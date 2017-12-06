10:04 06 декабря

Трамп сегодня выскажет решение по столице Израиля

Представитель Белого дома сообщил средствам массовой информации о том, что сегодня (6 декабря) президент США объявит о признании Иерусалима столицей Израиля. В администрации Трампа заявляют, что этот шаг «должен послужить палестино-израильскому урегулированию». Сложно было придумать более провокационный шаг, чтобы назвать его нацеленным на урегулирование многолетнего конфликта.

Трамп сегодня выскажет решение по столице Израиля


В Белом доме отмечают, что признание Иерусалима столицей Израиля является «признанием историческим реалий и отражением складывающейся современной ситуации». Также добавлено, что Дональд Трамп обсудил решение с лидерами ряда ближневосточных государства и заручился их поддержкой. Каких именно государств, - не сообщается. Однако на неделе стало известно, что обсуждение проводилось с властями Саудовской Аравии, сообщившими главе Палестины Махмуду Аббасу, что «в обмен на безопасность палестинцев, предлагается признать Иерусалим израильской столицей, оставив Палестине лишь один из его районов».


Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что если США признают Иерусалим столицей Израиля, то Анкара разорвёт с израильской стороной дипломатические отношения. Негативную риторику в отношении грядущего шага Трампа высказали и чиновники в Европейском союзе.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 46

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 06:39
    Тогда Крым российский , сянкции снять !
    ФЕОДОР
    1. сибиралт Сегодня, 06:42
      А что делать, коль хозяин сказал, придется в Израиле столицу менять. winked
      сибиралт
      1. Krasnodar Сегодня, 06:48
        Цитата: сибиралт
        А что делать, коль хозяин сказал, придется в Израиле столицу менять. winked

        Так она и сейчас в Иерусалиме.
        А предвыборную компанию Трампа оплачивал некий Эдельсон - друг Натаньяги
        А зятёк у него сын другого друга Натаньяги - Кушнир.
        Делайте выводы - про хозяев, про холопов, про сермяжную правду жизни ))))
        Krasnodar
        1. Тралл Сегодня, 07:40
          Путин назначил Трампа, чтобы тот выбрал столицу евреям.
          Вот разгадка ребуса. Теперь и Израиль наш! smile
          Тралл
        2. dsk Сегодня, 07:47
          Цитата: Krasnodar
          про хозяев,про холопов
          "Посольство США всегда находилось в Тель-Авиве. Тем не менее на прошлой недели из Белого дома поступила информация, что президент Трамп собирается сделать шаг навстречу израильским властям и де-факто, если не де-юре признать Иерусалим в качестве столицы государства. Ряд арабских стран уже пригрозили США разрывом дипотношений в случае такого "жеста доброй воли" в сторону Израиля. Окончательное решение о переносе американского посольства будет принято 10 декабря." (Первый русский телеканал "Царьград" 01:21., 06.2017.) hi
          dsk
        3. askort154 Сегодня, 08:04
          Krasnodar....А предвыборную компанию Трампа оплачивал некий Эдельсон - друг Натаньяги
          А зятёк у него сын другого друга Натаньяги - Кушнир.
          Делайте выводы - про хозяев, про холопов, про сермяжную правду жизни.

          О, как у вас там всё запущено. recourse Поэтому, американские евреи всему миру вешаете лапшу, что Трамп агент Кремля. yes
          askort154
          1. Krasnodar Сегодня, 08:23
            Цитата: askort154
            Krasnodar....А предвыборную компанию Трампа оплачивал некий Эдельсон - друг Натаньяги
            А зятёк у него сын другого друга Натаньяги - Кушнир.
            Делайте выводы - про хозяев, про холопов, про сермяжную правду жизни.

            О, как у вас там всё запущено. recourse Поэтому, американские евреи всему миру вешаете лапшу, что Трамп агент Кремля. yes

            А почему именно евреи?
            Почему не пуэрто-риканцы? Например )))))
            Krasnodar
            1. askort154 Сегодня, 08:35
              Krasnodar.....А почему именно евреи?
              Почему не пуэрто-риканцы? Например )))))


              Я вот тоже ломаю голову sad Почему самое большое лобби в Конгрессе США , не "пуэрто-риканское" ? Почему банками и биржами на Уолл Стрит заведуют не "пуэрто-риканцы" ? Почему зять у Трампа не "пуэрто-риканец" ? wink
              askort154
              1. Krasnodar Сегодня, 08:45
                Цитата: askort154
                Krasnodar.....А почему именно евреи?
                Почему не пуэрто-риканцы? Например )))))


                Я вот тоже ломаю голову sad Почему самое большое лобби в Конгрессе США , не "пуэрто-риканское" ? Почему банками и биржами на Уолл Стрит заведуют не "пуэрто-риканцы" ? Почему зять у Трампа не "пуэрто-риканец" ? wink

                А при чем тут слухи о том, что Трамп агент Кремля? :)
                Может это его зять распространяет? Или управляющий его акциями на Уолл стрит? )))
                Krasnodar
                1. askort154 Сегодня, 09:12
                  Krasnodar.....А при чем тут слухи о том, что Трамп агент Кремля? :)Может это его зять распространяет? Или управляющий его акциями на Уолл стрит? )))

                  "О...ну какой же вы ". belay (к/ф "Служебный роман"). hi
                  askort154
    2. askort154 Сегодня, 07:52
      ФЕОДО....Тогда Крым российский , сянкции снять !

      Тема про Крым закрыта навсегда. А санкции против России, они не отменят до своего конца.
      askort154
    3. Диванный эксперт Сегодня, 08:13
      Отставить снимать санкции!!!
      Диванный эксперт
    4. Scoun Сегодня, 08:46
      Цитата: ФЕОДОР
      Тогда Крым российский , сянкции снять !

      Да тут Крым вообще ни каким боком не отсвечивает, Крым это Крым, то есть Россия.
      С Иерусалимом сложнее, это город не только евреев и святыни там не только "еврейские".... среди мусульман в любом случап найдутся недовольные и найдутся те кто захочет их "возглавить" ... вон, Эрдоган уже возбудился... и имха США и Тельавив специально что-то мутят, может Синай отжать хотят?
      Scoun
  2. 1331М Сегодня, 06:43
    Будем посмотреть,и чито же он эдакого скажет-от него ничему не удивлюсь,приучил уже...Евреям пофигу,а мне интересно!
    1331М
  3. Балу Сегодня, 06:46
    Заголовок прочитал и слегка испугался. Решение по столице Израиля-типа решение по КНДР.
    А оно вон в чем дело... Шоу продолжается.
    Балу
  4. Евродав Сегодня, 06:46
    Цитата: сибиралт
    А что делать, коль хозяин сказал, придется в Израиле столицу менять. winked

    Ага хозяин... Это он под дудку израэлитов пляшет, вы этого не видите?
    Евродав
    1. Александр 3 Сегодня, 06:50
      А что Трамп еврей?Чего то не похож и тюбитейку не носит.
      Александр 3
    2. Пофиг Сегодня, 06:53

      Ага хозяин... Это он под дудку израэлитов пляшет, вы этого не видите?


      Конечно видим. Российский МИД ещё пол года назад сплясал:

      Пофиг
      1. pvv113 Сегодня, 08:37
        Вот именно - Западный Иерусалим.
        А далее написано, что Восточный - столица палестинского государства
        Далее в тексте еще раз подтверждается приверженность решениям ООН о принципах двухгосударственного урегулирования и говорится, что Москва рассматривает Восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства.

        https://lenta.ru/news/2017/04/06/new_capital/
        pvv113
        1. alexsipin Сегодня, 08:48
          Цитата: pvv113
          Вот именно - Западный Иерусалим.
          А далее написано, что Восточный - столица палестинского государства
          Далее в тексте еще раз подтверждается приверженность решениям ООН о принципах двухгосударственного урегулирования и говорится, что Москва рассматривает Восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства.

          https://lenta.ru/news/2017/04/06/new_capital/

          .Правильно, столицей Палестины станет Абу-Дис, восточный пригород Иерусалима.

          http://www.isra.com/news/208877
          "Саудовская Аравия – Абу-Мазену: об Иерусалиме забудьте, столицей Фалястын может стать Абу-Дис.

          Столицей Фалястын можно сделать поселок Абу-Дис, примыкающий к Иерусалиму с востока, считает наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн-Салман.

          Как сообщила 4 декабря газета «The New York Times», Мохаммед ибн-Салман ознакомил Абу-Мазена с этой идеей альтернативной столицы во время их встречи в Эр-Рияде в ноябре."
          alexsipin
          1. starogil Сегодня, 09:29
            Ханаанский город Иерусалим, как бы, взятый бандитом Давидом, не был израильским
            и не будет признан ООН столицей Израиля, даже если так решил хабадовец Джаред
            Кушнер и папашка его жёнки Трамп -пам, тара-тара пам-пам.
            starogil
            1. Krasnodar Сегодня, 09:40
              Цитата: starogil
              Ханаанский город Иерусалим, как бы, взятый бандитом Давидом, не был израильским
              и не будет признан ООН столицей Израиля, даже если так решил хабадовец Джаред
              Кушнер и папашка его жёнки Трамп -пам, тара-тара пам-пам.

              ООН-ШМООН
              Krasnodar
  5. Uncle Lee Сегодня, 06:52
    ХитрО как ! Главный штатник утверждает столицу независимого Израиля ! fellow
    Uncle Lee
  6. Vard Сегодня, 07:09
    Я конечно может чего и не понимаю... но такую медвежью услугу Израилю... это надо придумать...
    Vard
    1. Ширьонай Сегодня, 09:52
      Vard, Вы правы . Вы мало что понимаете в ситуации на Ближнем Востоке
      Ширьонай
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:10
    Трамп то скажет, а вот как Израиль это перенесет? Сильно обидется или только сделает вид, что обиделся?
    rotmistr60
    1. Krasnodar Сегодня, 07:12
      Цитата: rotmistr60
      Трамп то скажет, а вот как Израиль это перенесет? Сильно обидется или только сделает вид, что обиделся?

      Иерусалим является официальной столицей Израиля.
      На чтообижаться? ))))))
      Krasnodar
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:24
        Официально и на бумаге да. Но судя по всему у вас две столицы и которая из них настоящая сами разобраться не можете.
        rotmistr60
        1. Krasnodar Сегодня, 07:31
          Цитата: rotmistr60
          Официально и на бумаге да. Но судя по всему у вас две столицы и которая из них настоящая сами разобраться не можете.

          Судя по чему?
          Все органы власти в Иерусалиме))))
          В Тель Авиве только Генштаб и Минобороны.
          Krasnodar
  8. профессор Сегодня, 07:12
    Трамп сегодня выскажет решение по столице Израиля

    Да плевать на его признания. Иерусалим (или как там он по арабски) и так единая и неделимая столица Израиля. Все органы государственной власти уже давно там. А вот посольство пусть оставит в Тель-Авиве. Так удобней туда добираться.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что если США признают Иерусалим столицей Израиля, то Анкара разорвёт с израильской стороной дипломатические отношения.

    НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!! Только не это. Мы не переживем. laughing
    профессор
  9. Геркулесыч Сегодня, 07:14
    Этому коммерсанту от политики явно Израиль щедро заплатил за такое признание -дали ему 31 серебренник sad
    Геркулесыч
    1. Krasnodar Сегодня, 07:23
      Цитата: Геркулесыч
      Этому коммерсанту от политики явно Израиль щедро заплатил за такое признание -дали ему 31 серебренник sad

      Да, печально
      Предал арабов, предал ИГ, предал Иран с Пакистаном :(
      За 30 Серебряников
      Krasnodar
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:38
        За 31 серебряник! !! wassat Так точнее! !! wassat
        Геркулесыч
        1. Krasnodar Сегодня, 07:39
          Цитата: Геркулесыч
          За 31 серебряник! !! wassat Так точнее! !! wassat

          Типа инфляция? )))
          Krasnodar
      2. Геркулесыч Сегодня, 07:40
        Краснодар hi -а после решения Трампа, Красное море не порыжеет? Небо на землю не упадет? Каков вообще смысл этого сотрясания воздуха???? what
        Геркулесыч
        1. Krasnodar Сегодня, 07:44
          Цитата: Геркулесыч
          Краснодар hi -а после решения Трампа, Красное море не порыжеет? Небо на землю не упадет? Каков вообще смысл этого сотрясания воздуха???? what

          Популистский шаг - с первого дня после инаугурации Любой амерский презик думает о переизбрании на второй срок.
          В случае признания Иерусалима голоса евреев (с финансовой поддержкой выборов) и амеров евангелистов ему обеспечены.
          Krasnodar
  10. demiurg Сегодня, 07:44
    А какие тогда причины для непризнания Крыма? Да и турки часть Кипра могут себе приписывать. Кстати, США может Окинаву по факту прибирать hi
    demiurg
    1. профессор Сегодня, 07:57
      Цитата: demiurg
      А какие тогда причины для непризнания Крыма?

      Ответ на ваш вопрос Вы найдете в Будапештском меморандуме, Договоре Между Российской Федерацией и Украиной О Российско-Украинской государственной границе (Принят Государственной Думой 20 апреля 2004 года, Одобрен Советом Федерации 22 апреля 2004 года) и Статье 2 в Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (Совершено в г. Киеве 31 мая 1997 года в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. Ратифицирован Федеральным Собранием (Федеральный закон от 2 марта 1999 года №42-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №10, ст.1159).)
      профессор
      1. demiurg Сегодня, 08:06
        Не, ну это уже казуистика какая то. Мы приняли Крым в состав РФ по просьбе местного населения.
        При всем моем уважении к Вам, это за аргумент не считается.
        Семиты кстати тоже оккупанты земли обетованной. Так что ищите уцелевших иевусеев, после устроенного вашими предками геноцида, кайтесь перед ними, платите репарации, и чемодан вокзал куда нить hi
        demiurg
        1. профессор Сегодня, 09:18
          Цитата: demiurg
          Не, ну это уже казуистика какая то. Мы приняли Крым в состав РФ по просьбе местного населения.
          При всем моем уважении к Вам, это за аргумент не считается.

          Часть международных договоров которые нарушила Россия я привел выше. Какова была ваша мотивация никакого значения не имеет. Отсюда и санкции не признание Крыма российкой территорией.

          Цитата: demiurg
          Семиты кстати тоже оккупанты земли обетованной. Так что ищите уцелевших иевусеев, после устроенного вашими предками геноцида, кайтесь перед ними, платите репарации, и чемодан вокзал куда нить

          Как только найдутся иевусеи или другие коренные жители мы сразу уйдем из Иудеи и Самарии (или как там они по арабски). А пока мы и только мы являемся коренными жителями Израиля и плевать нам на признания американского или другого президентов. hi
          профессор
          1. Ширьонай Сегодня, 09:55
            Олег , Вы так слюной не разбрасывайтесь. Признание Трампом Иерусалима нашей столицей - это очень важный шаг во всех отношениях, за что я Дональду очень признателен.
            Ширьонай
  11. К-50 Сегодня, 07:55
    Белодомному клоуну так и охота новую палку бросить в костёр ближневосточных противоречий. sad
    Там и так на многие десятки лет фекалий накопилось и ещё на угли дуют. Не разгрести и не потушить будет без многочисленных человеческих жертв, да и те только отложат решение проблемы, но не успокоят людей. sad
    К-50
  12. Livonetc Сегодня, 08:27
    Цитата: профессор
    Трамп сегодня выскажет решение по столице Израиля

    Да плевать на его признания. Иерусалим (или как там он по арабски) и так единая и неделимая столица Израиля. Все органы государственной власти уже давно там. А вот посольство пусть оставит в Тель-Авиве. Так удобней туда добираться.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что если США признают Иерусалим столицей Израиля, то Анкара разорвёт с израильской стороной дипломатические отношения.

    НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!! Только не это. Мы не переживем. laughing

    Не бросать вас в терновый куст?
    Так вы там живете.
    Ясно, мнение Вашингтона для вас теперь пшик.
    "Москва, как много в этом звуке."
    Теперь и для Израиля слилось.:)
    Livonetc
    1. профессор Сегодня, 09:19
      Цитата: Livonetc
      Ясно, мнение Вашингтона для вас теперь пшик.
      "Москва, как много в этом звуке."
      Теперь и для Израиля слилось.:)

      Мнения хоть Вашингтона хоть Москвы это не больше чем nice to have. hi
      профессор
  13. dzvero Сегодня, 09:29
    Тут интересно другое. Признание Иерусалима столицей Израиля было принято сенатом довольно давно. Только до сих пор ни один президент не утвердил его. Почему Трамп решил, что ето надо сделать сейчас? Вряд ли просто так. Скорее всего у амеров новая затея по БВ.
    А вот реакция Ердогана зачетная - США признают Иерусалим столицей, а дипотношения он будет рвать с Израилем smile
    dzvero
    1. Ширьонай Сегодня, 09:56
      Насчет Пердогана действительно смешно получилось. Такой себе быкующий ближневосточный гопник.
      Ширьонай
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