Каждый пятый британский солдат не готов к защите родины
В Великобритании количество военнослужащих, способных вступить в бой, сократилось до 60 тысяч человек, передает Утро.ру сообщение газеты The Independent.
«Таким образом, в британской армии каждый пятый солдат по тем или иным причинам оказался небоеспособным – по официальным данным, численность британских ВС равна 82 тысячам человек», – говорится в материале.
Около 8-ми тыс. из них не могут быть направлены на передовую из-за различных травм или психических заболеваний, еще 10 тыс. признаны «относительно здоровыми», однако могут быть задействованы в боевой работе с большими ограничениями.
По словам члена парламента и бывшего офицера ВМФ Эндрю Боуи, «такое существенное сокращение боеспособных солдат возлагает на оставшихся в строю военных слишком большую нагрузку».
Сообщается, что столь удручающая статистика была опубликована «на фоне парламентских дебатов о сокращении военного бюджета и увольнении в запас 12 тысяч солдат».
Парламентарии-консерваторы бурно протестуют против предложенной Терезой Мэй оптимизации и предупреждают, что не следует этого делать в свете «нарастающей угрозы» со стороны России, КНДР и Ирана.
В свою очередь министр обороны Великобритании Тобиас Элвуд заявил, что если предложение о сокращении армии будет принято, он не раздумывая уйдет в отставку.
«Таким образом, в британской армии каждый пятый солдат по тем или иным причинам оказался небоеспособным – по официальным данным, численность британских ВС равна 82 тысячам человек», – говорится в материале.
Около 8-ми тыс. из них не могут быть направлены на передовую из-за различных травм или психических заболеваний, еще 10 тыс. признаны «относительно здоровыми», однако могут быть задействованы в боевой работе с большими ограничениями.
По словам члена парламента и бывшего офицера ВМФ Эндрю Боуи, «такое существенное сокращение боеспособных солдат возлагает на оставшихся в строю военных слишком большую нагрузку».
Сообщается, что столь удручающая статистика была опубликована «на фоне парламентских дебатов о сокращении военного бюджета и увольнении в запас 12 тысяч солдат».
Парламентарии-консерваторы бурно протестуют против предложенной Терезой Мэй оптимизации и предупреждают, что не следует этого делать в свете «нарастающей угрозы» со стороны России, КНДР и Ирана.
В свою очередь министр обороны Великобритании Тобиас Элвуд заявил, что если предложение о сокращении армии будет принято, он не раздумывая уйдет в отставку.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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