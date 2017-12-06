Су-57 поднялся в воздух с двигателем 2-го этапа...

Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы — уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели.

Свой первый полёт с новым двигателем совершил российский самолёт 5-го поколения Су-57 (более раннее название – Т-50). Об испытаниях самолёта с новым двигателем сообщил СМИ министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его цитирует пресс-служба министерства:Сообщается о штатно завершившихся испытаниях. Полёт самолёта Су-57 длился около 17 минут. Самолёт пятого поколения пилотировал главный лётчик-испытатель компании «Сухой» (компания входит в Объединённую авиастроительную корпорацию) Сергей Богдан.Речь идёт о многоцелевом самолёте с двигателем второго этапа, обладающем по-настоящему уникальными возможностями и характеристиками.Ранее сообщалось, что поставка самолётов Су-57 в войска начнётся в 2019 году. Об этом в интервью российским СМИ заявлял заместитель министра обороны Юрий Борисов."Россия 24" показала первый полет Су-57 с новым двигателем: