро расходовали свой ресурс. Постоянно находились в эксплуатации два главных котла, парогенераторы, опреснители и даже главные турбозубчатые агрегаты. Все это не могло остаться без последствий – при гарантийных сроках эксплуатации в 25 лет крейсер исчерпал их значительно раньше.Вопрос с ремонтом все время откладывался. На Дальнем Востоке не было предприятий, которые могли бы выполнить весь объем работ, и «Минску» необходимо было вернуться на место своего строительства – на ЧСЗ в Николаев. Однако предприятие в те годы было полностью загружено заказами, и сроки отправки крейсера с Дальнего Востока все время откладывались. Наконец в 1991 г. было решено отправить корабль на средний ремонт, в котором он уже остро нуждался. Переход значительно осложнялся тем фактом, что к тому времени на «Минске» не действовала уже половина котлов.Пока осуществлялась подготовка к длительному переходу, в дело вмешалась политика. Советский Союз развалился, и Николаев внезапно оказался на территории иностранного государства. Денег у российского флота не было, и «Минск» перевели на отстой в бухту Постовая. 30 июня 1993 года крейсер был исключен из состава военно-морского флота. В августе был спущен боевой флаг и расформирован экипаж – корабль начали готовить для продажи на слом. Сделка стоимостью 4,5 млн. долларов состоялась в октябре 1994 г., и «Минск» должен был совершить свой последний поход в южнокорейский порт Пусан для последующей разделки.Однако истории было угодно, чтобы и второй тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143 сохранился, как и головной корабль серии «Киев». До конца года китайская компания перекупила его за 5 млн. долларов у корейцев и в 1998-м отбуксировала в порт Шэньчжэнь. Там корабль прошел ремонт и переоборудование в музей, который был торжественно открыт в 2000 году. Крейсер стал центром туристического развлекательного комплекса под названием «Мир авианосца „Минск“», в котором существует и поныне.В феврале 1975 г. директор ЧСЗ Анатолий Борисович Ганькевич подписал приказ «О подготовке и развертывании строительства корабля, заводской № 103». Он был заложен на стапеле №0 30 сентября 1975 года. Крейсер получил название «Новороссийск». Постройка шла плановыми сроками, к лету 1977 г. корпус корабля был уже в достаточной степени сформирован. Однако в 3-м и 4-м квартале работы на третьем тяжелом авианесущем крейсере были приостановлены. Связно это было с тем, что в первоначальный проект 1143 был внесен ряд изменений. Теперь проект, по которому должен был достраиваться «Новороссийск», обозначался как 1143.3.В отличие от первых двух кораблей серии третий крейсер должен был иметь увеличенную до 36 единиц авиагруппу, возможность размещения на борту десанта и усиленную палубу, которая могла бы осуществлять прием транспортных вертолетов. Кроме того, «Новороссийск» должен был получить новое радиоэлектронное и навигационное оборудование. Внутренности крейсера были в значительной степени перепроектированы, тогда как внешний вид корабля изменился незначительно. Место для размещения 90 человек десанта получили при помощи полного отказа от торпедного вооружения.Предполагалось, что в перспективе в состав авиагруппы крейсера будут входить разрабатывающиеся на смену Як-38 истребители Як-41. На взлетно-посадочной палубе были смонтированы три газоотводных устройства для защиты ее поверхности от раскаленных газов, образующихся при взлете Як-41. Однако проведенные впоследствии испытания в Жуковском показали сомнительную эффективность подобных устройств, и в 1979 году, уже после спуска «Новороссийска», они были демонтированы, что также сказалось на сроках готовности. Подвергаемый различным переделкам в ходе строительства тяжелый авианесущий крейсер «Новороссийск» был спущен на воду 26 декабря 1976 г.Другой проблемой крейсера было ПВО ближней зоны. В связи с приемом на вооружение ВМФ США новой противокорабельной ракеты «Гарпун» поступило распоряжение усилить ПВО «Новороссийска» новейшими зенитно-ракетными комплексами «Кинжал» и ракетно-артиллерийскими комплексами «Кортик». Однако сроки разработки и производства этого вооружения отставали от темпов строительства крейсера, и в итоге «Новороссийск» получил те же 30-мм автоматы АК-630М, которые устанавливались на «Киеве» и «Минске». Но тот же проверенный на первых двух кораблях зенитно-ракетный комплекс «Оса-М» (пока доводят «Кинжалы») смонтировать не удосужились – в результате ПВО ближней зоны «Новороссийска» было в достаточной степени условным. К слову сказать, «Кинжалы» он так и не получил.Швартовочные испытания крейсера были проведены осенью 1981 г., а 5 января 1982 г. «Новороссийск» ушел в Севастополь для проведения комплекса ходовых и государственных испытаний. Они прошли в соответствии с планом, и 28 декабря 1982 г. состоялась церемония подписания акта приема.Как и предыдущий «Минск», «Новороссийск» планировался к вхождению в состав Тихоокеанского флота. По пути на Дальний Восток крейсер должен был совершить поход в Североморск. В мае 1983 г. тяжелый авианесущий крейсер «Новороссийск» в сопровождении Большого противолодочного корабля «Сдержанный» и эсминца «Находчивый» покинул Севастополь и отправился на Север. По пути, что уже давно стало привычным, новый советский корабль пристально рассматривался и изучался кораблями и самолетами стран НАТО. Не всем излишнее любопытство пошло на пользу: палубный штурмовик ВМФ США А-6Е «Интрудер» упал в воду при совершении облета крейсера на минимальной высоте. Летчик погиб.В Североморск «Новороссийск» прибыл в начале июня 1983 г. Приняв активное участие в ряде учений, том числе «Океан-83», ТАКР в октябре 1983 г. начал переход к месту постоянного базирования – на Дальний Восток. В феврале 1984 года, совершив по пути ряд заходов в порты дружественных государств, «Новороссийск» прибыл в бухту Абрек. Дальнейшая служба была насыщенной и, увы, недолгой. Постоянные боевые выходы, учения, визиты вежливости пожирали ресурс корабля, осуществить капитальный ремонт которого в условиях Дальнего Востока оказалось невозможным. Столь напряженно организованные помещения для морских пехотинцев остались невостребованными – отработки высадки десанта крейсер не проводил.С 1988 по 1990 год крейсер проходил докование и навигационный ремонт на «Дальзаводе», однако вопрос о прохождении им полноценного обслуживания оставался открытым, как и для «Минска». После развала СССР крейсер отправили на отстой. 1993 г. оказался несчастливым не только для «Киева» и «Минска», но и для их собрата «Новороссийска». В январе на корабле произошел пожар в котельном отделении, а 30 июня вместе с двумя предыдущими тяжелыми авианесущими крейсерами он был выведен из состава флота. В октябре 1993 года лишенный хода крейсер отбуксировали в Совгавань в бухту Постовая, где он и простоял следующие несколько лет рядом с «Минском». В начале 1996 года «Новороссийск» был продан южнокорейской компании на металлолом, отбуксирован в Пусан и разобран.