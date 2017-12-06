России разрешили выступать под белой тряпкой

Начнем с того, что известный девиз «О спорт, ты мир!» забываем, ибо сегодня он звучит как «О спорт, ты прибыль!» Причем, как весьма неплохая финансовая, так и политическая. Именно политическая составляющая и толкает мировых воротил от спорта на «подвиги», которые мы наблюдаем.На западе молодцы. Прекрасно понимают, что в России спортсмены – это что-то вроде национального достояния. Особенно прекрасные спортсмены, типа Карелина, Исинбаевой, Дементьева и прочих.Потому и бьют ниже пояса. Обвиняя бездоказательно, но тут ничего уже не попишешь. Во-первых, не мы устанавливаем эти правила, играем по чужим, во-вторых, сами дали достаточно поводов для обвинений.Знаете, я, наверное, посочувствовал бы нашим спортсменам. Основное большинство, надеюсь, действительно стало заложниками политических игрищ.И понятно, почему деятели от спорта всегда и во все времена были действительно чрезмерно придирчивы к нашим спортсменам. Мы все люди умные, понимаем, откуда ноги растут.А что касается допинга, то тут все до безобразия просто. Большой спорт, в котором крутятся огромные деньги, весь построен на допинге. О какой там честности можно говорить, когда замешаны такие суммы? Просто смешно. Сказочка для детишек, типа как о честных олигархах или министрах финансов.Я вполне допускаю вероятность того, что все эти пляски вокруг РУСАДА — это чистой воды провокация западных спецслужб против России. А разоблачитель "допингового заговора" Григорий Родченков — предатель, подлец, врун и подонок, создающий неприятности для России за полновесные доллары и американское гражданство. Не он первый такой. И не последний точно: фекальных личностей в истории любой страны предостаточно, и Россия — не исключение.Но репутация нашего государства, конкретно тех, кто рулит страной (и здесь речь идет не о Путине, а о том легионе, что уровнем пониже сидит) такова, что верить этому легиону, а заодно и государственным СМИ (не будем показывать пальцем в телевидение), — это самого себя не уважать.Когда репутация ведущих СМИ и в особенности телеканалов ниже плинтуса, вполне возможно, что там тоже достаточно не совсем честных людей. И что там как раз окопались гнусные личности и вруны, а Родченков — честный человек, который решил вывести всех их оптом на чистую воду.Может быть? Вполне.Понятно, что на Западе с присутствием ФСБ в допинговой афере слегка переиграли. Но у них так принято для своих: если есть скандалище, значит, спецслужбы должны быть в обязательном порядке. Иначе нечего огород городить. Так что это для нас дико и глупо, а там – в самый раз.Но тогда простите, если все у нас такие белые и пушистые, где опозоренные и оболганные чемпионы-легкоатлеты и их тренеры? Я имею в виду спортивных ходоков. Тихо так и без скандалов и заявлений в прессе кто ПСЖ написал, кого уволили, кто ходики на гвоздик повесил.В целом все невиновны, виновных уже по углам распихали, остается удивление, что к нам столько претензий и сожаление о подмоченной репутации. Потому как все-таки словили некоторых.Но репутация – штука сложная. Особенно в масштабе государства. Она, репутация, не с потолка падает. Она падает, не выйдя на орбиту по вине кладовщицы. Она падает вместе со сбитым Су-24. И с потоком турецких мандаринов, снова заполонивших рынки.Репутация заслуживается годами, а теряется несколько быстрее. Особенно, если приносится в жертву «хочунчикам». Чьим? Да тоже все понятно.Хотим, понимаешь, Олимпиаду. Или ЧМ по футболу. Пользы будет вагон. Дороги, инфраструктуры, объекты. Ну как дорогу М4 запилили к этой Олимпиаде, рассказывать, думаю, не надо. Катался по ней неоднократно, через год как раз. Оценил. Теперь к ЧМ переделывают.А без супершоу никак? Просто построить дороги, стадионы? Гостиницы? Сочи как был самым дорогим курортом, так и остался. Даже еще подорожал.Действительно, барские игрища. Давайте Сколково запилим? А на раз! Всему миру расскажем, какие мы крутые. Рассказали. Осталось теперь ума дать и объяснить толком, зачем все это и как будут деньги отбиваться.Ну и таких примеров – море. Как в мультике про Шарика и Барбоса: «Хочу – ничего не делаю, на диване валяюсь!»Хочу – и академия Жуковского и Гагарина едет в Воронеж. А штаб ЗВО, бывшего МВО – в Питер. Из Питера проще руководить войсками в Белгородской и Курской областях, несомненно. И руководство ВМФ подальше от Минобороны. Тоже в Питер. И Конституционный суд туда же. Москва – она ж не резиновая…А денег на все это надо. И вот вам «Платон», вот вам акциз на бензин, вот вам налог. Легиону нужны деньги на «хочунчики».И вот когда трезво (пока) наблюдаешь эту дурь, верить в торжество чистоты и справедливости почему-то нет желания.Но дурь эта плодится и размножается. Как планы по медалям на олимпиаде. Не дурь, нет? Понятно, что шансы прикинуть надо, можно их даже озвучить. И обязательно на Первом канале, чтобы весь мир слышал. А потом, тихонечко так, полушепотом, когда эти планы в очередной раз медным тазом накроются: «Ну не шмогла я, не шмогла».А ведь хочется боярам перед царем-батюшкой отчитаться громогласно. Дескать, вот, планировали 12 золотых медалек, а взяли тринадцать! Мы молодцы, точно все выполнили и даже перевыполнили! Похвали нас, царь!Было бы за что – наверное, похвалил бы… Но вот беда – не за что. Никогда еще на моей скромной памяти не выполняли этот дурацкий план. Даже в Сочи вроде бы.Но с Сочи после громогласного «успеха» наших в Ванкувере весь мир задумался: а с чего это вдруг? Родные стены так помогли или что еще? Поразмыслили и нашли «что еще». Всем спасибо.Оно понятно, что в кои-то веки нам дали возможность провести олимпийское шоу, надо всему миру показать. Любой ценой. Показали.Вряд ли Владимир Владимирович так прямо задачу ставил (а может, и ставил, не знаю), но любой ценой ее и выполнили.А на Западе рыцари плаща и кинжала просекли, что спорт – это тоже «хочунчик». Нашли, гады, больное место. И лупят от души. И попадают.И там, на Западе, плевать, что под раздачу попадают все. Это война одной системы с другой. И это надо либо принять и смириться, либо…Переходим ко второй части. А что, собственно, делать, когда вот так все происходит?Когда я все это писал, решения по нашей сборной еще не было. Но уже понятно, к чему речь шла. К белой тряпке. Символу поражения. Как на прошлых летних играх.Унизительно до безобразия. Нет страны, нет флага, нет гимна. Третьим сортом допустят, из жалости.Стоит заметить, что под белой тряпкой, которая раньше была олимпийским флагом, можно выступать:— спортсменам без гражданства;— гражданам непризнанных государств;— спортсменам, которые не могут выступать под флагом своей страны по политическим убеждениям.Выбирайте, как говорится. На любой вкус.И вот возникает момент, ради которого я и говорил о властях. Как они себя поведут. И как поведут себя наши спортсмены, которые будут допущены до игрищ.Высказываю мнение (не только свое), что, если руководство страны не согласно с тем политическим беспределом, которые устраивают нам под видом борьбы за честность и чистоту спорта, что Россия как страна просто ОБЯЗАНА игнорировать такое хамство.Нет российского флага и гимна – нет и сборной.И здесь маленький такой аспектик. Нет сборной – нет и взносов в МОК. Тусуйтесь дальше, боритесь за чистоту с сестричками Уильямс и чахоточными норвежскими лыжницами и биатлонистками. За их счет.По образу и подобию ПАСЕ надо действовать. Те вон как заголосили, когда им денег не дали. Сразу призадумались.Чем МОК от ПАСЕ отличается? Та еще шарашкина контора.Они нас дисквалификацией по гордости, мы их по карману долларом. И посмотрим, чья возьмет.Но для этого у правящих не стальные тестикулы должны быть, а чугунные ядра. Но это будет симметричный ответ. Да, в таком случае есть какие-то еще санкции, но кого там у нас санкциями напугаешь?Конечно, сейчас будут розовые сопли пускать некоторые спортсмены. Ну мы же всю жизнь готовились, нельзя же так… Пожалейте нас…И вот вам выход. Если деньги, которые за участие от МОК и спонсоров-рекламодателей причитаются каждому участнику, важнее уважения к Родине – не вопрос. Есть белая тряпка для капитулянтов. Участвуйте. Без флага, без гимна, без Родины. За бабло. Вперед.Спортсмен, представляющий свою страну на играх, подобных олимпийскому шоу, – это прежде всего человек, представляющий свою страну. Со всеми ее атрибутами, какая бы она ни была. Мы Родину не выбираем. Значит – патриот.Спортсмен, который готов унизиться до того, чтобы шествовать под белой тряпкой ради своих барышей, – это не патриот. Это не член сборной России, он Россию не представляет. Он представляет свои интересы. Это просто участник олимпийских игр. Наемник для массовки.Посмотрим, насколько понимают это в Кремле. Насколько там много патриотов. Особенно перед выборами.Уже во многих СМИ начали рассуждать, что много денег государство потратило на подготовку и созданию имиджа страны. Отбить надо? А может, хватит уже?В Сколково вбабахали больше, если что. Равно как и в другие «хочунчики».Но многие уже начали испускать стоны на тему того, что бойкот олимпийского шабаша чуть ли не уничтожит наш спорт. Да его уничтожает не политический бойкот, а то, что наши чиновники от спорта, Мутко и Жуков, ничего не желают делать для того, чтобы защитить нормальных спортсменов. И вся эта безумная история с РУСАДА целиком на их совести.Если мы ведем речь о том, что Россия – великая страна, в том числе и в спорте, то и все, что связано с этим и другими вопросами, надо рассматривать только с такой позиции.Вся эта бесовщина, которую устроили враги спорта с допингом и отстранением, заканчивается попыткой унижения всей страны. Страна обязана реагировать. Страна реагирует. На сайтах и в прямых эфирах от 62% до 87% опрошенных за бойкот позорища, по случайности еще носящего имя олимпийских игр.Владимир Владимирович, ваш выход!Кто, как не президент, обязан защитить честь и достоинство страны, которую подлецы от спорта пытаются втоптать в грязь? Приравнять граждан великой России к лицам без гражданства или гражданам непризнанных государств? Заменить наш флаг непонятной белой тряпкой? Гимн унылым и невнятным песнопением?Я надеюсь, что мы не услышим ничего вроде «спортсмены не виноваты». Правильно, виноваты не спортсмены, виноваты ваши чиновники. Ваши. Мы их не выбирали. За Мутко не голосовали.Так вот, ожидаемо МОК подтвердил не только то, что, но и то, что отбирать этих счастливчиков будет специальная комиссия.Чем она там руководствоваться будет, не знаю, но знаю и понимаю, что это очередная пощечина нам всем. И, пожалуй, довольно уже. Хватит подставлять другую щеку, тут все ясно, что за ОИ последуют и мировые, и европейские чемпионаты. Повод создан.К дьяволу весь этот МОК, который куплен политиками на корню. И туда же наши взносы.Кстати, вот как раз сэкономленные деньги и пустить на поддержку тех спортсменов, которые планировали подзаработать на безбедную старость.Так как Россия все равно ничего от их выступлений не получит, кроме морального удовлетворения, ни в какой зачет результаты не пойдут, то, в принципе, и ловить там нечего, на шабаше. Все равно засудят, как раньше засуживали.Россия обязана ответить именно жестко. Именно послать их всех и бойкотировать игрища политиканов. Действительно хочу, чтобы было именно так. Как поступила бы другая великая страна, чьи «спортсмены» жрут все что им дают и выступают, тем не менее. Безнаказанно.Но величие заключается не только в безнаказанности. Величие еще и в том, чтобы не становиться в один ряд с теми, кто плюет тебе в лицо. И не садиться на одном гектаре.Надеюсь, что в руководстве это понимают, и мы увидим действительно решительные, жесткие и симметричные меры.Весь мир должен понять, что русские действительно не сдаются.