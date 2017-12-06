В Британии заявили о предотвращении покушения на Терезу Мэй

Британское издание The Independent выходит с материалом о том, что спецслужбы Соединённого королевства якобы предотвратили покушение на премьер-министра Терезу Мэй. При этом издание ссылается на главу спецслужбы MI5 Эндрю Паркера. По словам Паркера, террористы планировали оставить у резиденции премьера бомбу, которая бы находилась в дамской сумочке, а затем организовать ещё и нападение с применением холодного оружия.Если так, то террористам известно о каких-то тайных слабостях Терезы Мэй. Видимо, она подбирает любые дамские сумочки, которые кто-либо теряет на лондонских улицах.По другим данным, террорист сам должен был привести в действие взрывные устройства, одного из которых должно было находиться в поясе смертника, другое – в сумке, с которой тот подошёл бы к воротам здания правительства Британии. Информационное издание The Sun пишет о том, что террориста-смертника планировали использовать для взрыва ворот, после чего другие боевики собирались ворваться в здание (внимание!) с газовым баллончиком. Взорвать ворота, чтобы потом использовать газовый баллончик? Вот это сценарий "теракта"...В итоге всех предполагаемых террористов, как сообщил г-н Паркер, повязали, и они дают «признательные показания». Выясняется, что задержанными являются жителя Бирмингема 20-летний Наймуру Рахман и 21-летний Мохаммед Имран. Им предъявлены обвинения в подготовке теракта.