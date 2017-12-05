01:17 06 декабря

Эксклюзивные кадры первого полета Су-57 с новыми двигателями

Сегодня новейший российский истребитель Су-57 совершил свой первый полет с двигателем второго этапа, который пока имеет обозначение "Изделие 30". Полет прошел штатно и занял 17 минут. Машину пилотировал Герой России Сергей Богдан. До сегодняшнего дня все ПАК ФА летали на АЛ-41Ф1, которые конструктивно схожи с двигателями от Су-35.




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Комментарии 7

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  1. Victor Jnnjdfy Вчера, 22:49
    Это новость! Такие и должны быть новости на этом сайте! А не про беспорядки в Киеве и Саакашвили...
    Victor Jnnjdfy
    1. FalconD Вчера, 23:24
      А как же тогда мелким диванным войнам-пакостникам ядом брызгать??)
      FalconD
      1. фигвам Сегодня, 00:00
        Правый двигатель обычный, а левый изделие 30, он даже короче. Ура!
        фигвам
  2. VIN34 Вчера, 23:25
    Все выше и выше и выше.....))) Ура товарищи!!!
    VIN34
  3. Одиссей Вчера, 23:29
    Действительно,отличная новость !
    Вот тут можно и Ура грянуть.
    Но впереди еще много работы.
    Одиссей
  4. НЕКСУС Вчера, 23:40
    Что-то мне думается,что с такими темпами,партия из 12 машин ,которую отправят на войсковые испытания может быть на пополам 6-с изделием 117 и 6-с изделием 30...поживем увидим.Но новость действительно замечательная.Единственное ,что слегка покоробило,это такие же не закрытые двигательные гандолы...надеялся,что с установкой изделия 30 ,оголенные двигатели прикроют...
    НЕКСУС
    1. фигвам Сегодня, 00:07
      Начиная с номера 506, двигатели закрыты.
      фигвам
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