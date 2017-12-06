10:04 06 декабря

России разрешили выступать под белой тряпкой

Начнем с того, что известный девиз «О спорт, ты мир!» забываем, ибо сегодня он звучит как «О спорт, ты прибыль!» Причем, как весьма неплохая финансовая, так и политическая. Именно политическая составляющая и толкает мировых воротил от спорта на «подвиги», которые мы наблюдаем.



На западе молодцы. Прекрасно понимают, что в России спортсмены – это что-то вроде национального достояния. Особенно прекрасные спортсмены, типа Карелина, Исинбаевой, Дементьева и прочих.


Потому и бьют ниже пояса. Обвиняя бездоказательно, но тут ничего уже не попишешь. Во-первых, не мы устанавливаем эти правила, играем по чужим, во-вторых, сами дали достаточно поводов для обвинений.

Знаете, я, наверное, посочувствовал бы нашим спортсменам. Основное большинство, надеюсь, действительно стало заложниками политических игрищ.

И понятно, почему деятели от спорта всегда и во все времена были действительно чрезмерно придирчивы к нашим спортсменам. Мы все люди умные, понимаем, откуда ноги растут.

А что касается допинга, то тут все до безобразия просто. Большой спорт, в котором крутятся огромные деньги, весь построен на допинге. О какой там честности можно говорить, когда замешаны такие суммы? Просто смешно. Сказочка для детишек, типа как о честных олигархах или министрах финансов.

Я вполне допускаю вероятность того, что все эти пляски вокруг РУСАДА — это чистой воды провокация западных спецслужб против России. А разоблачитель "допингового заговора" Григорий Родченков — предатель, подлец, врун и подонок, создающий неприятности для России за полновесные доллары и американское гражданство. Не он первый такой. И не последний точно: фекальных личностей в истории любой страны предостаточно, и Россия — не исключение.

Но репутация нашего государства, конкретно тех, кто рулит страной (и здесь речь идет не о Путине, а о том легионе, что уровнем пониже сидит) такова, что верить этому легиону, а заодно и государственным СМИ (не будем показывать пальцем в телевидение), — это самого себя не уважать.

Когда репутация ведущих СМИ и в особенности телеканалов ниже плинтуса, вполне возможно, что там тоже достаточно не совсем честных людей. И что там как раз окопались гнусные личности и вруны, а Родченков — честный человек, который решил вывести всех их оптом на чистую воду.

Может быть? Вполне.

Понятно, что на Западе с присутствием ФСБ в допинговой афере слегка переиграли. Но у них так принято для своих: если есть скандалище, значит, спецслужбы должны быть в обязательном порядке. Иначе нечего огород городить. Так что это для нас дико и глупо, а там – в самый раз.

Но тогда простите, если все у нас такие белые и пушистые, где опозоренные и оболганные чемпионы-легкоатлеты и их тренеры? Я имею в виду спортивных ходоков. Тихо так и без скандалов и заявлений в прессе кто ПСЖ написал, кого уволили, кто ходики на гвоздик повесил.

В целом все невиновны, виновных уже по углам распихали, остается удивление, что к нам столько претензий и сожаление о подмоченной репутации. Потому как все-таки словили некоторых.

Но репутация – штука сложная. Особенно в масштабе государства. Она, репутация, не с потолка падает. Она падает, не выйдя на орбиту по вине кладовщицы. Она падает вместе со сбитым Су-24. И с потоком турецких мандаринов, снова заполонивших рынки.

Репутация заслуживается годами, а теряется несколько быстрее. Особенно, если приносится в жертву «хочунчикам». Чьим? Да тоже все понятно.

Хотим, понимаешь, Олимпиаду. Или ЧМ по футболу. Пользы будет вагон. Дороги, инфраструктуры, объекты. Ну как дорогу М4 запилили к этой Олимпиаде, рассказывать, думаю, не надо. Катался по ней неоднократно, через год как раз. Оценил. Теперь к ЧМ переделывают.

А без супершоу никак? Просто построить дороги, стадионы? Гостиницы? Сочи как был самым дорогим курортом, так и остался. Даже еще подорожал.

Действительно, барские игрища. Давайте Сколково запилим? А на раз! Всему миру расскажем, какие мы крутые. Рассказали. Осталось теперь ума дать и объяснить толком, зачем все это и как будут деньги отбиваться.

Ну и таких примеров – море. Как в мультике про Шарика и Барбоса: «Хочу – ничего не делаю, на диване валяюсь!»

Хочу – и академия Жуковского и Гагарина едет в Воронеж. А штаб ЗВО, бывшего МВО – в Питер. Из Питера проще руководить войсками в Белгородской и Курской областях, несомненно. И руководство ВМФ подальше от Минобороны. Тоже в Питер. И Конституционный суд туда же. Москва – она ж не резиновая…

А денег на все это надо. И вот вам «Платон», вот вам акциз на бензин, вот вам налог. Легиону нужны деньги на «хочунчики».

И вот когда трезво (пока) наблюдаешь эту дурь, верить в торжество чистоты и справедливости почему-то нет желания.

Но дурь эта плодится и размножается. Как планы по медалям на олимпиаде. Не дурь, нет? Понятно, что шансы прикинуть надо, можно их даже озвучить. И обязательно на Первом канале, чтобы весь мир слышал. А потом, тихонечко так, полушепотом, когда эти планы в очередной раз медным тазом накроются: «Ну не шмогла я, не шмогла».

А ведь хочется боярам перед царем-батюшкой отчитаться громогласно. Дескать, вот, планировали 12 золотых медалек, а взяли тринадцать! Мы молодцы, точно все выполнили и даже перевыполнили! Похвали нас, царь!

Было бы за что – наверное, похвалил бы… Но вот беда – не за что. Никогда еще на моей скромной памяти не выполняли этот дурацкий план. Даже в Сочи вроде бы.

Но с Сочи после громогласного «успеха» наших в Ванкувере весь мир задумался: а с чего это вдруг? Родные стены так помогли или что еще? Поразмыслили и нашли «что еще». Всем спасибо.

Оно понятно, что в кои-то веки нам дали возможность провести олимпийское шоу, надо всему миру показать. Любой ценой. Показали.

Вряд ли Владимир Владимирович так прямо задачу ставил (а может, и ставил, не знаю), но любой ценой ее и выполнили.

А на Западе рыцари плаща и кинжала просекли, что спорт – это тоже «хочунчик». Нашли, гады, больное место. И лупят от души. И попадают.

И там, на Западе, плевать, что под раздачу попадают все. Это война одной системы с другой. И это надо либо принять и смириться, либо…

Переходим ко второй части. А что, собственно, делать, когда вот так все происходит?

Когда я все это писал, решения по нашей сборной еще не было. Но уже понятно, к чему речь шла. К белой тряпке. Символу поражения. Как на прошлых летних играх.

Унизительно до безобразия. Нет страны, нет флага, нет гимна. Третьим сортом допустят, из жалости.

Стоит заметить, что под белой тряпкой, которая раньше была олимпийским флагом, можно выступать:
— спортсменам без гражданства;
— гражданам непризнанных государств;
— спортсменам, которые не могут выступать под флагом своей страны по политическим убеждениям.

Выбирайте, как говорится. На любой вкус.

И вот возникает момент, ради которого я и говорил о властях. Как они себя поведут. И как поведут себя наши спортсмены, которые будут допущены до игрищ.

Высказываю мнение (не только свое), что, если руководство страны не согласно с тем политическим беспределом, которые устраивают нам под видом борьбы за честность и чистоту спорта, что Россия как страна просто ОБЯЗАНА игнорировать такое хамство.

Нет российского флага и гимна – нет и сборной.

И здесь маленький такой аспектик. Нет сборной – нет и взносов в МОК. Тусуйтесь дальше, боритесь за чистоту с сестричками Уильямс и чахоточными норвежскими лыжницами и биатлонистками. За их счет.

По образу и подобию ПАСЕ надо действовать. Те вон как заголосили, когда им денег не дали. Сразу призадумались.

Чем МОК от ПАСЕ отличается? Та еще шарашкина контора.

Они нас дисквалификацией по гордости, мы их по карману долларом. И посмотрим, чья возьмет.

Но для этого у правящих не стальные тестикулы должны быть, а чугунные ядра. Но это будет симметричный ответ. Да, в таком случае есть какие-то еще санкции, но кого там у нас санкциями напугаешь?

Конечно, сейчас будут розовые сопли пускать некоторые спортсмены. Ну мы же всю жизнь готовились, нельзя же так… Пожалейте нас…

И вот вам выход. Если деньги, которые за участие от МОК и спонсоров-рекламодателей причитаются каждому участнику, важнее уважения к Родине – не вопрос. Есть белая тряпка для капитулянтов. Участвуйте. Без флага, без гимна, без Родины. За бабло. Вперед.

Спортсмен, представляющий свою страну на играх, подобных олимпийскому шоу, – это прежде всего человек, представляющий свою страну. Со всеми ее атрибутами, какая бы она ни была. Мы Родину не выбираем. Значит – патриот.

Спортсмен, который готов унизиться до того, чтобы шествовать под белой тряпкой ради своих барышей, – это не патриот. Это не член сборной России, он Россию не представляет. Он представляет свои интересы. Это просто участник олимпийских игр. Наемник для массовки.

Посмотрим, насколько понимают это в Кремле. Насколько там много патриотов. Особенно перед выборами.

Уже во многих СМИ начали рассуждать, что много денег государство потратило на подготовку и созданию имиджа страны. Отбить надо? А может, хватит уже?

В Сколково вбабахали больше, если что. Равно как и в другие «хочунчики».

Но многие уже начали испускать стоны на тему того, что бойкот олимпийского шабаша чуть ли не уничтожит наш спорт. Да его уничтожает не политический бойкот, а то, что наши чиновники от спорта, Мутко и Жуков, ничего не желают делать для того, чтобы защитить нормальных спортсменов. И вся эта безумная история с РУСАДА целиком на их совести.

Если мы ведем речь о том, что Россия – великая страна, в том числе и в спорте, то и все, что связано с этим и другими вопросами, надо рассматривать только с такой позиции.

Вся эта бесовщина, которую устроили враги спорта с допингом и отстранением, заканчивается попыткой унижения всей страны. Страна обязана реагировать. Страна реагирует. На сайтах и в прямых эфирах от 62% до 87% опрошенных за бойкот позорища, по случайности еще носящего имя олимпийских игр.

Владимир Владимирович, ваш выход!

Кто, как не президент, обязан защитить честь и достоинство страны, которую подлецы от спорта пытаются втоптать в грязь? Приравнять граждан великой России к лицам без гражданства или гражданам непризнанных государств? Заменить наш флаг непонятной белой тряпкой? Гимн унылым и невнятным песнопением?

Я надеюсь, что мы не услышим ничего вроде «спортсмены не виноваты». Правильно, виноваты не спортсмены, виноваты ваши чиновники. Ваши. Мы их не выбирали. За Мутко не голосовали.

Так вот, ожидаемо МОК подтвердил не только то, что российским спортсменам РАЗРЕШЕНО выступать под белой тряпкой, но и то, что отбирать этих счастливчиков будет специальная комиссия.

Чем она там руководствоваться будет, не знаю, но знаю и понимаю, что это очередная пощечина нам всем. И, пожалуй, довольно уже. Хватит подставлять другую щеку, тут все ясно, что за ОИ последуют и мировые, и европейские чемпионаты. Повод создан.

К дьяволу весь этот МОК, который куплен политиками на корню. И туда же наши взносы.

Кстати, вот как раз сэкономленные деньги и пустить на поддержку тех спортсменов, которые планировали подзаработать на безбедную старость.

Так как Россия все равно ничего от их выступлений не получит, кроме морального удовлетворения, ни в какой зачет результаты не пойдут, то, в принципе, и ловить там нечего, на шабаше. Все равно засудят, как раньше засуживали.

Россия обязана ответить именно жестко. Именно послать их всех и бойкотировать игрища политиканов. Действительно хочу, чтобы было именно так. Как поступила бы другая великая страна, чьи «спортсмены» жрут все что им дают и выступают, тем не менее. Безнаказанно.

Но величие заключается не только в безнаказанности. Величие еще и в том, чтобы не становиться в один ряд с теми, кто плюет тебе в лицо. И не садиться на одном гектаре.

Надеюсь, что в руководстве это понимают, и мы увидим действительно решительные, жесткие и симметричные меры.

Весь мир должен понять, что русские действительно не сдаются.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 103

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  1. Сергей-svs Сегодня, 06:19
    Надеюсь, что в руководстве это понимают, и мы увидим действительно решительные, жесткие и симметричные меры. Весь мир должен понять, что русские действительно не сдаются.

    В общем, самый страшный допинг - это флаг Российской Федерации! fool Остальное так, витаминки. yes
    Сергей-svs
    1. Николай С. Сегодня, 07:23
      Судя по блеянию Жукова, Мутко, они, развесив уши на традиционный западный иезуитский обман с обещалками в будущем, сегодня предали российский спорт.
      Если это не так, то сегодня должен быть адекватный ответ.
      Или отставки этих и других недееспособных, бесполезных, бессмысленных спортивных чиновников.
      Николай С.
      1. Комментарий был удален.
      2. vovanpain Сегодня, 08:50
        Можете как хотите плеваться на Кадырова,но эти его поступки намного лучше и благороднее наших мудков и жуковых.
        vovanpain
        1. Мой адрес Сегодня, 09:04
          Совершенно с Вами согласен.
          А ведь по команде кремля утрутся наши мудко и жуковы. И все околоспортивные привластные и прозападные либералы будут говорить, что надо утереться. Уж и не пойму, что мне противнее - либеральные антироссийские мемориалы, или коленопреклонённые в сторону Запада Елиты.
          Прав Сатановский, говоря:
          Американцы, подписывая договора с индейцами, никогда их не соблюдали. За каким дьяволом они должны были, подписав с нами (с РФ) договор, выполнять его? Мы для них , для Запада, реальные индейцы, а мы этого не понимаем, думая, что мы для них партнеры.
          Мой адрес
        2. Stas157 Сегодня, 09:47
          Трое, Жуков, Загитова и Смирнов ездили извиняться перед заседанием МОК и очень просили, не запрещать России выступать на Олимпиаде. Потом, после заседания, все трое были как побитые, и Жуков говорит, что было принято беспрецедентно жёсткое решение - запретить России выступать на Олимпиаде! И, тут же поправляется, что решение МОКа могло быть ещё жёстче, могли не дать спортсменам выступать и под белым флагом! Этим самым Жуков, как бы давал понять, что решение МОКа, как бы приемлемо для России, типа могло быть и хуже...
          Очень неприятно было смотреть на весь этот позор, и на оправдывания этой троицы, как они несколько раз упоминали, о том, что: "Они нас выслушали! Дали спокойно высказаться!".
          А может хватит уже извиняться и оправдываться за то, в чем Россия не виновата? Может не надо было вообще ездить с извинениями в МОК? Ведь решение от этого лучше не стало. Решение МОКа, разрешить спортсменам выступать под белым флаго, ещё хуже. Оно унизительно. Оно раскалывает наше общество на части! Ну, и в довершение, как издёвка - предложение оплатить 15 млн.долл. за прилюдную порку!
          Stas157
      3. Варяг_0711 Сегодня, 09:01
        А чего мы все удивляемся. Сегодня Тарасова, дочь того самого легендарного тренера ЦСКА и сборной СССР по хоккею Анатолия Тарасова, проблеяла, что мол не надо со спортсменами так. Надо с пониманием относится к их выбору. Что взять с этой продажной доченьки легендарного тренера, если весь её бизнес за границей. Она тренирует западных спортсменов распродавая ту школу фигурного катания, которую не она годами создавала и которой до развала СССР не было равных. То же самое касается Винер, да и еще десятков, а то и сотен тренеров и спортсменов. Они уже очень давно не представляют нашу страну, они представляют себя лично.
        Мне очень хочется увидеть реакцию нашего супер-пупер патриота Александра Овечкина, который громогласно заявлял, что он поедет на олимпиаду не смотря ни на какие запреты НХЛ. Ну и...?! За кого он теперь будет выступать? За непонятную команду, под белой тряпкой национального унижения России?
        Заявляю, как гражданин России, имеющий полное право иметь свое мнение, так как наш спорт содержится в том числе и на мои деньги, Я ПРОТИВ УЧАСТИЯ РОССИИ В ЭТОМ БАЛАГАНЕ ПОД НАЗВАНИЕМ МОК И ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ!!! В том виде как они есть, это не игры, это игрища с шулерами, на их карточном столе, с их краплеными картами, по их же правилам, когда любой твой козырь бьется любой картой соперника от двойки и выше. Я против того, чтобы спортсмены и чиновники от спорта унижали меня и мою страну, подставляя себя как болванчиков для битья. Хотят ехать, пусть едут, НО не выступают от имени России и не называют себя русскими спортсменами. Спорт и так уже давно умер, осталось бабло, так на хрена нам ТАКОЙ спорт?
        Варяг_0711
        1. vovanpain Сегодня, 09:20
          Цитата: Мой адрес
          Мы для них , для Запада, реальные индейцы, а мы этого не понимаем, думая, что мы для них партнеры.

          Цитата: Варяг_0711
          Хотят ехать, пусть едут, НО не выступают от имени России и не называют себя русскими спортсменами.

          Абсолютно так друзья drinks hi Тысячу раз был прав вражина Черчилль
          Война идет уже давно,вот и получим позор под белой тряпкой сдаваясь в плен поехавшими спортсменами. hi
          vovanpain
          1. Варяг_0711 Сегодня, 09:25
            Владимир, hi абсолютно верно коллега! Позор мы уже получили, да и война давно идет, просто пока не на нашей территории. Да вот беда, не вижу я пока на войне ни Сталина, ни Жукова с Рокоссовским, а вот власовых хоть отбавляй. Видимо 1941 год нас ничему так и не научил. Прям пичаль-бида. crying
            Варяг_0711
        2. johnik Сегодня, 09:57
          Нет! Такой хоккей нам не нужен!!!
          johnik
    2. Boris55 Сегодня, 07:49
      "Судите их, по делам их"
      Патриот - это не тот, кто громче всех кричит: "Россия вперёд!", это прежде всего - поступки.
      Boris55
  2. Нонна Сегодня, 06:23
    Что плеваться на МОК,если после того как об СТРАНУ,ФЛАГ,ЛЮДЕЙ,демонстративно и прилюдно (и не первый год) вытирала (и вытирает) копыта всякая сволочь,никакой адекватной реакции они не получают,кроме "причитаний" Захаровой и невнятного мычания (в основном внутри страны). После того как "опускают" флаг и гимн,и предлагают выступать под "олимпийским" флагом и без гимна, зачем нужен такой "праздник спорта".Главное для ВВП незыблемость всего своего околоворья,которое уже причитает о бедных спортсменах,которые готовились и надеялись..... А МОЖЕТ ТОГДА И АРМИИ ВЫСТУПАТЬ ПОД НЕЙТРАЛЬНЫМ ФЛАГОМ!!!? И на какой х-ен нужны все эти высокооплачиваемые чиновники если они не способны ни на что,кроме грабежа?.Если у них нет доказательств,так почему НИЧЕГО не делают ,тот же Мудко с подельниками? За все унижения и глумление над страной НИКАКОЙ адекватной реакции! Что "курятник" отобрали? Они (чиновники) страшно боятся ссориться со своими будущими хозяевами.Жить то они ТАМ собираются.... . Почему тряпка Жуков извиняется за всю страну и народ. Его кто уполномачивал принимать коленно-локтевую позу? Позорищще! Если ВВП не займётся своими "непотопляеыми" корешами,то в итоге и его сметут как Николая 2.
    Нонна
    1. kepmor Сегодня, 06:37
      вы по прежнему верите "в доброго и справедливого царя-батюшку"???...доколе??????
      kepmor
      1. Комментарий был удален.
      2. Василенко Владимир Сегодня, 08:14
        а по теме что сказать можете?
        Василенко Владимир
        1. larand Сегодня, 08:42
          а по теме - вся эта история - очередной "успех" ельциноидов, гробящих страну. И если гарант будет опять мямлить, то это в очередной раз докажет, что он ...
          larand
        2. Лесс Сегодня, 09:08
          А зачем по теме? Главное ведь крикнуть погромче "Караул, всё пропало", а в тему или нет - главное, чтоб громко.
          Лесс
    2. Сергей-svs Сегодня, 06:47
      Цитата Нонна
      Что плеваться на МОК,если после того как об СТРАНУ,ФЛАГ,ЛЮДЕЙ, демонстративно и прилюдно (и не первый год) вытирала (и вытирает) копыта всякая сволочь,никакой адекватной реакции они не получают,кроме "причитаний" Захаровой и невнятного мычания (в основном внутри страны)...

      Согласен полностью с вами. yes Когда начинают сопли жевать, что спортсмены готовились, они живут этим - приходит опять осознание, что в нынешнем мире и самое печальное в России для многих всё мерится деньгами. negative Наши "партнеры" это знают и имеют Россию как хотят, а так называемые "наши" чиновники кремлевские -уже начали плакать и каяться! am
      P.S. Одна надежда на Ына только и осталась, ведь решение о проведении ОИ в Южной Корее принимает всё таки Ким,а не МОК!: lol
      Сергей-svs
    3. сибиралт Сегодня, 07:08
      По РУСАДе сами виноваты. Родченков еще 2011 году залетел на торговле анаболиками и допингом. Его жена помогала их сбывать нашим же спортсменам. Он даже совершил попытку суицида. Дело спустили на тормозах и оставили его творить "чудеса спорта". При этом постоянно его этим шантажировали, пока у него крыша не поехала. Но нам же ничего об этом не говорят. После этого случая к нашему Олимпийскому комитету правоохранительные органы на пушечный выстрел не подпускали и творили все что хотели. А некоторых дисквалифицированных спортсменов, попавшихся на допинге, пристраивали депутатами в Думу, точно также как другие вороненковых и маскаковых. Систему менять надо, а не на зеркало пенять. hi
      сибиралт
    4. johnik Сегодня, 10:01
      Почему будущие хозяева?! Страна в оккупации, а они полицаи на кормлении.
      johnik
  3. Бригадир Сегодня, 06:24
    Да всё дальше будет, как обычно.
    Наши чиновники от как-бы спорта и от как-бы власти снова повернутся филейной частью... хм... спины к Западу, снова, как всегда, наклонятся в противоположную от него сторону, и раздвинут свои булки, чтобы Западу было удобнее... Ну вы понимаете... И Запад снова с удовольствием сделает ЭТО, чтобы Россия знала СВОЁ МЕСТО, и чтобы ВЕСЬ МИР видел кто есть кто !!!
    Или вы ещё сомневаетесь в этом ?
    Бригадир
    1. kepmor Сегодня, 06:41
      на 99% уверен, что "погонят" наших под белой тряпкой, аки баранов жертвенных...ведь ЧМ-18 на носу...
      kepmor
      1. лесовозник Сегодня, 06:52
        Цитата: kepmor
        на 99% уверен, что "погонят" наших под белой тряпкой, аки баранов жертвенных...ведь ЧМ-18 на носу...

        Олимпийский чемпион, бобслеист, разгоняющий моего земляка Зубкова, А. Воевода сказал: я буду гордится теми кто НЕ поедет выступать под белым флагом. И он не одинок в своём мнении
        лесовозник
        1. rotmistr60 Сегодня, 07:19
          Многие спортсмены уже заявили о своем нежелании участвовать на таких условиях (униженными и обезличенными). Сомневаюсь, что наши хоккеисты (настоящие мужики) выразят желание поехать. Правда руководитель чего-то там в федерации фристайла высказался за поездку и выступление.
          rotmistr60
          1. роман66 Сегодня, 09:12
            они там , во фристайле, все малахольные
            роман66
  4. Познающий Сегодня, 06:27
    Но ежели решат ехать,- предадут тех спотсменов, которых безосновательно дисквалифицировали и пытаются отобрать заслуженно завоёванные медали... Поехать в Корею безликими, под белым флагом- предать Родину... Белый флаг- символ капитуляции, а Русские не сдаются.
    Познающий
  5. Esoteric Сегодня, 06:27
    Нашёл стихотворение, последнее четверостишье просто в тему:
    Я камень в ваш бросаю огород,
    В красивых галстуках тупые остолопы!
    За что вы так не любите народ,
    Кормящий ваши праведные **пы?

    Я кто? Я рядовая медсестра.
    Живу, кормлю детей на 10.300.
    И нет уже надежды на Христа.
    Все чаще вспоминаю коммунистов…

    Учитель, врач – там гордость и почет…
    Передовик завода – честь и слава.
    И на курорт целебный каждый год
    Страна своих рабочих посылала.

    А я сижу и плачу. Как мне жить?
    Я не лентяй, я – гражданин России!
    Учу детей я Родину любить,
    Но вот за что – им объяснить не в силах…

    До пенсии отец мой не дожил…
    Кормил семью, не выдержал нагрузки…
    И в пенсионный фонд всегда платил!
    Где его деньги? Детям? Хрен те, русский!

    А мама, два инфаркта пережив,
    Детей учила нашей, русской речи,
    В итоге кукиш с маслом получив…
    За что нас государство так калечит?

    Святой и голозадый наш народ
    Сдает копейки детям на спасенье,
    А батюшка на джипе мимо жмет,
    Желая всем вселенского терпенья.

    Дочурка хочет петь и танцевать,
    Учиться в школе на одни пятерки…
    Но что ей мама-медик может дать?
    Раз в месяц мясо… Как же это горько!

    Могучая, великая страна,
    Ты – непоколебимая держава…
    Так что же ты не ценишь ни хрена
    Простых людей, твою создавших славу?

    ➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/110832/21794/-
    Esoteric
    1. рюрикович Сегодня, 06:55
      good good good good good
      Даже и сказать нечего... request
      рюрикович
    2. Русский ватник Сегодня, 07:01
      +100500 Особенно последние строки. hi
      Русский ватник
    3. Галеон Сегодня, 09:44
      Стихитворение "хорошее и правильное", только об авторе пишут, что она медсестра Лотошинской ЦРБ, а в Лотошино нет больниц. Ближайшая - психбольница в Микулино. Тогда как это, от кого и для чего? Наберите сами в яндексе: больницы московской области...
      Галеон
  6. виктор н Сегодня, 06:31
    Автор прав, предложения разумные. Достоинство обязаны блюсти.
    виктор н
    1. Русский ватник Сегодня, 06:57
      Как говаривал Чехов "Интеллигентность это не образование а состояние души. Я видел интеллигентнейших крестьян и так называемых интеллигентов в своем кругу." Предложения разумные, но по аналогии народ за бойкот.... А вот окружение Царя???? Как сейчас назначают на должности по принципу преданности а не деловых качеств... Интересно, тот же Родченков по каким критериям был назначен и самое главное кем? Я после этой истории, особенно если наши будут под белой тряпкой олимпиаду, это позорище, смотреть не буду.... И уже сопли по ТВ начались, что мы не должны... А должны ехать, хоть половыми тряпками.... Поглядим... Сборная по хоккею сначала хорохорилась, а сейчас, я так понимаю, согласны на половых даже не в трактире, а так. в забегаловке. Бабки превыше всего, еще и по бэхе потом за такой номер получат.... А для Путина, если под белой тряпкой будет это позорище, начало конца наступит как руководителя страны.
      Русский ватник
      1. aybolyt678 Сегодня, 08:06
        Цитата: Русский ватник
        Я после этой истории, особенно если наши будут под белой тряпкой олимпиаду, это позорище, смотреть не буду...

        Русских объединяет не национальность, русских объединяет государство. Русские без государства не существуют они быстро ассимилируются с другими. Отсутствие флага это лишение государственности - неприемлимо для Нас.
        aybolyt678
      2. Галеон Сегодня, 09:47
        Цитата: Русский ватник
        Как говаривал Чехов "Интеллигентность это не образование а состояние души...

        Жму Вашу руку, товарищ! good
        Галеон
  7. Михаил55 Сегодня, 06:43
    Переживал вчера, старый , еще на что надеялся. Узнал, горько стало. На канале Матч Губерниев распинался...надо все равно ехать. Там же досмотрел матч ЦСКА с Манчестером...и опять продули. Горько, очень горько...Неужели все мерить на деньги???? Гарант вспомни о простых смертных!
    Михаил55
    1. виктор н Сегодня, 07:23
      Да не переживайте - это всего лишь шоу-бизнес.
      виктор н
  8. domokl Сегодня, 06:43
    Будут ли спортсмены из России выступать или не будут теперь уже не важно. Не может солдат воевать ради войны. Так поступают только наемники. Солдат защищает страну. Умирает за страну а не за копейку...
    Те, кто будет выступать, даже в случае победы, никогда не станут кумирами наших мальчишек и девчонок. Никогда не будут гордо, как сегодня старики-олимпийцы, смотреть прямо в глаза потомкам. Наемники вне закона.
    А ОИ для меня уже закончились. И смотреть я их не буду. Умерла так умерла.
    Сегодня интересна реакция президента. Россия великая страна или так, погулять вышла? А спорт?..Так вон он спорт. На катках, на лыжне, в спортзалах. Туда надо деньги вкладывать. открывать бесплатные секции, как это было в СССР. Строить коробки во дворах. Оборудовать спортивные городки.
    Может это и жестко, но наступил момент истины и в спорте. Прогнемся-задавят и в других областях. Выстоим-победим. Что скажет гарант? Ждем...
    domokl
    1. analgin Сегодня, 06:50
      Цитата: domokl

      Может это и жестко, но наступил момент истины и в спорте. Прогнемся-задавят и в других областях. Выстоим-победим. Что скажет гарант? Ждем...

      А хотите поспорим, что он скажет: "Пусть выступают"?
      analgin
      1. domokl Сегодня, 07:40
        А зачем спорить? Я бы тоже сказал-выступайте кто хочет. Это прекрасная лакмусовая бумажка для тех кто действительно за страну выступает и для тех, кто бабло на тренировки вышибает...
        Так что на понт вам меня взять не удалось laughing Я этот, путиноид-либерал коммунистического толка но с монархическими наклонностями recourse
        domokl
        1. роман66 Сегодня, 09:15
          так, на минуточку, там еще и бабла с нас снять хотят, на расследование, понимаешь! angry
          роман66
        2. Старый Воин Сегодня, 09:35
          Ну а либерал тут зачем?
          Старый Воин
      2. astronom1973n Сегодня, 08:33
        Цитата: analgin
        Цитата: domokl
        Может это и жестко, но наступил момент истины и в спорте. Прогнемся-задавят и в других областях. Выстоим-победим. Что скажет гарант? Ждем...
        А хотите поспорим, что он скажет: "Пусть выступают"?

        Конечно пусть выступают сами за себя и за свои собственные финансы,а не за гос.финансирование.И под своим "ничейным" флагом.Что толку поедет женская команда по биатлону -все равно результатов уж последние лет 5 как не было так и нет,хоть на допинге хоть без.
        astronom1973n
    2. aybolyt678 Сегодня, 08:09
      Цитата: domokl
      Сегодня интересна реакция президента.

      Очень интересна мне его реакция тоже. По моему это главный ответ сегодня. После него станет ясно - кто Он?
      aybolyt678
      1. larand Сегодня, 08:46
        Вам 17 лет было мало, что бы понять кто?
        larand
        1. domokl Сегодня, 08:55
          Если честно,то мало. Там, где отвечает Путин мы в выигрыше. А вот там, где отвечает премьер -мы не очень оптимистично выглядим. Хотя, не смотря на санкции, мы сохраняемся. Так что, пока нет хотя бы такого же по классу политика, необходим Путин. При всей нашей критике его действий. А вот с либералами в экономике надо разбираться уже вчера...
          domokl
          1. larand Сегодня, 09:47
            ну и где мы в выигрыше? Только Крым не трогайте, нам его отдали как троянского коня.
            larand
    3. Esoteric Сегодня, 09:17
      Цитата: domokl
      Выстоим-победим. Что скажет гарант? Ждем...


      Судя по времени, которое прошло с момента принятия решения МОК и объявление воли "всевышних олимпийцев", нечего, из того, чего от него ждёт народ, он не скажет. Ибо станет врагом олигархов...Ему это надо? Он же за всю страну думает, за всю в целом... what
      Я, на его месте, все 18 000 000 $ штрафа снял с жуковско-мудковской компании и отправил бы этому МОКу. А перед СМИ заявил, что Российская Федерация, как страна и государство, не будет выступать ни на каких мировых мероприятиях (спортивных ли, военных ли) под белым флагом или под каким другим. И официально объявляет бойкот участию РФ в Олимпиаде. Спортсмены, желающие принять участи е в ОИ 2018, пусть решают свои вопросы самостоятельно...Сменил бы всё высшее спортивное руководство России...
      Все решения МОК по каждому спортсмену решал только в суде...
      Esoteric
    4. Гардамир Сегодня, 09:18
      Сегодня интересна реакция президента.
      реакция будет такой. "Мы за олимпийское движение. Мы будем сотрудничать с МОк" и прочее...
      Гардамир
      1. Опасный Сегодня, 09:45
        Точно. Так же как и с украиной, признали и порошенку и переворот, еще и торгуем с ними.
        Опасный
  9. oleggun Сегодня, 06:44
    Игры байкотировать. На главу МОК и сопричастных наложить санкции. Запретить въезд в Россию на 1000 лет.
    oleggun
    1. analgin Сегодня, 07:02
      Цитата: oleggun
      Игры байкотировать. На главу МОК и сопричастных наложить санкции. Запретить въезд в Россию на 1000 лет.

      Уверен, что и глава МОК и все остальные придут в ужас от того, что не смогут учиться в российских ВУЗах, пользоваться российской медициной и хранить деньги в Сбербанке. recourse
      analgin
    2. Дирижер Сегодня, 07:05
      Не запретить а суд провести наш , самый гуманный и осудить по статьям. и добро пожаловать во Владимирский централ.
      Дирижер
      1. Гардамир Сегодня, 09:21
        наш , самый гуманный
        тот который судил Сердюкова и Васильеву. Вы в каком времени живёте? Или приехали на машине времени из прошлого. Забудьте все эти советские лозунги. Капитализм и партнеризм шагает по России. Сделают всё, как прикажут партнёры.
        Гардамир
  10. сибиряк1965 Сегодня, 06:52
    Полностью поддерживаю, по поводу участия России в ОИ. Никаких белых тряпок быть не должно. Качество чиновников от спорта в стране в этом решении МОК проявилось в полной мере. Одно название им "жующие сопли", про бабло ничего не могу утверждать, не знаю, но подозреваю пилят
    сибиряк1965
  11. Комментарий был удален.
  12. Nix1986 Сегодня, 06:54
    Ну чё, захотел ВВП круто мажорный проект, олимпиаду у нас, и в довесок, чтобы запомнили его, занять 1 место. А как это сделать?! Правильно, накачать метаном и прочим дерьмом наших спортсменов. Решил рискнуть, авось, понт то дороже. Понятно, что сейчас и политика в решении, но риск не оправдался, правда вскрылась, так что Трампарампампам винить особо нет нужды, по чесноку МОК и так был должен дисквалифицировать нас. Но не всё потеряно, Сирия и Украина всё также рулят на ртр и в студии Соловьева и мы все также впереди планеты всей. И главное ЧМ мира по футболу тоже наш. А неспособность обеспечить пенсии, здравоохранение, науку мы уж как нибудь переживем, не патриоты мы что ли?!
    Nix1986
    1. BecmepH Сегодня, 07:21
      "Минус" Вам. Вы наивный или прикидываетесь? Вы действительно верите, что МОК всё "по чесноку" относительно нас действует?
      Неее. Вы не наивный и не прикидываетесь...
      BecmepH
      1. Nix1986 Сегодня, 08:39
        От мы щас америку в труху ракетами - ко ко ко, весь загнивающий запад ракетами - ко ко ко. А то, что многие западные фонды оплачивают лечение наших детей - ну так родители этих детей предатели, им главное деньги, а не гордость за страну. Да мне плевать на олимпиаду, ЧМ по футболу. У нас блин жесть происходит сейчас в здравохранении, пенсионной системе, науке, я уж молчу, что у правительства да пусть не чёткого, но хотя бы внятного плана по развитию экономики. Хотите своим будущим и здоровьем своим и своих детей оплачивать политические амбиции ряда лиц? Дело ваше, я не хочу. Конечно проблемы снабжения больных вич и онкологией это не так популярно, с пивом и чипсами с крабом с друзьяим об этом не поговоришь и в студии Соловьева тоже (это не Украина с Сирией), как кто на сколько метнул какую то железку на соревнованиях. Поэтому пропустите мимо ушей моё сообщение, оно вам ни к чему, у вас всё классно.
        Nix1986
    2. astronom1973n Сегодня, 08:40
      Цитата: Nix1986
      Ну чё, захотел ВВП круто мажорный проект, олимпиаду у нас, и в довесок, чтобы запомнили его, занять 1 место. А как это сделать?! Правильно, накачать метаном и прочим дерьмом наших спортсменов.

      А другие страны ничем не накачивают? Или все оочень честные в проф.спорте?Вон Фуркад прибегает на индивидуалке- лыжики снял и дышит ровно и уже интервью раздает,а другие падают на финише.Чего он супермен ?В большом спорте без фармы рекорда не поставить!
      astronom1973n
      1. Nix1986 Сегодня, 08:45
        Хз, возможно и накачивают, но там нет политической подоплёки. А у нас на момент олимпиады она уже была, а раз так, то какого фига не предприняли всех мер, чтобы зацепиться было не за что?! Повод всегда может найтись, главное чтобы зацепиться было не за что. А мы рискнули.
        Nix1986
        1. Esoteric Сегодня, 09:31
          Цитата: Nix1986
          Хз, возможно и накачивают, но там нет политической подоплёки. А у нас на момент олимпиады она уже была, а раз так, то какого фига не предприняли всех мер, чтобы зацепиться было не за что?! Повод всегда может найтись, главное чтобы зацепиться было не за что. А мы рискнули.

          В ваших словах есть только та правда, что Олимпиады случаются раз в четыре года, а живём мы каждый день, и лучше нам становится, но это видно под микроскопом, и больше нас не становится, если увеличение населения просходит за счёт миграции, и долбше мы жить не стали, если прибегать к самой простой, иатематической формуле подсчёта среднего арифметического...
          Горько за то, что эта власть, создавшаю эту экономическую модель, уверовала в свою исключительнось, безопасность от "возздания по делам своим", и в русский "авось"...Но, я вас прошу, в это горький для страны час:
          Esoteric
          1. Nix1986 Сегодня, 09:35
            Это не горький час, а горькие несколько десятилетий:))) Хреново если кто то, только СЕЙЧАС расстроился от происходящего. Приходится по роду деятельности обращаться в хай тек сфере, в т.ч. в здравохранении, все огорчаются с 1990 годов:)))
            Nix1986
    3. Василенко Владимир Сегодня, 08:58
      Цитата: Nix1986
      Правильно, накачать метаном и прочим дерьмом наших спортсменов

      ДА?!!!!!!!!!!!
      и доказательства есть?
      я уж молчу про метан
      Василенко Владимир
      1. Nix1986 Сегодня, 09:04
        Один из эпизодов: ВАДА уведомила РУСАДУ, что они приедут забрать пробы А, которые у них хранились. Когда через 3 дня они приехали, то обнаружили, что за эти 3 дня в РУСАДА уничтожили 1400 проб.
        Министр спорта Виталий Мутко сообщил, что допинг-пробы, об уничтожении которых говорится в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), утилизировались в соответствии с циркуляром организации.
        «Это делалось с ведома WADA, которое спустило циркуляр. Там есть процедура, спустили: «С такого-то момента пробы сохраните». По остальным не было указаний, и они были уничтожены», — заявил Мутко.
        По моему, вообще никак не подозрительно уничтожать пробы ровно за 3 дня до приезда комиссии, которая хотела их изъять?! laughing
        А вообще я уже говорил выше, у нас есть куча куда гораздо более важных проблем.
        Nix1986
  13. inkass_98 Сегодня, 07:01
    Статья эмоциональная, оттого большая. Можно было сделать все короче:
    - споортсмены на ОИ - представители державы. Нет державы на играх - нет ее спортсменов. И нет гонораров от страны для тех, кто поехал "для себя".
    - функционеры национального Олимпийского комитета в том числе и функционеры МОК, они там оклад денежного содержания получают. Выводы делайте сами, захотят ли господа типа Жукова лишаться дополнительных доходов ради какой-то "национальной идеи".
    - прекращение выплат в МОК, поскольку НОК лишен полномочий.
    - отсутствие контрактов на трансляцию игр по федеральным каналам РФ.
    И, как вершина этой "йолки", приоритет национального законодательства (в том числе в спорте, на уровне спортивных федераций) над международным. По примеру НХЛ - национальный чемпионат юбер аллес, на любые игры едут те, кого отпустили или чьи команды вылетели из чемпионата.
    Давно пора забыть о "международном престиже", в стране все должно делаться для ее граждан, а не для иностранцев. "У совтеских собственная гордость" - совершенно правильные слова, забыли их напрасно. Об этом нам теперь постоянно напоминают "партнеры" из "стаи товарищей".
    inkass_98
    1. серафимамурский Сегодня, 07:27
      Для начала нужно изменить конституцию где сказано что РФ признаёт верховенство международного права (американского) над своим.
      серафимамурский
      1. inkass_98 Сегодня, 07:31
        Я об этом и написал. И это будет правильно.
        inkass_98
      2. aybolyt678 Сегодня, 08:11
        Цитата: серафимамурский
        Для начала нужно изменить конституцию где сказано что РФ признаёт верховенство международного права (американского) над своим.

        это кстати уже сделано, имеется соответсвующее постановление Верховного Суда
        aybolyt678
  14. Дирижер Сегодня, 07:04
    А это оскорбление страны , со стороны не весть кого . Опять утремся чтто ли . Или может быть в жесткий конфликт вступить , или не тянут наши из-за завязок на запад финансовых .
    Дирижер
  15. Rokossovsky Сегодня, 07:05
    Если кто-то из спортсменов по личной инициативе всё же поедет - это будет их личный позор!
    Извинения Жукова перед этим шапито - позор для всей страны!
    Rokossovsky
    1. Комментарий был удален.
    2. Галеон Сегодня, 09:58
      Цитата: Rokossovsky
      Извинения Жукова перед этим шапито - позор для всей страны!

      Думаю, что они не позор, т.к. там реально было за что извиняться. И вся эта реальность шла от Мутко, за что он и дисквалифицирован пожизненно. Для меня он будет индикатором: если Пу его не накажет - все! Команда юбер алес и Сердюковы вечны. Ракеты будут продолжать падать, корабли -
      строиться десятилетиями, и грабеж страны через либеральную экономику - навсегда.
      Галеон
  16. iury.vorgul Сегодня, 07:06
    На сайте "Спорт-Экспресс" на тему "ехать или не ехать" опрошено 37 с половиной тысяч, 72% против капитуляции, остальные готовы прогнуться.
    А ОИ для меня уже закончились. И смотреть я их не буду. Умерла так умерла.
    Да они сдохли в тот момент, когда из спортивных соревнований любителей, превратились в шоу-игрища гладиаторов-профессионалов. И вот теперь они кинутся туда за своим баблом, а то что под белой тряпкой, ничего, от позора еще никто не умирал.
    iury.vorgul
    1. dedBoroded Сегодня, 07:30
      Поддерживать тех, кто хочет под тряпкой прогнуться- это что-то типа того, как поддержать солдата , который говорит-"спасибо вам, что кормили и поили, тренировали всю жизнь, просто я хочу за другую армию повоевать, я ведь больше ничего не умею, простите меня пожалуйста, может быть, в следующем бою не подведу..."
      dedBoroded
    2. виктор н Сегодня, 07:44
      Спорт уже давно стал ШОУ-БИЗНЕСОМ: уродуют спортсменов, высасывают деньги из болельщиков и бюджета.
      виктор н
  17. Громобой Сегодня, 07:06
    Примечательно,что ни одна страна нас не поддержала!Все теперь только радостно потирают руки от ещё большей изоляции России.
    Теперь главное своих не сдать и повысить Мутко.На пять баллов мужик отработал good
    Громобой
    1. BecmepH Сегодня, 07:24
      Цитата: Громобой
      Примечательно,что ни одна страна нас не поддержала!Все теперь только радостно потирают руки от ещё большей изоляции России.
      Теперь главное своих не сдать и повысить Мутко.На пять баллов мужик отработал good

      Ну, эт Вы зря. Даже Фуркад за наших вступился
      BecmepH
  18. svskor80 Сегодня, 07:10
    Цитата: oleggun
    Игры байкотировать. На главу МОК и сопричастных наложить санкции. Запретить въезд в Россию на 1000 лет.

    Запрещать въезд кому либо все таки не стоит. Но игры однозначно бойкотировать, и в судебном порядке изъять все финансовые средства вложенные Россией в виде взносов в МОК и отдельные федерации за предолимпийский цикл (4 года).
    svskor80
    1. Галеон Сегодня, 10:00
      Цитата: svskor80
      Запрещать въезд кому либо все таки не стоит.

      Правильно! Выезд надо запрещать! и начать с Мутко, Жукова и Рогозина.
      Галеон
  19. Korsar4 Сегодня, 07:17
    Заложники мы, пока не прошёл ЧМ по футболу. А так - просто ответный удар Родченков за Сноудена. Но это ладно, перебежчики никогда хорошо не кончают. А вот играть по чужим правилам - всегда обреченность. Ничего, и это пройдёт. Жизнь - больше, чем шоу.
    Korsar4
    1. larand Сегодня, 08:50
      а что, из-за футбола можно прогнуться и повиниться? А не лучше и футбол послать.
      larand
      1. woron333444 Сегодня, 09:48
        Для нас футбол не показатель, у нас давно футбола нет, да и нормальной сборной нет.
        woron333444
  20. Дирижер Сегодня, 07:23
    Может пора промазать калибром куданить в европу? А так же снять айфонщика с места и направить его Оймяконское городское поселение вместе с Ку, Гр, На, Се, , в качестве бонуса форму от юдашкина и кирку.
    Дирижер
  21. dedBoroded Сегодня, 07:24
    Запад всю историю пытался нагнуть Россию,СССР,РФ за попытку поставить себя вровень с западным миром. Сначала это были войны и дипломатические игры, а теперь добрались до беспрецеднтой демонизации в спорте. В 1936 году в Берлине они и вякнуть не смели.сейчас лицемерие и вера в собственную исключительность ,полный подрыв репутации олимпийского движения и прочих международных институтов.России очередной раз показали , что ЗАПАДУ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ НИ В ЧЕМ!
    dedBoroded
    1. Korsar4 Сегодня, 07:34
      Верно. "Бабе не верь, турку не верь..." (с)
      Korsar4
  22. серафимамурский Сегодня, 07:31
    Вот сейчас и будет виден патриотизм среди спортсменов! Посмотрим кто готов выступать не за страну а за белую тряпку и себя любимого. Посмотрим на торжество идеалов общества потребления.
    серафимамурский
  23. мыслитель Сегодня, 07:34
    Третьим сортом допустят, из жалости.

    мыслитель
  24. 3x3zsave Сегодня, 07:36
    Предлагаю, поехавшим на ОИ-2018 российским спортсменам (буде такое случится), выступить под "Веселым Роджером"! Ну а что еще остается?
    3x3zsave
  25. Комментарий был удален.
  26. Altona Сегодня, 07:54
    Роман эмоционально расписал почти все аспекты, от себя добавлю:
    1) Смирнов и Жуков вчера видимо так боялись потерять свои теплые места в МОК,что согласились со всеми обвинениями,Жуков даже за что-то извинился.
    2) Обратите внимание, что наши атлеты будут называться Olympic sportsman(athlet) FROM RUSSIA (ОСИР-олимпийский спортсмен из России, какая то сирота из России). Не Russia или Russian team, а вот буквально сирота из России.
    3) Томас Бах "пообещал", что "преследование прекратится". Но после такого массового отбора медалей далеко не факт,что те "сироты" из России, которые получат медали, смогут их удержать.
    4) Запад будет отбирать наших спортсменов из "второго" состава и на этом фоне оттенять свои победы.Наших фаворитов внесли в "черный" список. В общем,будет двойное унижение.
    5) Так что надо ли выступать в таких ОИ и надо ли платить 15 млн за "перепроверку проб" и каяться? В Лозанне кстати лежат образцы крови,которые никого не заинтересовали. И понятно почему. Кровь более объективный индикатор состояния спортсмена.
    В общем, смысла выступать я не вижу никакого. Ни по имиджевым, ни по судейским, ни по каким другим раскладам.СССР успешно обходился без ОИ, развивал массовый спорт. Думаю, нашим верхам надо прислушаться все-таки к мнению народа, а не покорно вставать в позу сломанной березы.
    Altona
    1. Одиссей Сегодня, 08:25
      Цитата: Altona
      Смирнов и Жуков вчера видимо так боялись потерять свои теплые места в МОК,что согласились со всеми обвинениями,Жуков даже за что-то извинился.

      Да,это было просто стыдно.А главное совершенно бесцельно.Надеюсь у Путина все же хватит решимости не продолжать эту линию поведения и не доводить дело до эпического позора с выступлением под белым флагом.Причем,самое смешное,что и такая сдача будет бесцельной-нас все равно будут бить.
      Одиссей
  27. Дед Талаш Сегодня, 07:58
    Спасибо автору за пламенный порыв патриотизма, но все это уйдет, как вода в песок... Нету уже Корчагиных, которым "стыдно за бесцельно прожитую жизнь", все решает бабло...и как пить дать, найдутся те кто будет держаться за белую тряпку и кто оплатит это все из бюджета..и найдутся разные оправдания, почему это надо... Все решает выгода... А для чинуш Родина -это там, где " ж.. па в тепле" (Брат-2). Так, что ничего удивительного ...ждем спектакль часть 2-ю: " мы все равно едем на ОИ потому, что..."
    Дед Талаш
  28. Одиссей Сегодня, 08:09
    Решение было ожидаемым.Это классическая Западная win-win игра-лягушку не сразу бросают в кипяток,а варят постепенно.
    Суть в том,что теперь :либо мы едем как непонятно кто и при этом спортсмены должны сами доказать,что они чисты,а МОК соизволит одобрить или не одобрить их,причем мы еще и деньги за это заплатим,притом что никто не гарантирует,что продолжение не последует-то есть мы получаем неслыханный позор,либо-мы не едем вообще и власти РФ обвинят,что это они не пустили чистых спортсменов на Олимпиаду,плюс нас и еще одной Олимпиады решат.
    Логичный финал глупой попытки властей PR-ся на спорте высших достижений не обеспеченной соответствующей работой по хотя бы частичному взятию по контроль всех этих МОКов и ВАДА.
    Положение,конечно,хуже губернаторского,но единственное логичное решение теперь-полной бойкот,точнее даже не бойкот,а неприятие всех этих решений и одновременно встречные предложения о реформировании МОК и ВАДА как условии нашего возвращения на олимпиады.
    Ну и ,конечно,нужно отказаться от попытки устраивать пир во время чумы и управление с помощью "зрелищ".
    Вместо бессмысленных Олимпиад деньги нужно вкладывать в образование,здравоохранение,и.т.д.
    P.S. Кстати,продолжение игры очевидно-будут "за допинг" убирать нашу сборную по футболу с ЧМ.
    Одиссей
  29. dsm100 Сегодня, 08:14
    Послать всех этих деятелей из МОК на хутор бабочек ловить
    dsm100
  30. enmesher Сегодня, 08:28
    Я перестану уважать свою страну если она разрешит своим спортсменам выступать в костюмах клоунов!
    enmesher
    1. Вольнопёр Сегодня, 09:22
      Цитата: enmesher
      Я перестану уважать свою страну если она разрешит своим спортсменам выступать в костюмах клоунов!

      Пожалуйста, не путайте страну с её правителями.
      Вольнопёр
  31. Архонт Сегодня, 08:38
    У спорта есть своё чёткое определение, но мне кажется, что спорт - прежде всего, когда ты сам участвуешь, а если ты смотришь, то это уже просто зрелище, потому что в цирке выступают акробаты, но никто не называет их спортсменами, хотя они по факту спортом занимаются.
    А с учётом этого предположения можно сделать вывод, что реальный показатель спортивности страны не в количестве золотых медалей и частоте прослушивания гимна на соревнованиях, а в доступности спорта для всего населения страны, в количестве и состоянии спортивных площадок, в стоимости занятий, в пропагандировании спорта среди населения и в человеческой оценке человека, занимающегося спортом для себя.
    Архонт
  32. Pacifist Сегодня, 08:38
    Как реагировать? Да предельно просто.
    1. От участия в олимпиаде отказаться опубликовав официальное обращение с вскрытием всех неприглядных фактов по допингу от западных спортсменов на которые закрывают глаза все и лживых утверждений от всяких комиссий.
    2. Запретить, на уровне закона трансляцию и упоминание в сми информации по олимпиаде в Корее.
    3. Начать уголовное расследование в отношении лиц причастных к фальсификации и очернению России (Макларен, Шварц, Родченков и остальная гоп команда) с выявлением суммы ущерба и морального/репутационного вреда по статьям клевета и намеренное нанесение вреда деловой репутации.
    4. Принять закон допускающий изъятие указанных лиц вне зависимости от места их пребывания для придания суду на территории РФ. Понятно, что никто применять эту меру не будет, но они себя до такой степени запугали сами, что подгузники обгадят не единажды.
    5. Те спортсмены которые решат поехать - пусть едут, см.п.2.
    6. Прекратить финансирование всех причастных к этому бардаку организаций на период до следующих ОИ. Решение по финансированию принимать в зависимости от позиции по следующим ОИ.
    7. Организовать комитет по проведению на территории России параллельных спортивных состязаний (можно назвать их Спартакиадой народов мира) с четкими, честными правилами и прозрачными условиями для всех желающих. Это точно в наших силах. Желающие поверьте найдутся.
    8. Сроки проведения Спартакиады сделать со сдвигом в 2 года от ОИ.
    Если это сделать, лет через 10 МОК будет стоять под дверью с нижайшей просьбой пустить их поглядеть.

    Если утремся и согласимся на условия этих выродков, значит заслужили сами.
    Pacifist
    1. Гардамир Сегодня, 09:26
      Если это сделать,
      А как же бизнес, партнёры?
      Гардамир
    2. Esoteric Сегодня, 09:42
      Цитата: Pacifist
      Понятно, что никто применять эту меру не будет, но они себя до такой степени запугали сами,

      А спецслужбы зачем кормим? belay Ещё как применить, а отличившихся в задержании - наградить званием Героя России...
      Цитата: Pacifist
      7. Организовать комитет по проведению на территории России параллельных спортивных состязаний (можно назвать их Спартакиадой народов мира) с четкими, честными правилами и прозрачными условиями для всех желающих. Это точно в наших силах. Желающие поверьте найдутся.
      8. Сроки проведения Спартакиады сделать со сдвигом в 2 года от ОИ.

      fellow Правильное решение. Высокая гражданская позиция. good
      Esoteric
    3. bratchanin3 Сегодня, 09:45
      Браво! Всё правильно и чётко. Но ведь начнётся соплежевание со стороны толерастных спортсменов и их покровителей типа Тарасовой.
      bratchanin3
  33. Skarpzd Сегодня, 09:02
    ух ты!!! прикольно для меня олимиада промелькнула. должна была начаться в 2018 а закончилась в 2017. да и член с ней.
    Skarpzd
  34. Гардамир Сегодня, 09:24
    Чем все недовольны? Сердюков, "платон", Маннергейм, мальчик Коля из Уренгоя, теперь Олимпиада. Опущенных опускают.
    Это наша с тобою страна-это наша с тобой биография.
    Гардамир
  35. bratchanin3 Сегодня, 09:39
    Целиком и полностью согласен с автором. Браво автору, всё правильно написал, но есть сомнение в путинской реакции на подлость Запада - займёт соглашательскую позицию и соплежевание. А те, кто поедут под белый флаг, надо чтобы с поднятыми руками были.
    bratchanin3
  36. Шукшин Сегодня, 09:48
    Телевизор вообще включать не буду.
    Шукшин
  37. йцукен Сегодня, 09:56
    При многолетней пропаганде западного образа жизни - многие спортсмены, я думаю, все же поедут. Неважно, под каким флагом.Для кого-то вопрос бабла, для кого-то личный принцип. То, что там блеют чиновники от спорта - так понятно, конкретно они ничего не говорят, пока не озвучено мнение ВВП по этому поводу. Вякнуть что-то не то и вылететь с хорошей должности - кому это надо? Немного попозже все будут хором говорить одно и то же, когда поймут политику партии.
    йцукен
  38. Айман75 Сегодня, 09:57
    Белый флаг поднимали когда сдавались мы что сдались.
    Айман75
  39. vinni-puk Сегодня, 09:59
    Какой автор наивный. Скажут под белом тряпкой - будут под белой. Какая чинушам разница? Главное, чтобы с должностей не сняли. Предатель-то не очкастый петушок (он изначально гнидой был), а эти гос...
    vinni-puk
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