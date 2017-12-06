Ту-22М3 нанесли очередной удар по объектам террористов в Дейр-эз-Зоре
Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ нанесли во вторник удар по объектам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает ТАСС сообщение Минобороны России.
Сообщается, что удар российской авиации «позволил сломить ожесточенное сопротивление террористов в районе населенного пункта Эс-Сайяль, обеспечив существенное продвижение сирийских правительственных войск вперед по фронту».
В министерстве отметили, что авиация западной коалиции нанесла в Сирии за месяц меньше ударов по боевикам, чем ВКС России за день.
По данным ведомства, «в течение последнего месяца суточная боевая работа международной коалиции по террористам на востоке Сирии не превышала трех-пяти ударов по одиночным целям вдали от опорных пунктов боевиков». За тот же период только для поддержки наступавших на восточном берегу Евфрата отрядов ополчения местных племен «авиацией ВКС России было выполнено 672 боевых вылета и поражено более 1450 целей».
Сегодня шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, нанесли групповой удар по складам вооружения и боеприпасов, опорным пунктам и скоплению террористов ИГ в районе населенного пункта Эс-Сайяль провинции Дейр-эз-Зор. Все назначенные цели уничтожены,рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что удар российской авиации «позволил сломить ожесточенное сопротивление террористов в районе населенного пункта Эс-Сайяль, обеспечив существенное продвижение сирийских правительственных войск вперед по фронту».
В министерстве отметили, что авиация западной коалиции нанесла в Сирии за месяц меньше ударов по боевикам, чем ВКС России за день.
Суммарное количество ударов коалиции в Сирии за месяц не превышает суточной нормы ударов по ИГ авиации ВКС России,констатировали в пресс-службе.
По данным ведомства, «в течение последнего месяца суточная боевая работа международной коалиции по террористам на востоке Сирии не превышала трех-пяти ударов по одиночным целям вдали от опорных пунктов боевиков». За тот же период только для поддержки наступавших на восточном берегу Евфрата отрядов ополчения местных племен «авиацией ВКС России было выполнено 672 боевых вылета и поражено более 1450 целей».
Таким образом, вчерашнее заявление официального представителя Пентагона Эрика Пэхона, что якобы "большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров", – не более чем попытка выдать желаемое за действительное,заключили в Минобороны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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