10:01 06 декабря

Су-57 поднялся в воздух с двигателем 2-го этапа

Свой первый полёт с новым двигателем совершил российский самолёт 5-го поколения Су-57 (более раннее название – Т-50). Об испытаниях самолёта с новым двигателем сообщил СМИ министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его цитирует пресс-служба министерства:

Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы — уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели.


Сообщается о штатно завершившихся испытаниях. Полёт самолёта Су-57 длился около 17 минут. Самолёт пятого поколения пилотировал главный лётчик-испытатель компании «Сухой» (компания входит в Объединённую авиастроительную корпорацию) Сергей Богдан.


Речь идёт о многоцелевом самолёте с двигателем второго этапа, обладающем по-настоящему уникальными возможностями и характеристиками.

Ранее сообщалось, что поставка самолётов Су-57 в войска начнётся в 2019 году. Об этом в интервью российским СМИ заявлял заместитель министра обороны Юрий Борисов.

"Россия 24" показала первый полет Су-57 с новым двигателем:

Использованы фотографии: МО РФ, Россия24
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Комментарии 46

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  1. zzdimk Сегодня, 06:17
    А сколько всего этапов?
    zzdimk
    1. сибиралт Сегодня, 06:26
      17 минут полёта? А не маловато ли для отчета?
      сибиралт
      1. фрезер Сегодня, 06:29
        И двигатель новый только один на самолёте, другой первого этапа.
        фрезер
        1. Железякин Сегодня, 09:59
          Это летающая лаборатория. Так и должно быть. Первый двигатель - старый, отработанный для осуществления полета и страховки на случай отказа нового образца. Так всегда и испытывали новые изделия. Второй - новый, с него в полете снимают характеристики по программе испытаний.
          Железякин
      2. Titsen Сегодня, 06:38
        Цитата: сибиралт
        17 минут полёта? А не маловато ли для отчета?


        Представьте, еще и на земле много-много раз заводили без взлета - это называется ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ.

        Это Вам не на диване сидеть!
        Titsen
        1. сибиралт Сегодня, 06:39
          А не рановато ли отрапортовали для на диване сидящих? laughing
          сибиралт
          1. insular Сегодня, 06:46
            Цитата: сибиралт
            А не рановато ли отрапортовали для на диване сидящих?

            Су-57 поднялся в воздух с двигателем 2-го этапа.
            Поднялся? Да, Поднялся.
            В чем не точность или не своевременность?
            insular
            1. maxim947 Сегодня, 06:59
              Отличная новость, теперь дела должны пойти веселее)))
              maxim947
            2. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 09:36
              Цитата: insular

              Су-57 поднялся в воздух с двигателем 2-го этапа...
              В чем не точность...?

              А где лежал двигатель?
              Стегозавр Бронтозавров
          2. loginovich Сегодня, 08:14
            В самый раз - выборы на носу.
            loginovich
            1. insular Сегодня, 09:03
              Цитата: loginovich
              выборы на носу.

              Кто о чем, а жовтоблакитные о политике... Но я бы вам толсто намекнул, что выборы, к которым выкатывают самолёт нового поколения, с двигателем нового поколения - много лучше чем скачки у горящих шин без выборов или выборы к которым выкатываю деревянные катапульты и коктейли Молотова...
              insular
    2. insular Сегодня, 06:43
      Цитата: zzdimk
      А сколько всего этапов?

      Этож в каком бункере вы обитаете, что за последние 5-7 лет, до вас не дошла эта информация?
      insular
      1. zzdimk Сегодня, 07:36
        Обещали новый двигатель, но у военных аппетит постоянно меняется, меняются требования. Интересно, сколько раз они их изменят теперь?
        zzdimk
        1. MadCat Сегодня, 07:45
          Цитата: zzdimk
          Обещали новый двигатель, но у военных аппетит постоянно меняется, меняются требования. Интересно, сколько раз они их изменят теперь?

          думаю период тестирования и налаживания серийного выпуска не менее 5-7 лет заберет.
          MadCat
    3. Железякин Сегодня, 09:56
      Двигатель второго этапа и есть мотор данного самолета. Т.е. он создается по ТТЗ именно для полтинника. На первом этапе использовали т.н. изд. 117.
      Железякин
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:18
    Ну хоть это радует (маненько !) good good
    Uncle Lee
    1. vovanpain Сегодня, 07:54
      Цитата: Uncle Lee
      Ну хоть это радует (маненько !) good good

      Володя hi Почему маненько wink Отличная новость. good good good hi
      vovanpain
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:59
        Привет тезка ! hi Я стал к новостям относиться очень осторожно: в заголовке одно, а в жизни, совсем другое !
        Uncle Lee
  3. Витас Сегодня, 06:23
    Самолёт пятого поколения пилотировал главный лётчик-испытатель компании «Сухой» Сергей Богдан.


    Вот пилот устроился! И за Сергея и за Богдана зарплату получает! laughing
    Витас
    1. Вежливый Лось Сегодня, 07:50
      Цитата: Витас
      Вот пилот устроился! И за Сергея и за Богдана зарплату получает!

      А, если он себе еще и фамилию "Итого" присвоил, так вообще малина.
      Вежливый Лось
    2. Seaflame Сегодня, 09:51
      как говорили гражданские моряки на двухтрубных теплоходах: две трубы - одна зарплата!
      Seaflame
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:33
    Интересно, это один из ранее построенных прототипов, или же первый серийный с новыми движками??
    Геркулесыч
    1. insular Сегодня, 06:50
      Цитата: Геркулесыч
      это один из ранее построенных прототипов, или же первый серийный с новыми движками??

      Бортномер 052 (Второй лётный прототип. Первый полёт состоялся 3 марта 2011 года)
      insular
  5. Александр War Сегодня, 06:59
    Около года будут тестировать новый двигатель!
    Александр War
  6. inkass_98 Сегодня, 07:04
    В ролике диктор говорит о предельной скорости в 3000 км/ч. Что-то как-то верится с трудом, принимая во внимание конструкцию и материалы планера. В скорость МиГ-31 верится сразу, а тут глодают смутные сомнения.
    inkass_98
    1. insular Сегодня, 07:06
      Цитата: inkass_98
      диктор говорит

      Диктор врать не станет... lol
      insular
      1. inkass_98 Сегодня, 07:11
        А, ну тогда я спокоен, а то уж переживать начал...
        inkass_98
      2. BABAY22 Сегодня, 08:53
        Тут такое уважаемое издание как РИА новости на своем сайте вчера поэтому вопросу такое понаписало. Сначала т-50 у них был прототипом ПАК ДА и дозвуковым, потом исправили на то, что этот БОМБАРДИРОВЩИК все таки ПАК ФА и сверхзвуковой, и в перспективе должен заменить Ту-22М3, ТУ-95 и Ту-160. О как! Жертвы ЕГЭ постепенно проникают во все сферы нашей жизни :(
        BABAY22
    2. Ren Сегодня, 08:16
      2,5М - хорошо, но как-то
      маловато будет
      wink
      Ren
  7. Комментарий был удален.
  8. jonht Сегодня, 07:48
    Выходит решили не строить самолёты с двигателем первого этапа, наверно что б не было за парок с обслуживанием, все машины будут однотипными.
    jonht
    1. Seaflame Сегодня, 09:53
      Скорее всего в строй с десяток, с двигателем первого этапа, войдет
      Seaflame
  9. 1vlad19 Сегодня, 07:56
    Вот мне интересно, откроют производство в Комсе двигателей для С-57?
    1vlad19
    1. Zaurbek Сегодня, 08:40
      Мне другое интересно, этот двигатель можно потом поставить на остальной модельный ряд Сухого?
      Zaurbek
      1. МВГ Сегодня, 08:46
        Говорят - можно
        МВГ
  10. К-50 Сегодня, 08:01
    Су-57 поднялся в воздух с двигателем 2-го этапа

    Ну а отличие-то!!!!!???
    Есть из-за чего "копья ломать"? what
    К-50
    1. Штурман Басов Сегодня, 09:32
      Серьезно? Чтобы этого не знать, нужно было намеренно избегать этой информации, так как она отовсюду сыпалась на протяжение долгого времени. Двигатель 1 этапа АЛ-41Ф1 (изделие 117) — модернизация советского наследия с 9500 кгс тяги (15 000 кгс на форсаже), изделие 30 — полностью новый двигатель с 11 000 тяги (18 500 кгс на форсаже), повышенной топливной эффективностью и сниженной стоимостью эксплуатации. Суть даже не в абсолютных значениях тяги, а в том, что новый двигатель дает тяговооруженность при полной нагрузке более 1 и позволит гарантированно превосходить F-22 по тяговооруженности и крейсерской скорости.
      Вот не перестаю удивляться, как вам все плохо, что ни сделай. Нет чего-то нового — плохо, есть что-то новое — опять плохо: отличий не видите.
      Штурман Басов
  11. g1washntwn Сегодня, 08:27
    Либерастно заточенным посетителям шуточки удаются все менее и менее смешные. Стон про "никогда не взлетит" сменился на "до 20-го года еще далеко", количество этапов, один двигатель и т.д.
    За проект откровенно рад. ТТХ и количество в строй пусть будет сюрпризом, шпионов - на кол.
    g1washntwn
    1. Штурман Басов Сегодня, 08:39
      Ну теперь было бы интересно посмотреть, как они повторяли бы, что двигателя нет.
      Штурман Басов
  12. CooL_SnipeR Сегодня, 08:30
    Ну наконец-то! Все по плану
    CooL_SnipeR
  13. Silver Fox_2 Сегодня, 08:36
    В добрый путь! drinks soldier
    Silver Fox_2
  14. МВГ Сегодня, 08:43
    Двигатель двухсредник !?
    МВГ
    1. vadimtt Сегодня, 08:49
      Что-то я не вижу места на этой сушке для десятков тонн кислорода/азотной кислоты smile
      vadimtt
    2. insular Сегодня, 08:59
      Цитата: МВГ
      Двигатель двухсредник !?

      Конечно!
      Подводно-надводный же lol при том еще и бронетанковый!
      insular
  15. Димакс Сегодня, 09:10
    А болтали помню: мы не будем 5-е поколение самолетов строить, мы с 4+ сразу в 6-е прыгнем, ну что же, догнать и перегнать американцев увы не получилось, а так отставание лет на пять от них получается....
    Димакс
    1. СомневаюсьЯ Сегодня, 09:21
      Цитата: Димакс
      ... а так отставание лет на пять от них получается....

      Не пять, а более чем в 25!
      Мне в 1991 г. книгу подарили "Боевые самолеты мира", так там уже YF-22 был!
      СомневаюсьЯ
  16. Астма Сегодня, 09:50
    в добрый путь. больше двигателей, больше тридцать пятых с этими двигателями.
    Астма
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