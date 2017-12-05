Эксклюзивные кадры первого полета Су-57 с новыми двигателями

Сегодня новейший российский истребитель Су-57 совершил свой первый полет с двигателем второго этапа, который пока имеет обозначение "Изделие 30". Полет прошел штатно и занял 17 минут. Машину пилотировал Герой России Сергей Богдан. До сегодняшнего дня все ПАК ФА летали на АЛ-41Ф1, которые конструктивно схожи с двигателями от Су-35.











