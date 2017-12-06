Трамп сегодня выскажет решение по столице Израиля

Представитель Белого дома сообщил средствам массовой информации о том, что сегодня (6 декабря) президент США объявит о признании Иерусалима столицей Израиля. В администрации Трампа заявляют, что этот шаг «должен послужить палестино-израильскому урегулированию». Сложно было придумать более провокационный шаг, чтобы назвать его нацеленным на урегулирование многолетнего конфликта.В Белом доме отмечают, что признание Иерусалима столицей Израиля является «признанием историческим реалий и отражением складывающейся современной ситуации». Также добавлено, что Дональд Трамп обсудил решение с лидерами ряда ближневосточных государства и заручился их поддержкой. Каких именно государств, - не сообщается. Однако на неделе стало известно, что обсуждение проводилось с властями Саудовской Аравии, сообщившими главе Палестины Махмуду Аббасу, что «в обмен на безопасность палестинцев, предлагается признать Иерусалим израильской столицей, оставив Палестине лишь один из его районов».Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что если США признают Иерусалим столицей Израиля, то Анкара разорвёт с израильской стороной дипломатические отношения. Негативную риторику в отношении грядущего шага Трампа высказали и чиновники в Европейском союзе.