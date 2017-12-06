В Пхёнчхан под белым флагом?

Ожидаемое решение принял накануне Международный Олимпийский комитет после длительного обсуждения в швейцарской Лозанне по поводу судьбы российской национальной сборной на Олимпиаде-2018. Глава МОК Томас Бах озвучил решение, которое в конечном итоге выглядело следующим образом: отстранить от Игр в Южной Корее Олимпийский комитет России и ряд высокопоставленных спортивных чиновников России, но при этом разрешить спортсменам из России выступать на зимней Олимпиаде под «нейтральным флагом и без какой-либо российской атрибутики». Мало того, российские спортсмены должны отдельно получать некие приглашения от МОК и спортивных федераций, чтобы стать участниками Игр.Удивительно то, что от Олимпийского комитета России МОК теперь требует ещё и «возмещения убытков за проводимое антидопинговое расследование». Это сумма в размере около 15 млн долларов. Сами затеяли - сами требуют денег. Святая простота...Другими словами, проявила себя пресловутая политика, когда за бредни Родченкова наказали чиновников, а пострадали российские спортсмены.Теперь в РФ обсуждается вопрос статуса российских спортсменов на грядущей спортивном мероприятии мирового масштаба: отправлять ли российских спортсменов или бойкотировать Олимпиаду, под надуманными предлогами игнорирующую национальную идентичность российских атлетов, вина которых в употреблении допинга так и не была доказана. Это сознательное уничтожение принципа гражданственности на Играх, в отношении чего западные «элиты» долгое время и работали, стараясь хоть как-то насолить РФВ этой связи глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сделал весьма странное заявление. По его словам, российский флаг всё же может появиться на Олимпиаде в Пхёнчхане – «например, на закрытии Игр, когда его понесут допущенные к Олимпиаде российские спортсмены». И зачем это унижение?..На этом фоне в России уже прозвучали заявления, что если сборная бойкотирует игры в Корее, то её точно отстранят и от летней Олимпиады 2020. А это так принципиально, если к тому времени комиссия ВАДА по заказу найдёт "очередные дневники" Родченкова?..