Ту-22М3 нанесли очередной удар по объектам террористов в Дейр-эз-Зоре

Сегодня шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, нанесли групповой удар по складам вооружения и боеприпасов, опорным пунктам и скоплению террористов ИГ в районе населенного пункта Эс-Сайяль провинции Дейр-эз-Зор. Все назначенные цели уничтожены,

Суммарное количество ударов коалиции в Сирии за месяц не превышает суточной нормы ударов по ИГ авиации ВКС России,

Таким образом, вчерашнее заявление официального представителя Пентагона Эрика Пэхона, что якобы "большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров", – не более чем попытка выдать желаемое за действительное,