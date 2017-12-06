10:05 06 декабря

В Пхёнчхан под белым флагом?

Ожидаемое решение принял накануне Международный Олимпийский комитет после длительного обсуждения в швейцарской Лозанне по поводу судьбы российской национальной сборной на Олимпиаде-2018. Глава МОК Томас Бах озвучил решение, которое в конечном итоге выглядело следующим образом: отстранить от Игр в Южной Корее Олимпийский комитет России и ряд высокопоставленных спортивных чиновников России, но при этом разрешить спортсменам из России выступать на зимней Олимпиаде под «нейтральным флагом и без какой-либо российской атрибутики». Мало того, российские спортсмены должны отдельно получать некие приглашения от МОК и спортивных федераций, чтобы стать участниками Игр.

В Пхёнчхан под белым флагом?


Удивительно то, что от Олимпийского комитета России МОК теперь требует ещё и «возмещения убытков за проводимое антидопинговое расследование». Это сумма в размере около 15 млн долларов. Сами затеяли - сами требуют денег. Святая простота...


Другими словами, проявила себя пресловутая политика, когда за бредни Родченкова наказали чиновников, а пострадали российские спортсмены.

Теперь в РФ обсуждается вопрос статуса российских спортсменов на грядущей спортивном мероприятии мирового масштаба: отправлять ли российских спортсменов или бойкотировать Олимпиаду, под надуманными предлогами игнорирующую национальную идентичность российских атлетов, вина которых в употреблении допинга так и не была доказана. Это сознательное уничтожение принципа гражданственности на Играх, в отношении чего западные «элиты» долгое время и работали, стараясь хоть как-то насолить РФ
В этой связи глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сделал весьма странное заявление. По его словам, российский флаг всё же может появиться на Олимпиаде в Пхёнчхане – «например, на закрытии Игр, когда его понесут допущенные к Олимпиаде российские спортсмены». И зачем это унижение?..

На этом фоне в России уже прозвучали заявления, что если сборная бойкотирует игры в Корее, то её точно отстранят и от летней Олимпиады 2020. А это так принципиально, если к тому времени комиссия ВАДА по заказу найдёт "очередные дневники" Родченкова?..

Использованы фотографии: man-on.info
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 172

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  1. vovanpain Сегодня, 05:55
    Одно слово:Англосаксы вы подонки,и чем вас больше отправится к чертям в ад тем для мира лучше.
    vovanpain
    1. Сергей-svs Сегодня, 06:03
      Цитата: vovanpain
      Одно слово:Англосаксы вы подонки,и чем вас больше отправится к чертям в ад тем для мира лучше.

      Ну вот так бы сразу и сказали в чём проблема! yes Теперь ясно, что под нейтральным флагом можно ширяться спокойно, вопросов не возникнет! negative

      P.S. Но, господа! Как же хочется соответствовать! winked Поехать туда с гармошками, медведЯми, пьяными - в ушанках и ватниках! wassat Набить всем морды, отлюбить во всех позах американскую (женскую) сборную по кёрлингу, стрелять из воздушки по биатлонистам, декламируя БродскАгА! tongue И аннексировать, аннексировать, АННЕКСИРОВАТЬ всё на своем пути, господа! laughing laughing laughing
      Сергей-svs
      1. dsk Сегодня, 06:06
        Цитата:
        "Сами затеяли - сами требуют денег". (В частности, выплатить организации 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы, а также возместить расходы на так называемое антидопинговое расследование.)

        Бизнес и ничего личного. hi
        dsk
        1. Татьяна Сегодня, 06:14
          Удивительно то, что от Олимпийского комитета России МОК теперь требует ещё и «возмещения убытков за проводимое антидопинговое расследование». Это сумма в размере около 15 млн долларов. Сами затеяли - сами требуют денег. Святая простота...
          Всё, как всегда! Как говорил Бжезинский!

          Татьяна
          1. Татьяна Сегодня, 06:31
            Уже проводятся опрос в Интернете россиян по вопросу - Игнорировать ли нашим спортсменам ОИ-2018 или нет при условии МОК выступать российским спортсменам без флага РФ и соответственно без допуска национальной команды спортсменов России на ОИ-2018? Это сразу означает ДИСКРИМИНАЦИЮ самих спортсменов от РФ в виде ограничения наших спортсменов в получении ими медалей, а именно за командное первенство!!! В таких условиях выступают только спортсмены от НЕПРИЗНАННЫХ государств!

            РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА на 6.12.2017 6:25
            36206 чел.
            Россия на Играх-2018 - без флага и гимна: соглашаться с МОК или нет?

            ВЫСТУПАТЬ, нельзя бойкотировать 27.7%
            Выступать нельзя, БОЙКОТИРОВАТЬ 72.3%
            См. - https://www.sport-express.ru/olympics/pyeongchang
            2018/figure-skating/reviews/evgeniya-medvedeva-ne
            -mogu-prinyat-variant-vystupleniya-na-olimpiade-b
            ez-flaga-rossii-1344752/
            Татьяна
            1. shark Сегодня, 08:50
              Конечно понимаю спортсменов. Готовились, надеялись. Опять таки подарочки от государства призерам. Но господа спортсмены, Вы же русские! Россия вас воспитала, обучили, поставила на ноги. Нельзя отказыватся от Родины. от матери.
              Предлагаю собрать тех спортсменов кто хочет выступать под белым флагом в Кремли и выдать им по Лексусу или что им там дают. И денежную сумму выдать как за медаль. И по телевизору показать. Пускай народ посмотрит как за мизерную ( по большому счету) сумму родина выкупает преданность своих сыновей и дочерей. Те у кого совесть осталась- откажутся. Тот кто возмет конченный человек. Пускай имеет нейтральное гражданство и пожизненно выступает за нейтральную сборную.
              shark
              1. tolyasik0577 Сегодня, 09:58
                Вы в своем уме? Продать преданность родине или бойкотировать но остаться гордой птичкой? Ничего что спортсмены годами идут к этим играм, кладут свое здоровье?! Необходимо выступить, пусть и под олимпийским флагом. И показать что мы сильнее под каким бы флагом не выступали. Кого утешит это? Какое может быть унижение? Запад будет рукоплескать своей победе? Победе в чем? Нужно доказать что спорт выше политики. Наши спортсмены должны с высоко поднятой головой порвать всех и сказать всему миру - нам по фиг под каким мы флагом-мы русские. В конечном итоге медали привезут в Россию. Правила олимпийского комитета для всех, и исполнять их -обязанность, какими бы абсурдными они не были. И доказывать свою правоту. Почему то когда речь доходит до ареста активов газпрома, юристы отбиваются, а тут язык в одно место засунули. И потом, махать флагами на трибунах не запрещено же. Вот и поддержим своих.
                tolyasik0577
              2. bulvas Сегодня, 09:58
                Интересно, что будет с нашими спортивными чиновниками?
                Они в любом случае не безвинны
                - если допустили допинг - виновны
                - если нет - виновны за то, что не смогли отстоять справедливость


                И что значит мычание одного из наших ведущих спорт-чиновников после оглашения решения МОК?
                bulvas
          2. analgin Сегодня, 06:45
            Цитата: Татьяна
            Всё, как всегда! Как говорил Бжезинский!


            Опять Татьяна села в лужу. Не говорил он такого.
            analgin
            1. Татьяна Сегодня, 06:49
              analgin
              Опять Татьяна села в лужу. Не говорил он такого.
              На этот раз Вы сели в лужу, а не я!
              Книгу Збигнева Бжезинского "Великая шахматная доска" почитайте! Не читали, небось?
              Татьяна
              1. analgin Сегодня, 06:55
                Цитата: Татьяна
                analgin
                Опять Татьяна села в лужу. Не говорил он такого.
                На этот раз Вы в сели в лужу, а не я!
                Книгу Збигнева Бжезинского "Великая шахматная доска" почитайте!

                Ну, в отличии от вас я её читал. Нет там такого.
                Мой вам совет, Татьяна, меньше Рогозина слушайте и читайте помоечные "СМИ". hi
                analgin
                1. Татьяна Сегодня, 07:01
                  analgin
                  Ну, в отличии от вас я её читал. Нет там такого.

                  А я - в отличии от Вас - не только Бжезинского читала, но и имею эту книгу в собственной домашней библиотеке! Именно там это и высказано!
                  А Вы эту книгу не читали, раз такое говорите! Или читали её не внимательно - через пень колоду!
                  Татьяна
                  1. analgin Сегодня, 07:05
                    Цитата: Татьяна
                    analgin
                    Ну, в отличии от вас я её читал. Нет там такого.

                    А я - в отличии от Вас - не только Бжезинского читала, но и имею эту книгу в собственной домашней библиотеке! Именно там это и высказано!
                    А Вы эту книгу не читали, раз такое говорите! Или читали её не внимательно - через пень колоду!

                    А можно фото этой книги и эту цитату из неё? Только быстро не сливайтесь, ок?
                    analgin
                    1. Татьяна Сегодня, 07:09
                      В Интернете есть! Сами найдёте!
                      У меня с такой обложкой.
                      Татьяна
                      1. analgin Сегодня, 07:16
                        Цитата: analgin
                        Только быстро не сливайтесь, ок?


                        Цитата: Татьяна
                        В Интернете есть! Сами найдёте!


                        Что-то уж совсем быстро.
                        analgin
                  2. профессор Сегодня, 07:30
                    Цитата: Татьяна
                    А я - в отличии от Вас - не только Бжезинского читала, но и имею эту книгу в собственной домашней библиотеке!


                    Цитата: Татьяна
                    В Интернете есть! Сами найдёте!

                    Нельзя же так сливаться. А казалось, что проще? Скинуть фотку с текстом из книги и посадить упрямца в лужу, а не садиться в нее публично самой. wink
                    профессор
                    1. Татьяна Сегодня, 07:38
                      Для фотки надо дома принтер иметь! Первое. Хотя у меня принтер есть.
                      Второе. Не хочу на анальгина работать. Он тролль. Ему всё не в пользу. Пусть сам просвещается. Я не хочу на него время тратить.
                      Фотка взята у меня из Интернета. Выпусков книги Бжезинского было несколько. У меня с представленной выше обложкой.
                      Бжезинский. Великая шахматная доска (аудиокнига)
                      Татьяна
                      1. профессор Сегодня, 07:46
                        Цитата: Татьяна
                        Для фотки надо дома принтер иметь! Первое. Хотя у меня принтер есть.

                        С мобильника щелкните и выложите нам. В чем проблема? request

                        Цитата: Татьяна
                        Второе. Не хочу на анальгина работать. Он тролль. Ему всё не в пользу. Пусть сам просвещается. Я не хочу на него время тратить.

                        Ерунда, Вы уже потратили на него время и выставили себя не в лучшем свете.

                        То что такой цитаты нет я не сомневаюсь, но мне интересно что у вас дома делает книга этого гада?
                        профессор
                      2. Татьяна Сегодня, 07:56
                        профессор
                        С мобильника щелкните и выложите нам. В чем проблема?

                        Книга куплена очень давно. Мне её искать надо, давно ею не пользовалась.
                        мне интересно что у вас дома делает книга этого гада?
                        У меня есть книги и других гадов? Приходилось их читать и анализировать по экспертной работе при рецензировании работ других авторов.
                        Татьяна
                      3. Burbon Сегодня, 08:47
                        Цитата: Татьяна
                        Для фотки надо дома принтер иметь! Первое.

                        laughing да не ужели? wassat с телефона....с телефона....нет фотки - вы просто обманули!
                        Burbon
                    2. Тралл Сегодня, 07:46
                      Правила русского КВН распространилось на зимнеолимпийское движение. Чемпион не участвует в следующем сезоне smile
                      Тралл
                    3. Комментарий был удален.
                    4. KelWin Сегодня, 07:56
                      А самому ничо написать не надо? Это вам всем еще мягко сказали как надо сделать, можно было и попроще сказать, по-русски. Упали под шконку.!
                      Татьяна +10
                      KelWin
                  3. Burbon Сегодня, 08:45
                    Цитата: Татьяна
                    Бжезинского читала, но и имею эту книгу в собственной домашней библиотеке! Именно там это и высказано!

                    так скрин страницы в студию...а если нет - то вы реально сели в лужу
                    Burbon
              2. Архонт Сегодня, 08:13
                Только что скачал данную книгу и вышеуказанной фразы там нет. Там даже нет слова руины, руинах, руин. Да и не может новый порядок построиться за деньги России, их слишком мало.
                Архонт
                1. Татьяна Сегодня, 08:42
                  Архонт
                  Да и не может новый порядок построиться за деньги России, их слишком мало.
                  Вы не понимаете полный смысл этой фразы. Дело не только в деньгах, а и в эксплуатации недр России за счёт её распада.
                  Взять хотя бы данный случай отстранение российских спортсменов от ОИ-2018. Это что, не построение "нового мирового порядка" за счёт уничтожения России? Да ещё и за наш счёт в размере $15 млн!
                  Татьяна
              3. Соломон Кейн Сегодня, 09:06
                «Россия — побеждённая держава. Она проиграла титаническую борьбу. И говорить „это была не Россия, а Советский Союз“ — значит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей... Россия будет раздробленной и под опекой».

                «Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счёт России и на обломках России».

                Из книги Збигнева Бжезинского «Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство» (М., Международные отношения, 2010 г., стр. 127):

                Сударыня, не надо обращать внимание на дешевый троллинг, Невеждам свойственно подвергать сомнению иные суждения.....
                А при чем тут слова Бжезинского ? Есть ли,нет? Их смысл реализуется с огромным успехом.... Теперь и в Олимпийском движении...
                Соломон Кейн
                1. Татьяна Сегодня, 09:32
                  Соломон Кейн
                  Невеждам свойственно подвергать сомнению иные суждения.....

                  Спасибо, коллега, за помощь!
                  Из книги Збигнева Бжезинского «Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство» (М., Международные отношения, 2010 г., стр. 127):

                  Константин! Книгу Бжезинского «Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство» я не читала.
                  А у меня его книга "Великая шахматная доска" более раннего издания - 2006 г.
                  Збигнев Бжезинский. Великая шахматная доска. - М.: Международные отношения, 2006. - 280 с.
                  Формат: 130х200 мм. Твёрдый переплёт.
                  Татьяна
                  1. Соломон Кейн Сегодня, 09:45
                    Да какая разница?
                    Какой западный "бестсе́ллер" не возьми, в любом сквозит ненавистью к России...от примитивного уличного чтива до политическо-аналтической беллетристики....
                    Соломон Кейн
            2. виктор н Сегодня, 07:10
              Бжезинский не мог НЕ СКАЗАТЬ такого!
              виктор н
              1. Архонт Сегодня, 08:14
                В личной беседе или лекции мог, а в указанной книге этой фразы нет. Только что проверил.
                Архонт
                1. Татьяна Сегодня, 08:59
                  Архонт
                  в указанной книге этой фразы нет. Только что проверил.

                  stop Ещё скажите, что Вы эту книгу с карандашом в руках прочли! laughing За 5 минут! feel
                  Татьяна
                  1. йцукен Сегодня, 09:27
                    Вы считаете, что для поиска ОПРЕДЕЛЕННОЙ ФРАЗЫ в ЭЛЕКТРОННОЙ версии книги необходимо прямо-таки ее прочитать? Вы глубоко ошибаетесь,увы.
                    йцукен
                    1. Татьяна Сегодня, 09:51
                      йцукен
                      Вы считаете, что для поиска ОПРЕДЕЛЕННОЙ ФРАЗЫ в ЭЛЕКТРОННОЙ версии книги необходимо прямо-таки ее прочитать?
                      Конечно, я так не считаю!
                      Однако поисковая система в Интернете не всегда всё находит - за ДАВНОСТЬЮ ВРЕМЕНИ издания материала - не только ссылку, но и саму исходную работу.
                      Соломон Кейн нашёл эту фразу Бжезинского в его другой работе «Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство», которую я, кстати, не читала. Зато я читала читала более раннюю публикацию - от 2006 года - работы Бжезинского "Великая шахматная доска", из которой мне эта фраза и запомнилась.
                      Известно, что авторы в своих последующих публикациях иногда повторяют целые главы, а не только фразы, из своих ранее опубликованных книг.
                      Что касается Интернета, то не всегда поисковая система находит нужные цитаты и даже ранее опубликованные статьи. Ну знать, где искать. В принципе можно в Интернете и ничего и не найти.
                      Татьяна
            3. Немезида Сегодня, 10:03
              Бжезинский известный русофоб....Такой же как Леонида Лари и ей подобные
              Немезида
        2. dsk Сегодня, 06:19
          "В пресс-службе ВГТРК подтвердили свой отказ транслировать Олимпиаду-2018 без сборной России. Холдинг ВГТРК сказал свое веское слово МОК. В пресс-службе телеканалу Царьград подтвердили, что трансляции Олимпийских игр без российской сборной не будет. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит, заявили представители холдинга. По мнению абсолютного большинства экспертов и пользователей соцсетей, подобное решение МОК - унижение России. Наша страна не должна выступать под нейтральным флагом, а тем более кормить МОК." (Первый русский телеканал "Царьград" 23:09., 05.12.2017.) Сохранит ли свою позицию Холдинг ВГТРК?
          dsk
          1. LiSiCyn Сегодня, 07:14
            Пора, давать отмашку Ыну !!!! soldier Пусть, начинает готовиться ... К началу февраля , надо будет" пару '" запусков, организовать.. laughing А наших спортсменов, предупредить, никаких гарантий безопасности... Хочешь , участвовать, за свой счет... И выбираться, если, что wink , будете сами..
            LiSiCyn
        3. 210окв Сегодня, 06:29
          Бизнес?Совершенно верно.Только это касается в первую очередь "наших" спортивных чиновников.Ни стыда,ни совести ни чести у них нет.
          Цитата: dsk
          Цитата:
          "Сами затеяли - сами требуют денег". (В частности, выплатить организации 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы, а также возместить расходы на так называемое антидопинговое расследование.)

          Бизнес и ничего личного. hi
          210окв
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 06:36
            Бизнес?Совершенно верно.Только это касается в первую очередь "наших" спортивных чиновников.Ни стыда,ни совести ни чести у них нет.

            Мутко должен был быть снят после Ванкувера. МОК должен был быть расстрелян после недопуска наших паралимпийцев. ВСЕ,
            Диванный Хенераль
        4. Now we are free Сегодня, 08:14
          Ну что доМУТКаачились?..

          Сколько раз было сказано УБИРАЙТЕ м...в из руководства спорта! Сколько раз было сказано, что все к этому и идёт, когда начали об этом предупреждать?!? И для этого не надо быть глубоким аналитиком или знать какую то сверхсекретную информацию. ВСЯ СТРАНА ГОВОРИЛА об этом, НО надеялась, что хоть, что то сделают, ведь времени было вагон и тележка, нет дали выехать Родченкову, не сняли сразу Мутко (который всё хотел договорится), схавали ВСЁ, что наплела ВАДА вместо того, чтобы послать СРАЗУ в одно место (как это делают американцы) все эти попытки лишить нас участия на олимпиаде, подавать в суды, говорить о личной заинтересованности Макларена в лишении России статуса участника Олимпиады. (Кстати в 2011 году Макларен расследовал применение допинга в американской сборной, и... Американцы получив его результаты сказали -Мы примем к сведению. И всё...) Теперь через этого Мутко хотят лишить нас если не чемпионата мира по футболу то ВНИМАНИЕ -лишить сборную России права участия на ЧМ проходящем в России!..

          ГОНИТЕ МУТКО В/НА ИЗ РУКОВОДСТВА СПОРТА СРОЧНО!!! Или хотите ещё и ЧМ п...ть?
          Слава Богу из министерства обороны подобного Мутко в виде Сердюкова вовремя попросили а то сейчас гляди не олимпиады бы нас лишили а удар по стране нанесли... Хотя сейчас бедные вертолёты России должны страдать под Сердюковым (куда его засунули) может и Мутко туда?..


          Не получится теперь на "полшишки" общаться в нынешней агрессивной среде в: спорте, экономике, геополитике... Россию будут бить жёстко и беспощадно там где она позволяет это делать вот Вам пример -Международный спорт.
          А если и дальше держать в управлении м...в типа Мудко или гнид в виде Родченкова, то и попыток отстоять имя и честь своей страны делать не стоит (в том направлении, где они у руля) не смешите ни народ России ни весь мир...

          Самое поганой и отвратное, что за все что пр...и за такой долгий период времени за те искалеченные судьбы сотен а то и тысяч российских спортсменов за втоптанный в грязь (какой то полупокерной организацией ВАДА) престиж нашей страны, никто не понесёт ответственность.

          Как говорил И.В. Сталин -У каждой ошибки есть имя и фамилия. Хотя как показывает практика, мысли озвученные этим мудрым "Тираном" и настоящим патриотом сейчас не в чести.
          Now we are free
          1. сорок восьмой Сегодня, 08:49
            Вы забываете, что Мутко не только не отстранили, но и отправили год назад на повышение! На данный момент он занимает должность зампреда правительства РФ. Ну и вопрос в никуда: как это понимать?
            сорок восьмой
          2. Now we are free Сегодня, 09:00
            П.С. И да, по поводу того, ехать ли на олимпиаду под белым флагом и непонятно каким гимном или байкотировать олимпиаду...
            Да, спортсмены не виноваты в том, что против России ведётся война всеми возможными способами (Олимпиада ответка за Крым и Сирию, если проще говорить), да спортсмены не виноваты в том, что у руля нашего спортивного ведомства м...и а может и "Спящие" (См. х/ф Быкова) пр...е всё, да спорт это вся жизнь для ребят спортсменов и потому запретить им ехать на олимпиаду у рос. рук-ва спорта нет никаких прав!
            НО если Россия пойдёт на это тогда:
            Никто не даёт гарантии, что Российские спортсмены будут допущены на олимпиаду даже под нейтральными флагами и гимном. Рук-м олимпийского комитета было ясно сказано -Мы сами пригласим на олимпиаду спортсменов, которых посчитаем чистыми от употребления допинга, т.е. даже пойдя на все унизительные условия Россия/ее спортсмены абсолютно не гарантированно попадут на Олимпиаду.
            При победе Рос. спортсменов под непонятными флагами и гимном им абсолютно спокойно могут пояснить, что победили они не совсем правильно и потому "надо переиграть" (как в скандале с Канадскими фигуристами и американским бегунами) возражения соответственно со стороны Рос. спортсменов учитываться вряд ли будут Ибо -Слабого бьют все...

            Так, что из "вилки" в которую Российскую олимпийскую сборную посадили, есть два выхода один который предполагает хотя бы сохранить лицо и другой который не предполагает вообще ничего...
            Now we are free
        5. Ren Сегодня, 08:40
          Цитата: dsk
          Бизнес и ничего личного.

          Цифра очень коррелирует с замороженным траншем в ПАСЕ. belay
          Это случайность или... what
          Ren
      2. Познающий Сегодня, 06:13
        Цитата: Сергей-svs
        Теперь ясно, что под нейтральным флагом можно ширяться спокойно, вопросов не возникнет!

        Ну почему-же только под нейтральным... звездно-полосатики в деле ширева ох как приуспели...
        Познающий
        1. Лганхи Сегодня, 06:16
          В августе 2016 года, по данным хакерской группы Fancy Bears Hack Team, сдала положительный тест на метилфенидат (психостимулятор), при этом не нарушив антидопинговых правил, так как в истории болезни спортсменки было указано разрешение на применение этих препаратов в борьбе с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Сама Байлз написала в своём микроблоге в Twitter, что не стыдится применения лекарств, которые помогли ей преодолеть трудности концентрации внимания
          Лганхи
        2. MadCat Сегодня, 08:09
          Цитата: Познающий
          Цитата: Сергей-svs
          Теперь ясно, что под нейтральным флагом можно ширяться спокойно, вопросов не возникнет!

          Ну почему-же только под нейтральным... звездно-полосатики в деле ширева ох как приуспели...

          а вы ее за руку поймали? Анализы брали? Или на основании расы и телосложения такой сарказм? Занимательная картинка конечно, но ничего не значащая.
          MadCat
          1. SOF Сегодня, 08:44
            а вы ее за руку поймали?

            ...вы как будто только, что с Марса вернулись...:
            "Допинг-тесты четырёхкратной олимпийской чемпионки 19-летней Симоны Байлз были положительные в августе 2016, во время Олимпийских игр в Рио, где она завоевала пять медалей, четыре из которых — золотые. У неё были найдены следы употребления психостимулятора метилфенидата.
            Сама спортсменка уже отреагировала на обвинения. Она не стала отрицать, что принимает препарат, и заявила, что не стесняется этого.
            «У меня СДВГ, и я принимаю лекарства из-за этого с детства. Пожалуйста, знайте, я верю в чистый спорт, всегда следовала правилам и продолжу делать это, поскольку честная борьба необходима в спорте и очень важна лично для меня».
            http://medialeaks.ru/1409okh-doping-baylz-i-sesty
            or-uilyams-chto-upotreblyali-sportsmenki-i-kak-on
            i-otvetili-na-obvineniya/ - источник. Там еще много чего интересного.
            Bon Licet Jovi Non Licet Bovi
            SOF
          2. Немезида Сегодня, 10:00
            Да и ловить не надо,достать пробирку со стиральным порошком перед журналистами,как это делают СЩА и заявить все что нужно....То что эта негритянка на стироидах и так видно...
            Немезида
        3. Астма Сегодня, 09:23
          не совсем корректное сравнение, спортивная и художественная гимнастики совсем разные виды спорта. соответственно, должны быть развиты совершенно другие группы мышц.
          Астма
      3. vovanpain Сегодня, 06:14
        Цитата: Сергей-svs
        Набить всем морды, отлюбить в всех позах американскую (женскую) сборную по кёрлингу, стрелять из воздушки по биатлонистам,

        Это всегда с большим удовольствиемм,а норвежские астматики уже в воздух чепчики бросают. bully
        vovanpain
      4. analgin Сегодня, 06:36
        Цитата: Сергей-svs

        P.S. Но, господа! Как же хочется соответствовать! winked Поехать туда с гармошками, медведЯми, пьяными - в ушанках и ватниках! wassat Набить всем морды, отлюбить во всех позах американскую (женскую) сборную по кёрлингу, стрелять из воздушки по биатлонистам, декламируя БродскАгА! tongue И аннексировать, аннексировать, АННЕКСИРОВАТЬ всё на своем пути, господа! laughing laughing laughing


        Правильно! Россия - самая миролюбивая страна в мире!
        А кто в этом усомниться - так получит по е**лу, что запомнит на всю жизнь! good
        analgin
    2. rotmistr60 Сегодня, 06:03
      Поразило, а вернее возмутило выступление Жукова перед прессой. "Но есть и положительные моменты…". Вы о чем г-н чиновник? Какие "положительные моменты"? Наверное, положительно то, что если Россия согласится на унижение, то команде разрешат пройти с флагом на закрытии? Или может в том, что если мы заплатим 15 млн (и не кому-нибудь, а ВАДА) с наших чиновников от спорта снимут санкции? А не эти ли чиновники виновны в случившемся, когда все это время занимали выжидательную позицию еще и умудрялись лебезить перед ВАДА и МОК? Ну что же давайте уж до полноты картины и на радость всем русофобам заплатим 15 млн. организации, которая бездоказательно морщила наших спортсменов, а потом дружно поедем на Олимпиаду без флага, гимна, а значит Родины под довольные ухмылки кучки ангажированных чиновников и противников нашей страны. Ведь спорт это все, а Родина может и потерпеть.
      rotmistr60
      1. Лганхи Сегодня, 06:12
        Выплатят как миленькие эти 15 лямов. Уверен, что у Жукова заграницей счета на миллиарды бакинских, вот он и признает эти обвинения.
        Лганхи
        1. Skarpzd Сегодня, 06:24
          если бы выплаты были из карманов наших чинуш от спорта - только за. не умеете работать - неча должность занимать
          Skarpzd
        2. сорок восьмой Сегодня, 08:51
          Он уже принес извинения МОК от лица Олимпийского комитета России. Это фиаско...
          сорок восьмой
          1. Лганхи Сегодня, 09:21
            Это унижение всей страны! НИКОГДА нельзя каяться от лица страны! Это аксиома! Разве США каются за атомные бомбежки японских городов? Разве они покаялись перед немцами за бомбежку Дрездена или перед вьетнамцами? США покаялись перед иракцами за вранье о химическом оружии Хусейна? Разве японцы покаялись перед китайцами за 50 млн убитых китайцев с 1931 по 1945 гг? Мне впервые стало очень стыдно за свою страну! Даже пьяный ЕБН, дирижирующий оркестром, и то не вызывал такого стыда negative
            Лганхи
      2. Ami du peuple Сегодня, 06:24
        А что скажет теперь, ставший невыездным, МуДко Лявонтьевич? Ай эм вондед то зе харт бат зе интерестс оф зе олимпик мовемент эбов олл?
        Ami du peuple
      3. Reptiloid Сегодня, 06:30
        Цитата: rotmistr60
        Поразило, а вернее возмутило выступление Жукова перед прессой. "Но есть и положительные моменты…". Вы о чем г-н чиновник? Какие "положительные моменты"? Наверное, положительно то, что если Россия согласится на унижение, то команде разрешат пройти с флагом на закрытии?
        ........Родина может и потерпеть.
        Эта терпеливая позиция выработалась в 90е годы, покаялись за Катынь.Значит и дальше должны стыдиться и каяться----убеждение штатников.
        Reptiloid
      4. Диванный Хенераль Сегодня, 06:39
        возмутило выступление Жукова перед прессой

        А что вы хотели с чиновника? Тем более с автора "монетизации льгот". Ему все божья роса.
        По логике - теперь ВСЕ его командировки, которые были, начиная с 2014 года пусть компенсирует из своего кармана.
        В бизнесе как? Нет результата - нет денег. От него результата нет.
        Диванный Хенераль
      5. частное лицо Сегодня, 07:42
        Однозначно БАЙКОТ ОЛИМПИАДЕ!!!! Вот и посмотрим кто из спортсменов ПАТРИОТ России. А Жукова и Мудко на скамью подсудимых у них было время но они опустили руки и надеялись на авось. Нет флага нет России.
        частное лицо
        1. MadCat Сегодня, 08:22
          Цитата: частное лицо
          Однозначно БАЙКОТ ОЛИМПИАДЕ!!!! Вот и посмотрим кто из спортсменов ПАТРИОТ России. А Жукова и Мудко на скамью подсудимых у них было время но они опустили руки и надеялись на авось. Нет флага нет России.

          Бойкот это значит что МОК прав во всем, если спортсмены чисты почему не выступить? Почему не бороться? Я не понимаю.
          MadCat
          1. Burbon Сегодня, 08:52
            Цитата: MadCat
            Я не понимаю.

            тогда с вами просто говорить не о чем....флаг - символ как и гимн....знаете что бывает за потерю боевого знамени?....так что чистые-грязные-мытые или просто чинуши ехать не должны!страну унизили?, значит и спортсменов унизили....
            Burbon
    3. сибиралт Сегодня, 06:34
      Какой же Жуков глава Олимпийского комитета, если весь ОКР дисквалифицирован, а сам он лишен членства МОК? Единственно греет то, что он набрался мужества принести извинения перед президиумом МОК за нашу спортивную мафию. Печально все это. Радует только то, что Мутку и его подельнику Нагорному дали пожизненно близко не подходить к Олимпийским играм. Вместо того, чтобы их раньше гнать из спорта, Медведев сделал Мутка своим замом. Одним словом, профукали Олимпиаду, подставили Путина, который требовал от них тщательного расследования, и кучу честных спортсменов, ни хрена реально ничего не сделав в их защиту.
      сибиралт
    4. Glock Сегодня, 07:08
      " Глава МОК Томас Бах озвучил решение"

      Владимир Путин и Томас Бах


      Какой то Бах макнул ядерную державу во главе с Путиным во что-то
      Не бывать в Корее белым вежливым человечкам
      Обьявить Бойкот и Олимпиаду в Крыму и ДНР
      Вот и проверим кто настоящие друзья кроме армии и флота, кто приедет тот и друг
      Кстати белоруская хокейная сборная может поехать вместо российской так как у них самый высокий рейтинг Вот и посмотрим какие друзья они русским
      Glock
    5. 1331М Сегодня, 07:11
      Разве об этом статья?При чем здесь англосаксы,когда вопрос в том,поедут наши выступать под белым флагом или нет?Поедут.Легко,причём...Легкоатлеты в Лондон ездили,и эти поедут...
      1331М
      1. vovanpain Сегодня, 07:25
        Цитата: 1331М
        нет?Поедут.Легко,причём...Легкоатлеты в Лондон ездили,и эти поедут...

        Не надо передергивать negative В Лондон ездили под российским флагом,а не под белым.
        vovanpain
        1. 1331М Сегодня, 07:30
          Тренировочный стадион. Здесь у каждой команды своя палатка. На ней флаг и название страны. К сожалению, надписи «Россия» и нашего триколора здесь не будет. Российским атлетам разрешили выступать только в качестве нейтральных спортсменов. А значит, без флага, гимна и формы. Каково это, быть россиянином, но скрывать это, лучше всех знает Дарья Клишина. Она выступала в таком статусе на чемпионате Европы и других международных турнирах
          Вспомнили?
          1331М
          1. vovanpain Сегодня, 07:47
            Цитата: 1331М
            Вспомнили

            Да ну Леша, клишина это не вся российская сборная,не надо повторяю передергивать,вот в этот раз или наплюй на Родину и сдайся в плен под белым флагом или останься русским человеком,третьего не дано.Да ведь наплюют Коленьки из Нового Уренгоя.
            vovanpain
    6. pvv113 Сегодня, 07:52
      Владимир, приветствую! Благодаря англосаксам черти без работы в аду не останутся
      pvv113
      1. vovanpain Сегодня, 08:12
        Цитата: pvv113
        Благодаря англосаксам черти без работы в аду не останутся

        Да только тезка этих нелюдей маловато жарится на сковородках и варится в котлах,в основном жертвы рук их поганеньких. hi
        vovanpain
        1. pvv113 Сегодня, 08:20
          Да, гадостей они на земле много натворили
          pvv113
    7. Антианглосакс Сегодня, 10:01
      Как надо не уважать себя, свою страну и память предков, чтобы не отказаться от поездки на это бизнес-шоу! Не бойкотировать этот шабаш могут только коллаборационисты всех мастей, циничные мерзавцы, алчные проходимцы и продажные твари!
      Антианглосакс
  2. Uncle Lee Сегодня, 05:56
    Так они предложили ЧМ по футболу проводить в России БЕЗ РОССИИ !!!! wassat
    Uncle Lee
    1. kos 75 Сегодня, 06:20
      Если сейчас проглотим и не байкотируем игры то так и будет
      kos 75
      1. сибиралт Сегодня, 06:49
        Байкотировать игры смысла нет. Мок прекратил все дальнейшие расследования по допингу и снял санкции с нашего ОКР. На закрытие Олимпиады все наши спортсмены переоденутся в форму российской сборной, а в групповых видах спорта будут в ней выступать.
        сибиралт
        1. kos 75 Сегодня, 07:36
          Смысла нет оплачивать унижение своей страны.К следующим играм появятся новые "неопровержимые" доказательства и расследование возобновят.
          kos 75
          1. сибиралт Сегодня, 07:45
            Не бывает дыма без огня. Разборы "полётов" еще впереди, но уже в России. Не наши ли спортивные чиновники допустили условия, способствующие этому грандиозному скандалу? Позор какой - то. Однако, нельзя гнобить тех спортсменов, которые выйдут под белым флагом. В том нет их вины.
            сибиралт
            1. Татьяна Сегодня, 08:26
              сибиралт
              Разборы "полётов" еще впереди, но уже в России.
              Эпопея с МОК не закончилась.
              Например, наши чемпионы ОИ-2014 сказали, что свои олимпийские медали они вернут МОК только через суд! Поэтому ложиться под МОК России незачем! Если Россия ляжет под решение WADA и МОК, то дальше отношение к ней ещё хуже будет!
              Это война и обострение, как на фронте во время ВОВ!
              Поэтому участие наших спортсменов в ОИ-2018 на условиях МОК по протекции WADA и Родченкова - это капитуляция на сторону врага в рядах наших спортсменов - и больше ничего!
              Татьяна
        2. Tusv Сегодня, 07:42
          Цитата: сибиралт
          Байкотировать игры смысла нет. Мок прекратил все дальнейшие расследования по допингу и снял санкции с нашего ОКР. На закрытие Олимпиады все наши спортсмены переоденутся в форму российской сборной, а в групповых видах спорта будут в ней выступать

          Но КХЛ запретить играть на ОИ. И Баха с шайкой в международный розыск, заочно выдав им пожизненный билет на курорты Магадана с конфискацией имущества по статье Терроризм, Пункт нарисуем, был бы человек
          Tusv
          1. сорок восьмой Сегодня, 08:55
            Цитата: Tusv
            Пункт нарисуем

            Это слова морального урода. Слава Богу, такого у нас не случится.
            сорок восьмой
        3. Немезида Сегодня, 09:53
          Нет смысла участвовать в этих играх.Честного судейства все равно не будет ,так что нечего самим ехать на эту травлю...России нужно выйти из этих организаций и прекратить платить членские взносы...Пусть им за русофобию США платят
          Немезида
    2. частное лицо Сегодня, 07:49
      А что у России есть шанс на ЧМ по футболу?
      частное лицо
      1. vovanpain Сегодня, 08:14
        Цитата: частное лицо
        А что у России есть шанс на ЧМ по футболу?

        Есть yes Но только если она будет выступать под белым флагом. hi
        vovanpain
        1. Соломон Кейн Сегодня, 09:21
          Володя, сегодня ночью из пресс центра ФИФА сообщили:
          Инфантино послал МОК и ВаДА в анус.....
          Соломон Кейн
  3. василий50 Сегодня, 05:56
    Да поедут. Будет много слов о чём угодно, от загубленных жизней до поддержки спорта как такового. В общем РОССИЙСКИЕ деятели от спорта и НОК в полной жо ... депрессии. А чего ожидать от тех для кого участие в разных мероприятиях важней защиты спортсменов?
    А ведь всё начиналось с тюрьмы для олимпийцев и прочих унижений и молчании со стороны тех кто кормится от спорта.
    василий50
    1. LeonidL Сегодня, 06:24
      Очко слабо у всех кроме чеченцев. Это же не советский спорт с его гордостью ... Все размыто, растранжирено, распродано
      LeonidL
    2. Ил-18 Сегодня, 06:46
      Любая профессиональная деятельность лоторея. Даже во времена СССР. И переживать, что какой-то спортсмен не взлетит за счёт социального лифта этой олимпиады, конечно, можно. Но участие любого спортсмена, который соревнуется должно быть направлено на победу, престиж страны и себя, как гражданина своей страны. И тут мы получаем два момента:
      1) часть сильнейших просто отстранена, остальные не застрахованы от последующего отъема победы под любым надуманным предлогом;
      2) те спортсмены, что поедут туда будут выглядеть в глазах своих коллег, своих соотечественников обычными коллаборационистами, ибо это уже война против всего, что связано с Россией, т.е. против нас всех, включая Ксюшу С с Лёшей Н, уже ставших власовцами.
      Таким образом, кто имеет возможность и желание ехать на этот спортивный шабаш, пусть едут. Но без привлечения средств из бюджетов всех уровней, включая национальные федерации. За свой счёт или спонсорский, пожалуйста.
      Ил-18
  4. Комментарий был удален.
  5. Андрей НМ Сегодня, 06:01
    Ответный шаг - разрешить всем иностранным хоккеистам КХЛ выступать на олимпиаде, но только под нейтральным флагом. Все формальности соблюдены.
    Андрей НМ
  6. ТТХ Сегодня, 06:04
    Выступать под флагом и гербом СССР
    ТТХ
  7. Познающий Сегодня, 06:04
    И кого они будут представлять хотелось-бы поинтересоваться... Без Флага, без Страны, без Гимна request ... да и поехав в Корею Россия автоматически признает доклад Макларена, да и прокуратуре прийдется дело по Родченкову прекращать...
    Познающий
    1. Лганхи Сегодня, 06:11
      Жуков своим официальным извинением признал выводы ВАДА.
      Лганхи
  8. Per se. Сегодня, 06:09
    Давно уже пора и свой счёт предъявить Сатанинским Штатам, а участвовать в играх на условиях Запада, - себя и свою страну не уважать.
    Per se.
  9. Vita VKO Сегодня, 06:09
    Что и следовало ожидать. История холодной войны 80-х повторяется и все это прекрасно понимают. Будем надеяться, что ответные меры России охладят пыл чиновников МОК.
    Vita VKO
    1. SOF Сегодня, 06:57
      что ответные меры России охладят пыл чиновников МОК

      ...ваши слова да Богу в уши, да только что-то уже не верится - вспышку проморгали.
      После Рио, нужно было завалить все международные суды не спортивными претензиями, а денежными исками против всех фигурантов. СПАМить нужно было исками и без штанов их оставлять, а мы проглотили. А после драки ЧТО? Верно - уже поздно.
      SOF
      1. Vita VKO Сегодня, 08:57
        Цитата: SOF
        После Рио, нужно было завалить все международные суды не спортивными претензиями, а денежными исками против всех фигурантов

        После Рио пытались договорится, как обычно выполнив все условия. Но сейчас таже самому тупому очевидно, что договорится с этой прогнившей политизированной организацией WADA VJR не возможно. И требование к россиянам выступать под белым флагом является оскорблением всего нашего народа.
        Vita VKO
  10. Лганхи Сегодня, 06:10
    Жуков уже принес официальные извинения МОК за применение российскими спортсменами допинга. Унижаются как могут am
    Лганхи
  11. фрезер Сегодня, 06:11
    Я так понимаю, что сейчас в комментариях будут поносить родченкова. Но я бы не стал умолять "заслуги" мутко который был в курсе всей фигни и с его благословения все и происходило. А родченков тупо понял, что его ждёт судьба как и двух его замов, которые скончались от сердечного приступа после начала допингового скандала. Т. е. начали убирать исполнителей и родченков тупо свалил.
    фрезер
  12. nikolaev Сегодня, 06:12
    объявить о проведении Олимпийских Игр в Сочи в другое время ( после корейских), учредить солидные награды участникам , пригласить все страны мира , объявить об отстранении МОК от организации и проведения ОИ в будущем, учредить Олимпийский Комитет Мира и Гуманности , пригласив спортсменов США для участия под нейтральным флагом на том основании , что в играх Мира и Гуманности США , как государство, не имеют права участвовать по морально-этическим соображениям. Отказать в этом всем другим странам , которые проявляют агрессию или ведут неправедные войны на своей территории (Израиль, Саудовская Аравия , например)
    nikolaev
    1. nikolaev Сегодня, 06:18
      Ценность и значимость ОИ проводимых МОК уже утеряна. О движение под эгидой МОК дискредитировано поведением руководства МОК, оказавшегося полностью зависимым от страны запятнавшей себя кровью миллионов людей
      nikolaev
    2. kepmor Сегодня, 06:22
      ПРАВИЛЬНО!!!!!!
      организовать параллельно свою олимпиаду...типа "игр содружества"...пригласить Сирию,Венесуэлу, КНДР,Абхазию с Приднестровьем и ЛДНР впридачу ....и завоевать там весь пьедестал... не забыть раздать медалистами новенькие джипы с хлебными должностями... Мудко в председатели правительства...и будет "сщастье" всем!!!!
      kepmor
    3. LeonidL Сегодня, 06:23
      Не после корейских - а вместо корейских!
      LeonidL
    4. Вежливый Лось Сегодня, 07:21
      Цитата: nikolaev
      объявить о проведении Олимпийских Игр в Сочи в другое время ( после корейских),

      Я предлагаю одновременно с Южнокорейскими играми провести параллельные ОИ в Сев. Корее, с привлечением МО РФ для обеспечения безопасности спортсменов. Отсоединиться на время проведения ОИ от антисеверокорейских санкций. А после того, как выяснится, что тов. Ын большой друг всех спортсменов и ярый борец за справедливость, оставить ему в подарок спортивный инвентарь в виде элементов эшелонированной системы ПВО и комплексы береговой обороны в качестве олимпийских сувениров на память. Ну и тренерский состав частично оставить для передачи опыта корейским спортсменам-ПВОшникам. Для борьбы со спортивными хулиганами передать СК в аренду АПЛ, забрав ее у криворуких индусов. Вот тогда весь мир увидит, как олимпийское движение способствует укреплению мира, как в отдельно взятой стране, так и в о всем мире.
      Вежливый Лось
  13. savage1976 Сегодня, 06:14
    Загабленные спортивные карьеры конечно жаль, но за позор Родины жалеть придётся больше. Все нынешнее олимпийское движение скомпрометировать, кто уже просто инструмент давления на неугодных, а не состязание спортивных достижений. Прекращение любого сотрудничества с этими продажными организациями, воссоздание Игр Доброй Воли.
    У них есть доказательства, но они их как всегда не покажут.
    У чинуш наших, за неисполнение своих обязанностей по отстаивание интересов спорта и страны под статью и на нары.
    savage1976
  14. народник Сегодня, 06:14
    Надо организовать параллельные олимпийские игры.
    народник
    1. kos 75 Сегодня, 06:26
      Надо просто забить на эти игры.Кто хочет под нейтральным флагом пусть едет но за свой счет и не каких премиальных от государства и блокировать трансляцию.
      kos 75
  15. Александр War Сегодня, 06:15
    Из каких стран МОК проголосовали ,над теми посольствами в России дань сутки что-бы сменили свои флаги на нейтральный ,если нет, дать сутки на сворачивание своих посольств в России
    Александр War
  16. samarin1969 Сегодня, 06:17
    Трудно представить себе УВАЖАЮЩЕЕ СЕБЯ государство, которое согласилось бы на унижение ехать на олимпиаду в таких условиях. Чиновникам от спорта конечно это трудно понять. ...А часть спортсменов с англоязычным акцентом вполне себе поедут....
    Вот и увидим - для кого ПАТРИОТИЗМ - просто набор букв пока ещё родного языка.
    samarin1969
    1. kepmor Сегодня, 06:30
      ждем-с, что "главный" решит... сразу будет видна его истинная суть...ждем-с...
      kepmor
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 06:39
        Логично. Ой как логично.
        Диванный Хенераль
  17. Skarpzd Сегодня, 06:20
    из этой ситуации есть только один способ в двух вариантах достойного выхода:
    1) правительство (министерство спорта или или кто там еще) РАЗРЕШАЕТ выступление на олимпиаде российским спортсменам и всю полноту ответственности берет за это решение на себя. народ плюется и матерится, после олимпиады принявшие решение подают в отставку, еще через месяц народ забывает о них. к спортсменам нет вопросов - выполнили указание.
    2) те же люди принимают решение о бойкотировании ОИ и запрет ра участие российских спортсменов. часть народа плюется и материться. после олимпиады чиновники опять же подают в отставку и еще через месяц подают в отставку. через месяц о них опять же забывают. к спортсменам так же нет вопросов - выполняли решение.
    в обоих случаях разогнать министерство спорта и олимпийский комитет России. на фих они нужны? хотя разогнать их надо было еще после недопуска наших параолимпийцев.
    Skarpzd
  18. LeonidL Сегодня, 06:21
    Ответ должен быть однозначно жестким - нет флага - нет МОК. Иное означает признание правоты Родченкова и Ко. Если все обвинения ложны, то ответ однозначен - отказ РФ от участия, отказ РФ от финансирования МОК и ВАДА, отказ от трансляции, проведение альтернативных Олимпийских игр с многократно большими призовыми выплатами и приглашение на эти игры всех желающих спортсменов с одним неприменным условием - неучастие в играх МОК. Посмотрим, что останется у МОК и как они отпразднуют свою "победу".
    LeonidL
    1. Skarpzd Сегодня, 06:29
      ну жуков уже покаялся. так что косвенно признал вину.
      Skarpzd
      1. LeonidL Сегодня, 06:35
        Жуков покаялся сохраняя свои привелегии в надежде, что добрые дядечки его не сожрут ...
        LeonidL
      2. Диванный Хенераль Сегодня, 06:40
        Жуков может каяться сколько угодно. По совести, ему сейчас надо подать в отставку, вместе с Мутко и прочими...
        Ну и застрелиться
        Диванный Хенераль
        1. Skarpzd Сегодня, 06:50
          по чем по чем? по совести? улыбнуло...
          Skarpzd
    2. Диванный Хенераль Сегодня, 06:33
      Пожалуй самое грамотное решение.
      Диванный Хенераль
      1. Skarpzd Сегодня, 06:41
        но и фантастическое. сам признаю.
        есть еще реалистичный вариант - прилетят инопланетяне и надают всем козлам по соплям.
        Skarpzd
    3. Михаил м Сегодня, 06:39
      Цитата: LeonidL
      Если все обвинения ложны

      Вот это "если" смущает. Слишком неуверенны действия наших чиновников для белых и пушистых. Чего-то не хватает для жёсткой ответки.
      Михаил м
      1. LeonidL Сегодня, 06:42
        Ни не хватает, а наоборт - слишком много "хватает" в чужих закромах. Не за страну боятся, за свое, кровное, наработанное ... Типа как Янукович в 2014. Их это все крепко за шарики держит, да видно не только их одних ...
        LeonidL
  19. Геркулесыч Сегодня, 06:25
    Не ехать не унежаться! Когда же наши власти начнут не трястись перед западом, а отстаивать интересы родного спорта? А нашим ССО нужно приложить максимум усилий, чтобы в ближайшие месяцы в этой про-тух -шей Америке началась гражданская война, с равзалом истенной империи зла на кучу микрогосударств! !!! am
    Геркулесыч
  20. Serzh_R Сегодня, 06:36
    Доказать что Россия сильна могут теперь только победы наших спортсменов на Олимпийских играх.
    А это будет сделать очень сложно при уже оказанном на них давлении и покрывательстве стероидных конкурентов.
    Хотелось бы, чтобы при этом от России прозвучала сейчас сильная ответка на происходящее скотство в ее адрес
    Serzh_R
    1. Немезида Сегодня, 09:34
      Не нужно туда ехать,судейство все равно будет предвзятым ...Нужно прекратить платить взносы в эти русофобские организации и выйти из них...
      Немезида
  21. SOF Сегодня, 06:38
    ...как же мягко и по-иезуитски нас поимели.
    Чего сейчас не сделаешь, а все равно - поимели.
    ...не фиг было, после РИО, в душе, за упавшим мылом гоняться, тем более знали, что это за душ и кто его постояльцы.
    SOF
    1. Немезида Сегодня, 09:32
      России нужно не ехать на эту олимпиаду,приостановить членство в этих русофобских организациях и комитетах,а заодно и прекратить платить членские взносы в них...Русофобов нужно бить по карману....
      Немезида
  22. jetfors_84 Сегодня, 06:43
    Жуков как простигосподи пытается смягчить ситуацию. Пусть подавятся своей Олимпиадой. Предлагаю не ехать и отказаться от трансляций.
    jetfors_84
  23. ArhipenkoAndrey Сегодня, 06:44
    Спортсмены под нейтральным флагом которые будут выступать на олимпиаде должны автоматически быть лишены гражданства и финансирования из госбюджета и быть только частными лицами, почему трудяги работающие в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ обязаны оплачивать поездку, экипировку, проживание и т.д. отступников под нейтральным флагом и тем более что через года два или три их лишат и медалей.
    ArhipenkoAndrey
  24. Maverick1812 Сегодня, 06:44
    По человечески, жаль спортсменов, реально готовившихся к Олимпиаде! Но ехать под нейтральным флагом нельзя! Если и ехать то только для того чтобы вытащить на дорожке флаг Победы и пронести его что называется "всем смертям назло"! Родченкова завалить, молотком по голове (примеры в истории есть), Мутко, Жукова и т.п. на строительство федеральной трассы "Колыма".....
    Maverick1812
    1. Ronald Reagan Сегодня, 09:52
      А какого лешего, чистый спортсмен должен отказываться от Олимпиады? Нести чужую ответственность за прогнившую систему? Не слишком ли высока цена? no
      Ronald Reagan
  25. Coverman-650 Сегодня, 06:49
    Мы назло всем злопыхателям должны участвовать в ОИ. Все равно это будут наши РОССИЙСКИЕ спортсмены, за которых мы будем болеть. Разбираться нужно с функционерами от спорта.
    Но Россия только по грозится - весь пар как обычно весь уйдёт в свисток ... и через пол-года - втихую Мутко и Жукова с компаний на заслуженный отдых
    Coverman-650
    1. Немезида Сегодня, 09:29
      Нечего там делать и членство в этих русофобских организациях нужно прекратить,соответственно и выплату членских взносов в них
      Немезида
  26. ibn.shamai Сегодня, 06:51
    А кто придумал цвет "нейтрального" флага? Если поедут под белым флагом это полная сдача! Так и в дальнейшем и будут нас пинать! Надо однозначно бойкотировать! Спортсмены переживут. А чиновникам от нашего спорта надо на всех углах орать о подлоге и фальсификации! Возбудить уголовные дела против этих информаторов и обвинителей и тем более ни каких денег не платить! Моё мнение. am
    ibn.shamai
    1. Белый и пушистый Сегодня, 07:56
      Полностью одобряю.
      Белый и пушистый
    2. сорок восьмой Сегодня, 09:09
      Цитата: ibn.shamai
      А кто придумал цвет "нейтрального" флага?

      Это традиционный олимпийский флаг. Хотя новозеландцы выступали под нейтральным флагом черного цвета с белыми олимпийскими кольцами, так что теоретически мы тоже можем немного видоизменить полотнище. Например взять за основу красный...
      сорок восьмой
  27. туц Сегодня, 06:53
    Может быть нафиг эту и другие олимпиады
    туц
    1. Skarpzd Сегодня, 06:55
      собственно солидарен. стране что? деньги девать некуда кроме как всякие моки кормить.
      Skarpzd
  28. К0щей Сегодня, 06:55
    в *опу и мок и олимпиаду. смотреть не буду, поедут наши нейтралами или нет.
    К0щей
  29. olimpiada15 Сегодня, 06:57
    1. По статье из " РИА новости" государственной поддержки допинга не было. Тогда почему наказали страну? Это политизированное решение МОК.
    2. Спортсмены знали, что им дают запрещенные препараты? скорее всего -нет. Почему тогда спортсменов наказали, а не тех, кто просто подмешивал? Кто виноват, того и наказывайте, начиная с Родченкова, заканчивая Мутко. Лекарства выводятся из организма, чем наши спортсмены хуже всех астматиков и психотиков, получающих наркотики и анаболики? Вообще, почему одним можно получать сильнодействующие вещества, а для наших спортсменов запрещены общеукрепляющие лекарства? Можно было оформить разрешение на тот же мельдоний- если этого не произошло, то виноваты российские чиновники от спорта, которые не защитили страну и спортсменов, предположительно по причине личной материальной заинтересованности. Спорт давно бизнес, и за победу могут заплатить меньше, чем за проигрыш.
    3. Раз отстранили- государство должно ответить. Страна не имеет морального права посылать спортсменов не под своим флагом, ибо государственные деньги вкладываются в подготовку. Визит на ОИ только частный- ни одного государственного лица, ни каких аккредитаций, ни одного государственного СМИ , никаких трансляций на госканалах, никакой финансовой господдержки ОИ.
    4. Может и к лучшему- ОИ традиционно время начала военных действий. Пока там празднуют, где нас нет- можно решить проблемы. Путину надо вспомнить Сеул 2008г., сделать выводы и подготовиться, пока все мировое внимание сосредоточено на ОИ.
    olimpiada15
  30. Комментарий был удален.
  31. Диванный Хенераль Сегодня, 07:08
    Как стало известно «Чемпионату», сборная России по хоккею в полном составе обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить поехать на Олимпийские Игры 2018 года. Далее: https://sport.rambler.ru/hockey/38599708/?utm_con
    tent=rsport&utm_medium=read_more&utm_sour
    ce=copylink

    Если это действительно так, то это ППЦ.
    P.S. Мой кумир Валерий Харламов, не вышел на ОИ получать серебряную медаль. Сказав: "Я сюда не за серебром ехал". Неужели мы прос.рали все? Ум, честь, совесть?
    Диванный Хенераль
    1. andrej-shironov Сегодня, 09:14
      К сожалению вы правы. Нас, страну и народ, уже давно сдали!
      andrej-shironov
  32. vnord Сегодня, 07:18
    Я сидящий на диване. Думаю самая большая проблема сегодняшнего спорта деньги, большие деньги ... и от сюда вытекает все произошедшее.... Комертизация спорта усилилась многократно ... И для спортсмена национальные интересы и слово Родина выходят на второй план...
    vnord
  33. Prjanik Сегодня, 07:21
    То что ОИ себя изжили и превратились в инструмент политической борьбы и унижения было понятно ещё в Рио, желание смотреть на ЭТО пропало. Будут состязания астматиков кто кого больнее и больше сожрёт терапевтических исключений. Под крышей ВАДА - ключевой западной конторы по легализации допинга
    Prjanik
  34. Диван Диваныч Сегодня, 07:26
    Если спортсмены пойдут соревноваться под белым флагом, это позор!!!

    Белый флаг будет означать, что мы сдались под натиском американских санкций, что страна слабая и можно над ней издеваться как угодно... То есть потеря чести и достоинства.
    Диван Диваныч
  35. Dave36 Сегодня, 07:26
    Коротко...
    1. Обрезали Летнюю ОИ
    2. Отцепили параолимпийцев
    3. Сняли флаги
    4. Отцепили зимних олимпийцев
    Ждём ЧМ по футболу без наших гимна и флага.
    Очивидно, что царь уже и сам не понимает, что быть 20 лет частью их мира- это приговор...
    Dave36
    1. Prjanik Сегодня, 07:36
      Не унывайте, всё таки вернули Крым, возродили армии, надавали по сусалам в Сирии, думаю будет чем ответить и тут, надо двигать физкультуру и спорт в молодёжные массы!
      Prjanik
  36. профессор Сегодня, 07:27
    Удивительно то, что от Олимпийского комитета России МОК теперь требует ещё и «возмещения убытков за проводимое антидопинговое расследование». Это сумма в размере около 15 млн долларов. Сами затеяли - сами требуют денег. Святая простота...

    Таковы правила игры. Знали с кем связывались и сейчас поздно плакать.

    Другими словами, проявила себя пресловутая политика, когда за бредни Родченкова наказали чиновников, а пострадали российские спортсмены.

    Презумпции невиновности в спорте нет. Это спортсмену надо доказывать, что он чист. И с этим у российской сборной большие проблемы. На столько большие, что даже в суд Россия подавать не станет.

    Ну приняли допинг, ну попались. С кем не бывает? Самое правильное теперь это жестоко наказать виновных кто впихивал спортсменам эту отраву, изменить систему, ввести прозрачность и играть по международным правилам. Воевать со всем миром это не правильное решение. hi
    профессор
    1. Prjanik Сегодня, 08:18
      [/quote]Самое правильное теперь это жестоко наказать виновных кто впихивал спортсменам эту отраву, изменить систему, ввести прозрачность и играть по международным правилам[quote]
      Знакомьтесь, Григорий Родченков – экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, который сейчас скрывается в США, на него заведено несколько уголовных дел, в частности о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб. СК требует его экстрадиции его США.
      То что наряду с уличёнными в применении допинга спортсменами не дают выступать и нашим чистым спортсменам - нонсенс, и это когда на сегодня чистые российские спортсмены - самые перепроверенные на допинг спортсмены в мире.
      И мы не собираемся воевать со всем миром или как-то изолироваться, мы отстаиваем справедливость.
      Prjanik
      1. BAI Сегодня, 09:07
        СК требует его экстрадиции его США.

        У нас нет с США договора об экстрадиции. СК этого не может не знать и, соответственно, чего-то требовать.
        BAI
    2. Немезида Сегодня, 09:23
      Рабы США это не весь Мир,это меньше половины...Проживем без них...
      Немезида
  37. Jurkovs Сегодня, 07:36
    Удивительно то, что от Олимпийского комитета России МОК теперь требует ещё и «возмещения убытков за проводимое антидопинговое расследование». Это сумма в размере около 15 млн долларов.

    Не удивлюсь если и раньше нас унижали за наши же деньги.
    Jurkovs
  38. Wedmak Сегодня, 07:41
    Решение ожидаемое, но и наши чиновники от спорта хороши - ни один свое седалище не поднял, чтобы защитить наших спортсменов. Где подача в суд на WADA, МакЛарена и прочих деятелей? Где требование экстрадиции Родченкова? Ничего, нигде, никак... Только по ушам ездить. Очередное предательство российских чиновников, российских интересов. А Жуков еще и извиняется за что-то...
    Wedmak
    1. AlexVas44 Сегодня, 10:04
      Цитата: Wedmak
      Где подача в суд на WADA, МакЛарена и прочих деятелей?

      А судьи кто?
      AlexVas44
  39. Jurkovs Сегодня, 07:41
    На олимпиаду не ехать. На последующих после олимпиады чемпионатах мира и этапах кубка мира вынести "олимпийцев" вперед ногами. И тем кто это сделает заплатить как за олимпийскую медаль.
    Jurkovs
    1. alexsipin Сегодня, 09:30
      Цитата: Jurkovs
      На олимпиаду не ехать. На последующих после олимпиады чемпионатах мира и этапах кубка мира вынести "олимпийцев" вперед ногами. И тем кто это сделает заплатить как за олимпийскую медаль.

      Спортсмен готовится к олимпиаде всю жизнь. Отказ от поездки на олимпиаду означает потерю всего смысла его спортивной жизни. Немногие согласятся на это. Запрет на выступления под нейтральным флагом вызовет массовый переход спортсменов в нац. сборные других стран. А это еще хуже.
      alexsipin
  40. К-50 Сегодня, 07:59
    Белый флаг - флаг капитуляции. И выступать под ним это вообще никакой гордости не иметь.
    В конце концов, спортсмены демонстрируют НЕ СЕБЯ, но ГОСУДАРСТВО!!!
    Следовательно и выступать надо под государственным флагом!!!! am
    К-50
  41. AVGUST Сегодня, 08:06
    Я думаю так :государство, как субъект международных отношений не имеет право ронять себя в грязь лицом, можно байкотировать эти О игрища, кто из спортсменов захочет себя показать - пусть движутся в индивидуальном порядке, как представителя какого нибудь Буркино Фасо ......... , а мы этим временем, "по независящим от нас причинам" , случайно прекратим на время Олимпийских игр подачу газа в ЭуРоПу , брякнем Израиль в Сирии, чтобы хвост не подымали , договоримся с Ким Чен Ыном о Великих учениях сил ядерного сдерживания , на границе с Южной Кореей, добровольцы пойдут в атаку на Донбассе, устав от постоянных обстрелов от ВСУ , с заниманием огромных плацдармов ....... вообще много чем можно "повеселиться" ......... , чем заниматься олимпийским онанизмом .......
    AVGUST
  42. KelWin Сегодня, 08:11
    Простой вопрос в кремль. Ну и что теперь будем делать? Дадим по щам или опять выразим "озабоченность"?
    KelWin
  43. KOMA Сегодня, 08:17
    Я олимпиаду смотреть не буду, у меня на них свои санкции!
    KOMA
  44. AVGUST Сегодня, 08:23
    Да простит меня глубоко уважаемый мною Юрий Шевчук

    Что такое осень - это свиньи
    Это свиньи плещутся в канаве,
    Рядом чебуратор наблюдает за свиньями,
    Что же будет с Родиной и снами ?

    Осень, свиньи яблоки жрут,
    Только сожрали - тут же насрут,
    Только насрали, снова сожрут,
    Вечный круговорот.........

    А теперь давайте разберёмся в понятиях
    1. Свиньи - как не прескорбно , но считается, что это наши спортсмены (хотя я - против)
    2. Яблоки - медали Олимпийских игр
    3. Чебуратор - МОК.
    4. Осень - Международные Олимпийские игры
    5. "Снова сожрут" - поездка на Игры под нейтральным флагом
    6. Вечный кгруговорот - участие Российской Федерации в Международном Олимпийском Комитете, в который нас загнали и заставили играть с шулерами по их правилам.
    AVGUST
  45. sgr291158 Сегодня, 08:55
    Козе понятно, что и ВАДА и МОК американские прихвостни, что им скажут, то они и будут выть.
    sgr291158
  46. mikh-korsakov Сегодня, 08:56
    Я как и все информированы об этом деле из СМИ. Видно, что решение МОК жестокое и несправедливое. Всю мелочную подлость англосаксов разоблачило решение взыскать с России деньги за их "расследования". Ну да это у них был обычай взыскивать с приговоренному к повешению деньги за веревку. Они увидели соринку в нашем глазу и не замечают бревна у "больных" своих спортсменов. которые принимают допинг, но по разрешению врача, как бы толерантно и благородно в духе лицемерной западной сволочи. Но у меня претензии и к нашим чиновникам, они вместо того чтобы на всех углах доносить до общественности, что было на самом деле, а что-то было, в ответ на клевету они только уныло бубнили - мол все что вы (ВАДА) говорите это х.ерня, это ложь. Понимаю, что "против лома нет приема", но кое у кого рты-то позакрывались. Надо было агрессивно разоблачать тех, кто из-за справки на получение допинга прикидывались больными, вплоть до получения их реальных медицинских данных. Что касается участия наших спортсменов под белым флагом, я считаю - это их решение. Имеют мужество вынести все унижения и постоять за себя под свист толпы - пусть едут.
    mikh-korsakov
  47. andrej-shironov Сегодня, 09:02
    Решение МОК было ожидаемо. Как я и говорил идёт война и удары наносят там где слабо, то есть почти везде. С одной стороны это хорошо, пусть такими методами, но Россия потихоньку осуществляет разрыв с Западом. Жаль что этот процесс абсолютно не контролируется нынешней властью. Дальше будет ещё круче. По поводу олимпиады, моё мнение, что ехать не стоит. Поясню почему. Наверняка судейство будет предвзятым, возможны провокации, перепутывание гимнов и т.д. Да пусть оставшиеся спортсмены соревнуются сами с собой без участия сильных спортсменов из России, планка мероприятия сразу упадёт достаточно низко. Однако думаю наша власть примет решение о выступлении спортсменов под нейтральным флагом. Чиновникам то прошвырнуться на мероприятие за чужой счёт надо! Жаль только наших спортсменов которые готовились и у которых спортивные мероприятия в том числе и способ заработать.
    andrej-shironov
    1. mikh-korsakov Сегодня, 09:31
      Решение ехать или не ехать пусть принимает сам спортсмен - как говорится его ноги, что хочет то с ними и делает. Другое дело, что настроенные против России болельщики будут наших освистывать. Да и на честную борьбу надеяться не приходится. Вы правы - судейство будет предвзятым. Но и сами спортсмены, знаю по себе по лыжам, знают много "хитростей", чтобы навредить сопернику. А раз спортсменам объяснили, что русские это плуты. то с ними можно все предпринимать.
      mikh-korsakov
  48. Geisenberg Сегодня, 09:02
    Всё это выглядит как попытка уговорить банду гопников в подворотне не отжимать мабилку ... Раз МОК начал развал олимпийского движения надо ему помочь и развалить олимпиаду под корень чтоб камня на камне не осталось. Потом можно будет новую построить, без таких вот выпендрёжей.
    Geisenberg
  49. Коммандер Сегодня, 09:03
    Тем временем Роспотребнадзор предъявил весомые претензии к "Пепсико". Чисто случайно именно эта компания - одна из основных спонсоров МОК? А спонсоров у МОК не мало, и всем нужен российский рынок. Посмотрим, будет ли эта тактика России выигрышной.
    Коммандер
  50. BAI Сегодня, 09:03
    Лучше конечно не выступать. В летних олимпиадах мы не сильны, а вот зимняя без России будет откровенно кастрированная.
    BAI
  51. Литвинов Сегодня, 09:04
    "В этой связи глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сделал весьма странное заявление. По его словам, российский флаг всё же может появиться на Олимпиаде в Пхёнчхане – «например, на закрытии Игр, когда его понесут допущенные к Олимпиаде российские спортсмены». И зачем это унижение?.."

    Это капитуляция... Какой позор.........

    Необходимо срочно дать сигнал Ким Чен Ыну, чтобы отменил эти ОИ к чертям собачьим! sad
    Литвинов
  52. tochila Сегодня, 09:06
    О чем спор ?Нет Родины - нет флага!Кто поедет с белой тряпкой - тот ,сами понимаете кто!!!
    tochila
  53. Немезида Сегодня, 09:13
    Раз так ,то и ехать туда РФ не нужно,а чтобы наказать эти русофобские организации, находящиеся под контролем США ,РФ нужно приостановить свое членство в них и прекратить платить членские взносы...Хватит платить зарплату русофобам из бюджета РФ...
    Немезида
  54. mik0588 Сегодня, 09:26
    Спорт - как физкультура.

    Спорт и физкультура при общности предметной области диаметрально противоположны по целям.

    Физкультура - поддержание тела в здоровом и готовом к бою состоянии, спорт - победа в состязании ценой подрыва здоровья.
    mik0588
  55. arnulla Сегодня, 09:29
    С самого начала жуковы и прочие мудки вели себя примирительно,мол все это фигня,наветы,само собой рассосется,не стоит лезть в бутылку,конфликтовать,подавать в суды и прочее и прочее.Может тряслись за свои теплые местечки,за возможность красиво тусоваться за границей,мелькать в ящике псевдоумными лицами и толкать псевдоумные речи.Такая позиция и такое поведение и привело к тому,что нас макнули.Причем всех...
    arnulla
  56. Старый26 Сегодня, 09:46
    Ну то, что с Зимней труба - стало свершившимся фактом.
    Понятна эмоция писавших все эти посты, но никто и никогда не арестует представителей того же МОК, как тут предлагали "за терроризм". Причина (ИМХО) в нашей беззубости и следованию христианским ценностям (подставь другую щеку), На летней Олимпиаде в Рио стало ясно, что то, что там было только первые шаги, что началась дискредитация российского спорта, российского олимпийского движения. А мы, пардон "жевали сопли", Нас дискредитировали, а мы молчим. Изредка невнятно вспоминаем, что тем же американским спортсменам по медпоказаниям разрешено применять. Тут кто-то цитировал американскую гимнастку, у которой синдром дефицита внимания. Но вот и надо было ей создать это внимание. Что, сейчас сложно в различных СМИ различных стран инициировать такой внимание, показав что это за спортсменка? Только шепотом говорим, что некая группа хакеров взломала сеть ВАДА и нашла списки таких спортсменов. Так обнародуйте их. Что у нас не специалистов, которые смогли бы сделать так, что при обращении к какому-то адресу (без разницы к какому) перенаправлялся пользователь на страницу с разоблачением таких спортсменов? Если уж оказывать внимание "больному" спортсмену - так по полной. Бить ихним же оружием, то есть дискредитировать по полной все этих "больных" спортсменов. Пусть они оправдываются.
    Что касается Олимпиады в Южной Корее. ИМХО надо бойкотировать и никаких "нейтральных" спортсменов. Поедим так на эту Олимпиаду, то же самое сделают и со следующей. На этом не остановятся. Начнется разбоки с Чм-2018 - не жевать сопли, а подать в суд с требованием возмещения финансовых затрат. Причем на полную сумму. Строится, к примеру в Ростове стадион - его сумму, плюс новый аэропорт, куда будут прилетать те же участники ЧМ. Причем не скупится на адвокатов, а наниматиь таких, которые "разденут" противника. Поверьте, если начнут говорить о том, что ответчик должен будет по суду внести хотя бы 20 млрд. долларов - ответчик еще и подумает, а вдруг Россия выиграет суд и придется платить.
    Должна быть жесткая информационная война, прессинг. А разговоры, что дескать судит функционеров МОК и ВАДА и в Магадан их - пардон, детский лепет. Руки у нас коротки для такого суда. Мы его просто проиграем (хотя эмоции понятны). И еще. Насколько помню НИ ОДНА из команд бойкотировавшая летнюю олимпиаду 1980 не была отстранена от Зимней. и ЕМНИП мы тоже какую-то бойкотировали, но на следующей выступали. В летней и зимней все же несколько разный набор видов спорта
    Старый26
  57. chidoryan Сегодня, 09:57
    Не сцатссс! Многоходовочка была продумана заранее. Мы предвидели такой роковой исход. Поэтому мудрым и хитрым правительством России было поручено корпорации Роснано во главе с господарем Чубайсом разработать специальный нанофлаг с двойным мимикрирующим нано покрытием. Наши спортсмены пойдут под белым флагом с кольцами, но в момент выхода термооптические наноматериалы трансофрмируются в триколор. Утрём нос гнилому западу!
    chidoryan
  58. mik0588 Сегодня, 10:01
    Любой флаг, кроме СССР и ВДВ, по факту будет радужным...
    mik0588
  59. uskrabut Сегодня, 10:02
    Надо было сразу затыкать рот Родченкову и Макларену! Тогда клевета сошла с рук, теперь и дальше будут грязью поливать. А посадили бы эту парочку за клевету в российскую зону, сейчас никто бы рта не разевал. Но кто у нас может принять решение такого плана? Все чиновники имеют имущество, счета и родственников за границей, а это мощнейший рычаг. Должно быть как в СССР: у кого подвязки за бугром, тот к власти не допускается.
    Власть в очередной раз обделалась. Спортсмены попали под раздачу за косяки нашей власти, только и всего. Считаю, что им надо ехать на олимпиаду пусть и под нейтральным флагом. А наградить медалистов в России надо в трехкратном размере от обычных призовых, и везде в новостях об этом трубить, как Россия чествует СВОИХ спортсменов.
    uskrabut
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