10:04 06 декабря

США и МОК выкопали томагавк спортивной войны, который вернётся к ним бумерангом



Олимпиада-80, Олимпиада-84, Косово, Южная Осетия, Абхазия, Крым, запрет участия российской олимпийской сборной… В этом ряду ошибок нет. Все события взаимосвязаны и имеют одно общее – все это последствия холодных войн между США и Россией (СССР).

Знаете, что такое принцип бумеранга? Это когда созданная «партнеру» проблема возвращается и бьет тебя по темени. Помните, как США в феврале 2008 года запустили процесс признания Косово? Уже через полгода они получили Абхазию и Южную Осетию, а спустя шесть лет Крым. Вчера чиновники МОК под давлением США отстранили от участия в Олимпиаде российскую сборную. Чем это обернется в будущем? А давайте вспомним историю, ведь все это уже было, причем не так давно…


Олимпиада-80



Олимпиада-80 была имиджевым проектом для руководства СССР. Никогда еще Союз не принимал соревнований такого высокого уровня, и руководство страны делало все, чтобы эта олимпиада запомнилась миру надолго. И она таки запомнилась.

Вначале все шло отлично. Была возведена масса спортивных сооружений, перестраивались объекты инфраструктуры, налаживались новые торговые связи и т.д.

Даже Coca-Cola временно допустили на советский рынок.

Страна готовилась к празднику, который испортили США. Вашингтон в ответ на усиление военной мощи СССР и на фоне его больших дипломатических успехов (в т.ч. и продление газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» в Западную Европу) решил начать контригру в изоляцию Москвы.

И как раз одним из первых демаршей стал отказ сборной США ехать в Москву на Олимпийские игры. Их примеру тогда последовали сборные 64 стран-союзников Вашингтона.

Согласитесь, сегодня мы имеем очень похожую ситуацию. Ну очень похожую…

Повод Вашингтон нашел легко. Было заявлено, что тем самым выражается протест против действий Москвы в Афганистане, хотя после еще свежего в памяти Вьетнама все это выглядело как издевательство над здравым смыслом.

А сейчас, пусть это и не говорится вслух, но все понимают, что дело не в допинге, а в проигранной Сирии, проигрываемой Украине и подготовке к строительству «Северного потока-2».

США и МОК выкопали томагавк спортивной войны, который вернётся к ним бумерангом


Примечательно, что при этом The Coca-Cola Company отказалась бойкотировать Олимпиаду-80 в Москве. Бабло все-таки побеждает зло.

В ответ советское руководство не отправило своих атлетов на Олимпиаду-84 в Лос-Анджелес. Примеру Москвы тогда последовали практически все ее союзники. В пику США они провели свои игры «Дружба-84».



Таким образом, два цикла подряд то одна, то другая сильнейшая команда планеты (вместе с союзниками) по политическим причинам игнорировала Олимпиаду. В итоге все начали задаваться вопросом: а что будет с олимпийским движением далее? Неужели идеям, заложенным в конце XIX века, суждено было умереть?

Тогда все спасла разрядка и примирительные игры «Доброй воли», которые были задуманы Тедом Тёрнером как объединяющие соревнования. Первые такие игры прошли в Москве в 1986 году.

После проведения четырех мероприятий они были отменены за ненадобностью.

Казалось, урок усвоен, и возвращаться к нему уже никто и никогда не будет. Но мы ошиблись. Как только в мире запахло новой холодной войной, Вашингтон вновь решил прибегнуть к этому старому способу давления на Россию.

Формально виноваты пробы на допинг, но мы то ведь прекрасно понимаем, что это всего лишь красивый и удобный повод, и не более того… Виновата политика Кремля, Украина, Сирия и многое другое.

И даже немного газопровод «Северный поток-2».

Прецедент Косово

Вообще, политика двойных стандартов, которая, на первый взгляд, кажется эффективной и беспроигрышной, имеет много подводных камней. Помните историю с Югославией, которая закончилась косовским прецедентом? Кто в середине или даже конце 1990-х мог в Вашингтоне подумать, что их безупречный план по расчленению этой балканской России окажется с огромным изъяном?



И дело даже не в том, что он не удался до конца, с этим как раз все в порядке. Вашингтон при помощи силы «убедил» мир, что пора отказаться от старого принципа нерушимости границ и заменить его новым: правом народов на самоопределение. Первыми этим новым «правом» с подачи США воспользовались албанцы Косово, а за ними… почти сразу осетины и абхазы Грузии.

Москва быстро согласилась играть с США по новым правилам. Да так, что у Вашингтона от этой игры уже сводит зубы, и они вновь вспомнили о нерушимости границ там, где их начинали бить.

Туманное будущее

Итак, как мы видим, что игра в двойные стандарты, как и политизация спорта, никогда ни к чему хорошему не приводила.

Сегодня мир вновь, как и 30 лет назад, стал двухполярным. Изолировать и сделать в нем Россию страной-изгоем уже не получится. Что придумает в ответ Москва? Думаю, мы это скоро узнаем. Гадать не буду, но скажу, что по итогу инициаторы нынешнего скандала будут искать пути выхода из созданной ими же проблемы. Как США со своим принципом «о самоопределении». И, как всегда в таких случаях, те, кто вчера выпустил джинна из бутылки, будут заламывать руки и говорить, что они не предполагали, что именно этим все может кончиться.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 32

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  1. rotmistr60 Сегодня, 06:47
    Был на московской Олимпиаде, обеспечивали безопасность. Дежурить пришлось в Олимпийской деревне на 1 КПП (вход только для спортсменов, представителей делегаций и МОК). Все прошло на высочайшем уровне и отсутствие Сша с сателлитами праздник не испортило. Правда поляки уже начинали выпендриваться. "Фанты" было залейся и бесплатно, по тем временам в новинку.
    по итогу инициаторы нынешнего скандала будут искать пути выхода из созданной ими же проблемы
    Понятно, что статья была написана несколькими днями раньше. Выход на первое время они уже нашли. А вот чем это им аукнется посмотрим.
    rotmistr60
    1. Vard Сегодня, 07:06
      Так война... только другими средствами... она и не кончалась... В связи с этим вопрос... а у нас что совсем не в состоянии выяснить или прояснить потребление допинга на западе... Или импотенцией охвачены не только спортивные чиновники но и остальные... так называемые спецслужбы... а то ФСБ обвинили в подмене допинг проб... вот пусть и отмываются...
      Vard
    2. сибиралт Сегодня, 08:08
      МОК и не скрывает, что на него давили США. И вместе с тем было заявлено, что он придерживался остаться вне политики относительно решения по Российской олимпийской сборной. По заверению МОК, всё олимпийское движение после Олимпиады начнется с чистого листа. Хотелось бы этому верить. Мир меняется.
      сибиралт
    3. svp67 Сегодня, 09:07
      Цитата: rotmistr60
      Понятно, что статья была написана несколькими днями раньше. Выход на первое время они уже нашли. А вот чем это им аукнется посмотрим.

      А я вчера эту конференцию слушал и понял, что имея таких спортивных функционеров, и врагов не надо. НИЧЕГО ОНИ НЕ ВЕРНУТ , а будут и далее "блеять" пытаясь свои места сохранить.. А я же уже вижу от куда по нам нанесут следующий удар. Пройдет Олимпиада, 1 к 10, что наш флаг там так и не появится, и сразу после начнется атака нашего футбольного союза и футбольной сборной, с целью отстранения их от участия в ЧМ-2018. И не удивлюсь если и на домашнем чемпионате русская сборная будет выступать под "нейтральным" - белым флагом...
      svp67
    4. Yurasumy Сегодня, 09:22
      Не, статья была написана как раз по итогу. И выводы сделаны исходя из нынешней ситуации.
      Yurasumy
  2. dsk Сегодня, 06:48
    "В пресс-службе ВГТРК подтвердили свой отказ транслировать Олимпиаду-2018 без сборной России. Холдинг ВГТРК сказал свое веское слово МОК. В пресс-службе телеканалу Царьград подтвердили, что трансляции Олимпийских игр без российской сборной не будет. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит, заявили представители холдинга. По мнению абсолютного большинства экспертов и пользователей соцсетей, подобное решение МОК - унижение России. Наша страна не должна выступать под нейтральным флагом, а тем более кормить МОК." (Первый русский телеканал "Царьград" 23:09., 05.12.2017.) Сохранит ли свою позицию Холдинг ВГТРК? hi
    dsk
    1. К0щей Сегодня, 07:21
      Цитата: dsk
      Сохранит ли свою позицию Холдинг ВГТРК?

      а почему он не должен ее сохранить? мне больше интересно где аналогичные заявления от Первого и остальных.
      К0щей
      1. BecmepH Сегодня, 07:38
        Цитата: К0щей
        Цитата: dsk
        Сохранит ли свою позицию Холдинг ВГТРК?

        а почему он не должен ее сохранить? мне больше интересно где аналогичные заявления от Первого и остальных.

        А ведь вопрос правильный и не праздный. А знаете почему такой вопрос возник? Да потому что нет уверенности (совсем нет), что сдержат своё слово. Даже наоборот...
        BecmepH
        1. Варяг_0711 Сегодня, 09:16
          BecmepH Сегодня, 07:38 ↑ Новый
          А ведь вопрос правильный и не праздный. А знаете почему такой вопрос возник? Да потому что нет уверенности (совсем нет), что сдержат своё слово. Даже наоборот...
          Ну ВГТРК возможно и проявит принципиальность, хотя я и сомневаюсь в этом, а вот ждать подобного от помойки под названием "Первый канал", возглавляемой креаклом Эрнстом, это уже нонсенс. А свято место как говорится пусто не бывает. Есть масса других телеканалов в том числе и спортивных, которые наверняка захотят занять место ВГТРК. Вопрос тут не в них, вопрос в нас, ведь наверняка найдутся те, кто будет все это смотреть.
          Предлагаю всем не равнодушным гражданам не смотреть эту "олимпиаду" ни под каким соусом, даже в интернете. Пусть это и не великий подвиг, но все равно, часть бабла они все равно недополучат, а значит смысл есть.
          Варяг_0711
  3. Мур Сегодня, 06:49
    Что придумает в ответ Москва?

    Ждём выступления Самого.
    Если он заявит, что:
    - честь дороже;
    - олимпийцев, конечно, жаль, но они по сути являются наёмными государственными служащими с целью демонстрации флага этого самого государства;
    - на это унизительное мероприятие спортсмены без национальной принадлежности пусть едут за свои кровные, а трансляций не будет;
    - Мутко едет завхозом в ДЮСШ Нового Уренгоя, а Жуков - преподавателем истории в гимназию туда же,
    его поддержит абсолютное большинство населения.
    Сегодня из свеженького от Жукова, радостно заявившего: все расследования против российских спортсменов с 05.12.2017 прекращены!
    Неужели они действительно считают это победой или нас идиотами?
    Ведь это как если бы какой-нибудь Фейгин заявил после утверждения приговора на "двушечку" своим подзащитным: "Ура, следствие в отношении вас прекращено!".
    Тьфу...
    Мур
  4. EwgenyZ Сегодня, 07:01
    Это уже не плевок, это уже "медалькой по мордам" (с), если опять утремся дальше будет хуже. С каждыми новыми "санкциями" (спортивными, политическим, экономическими) "партнёры" будут наглеть всёболье и больше. Нужна "ответка", с "превышением допустимого уровня самообороны", чтоб несколько "остудить горячие головы" на Капитолийском холме.
    EwgenyZ
    1. антивирус Сегодня, 07:20
      ответка может только от СВР и др "теней" прилететь. Это решение ВВП.
      а сломать кайф спонсорам мутантов-- всю систему бизнеса в спорте изменить. 10-20 млрд долл коту под хвост. проще принять 20-30% отката " на развитие рыночных институтов" от ВВС-S, NBC и др "пис-пис"
      Одним Армстронгом не отделаться :тогда полетит весь спорт от ОИ 1992-96 гг
      антивирус
      1. EwgenyZ Сегодня, 08:08
        Первый "звоночек" был на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, тогда "победила дружба" и были вручены две золотые медали за фигурное катание, глупо было надеялся, что в Вашингтоне не захотят повторить "успех". Тогда уже надо было начинать все эти раследования и про "бездопинговых" американских спортсменов, и про коррупцию в МОК, и за отмену итогов 19 спортивных игр... Тогда не сделали, а сейчас поздно уже, "после драки кулаками не машут"... Теперь другие телодвижения нужны, и, может, не в Спорте, но, обязательно, надо делать так чтоб все поняли почему и из-за чего...
        EwgenyZ
        1. антивирус Сегодня, 08:14
          Первый "звоночек" был на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, тогда "победила дружба" и были вручены две золотые медали за фигурное катание,

          В92-96 ГГ все уже случилось. просто не доехало шоу до США -там под контролем своего кгб легко провернули дела из 96 г
          антивирус
  5. ИмПерц Сегодня, 07:20
    В этом плане я буду придерживаться мнения, озвученного блогером Green Tea:
    "Green Tea (Зелёный Чай)
    Я не стану бросать камни в спортсменов, которые решат ехать на эту олимпиаду, чтобы выступить под белым флагом. Я всё понимаю - годы тяжёлых тренировок, единственный шанс, мечта всей жизни и всё такое.
    Это их выбор и Бог им судья. Но считать их нашими спортсменами я не могу.
    Мне такие медали не нужны, я лучше схожу поболеть на решающий матч между сборными школы №13 и школы № 14 в финале Лиги Чемпионов Завокзального района, благо, этот грёбанный МОК его уже никак не запретит. No Russia - no Games".
    https://cont.ws/@greentea/787699
    ИмПерц
  6. Познающий Сегодня, 07:42
    Ситуация ну совсем НЕ схожая если сравнить (как указал автор) 64 страны-союзники в 80-м... Хотелось-бы узнать, кого автор считает союзниками России сейчас и поименно. recourse
    Познающий
    1. Yurasumy Сегодня, 09:25
      Имелась в виду исходная ситуация в мире, а не решение МОК. Статья о глобаьном, а не контретном решении МОК.
      Yurasumy
    2. Познающий Сегодня, 09:36
      И напоследок, обращение р Российским спортсменам: Думайте с кем Вы, где Вы, Кто Вы...
      Познающий
  7. Челдон Сегодня, 08:11
    Мутько на мыло!
    Челдон
  8. parusnik Сегодня, 08:12
    Сейчас союзников у России нет, одни партнеры..
    В пику США они провели свои игры «Дружба-84».
    ..Игры доброй воли, так официально назывались..данные игры проводились четыре раза в 1984, 1986, 1994,2001..
    parusnik
    1. Yurasumy Сегодня, 09:26
      Нет, первые Игры доброй воли проводились в 1986
      Yurasumy
      1. parusnik Сегодня, 09:47
        Зря в спор влез, вы правы.."Игры доброй воли" больно название красивое, поэтому и подумал может двойное название..Дружба - Игры доброй воли..
        parusnik
  9. aybolyt678 Сегодня, 08:24
    Основная мысль статьи - чем ответит Москва? у меня же мысль, что скажет Президент? Кудрина с Чубайсом я привык ему прощать, но если мы потеряем флаг, символ государственности, Не знаю
    Русских вообще объединяет не национальность, нас объединяет Государство, вне государства мы быстро ассимилируемся, забываем корни, язык. Именно поэтому нет за границей крепких русских диаспор, потому что нет России. Потеря флага на ОИ - недопустима.
    aybolyt678
  10. Русфанер Сегодня, 08:51
    Посмотрим, сколько спортивных "штрекбрехеров" объявится в Южной Корее...
    Хорошо будет, если их отпустят туда за свой счёт.
    Русфанер
  11. Стирбьорн Сегодня, 08:56
    Топор спортивной войны, это только начало, самое главное будет 2 февраля, когда янки начнут зажимать офшорные счета нашей "элиты", в обмен на сдачу ВВП...так что особо переживать насчет Олимпиады не вижу смысла, в конце концов мы же выиграли, как утверждает в статье автор, войны в Сирии и Украине
    Стирбьорн
  12. NordOst16 Сегодня, 09:04
    Ммм... возможно, что проблему допинга специально раздули. Но с другой стороны "дыма без огня не бывает". И нас подвёл российский "Сноуден" (по факту такой же предатель). Не спорю, что, возможно, все крупнейшие страны имеют свои допинговые программы, но пока только Россия попалась так крупно.
    Меня немного напрягают заявления (или скорее вопли) наших гос сми о том, то допинга никакого не было. Если обосрались, то примите поражение с честью. А другие структуры государства должны начать копать под "самые активные" страны для раскрытия их махинаций (покупать потенциальных предателей, находить доказательства и так далее).
    А насчёт бойкота олимпийских игр - с одной стороны поддерживаю, а с другой спортсменов жалко которые из-за бойкота не смогут попасть на ОИ.
    NordOst16
    1. Варяг_0711 Сегодня, 09:46
      NordOst16 Сегодня, 09:04
      Меня немного напрягают заявления (или скорее вопли) наших гос сми о том, то допинга никакого не было. Если обосрались, то примите поражение с честью.
      А меня не немного, а сильно напрягают вот такие заявления как ваше! Какое поражение мы должны принять? Американцы жрут допинг ведрами в открытую, прикрываясь фиговыми листочками справок типа, "а мне врач разрешил" и вообще "я очень больной спортсмен". Это не поражение, это фарс и участвовать в этом фарсе Россия не должна ни под каким видом. Вариант один, выход из МОК и создание альтернативного движения в спорте на равноправных началах.
      Варяг_0711
  13. Игорь Николаевич Сегодня, 09:15
    Я конечно поддерживаю наших спортсменов, но в данной ситуации финансировать наших я не вижу ни какого смысла.Раз МОК исключил ОКР из своего состава, пускай тогда и спонсирует Российских спортсменов. Всё должно быть по честному, нет флага-нет страны, нет страны-нет денег. Я против, чтобы деньги Российских налогоплательщиков уходили на оплату неизвестно кого и чего. Когда спортсмены едут на соревнование под флагом своей страны, понятно, что они едут показать свои достижения и результаты, демонстрировать флаг своего отечества, ну и заработать деньжат. Когда спортсмены едут обезличенные, да ещё каждый в отдельности должен доказывать свою невиновность, неизвестно перед кем, тогда возникает вопрос:"А какова цель данной поездки?", и получаем ответ, заработать деньжат. Если наши атлеты готовы подставлять свои лица под плевки и оскорбления своих "коллег", тогда пускай рассчитывают сами на себя, и не пишут открытые письма президенту страны бод белым флагом.
    PS. Ничего личного, просто грязная политика!
    Игорь Николаевич
  14. Дирижер Сегодня, 09:32
    Стойкое неприятие рождается к ОИ , МОК вообще место для задниц .
    Дирижер
  15. Altona Сегодня, 09:39
    Что тут обсуждать? Олимпийскую Хартию превратили в расовый закон Третьего Райха, Олимпийский флаг в портянку. Приостановить членство в МОК, выплаты и телетрансляции, и весь сказ. Обошлись без Евровидения, никто не умер. Что тут обсуждать? Хотелки спортивных чинуш, хотелки топ-спортсменов, бегающих за бабло? Так коммерческих стартов полно, чемпионаты мира и Европы никто не отнимал. На массовый спорт можно денег потратить, купить хороший спортинвентарь в школы.
    Altona
  16. ando_bor Сегодня, 09:43
    Да, бойкот Олимпиады - 80, через 21 год в башни прилетел, причем собственной персоной,
    - прилетит и этот, как и когда пока непонятно.
    ando_bor
  17. sds87 Сегодня, 09:43
    Холодная война в горячей фазе. Каламбур какой-то. Родченков уже опасается за свою жизнь. Правильно делает. Предателям одна дорога - в котел к чертям.
    sds87
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