США и МОК выкопали томагавк спортивной войны, который вернётся к ним бумерангом

Олимпиада-80, Олимпиада-84, Косово, Южная Осетия, Абхазия, Крым, запрет участия российской олимпийской сборной… В этом ряду ошибок нет. Все события взаимосвязаны и имеют одно общее – все это последствия холодных войн между США и Россией (СССР).Знаете, что такое принцип бумеранга? Это когда созданная «партнеру» проблема возвращается и бьет тебя по темени. Помните, как США в феврале 2008 года запустили процесс признания Косово? Уже через полгода они получили Абхазию и Южную Осетию, а спустя шесть лет Крым. Вчера чиновники МОК под давлением США отстранили от участия в Олимпиаде российскую сборную. Чем это обернется в будущем? А давайте вспомним историю, ведь все это уже было, причем не так давно…Олимпиада-80 была имиджевым проектом для руководства СССР. Никогда еще Союз не принимал соревнований такого высокого уровня, и руководство страны делало все, чтобы эта олимпиада запомнилась миру надолго. И она таки запомнилась.Вначале все шло отлично. Была возведена масса спортивных сооружений, перестраивались объекты инфраструктуры, налаживались новые торговые связи и т.д.Страна готовилась к празднику, который испортили США. Вашингтон в ответ на усиление военной мощи СССР и на фоне его больших дипломатических успехов (в т.ч. и продление газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» в Западную Европу) решил начать контригру в изоляцию Москвы.И как раз одним из первых демаршей стал отказ сборной США ехать в Москву на Олимпийские игры. Их примеру тогда последовали сборные 64 стран-союзников Вашингтона.Повод Вашингтон нашел легко. Было заявлено, что тем самым выражается протест против действий Москвы в Афганистане, хотя после еще свежего в памяти Вьетнама все это выглядело как издевательство над здравым смыслом.А сейчас, пусть это и не говорится вслух, но все понимают, что дело не в допинге, а в проигранной Сирии, проигрываемой Украине и подготовке к строительству «Северного потока-2».Примечательно, что при этом The Coca-Cola Company отказалась бойкотировать Олимпиаду-80 в Москве. Бабло все-таки побеждает зло.В ответ советское руководство не отправило своих атлетов на Олимпиаду-84 в Лос-Анджелес. Примеру Москвы тогда последовали практически все ее союзники. В пику США они провели свои игры «Дружба-84».Таким образом, два цикла подряд то одна, то другая сильнейшая команда планеты (вместе с союзниками) по политическим причинам игнорировала Олимпиаду. В итоге все начали задаваться вопросом: а что будет с олимпийским движением далее? Неужели идеям, заложенным в конце XIX века, суждено было умереть?Тогда все спасла разрядка и примирительные игры «Доброй воли», которые были задуманы Тедом Тёрнером как объединяющие соревнования. Первые такие игры прошли в Москве в 1986 году.Казалось, урок усвоен, и возвращаться к нему уже никто и никогда не будет. Но мы ошиблись. Как только в мире запахло новой холодной войной, Вашингтон вновь решил прибегнуть к этому старому способу давления на Россию.Формально виноваты пробы на допинг, но мы то ведь прекрасно понимаем, что это всего лишь красивый и удобный повод, и не более того… Виновата политика Кремля, Украина, Сирия и многое другое.Вообще, политика двойных стандартов, которая, на первый взгляд, кажется эффективной и беспроигрышной, имеет много подводных камней. Помните историю с Югославией, которая закончилась косовским прецедентом? Кто в середине или даже конце 1990-х мог в Вашингтоне подумать, что их безупречный план по расчленению этой балканской России окажется с огромным изъяном?И дело даже не в том, что он не удался до конца, с этим как раз все в порядке. Вашингтон при помощи силы «убедил» мир, что пора отказаться от старого принципа нерушимости границ и заменить его новым: правом народов на самоопределение. Первыми этим новым «правом» с подачи США воспользовались албанцы Косово, а за ними… почти сразу осетины и абхазы Грузии.Итак, как мы видим, что игра в двойные стандарты, как и политизация спорта, никогда ни к чему хорошему не приводила.Сегодня мир вновь, как и 30 лет назад, стал двухполярным. Изолировать и сделать в нем Россию страной-изгоем уже не получится. Что придумает в ответ Москва? Думаю, мы это скоро узнаем. Гадать не буду, но скажу, что по итогу инициаторы нынешнего скандала будут искать пути выхода из созданной ими же проблемы. Как США со своим принципом «о самоопределении». И, как всегда в таких случаях, те, кто вчера выпустил джинна из бутылки, будут заламывать руки и говорить, что они не предполагали, что именно этим все может кончиться.