10:05 06 декабря

В Британии заявили о предотвращении покушения на Терезу Мэй

Британское издание The Independent выходит с материалом о том, что спецслужбы Соединённого королевства якобы предотвратили покушение на премьер-министра Терезу Мэй. При этом издание ссылается на главу спецслужбы MI5 Эндрю Паркера. По словам Паркера, террористы планировали оставить у резиденции премьера бомбу, которая бы находилась в дамской сумочке, а затем организовать ещё и нападение с применением холодного оружия.

В Британии заявили о предотвращении покушения на Терезу Мэй


Если так, то террористам известно о каких-то тайных слабостях Терезы Мэй. Видимо, она подбирает любые дамские сумочки, которые кто-либо теряет на лондонских улицах.


По другим данным, террорист сам должен был привести в действие взрывные устройства, одного из которых должно было находиться в поясе смертника, другое – в сумке, с которой тот подошёл бы к воротам здания правительства Британии. Информационное издание The Sun пишет о том, что террориста-смертника планировали использовать для взрыва ворот, после чего другие боевики собирались ворваться в здание (внимание!) с газовым баллончиком. Взорвать ворота, чтобы потом использовать газовый баллончик? Вот это сценарий "теракта"...

В итоге всех предполагаемых террористов, как сообщил г-н Паркер, повязали, и они дают «признательные показания». Выясняется, что задержанными являются жителя Бирмингема 20-летний Наймуру Рахман и 21-летний Мохаммед Имран. Им предъявлены обвинения в подготовке теракта.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. сибиралт Сегодня, 06:27
    Похоже, она и британцев достала! belay
    сибиралт
    1. Ami du peuple Сегодня, 06:28
      Возможно. Но искать будут "русский след", стопудово.
      Ami du peuple
      1. 1331М Сегодня, 06:36
        Вы совсем все тут со-своим "русским следом" и манией величия от этого с ума посходили-фамилии террористов читали бы хоть.Русский след,русские хакеры,да мы,да мы их всех... laughing
        1331М
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 07:00
          Ей сохранили девственность?
          Кто на нее покушался???
          Диванный Хенераль
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:17
            Диванный Хенераль
            Ей сохранили девственность?
            laughing wassat laughing Она ещё не поняла.Наказать террористов или пожурив отпустить bully
            Наблюдатель2014
        2. insular Сегодня, 07:00
          Цитата: 1331М
          посходили-фамилии террористов читали бы хоть

          Не понял, и даже Путина не упомянули?
          А вообще вы не внимательно читали новость:
          собирались ворваться в здание (внимание!) с газовым баллончиком

          Всё сходится "Путин-Россия-Газ". Бинго! Русский след! wassat soldier
          insular
        3. Orionvit Сегодня, 08:50
          Цитата: 1331М
          Вы совсем все тут со-своим "русским следом" и манией величия от этого с ума посходили-фамилии террористов читали бы хоть
          Это вы шутите? По вопросу "русского следа", во первых не мы а они, у них сейчас везде виноваты Русские. Во вторых читать мы умеем, поучите этому лондонских полицейских. Возвратимся к "следу", будьте уверены, сто процентов найдётся политический деятель или какое то СМИ, которые вполне серьёзно, увидят в случившемся "руку Кремля". И не упустят возможности в очередной раз обвинить Россию во "всех грехах".
          Orionvit
      2. vovanpain Сегодня, 07:59
        Им предъявлены обвинения в подготовке теракта.

        Им в психушку надо,"террористы" блин с ножиком и газовым балончиком. laughing
        vovanpain
    2. антивирус Сегодня, 07:08
      какой то лорд " попросил" у своей прислуге решить проблему их низких з\плат самостоятельно.
      Снял с себя ответственность .
      антивирус
  2. dsk Сегодня, 06:30
    "Что посеешь, то и пожнёшь."
    dsk
  3. Познающий Сегодня, 06:30
    "...оставить у резиденции премьера бомбу, которая бы находилась в дамской сумочке, а затем организовать ещё и нападение с применением холодного оружия."- эт в смысле по порционным кускам порезать что-ли...Бр-р-р-р...Вот уж бармалеи,- воистину.
    Познающий
  4. 210окв Сегодня, 06:30
    Я при виде заголовка сразу подумал о "русских хакерах"..Они такие,и в сумочку могут..
    210окв
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:31
    Покушавшийся или пьяница, или мазохист -ничего получше не нашел, чем эта старушка, которой то самое место на даче в огороде пуголом стоять fool
    Геркулесыч
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:36
    якобы предотвратили покушение на премьер-министра Терезу Мэй
    Да кому она нужна эта злобная старушка? Когда падает политический авторитет и рейтинги обязательно нужна "попытка покушения".
    rotmistr60
  7. Александр War Сегодня, 06:37
    Зачем предотвратили am она бес
    Александр War
    1. Orionvit Сегодня, 08:57
      Цитата: Александр War
      Зачем предотвратили она бес

      Получается, что это не арабские террористы, а святые экзорцисты? laughing
      Orionvit
  8. iliitchitch Сегодня, 07:04
    Тётя всегда о харви вайнштейне мечтала , а тут рахман мохаммеды . Которые ещё тупее наших хабаровских террористов оказались .
    iliitchitch
  9. AlexS Сегодня, 07:45
    Походу очередной псих т.к. кому нужна эта обслуга олигархата, назначат такого -же...
    AlexS
  10. Zaurbek Сегодня, 08:31
    А кому она нужна?
    Zaurbek
    1. Orionvit Сегодня, 09:00
      Цитата: Zaurbek
      А кому она нужна?

      Ну не скажите, как никак, какой ни какой, а символ великобритании. Целый премьер министр. Людям вникающим в вопрос понятно, что она просто пустышка, говорящая голова, но для "продвинутых" арабских террористов, этого вполне достаточно.
      Orionvit
  11. komvap Сегодня, 09:03
    "..рафик неувчем неувиноват.."
    komvap
  12. Романенко Сегодня, 09:13
    Наверное русские хакеры, или сирийцы...
    Кто же еще может такое сотворить?
    Романенко
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