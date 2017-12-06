10:04 06 декабря

Каждый пятый британский солдат не готов к защите родины

В Великобритании количество военнослужащих, способных вступить в бой, сократилось до 60 тысяч человек, передает Утро.ру сообщение газеты The Independent.



«Таким образом, в британской армии каждый пятый солдат по тем или иным причинам оказался небоеспособным – по официальным данным, численность британских ВС равна 82 тысячам человек», – говорится в материале.


Около 8-ми тыс. из них не могут быть направлены на передовую из-за различных травм или психических заболеваний, еще 10 тыс. признаны «относительно здоровыми», однако могут быть задействованы в боевой работе с большими ограничениями.

По словам члена парламента и бывшего офицера ВМФ Эндрю Боуи, «такое существенное сокращение боеспособных солдат возлагает на оставшихся в строю военных слишком большую нагрузку».

Сообщается, что столь удручающая статистика была опубликована «на фоне парламентских дебатов о сокращении военного бюджета и увольнении в запас 12 тысяч солдат».

Парламентарии-консерваторы бурно протестуют против предложенной Терезой Мэй оптимизации и предупреждают, что не следует этого делать в свете «нарастающей угрозы» со стороны России, КНДР и Ирана.

В свою очередь министр обороны Великобритании Тобиас Элвуд заявил, что если предложение о сокращении армии будет принято, он не раздумывая уйдет в отставку.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 21

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  1. AVGUST Сегодня, 09:15
    Одуреть, да у нас, во втором городе Свердловской области - Нижнем Тагиле , в день города собирается большее количество граждан на театральной площади посмотреть салют ........
    AVGUST
    1. vkl.47 Сегодня, 09:40
      Да гонят они как и американцы. Лишь бы бобло выбить на войнушку. Для амеров война это хлеб. Не будет войн матрасия попросту развалится
      vkl.47
      1. Teberii Сегодня, 09:49
        Если они нашей угрозой и дальше будут пугать, то и здоровые разбегутся.
        Teberii
      2. Scoun Сегодня, 10:00
        Цитата: vkl.47
        Да гонят они как и американцы. Лишь бы бобло выбить на войнушку.

        Англия уже давно не "велико" британия, хоть и гадит как и раньше и им реально ненужна огромная армия от Ирана и тд... кто в здравом уме отправит флот топить их острова?
        Парламентарии-консерваторы бурно протестуют против предложенной Терезой Мэй оптимизации и предупреждают, что не следует этого делать в свете «нарастающей угрозы» со стороны России, КНДР и Ирана.

        Эти угрозы, пустопорожний бред тех кто по накатанной всё ещё серит по всему миру #англичанкагадит

        ПС.
        А так, пусть грызуться, им ещё должно аукнуться за миллионы загубленных жизней.
        Scoun
      3. x.andvlad Сегодня, 10:02
        Совершенно верно! Англосаксы не оригинальны. Ничего нового.
        Сообщается, что столь удручающая статистика была опубликована «на фоне парламентских дебатов о сокращении военного бюджета и увольнении в запас 12 тысяч солдат».
        Сокращение бюджета - главная проблема. Пилить то что то надо?
        x.andvlad
  2. svp67 Сегодня, 09:19
    Около 8-ми тыс. из них не могут быть направлены на передовую из-за различных травм или психических заболеваний, еще 10 тыс. признаны «относительно здоровыми», однако могут быть задействованы в боевой работе с большими ограничениями.
    Короче, все как всегда - традиция, сэр. Англия и всегда старалась воевать чужими армиями, а не своими сухопутными войсками. Но когда приходилось это делать, оказывалось, что армия Англии на 2/3, если не более состоит из туземцев.
    svp67
    1. Соломон Кейн Сегодня, 09:58
      - Где Ваши солдаты, Тобиас?
      -Ушли в море, Сэр!!!
      -А те, что остались?
      -Остались больные, хромые и далеко неумные,Сэр!!!
      -А как же наше доблестное М6?
      -Ушли играть в Челси, к Абрамовичу.....
      Соломон Кейн
      1. svp67 Сегодня, 10:02
        Цитата: Соломон Кейн
        -Остались больные, хромые и далеко неумные,Сэр!!!

        Смешно, но вот тут не соглашусь... те кто остался, под любым предлогом, ну явно не дураки
        svp67
  3. Джедай Сегодня, 09:21
    Таким образом, в британской армии каждый пятый солдат по тем или иным причинам оказался небоеспособным – по официальным данным, численность британских ВС равна 82 тысячам человек

    Вот "бяда"... А что, трансгендеры и прочие дровосеки не помогут спасти ситуацию? Или все готовятся к грандиозному шухеру в виде "оптимизации"? lol
    Джедай
    1. Соломон Кейн Сегодня, 09:31
      Они Бондов клонируют, как овечку Долли.. wassat laughing winked
      Максимильян! Мое почтение, сэр!!! hi wink hi
      Соломон Кейн
      1. Джедай Сегодня, 09:40
        Взаимно, Константинус! wink hi
        Цитата: Соломон Кейн
        Они Бондов клонируют, как овечку Долли.

        Судя по их русофобской истерии, клоны получаются с "коротким периодом распада". laughing
        Джедай
  4. HAM Сегодня, 09:25
    Футбольных фанатов призовите в армию и будет вам счастье.Уж больно они прыткие когда по башке в ответ не получают,а что пьяные- так это ничего....
    HAM
  5. rotmistr60 Сегодня, 09:28
    в британской армии каждый пятый солдат по тем или иным причинам оказался небоеспособным... психических заболеваний

    Ну это понятно, т.к. туманы и постоянное нервное напряжение из-за российской угрозы делают свое дело. Но вы держитесь.
    rotmistr60
    1. Masya Masya Сегодня, 09:40
      Цитата: rotmistr60
      Ну это понятно, т.к. туманы и постоянное нервное напряжение из-за российской угрозы делают свое дело. Но вы держитесь

      вот такие, психически- больные ёжики в тумане... wink
      Masya Masya
      1. Соломон Кейн Сегодня, 10:03
        Ах! Этот Лондонский дождь, до боли, до крика....
        Марина Витальевна! Мое почтение! hi hi hi
        Соломон Кейн
  6. Ушлый_башкорт Сегодня, 09:42
    Как уже выше написал, воевать за них будут туземцы, в этот раз ими назначат поляков, хорватов, албанцев и прочих эстоунцев. Судя по тому, как они свои войска на карте ставят, то рассчитывают, что остановят нас у прибалтов или в Польше, ну максимум на Балканах.
    Ушлый_башкорт
  7. Uncle Lee Сегодня, 09:46
    если предложение о сокращении армии будет принято, он не раздумывая уйдет в отставку.
    Правильно ! А кем командовать ? Облом,с !
    Uncle Lee
  8. Симон Сегодня, 09:48
    Цитата: svp67
    Около 8-ми тыс. из них не могут быть направлены на передовую из-за различных травм или психических заболеваний, еще 10 тыс. признаны «относительно здоровыми», однако могут быть задействованы в боевой работе с большими ограничениями.
    Короче, все как всегда - традиция, сэр. Англия и всегда старалась воевать чужими армиями, а не своими сухопутными войсками. Но когда приходилось это делать, оказывалось, что армия Англии на 2/3, если не более состоит из туземцев.

    У них гендоров полно, пускай их берут в армию! laughing С голыми задницами в бой пойдут wassat
    Симон
  9. Симон Сегодня, 09:51
    Цитата: Джедай
    Таким образом, в британской армии каждый пятый солдат по тем или иным причинам оказался небоеспособным – по официальным данным, численность британских ВС равна 82 тысячам человек

    Вот "бяда"... А что, трансгендеры и прочие дровосеки не помогут спасти ситуацию? Или все готовятся к грандиозному шухеру в виде "оптимизации"? lol

    Да...а, короче каюк приходит Англии! recourse crying
    Симон
  10. askort154 Сегодня, 09:53
    Ещё вариант - пополнять сыночками беглых российских "полит-беженцев", и недорослями "чиновнико-коммерсантов", косящими от армии в РФ.
    askort154
  11. Симон Сегодня, 09:55
    Цитата: rotmistr60
    в британской армии каждый пятый солдат по тем или иным причинам оказался небоеспособным... психических заболеваний

    Ну это понятно, т.к. туманы и постоянное нервное напряжение из-за российской угрозы делают свое дело. Но вы держитесь.

    Ну, конечно! Они так запугали свое население "Русским медведем", что у них уклонистами стали, почти все население Англии. laughing
    Симон
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